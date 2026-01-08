Venezuela a trimis în Elveția aur de la Banca Centrală în valoare de peste 5 miliarde de dolari
8 ianuarie 2026
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 5,20 miliarde de dolari în Elveția, în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, relevă datele vamale, citate de Reuters.
Copiii din Gaza se întorc la școală după doi ani de război, în săli de clasă improvizate, unde se predau doar patru materii # Digi24.ro
Corturile care servesc acum drept săli de clasă sunt „zgomotoase și puțin haotice, dar pline de viață”, într-un peisaj dominat de ruinele războiului. După acordul de încetare a focului dintre Israel și Hamas din octombrie, mii de copii din Fâșia Gaza revin la școală, după doi ani de conflicte care i-au privat de educație formală, scrie BBC.
Bijuterii de peste un milion de euro, furate în Franța. Un creator american, jefuit din locuința turistică # Digi24.ro
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spaţiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie Agerpres.
Un astronaut de pe ISS are probleme medicale. NASA ia în considerare readucerea echipajului pe Terra # Digi24.ro
NASA ia în considerare readucerea anticipată pe Terra a echipajului de pe Stația Spațială Internațională, din cauza problemelor medicale ale unui astronaut, relatează Reuters.
Rezultate LOTO – Joi, 8 ianuarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 2,76 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 8 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
Un bărbat a sunat la 112 să reclame că taximetristul cu care se deplasa este beat, însă el a fost cel amendat cu suma de 2.000 de lei # Digi24.ro
Un bărbat din Ploiești a fost amendat cu 2.000 de lei după ce a sunat la 112 să anunțe că taximetristul cu care se deplasa conduce beat. Testarea cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ, astfel că reclamantul a fost amendat pentru apelarea nejustificată a numărului de urgență, informează Observatorul Prahovean. Incidentul s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, pe străzile din Ploiești.
„Amenințare majoră”: Ucraina investighează o școală „clandestină” pro-rusă care folosește manuale din era sovietică # Digi24.ro
Agenția de securitate a Ucrainei a lansat o anchetă asupra unei școli „clandestine” din Kiev, în urma unor rapoarte conform cărora aceasta preda copiilor folosind manuale din era sovietică și promova influențele culturale rusești. Instituția, afiliată Bisericii Ortodoxe Ucrainene, afiliată Moscovei, a fost demascată de jurnaliștii de investigație de la portalul ucrainean Slidstvo.info, într-un articol publicat marți, scrie TVPWorld.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 8 ianuarie
Doi polițiști de la Biroul de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu, Andrei Ciobanu și Marian Stroe, au salvat viața unei femei în vârstă de 55 de ani, al cărui autoturism a ajuns în albia râului Jiu.
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost învinsă de bielorusa Arina Sabalenka, liderul mondial, cu 6-3, 6-3, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane.
Atacuri masive asupra infrastructurii energetice din Ucraina: Dronele rusești au provocat pene de curent în Dnipropetrovsk și Zaporijie # Digi24.ro
În regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie (centru-est) au avut loc întreruperi de curent după atacuri masive ale dronelor ruseşti asupra infrastructurilor, a anunţat furnizorul de energie ucrainean în cursul nopţii de miercuri spre joi.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă.
Se circulă în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri din ţară: sunt restricții în trei județe. Unde sunt anunțate ninsori # Digi24.ro
Circulaţia pe drumurile din ţară se desfăşoară joi dimineaţă, în general, în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală şi ploaie în zona de sud.
Catedrala Națională se închide de vineri, pentru continuarea lucrărilor. Mai poate fi vizitată joi # Digi24.ro
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior, relatează Agerpres.
„Diplomaţia pinguinului”. Apelul lansat de președintele sud-coreean pentru a se întâlni cu Kim Jong Un # Digi24.ro
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a postat o fotografie cu doi pinguini îmbrăţişaţi în mesajul de Anul Nou adresat Phenianului, îndemnându-l pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să se întâlnească cu el.
