În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, forțele americane au bombardat Caracas și l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro din complexul său de la Fort Tiuna. Acest prim pas, deși executat cu eficacitate, a fost întreprins fără a se pregăti în prealabil pașii următori. Administrația Trump nu poate decide dacă scopul operațiunii a fost aplicarea legii sau schimbarea regimului Maduro, precizează analiștii politici citați de European Pravda. „Dreptul celui puternic”, aplicat în acest caz, nu se referă doar la capacitatea de a schimba puterea într-o altă țară, ci include și responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în continuare. Evenimentele din Venezuela, precum și greșelile comise de americani, dau motive de îndoială că un astfel de plan, în mai multe etape, ar exista cu adevărat, arată sursa citată.