JD Vance, despre moartea femeii împuşcate de agenţi de imigrare la Minneapolis: ”O tragedie provocată de ea însăşi” # Digi24.ro
Moartea femeii împușcate de un agent de imigrări la Minneapolis a fost „o tragedie provocată de ea însăşi”, afirmă vicepreşedintele american JD Vance, adăugând că poliția de imigrări (ICE) are susținea sa și a președintelui Donald Trump. Şcolile publice din Minneapolis au fost închise pentru restul săptămânii „din motive de siguranţă”, după incidentul de miercuri.
Președintele Trump a retras Statele Unite din zeci de organizații internaționale. „Entități care promovează agende globaliste” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a semnat miercuri o proclamaţie prin care retrage Statele Unite din 35 de organizaţii care nu ţin de Organizaţia Naţiunilor Unite şi din 31 de entităţi ale ONU care „funcţionează contrar intereselor naţionale ale SUA”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat citat de Reuters, informează News.ro.
Prima zi de școală din 2026: elevii se reîntorc la cursuri după vacanță. În câteva unități nu poate fi asigurată prezența fizică # Digi24.ro
Elevii se întorc joi la cursuri după vacanţa prilejuită de sărbătorile de iarnă, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, relatează Agerpres. Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate în șase unități de învățământ din județele Hunedoara, Mehedinți și Sălaj.
Canada va deschide un consulat în Groenlanda. Premierul Carney afirmă că viitorul insulei va fi decis „exclusiv de către popor” # Digi24.ro
Doi oficiali canadieni vor merge în Groenlanda, în contextul amenințărilor formulate de Donald Trump și membri ai administrației sale privind anexarea teritoriului autonom danez, din motive pe care președintele SUA le-a descris ca fiind legate de „securitatea națională”. Miercuri, premierul Mark Carney a anunțat că guvernatorul-general al Canadei, Mary Simon, și ministrul Afacerilor Externe, Anita Anand, vor vizita insula în luna februarie, scrie Toronto Sun.
Discursul anual despre Starea Uniunii va fi susţinut de președintele Donald Trump pe 24 februarie în faţa Congresului american, a anunţat miercuri preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, notează AFP, preluată de News.ro.
Groenlanda în mâinile SUA: pactul din 1951 care oferă Washingtonului acces militar extins în insula arctică. „Dacă ar cere-o frumos” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a ridiculizat echipele daneze de sanie trasă de câini din Groenlanda. El a menționat navele misterioase chinezești și rusești care patrulează în largul coastelor. Liderul american pare din ce în ce mai fixat pe ideea că Statele Unite ar trebui să preia această insulă gigantică acoperită de gheață, un oficial afirmând că cel de-al 47-lea președinte al SUA dorește să o cumpere, iar altul sugerând că Washingtonul ar putea pur și simplu să o ocupe. Cu doar câteva zile în urmă, Trump a declarat: „Avem nevoie de Groenlanda din punctul de vedere al securității naționale”, relatează The New York Times.
Poliția rusă a întrerupt un concert punk la Moscova și i-a bătut pe spectatorii care urmăreau canale ucrainene pe Telegram # Digi24.ro
Forțele de securitate ruse au întrerupt un concert punk la Moscova, au verificat conturile de Telegram ale participanților și i-au bătut pe cei care urmăreau canale ucrainene, scrie publicația Meduza. Concertul a fost anulat.
Un trio mortal. Care sunt factorii din armata ucraineană care pot influența decisiv soarta războiului în 2026 (Analiză) # Digi24.ro
Cu temperaturi care scad mult sub zero grade la începutul lunii ianuarie, încetinirea tradițională a avansului rus se instalează pe câmpul de luptă. Dar, așa cum s-a întâmplat de când se poartă războaie, ofensivele vor prinde viteză în primăvară și vară, iar armata ucraineană rămâne afectată de o criză cronică de personal, resimțită chiar și în unitățile de elită, arată o analiză realizată de Kyiv Independent.
Generalul responsabil cu protecţia lui Nicolás Maduro a fost destituit de președinta interimară Delcy Rodriguez # Digi24.ro
Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a procedat la una dintre primele sale remanieri importante şi l-a demis pe generalul Javier Marcano Tabata, până acum şef al Gărzii de Onoare Prezidenţiale şi director general al Direcţiei Generale de Contrainformaţii Militare (DGCIM). Este o decizie extrem de simbolică, luată la câteva zile după operaţiunea spectaculoasă condusă de un comando al forţelor speciale americane, care a dus la capturarea preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, la Caracas, scrie Le Figaro, preluat de News.ro.
Comoara ascunsă a insulei arctice râvnite de Trump: uraniu, aurul, diamantele și rubinele Groenlandei # Digi24.ro
Acum câteva zile, Mette Frederiksen a fost din nou directă. Prim-ministrul danez a declarat luni că, în opinia sa, preşedintele american Donald Trump vorbeşte serios atunci când spune că vrea să preia Groenlanda, ea reiterând că atât Copenhaga, cât şi Groenlanda au respins în mod clar această ambiţie. Anul trecut, potrivit premierului danez, fusese caracterizat de „amenințări, presiuni și discursuri arogante” din partea unei țări pe care a descris-o drept „cel mai apropiat aliat al său”. Fără a le numi explicit, era clar că discursul se referea la Statele Unite, al căror președinte, Donald Trump, nu și-a ascuns niciodată dorința pentru Groenlanda, scrie Il Messaggero.
Cum ar putea deveni Venezuela o capcană pentru SUA și ce greșeli a făcut Donald Trump atunci când a ordonat capturarea lui Maduro # Digi24.ro
În primele ore ale zilei de 3 ianuarie, forțele americane au bombardat Caracas și l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro din complexul său de la Fort Tiuna. Acest prim pas, deși executat cu eficacitate, a fost întreprins fără a se pregăti în prealabil pașii următori. Administrația Trump nu poate decide dacă scopul operațiunii a fost aplicarea legii sau schimbarea regimului Maduro, precizează analiștii politici citați de European Pravda. „Dreptul celui puternic”, aplicat în acest caz, nu se referă doar la capacitatea de a schimba puterea într-o altă țară, ci include și responsabilitatea pentru ceea ce se întâmplă în continuare. Evenimentele din Venezuela, precum și greșelile comise de americani, dau motive de îndoială că un astfel de plan, în mai multe etape, ar exista cu adevărat, arată sursa citată.
În timp ce Beijingul duce un război comercial cu Occidentul, o insulă din China a devenit cel mai mare „port de liber schimb” din lume # Digi24.ro
Hainan, o insulă din China de 50 de ori mai mare decât Singapore, a eliminat tarifele pentru majoritatea importurilor, a redus drastic taxele care se aplică atât corporațiilor, cât și persoanelor fizice și s-a transformat în cel mai mare „port de liber schimb” din lume. În ciuda acestui semn atipic de deschidere, restul țării rămâne sub același regim de taxe de import foarte ridicate, în timp ce Beijingul își continuă războiul comercial cu Occidentul.
Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.000 de euro, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului # Digi24.ro
Și-a înscenat un furt, dar tot singur s-a dat și de gol. Este vorba despre un bărbat, cetățean moldovean, care a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare după ce ar fi declarat că i-a fost furată mașina.
Părinții ruși evită jucăriile de război pentru copii, în ciuda campaniilor de îndoctrinare ale armatei # Digi24.ro
Părinţii ruşi sunt reticenţi în a le oferi copiilor lor jucării cu tematică militară, ceea ce duce la scăderea cererii, în ciuda faptului că majoritatea magazinelor de jucării ruseşti au o secţiune dedicată şi că însăşi armata rusă este implicată în producţia lor, ca parte a eforturilor sale continue de îndoctrinare.
Un criminal în serie din SUA a făcut o mărturisire care a rezolvat un caz vechi de 60 de ani. Momentul în care s-a dat de gol # Digi24.ro
Un crimimal în serie, condamnat la închisoare în SUA, a mărturisit recent o crimă comisă în statul New Jersey. Cazul era nerezolvat de 60 de ani, a anunțat poliția citată de CBS News.
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie de 155 mm propulsat de un motor cu reacție # Digi24.ro
India a anunțat că ar putea deveni prima țară din lume care va folosi un proiectil de artilerie de 155 mm echipat cu un motor ramjet, depășind chiar și Statele Unite în acest domeniu.
Ce se schimbă pentru refugiații ucraineni din Polonia după renunțarea la legea specială de ajutor adoptată în 2022 # Digi24.ro
Polonia nu va mai prelungi legea specială adoptată în 2022 pentru sprijinirea Ucrainei și a refugiaților ucraineni, iar noile reguli vor alinia drepturile acestora la regimul aplicat tuturor străinilor care locuiesc legal în țară. Accesul gratuit la servicii medicale va fi limitat, programul 800+ va deveni condiționat de angajare, iar mulți refugiați vor trece la permise standard de ședere temporară.
Garanțiile diluate ale SUA și războiul lui Vladimir Putin în Ucraina: „Nu prea mult angajament și discuții despre «prosperitate»” # Digi24.ro
Promisiunea președintelui american Donald Trump de a „susține” garanțiile de securitate pentru Ucraina a fost muzică pentru urechile liderilor europeni, care au căutat de mult timp un „sprijin” american pentru o forță de menținere a păcii condusă de Europa, relatează The Times.
Volodimir Zelenski sugerează SUA să repete „operațiunea Maduro” pe Ramzan Kadîrov: „Putin va vedea asta” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că SUA ar putea, la fel ca în cazul capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro, să desfășoare o operațiune militară împotriva șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, pentru a exercita presiuni asupra lui Vladimir Putin în vederea încetării războiului, relatează Ukrainska Pravda.
Cursuri suspendate joi și vineri, în școli din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj: câte unități de învățământ rămân închise și de ce # Digi24.ro
Cursurile şcolare vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile, anunţă Ministerul Educaţiei.
„M-am săturat de prostie”. Un senator republican critică declarațiile despre Groenlanda ale lui Stephen Miller, consilier al lui Trump # Digi24.ro
Senatorul republican Thom Tillis a criticat dur, miercuri, recentele comentarii ale adjunctului şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, care a sugerat că SUA ar trebui să preia controlul asupra Groenlandei. Senatorul a calificat remarcile drept „amatoristice” şi „absurde” şi l-a îndemnat pe preşedintele Donald Trump să concedieze persoanele care îi dau astfel de sfaturi, relatează CNN, citată de News.ro.
Zelenski anunță că vrea un „răspuns clar și fără echivoc” din partea Europei cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că încă așteaptă o garanție clară din partea aliaților europeni că vor interveni în cazul în care Rusia va încălca termenii acordului de pace. La summitul aliaților „Coaliției de Voință”, care a avut loc marți la Paris, Marea Britanie și Franța au semnat o declarație de intenție privind trimiterea de trupe în Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia - o măsură descrisă de Zelenski la momentul respectiv ca fiind „un pas uriaș înainte”, anunță Kyiv Post.
Donald Trump, anunț despre bugetul militar al SUA pentru anul 2027: „Ne va permite să construim «armata de vis»” # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a anunțat miercuri că, după negocieri cu senatori și reprezentanți politici americani, a decis că bugetul militar pentru anul viitor ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, relatează Reuters.
Ședință de urgență în Alba din cauza vremii severe. Autoritățile, mobilizare totală după ninsori și vânt puternic # Digi24.ro
Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a convocat miercuri seara, în ședință extraordinară, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în contextul în care la nivelul județului este în vigoare o atenționare meteorologică Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori și intensificări ale vântului.
O femeie a fost împuşcată mortal de poliţia de imigrare în Minneapolis. Primarul democrat: „Plecaţi naibii! Nu vă vrem aici” # Digi24.ro
Un poliţist al autorităţii federale pentru imigraţie (ICE) a împuşcat o femeie în timpul unei operaţiuni, miercuri, la Minneapolis, într-un act de „legitimă apărare”, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA, o explicaţie contrazisă însă de primarul democrat al oraşului, relatează AFP şi Reuters.
Noile recomandări nutriționale din SUA: un consum mai mare de proteine și mai puține alimente procesate. Ce spun experții # Digi24.ro
Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., a prezentat miercuri noile recomandări nutriționale care îndeamnă americanii să consume mai multe proteine și să limiteze consumul de alimente foarte procesate și zahăr adăugat, scrie BBC.
Rezultatatele celui mai recent sondaj de opinie arată ce încredere mai au ucrainenii în Donald Trump, NATO și UE # Digi24.ro
O majoritate covârșitoare a ucrainenilor consideră că președinția lui Donald Trump este negativă pentru Ucraina.
Peste 200 de gospodării din patru localități din județul Alba sunt în continuare fără curent electric # Digi24.ro
Autorităţile din judeţul Alba anunţă că, miercuri seară, patru localităţi sunt în continuare nealimentate cu curent electric şi se intervine pentru remedierea situaţiei.
Riscul de producere a avalanșelor rămâne ridicat, de gradul patru din cinci, în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu. Cele mai mari cantități de zăpadă au fost măsurate la Vârful Omu, unde stratul a ajuns la 156 de centimetri, urmat de Bâlea Lac, cu 95 de centimetri.
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România mare. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent” # Digi24.ro
În ultimele șase luni, fluxul de fonduri din Uniunea Europeană către economia românească s-a accelerat dramatic, remarcă publicația maghiară cu profil economic Világgazdaság care titrează: „ Ceva s-a schimbat: Ursula von der Leyen face România măreață, miliarde de euro au fost transferate către ea - ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Șefa Colegiului Medicilor: La Spitalul din Buzău au fost consultați în 6 zile 1.562 de pacienţi de 3 medici, o presiune foarte mare # Digi24.ro
Preşedintele Colegiului Medicilor, Cătălina Poiană, afirmă, miercuri seară, că, în şase zile, peste 1.500 de pacienţi au fost consultaţi de doar trei medici la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Ea afirmă că decesul tânărului care a fost implicat într-un accident rutier este o tragedie, dar trebuie aşteptat rezultatul unei anchete „corecte, riguroase şi obiective”, înainte de a stabili vinovăţii. În cazul în care există o culpă medicală, Poiană afirmă că cel vinovat va plăti, însă afirmă că trebuie înţeleasă şi presiunea sub care lucrează medicii din serviciile de Urgenţă.
ONU acuză Israelul de „segregare și discriminare severă” în Cisiordania și îi cere să pună capăt „sistemului de apartheid” # Digi24.ro
ONU a publicat miercuri un raport în care acuză Israelul de decenii de „discriminare rasială severă și segregare” în Cisiordania, echivalente cu „apartheidul”. Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a îndemnat Israelul să pună capăt „prezenței sale ilegale în teritoriile palestiniene ocupate”, anunță France24.
O femeie a căzut cu maşina în Jiu. Amplă intervenţie pentru scoaterea victimei şi a maşinii # Digi24.ro
O femeie de 55 de ani a căzut, miercuri seară, cu maşina în râul Jiu, la faţa locului fiind direcţionate mai multe echipaje de Poliţie, pompieri, salvamontişti dar şi medici. Femeia a fost scoasă în şoc hipotermic.
Plafonarea prețului la gaze expiră la 1 aprilie 2026. Cât ar putea crește facturile românilor după liberalizare # Digi24.ro
Schema de plafonare a prețului la gaze naturale, introdusă în perioada pandemiei și prelungită ulterior prin OUG 6/2025, va expira la data de 1 aprilie 2026. După această dată, consumatorii nu vor mai beneficia de un preț final impus de stat, ci vor plăti prețul prevăzut în contractele de furnizare, preț care va depinde direct de evoluția pieței gazelor naturale.
De ce refuză Polymarket să platească pariuri de 10 milioane de dolari privind Venezuela și SUA. Problema cu termenul „invazie” # Digi24.ro
Polymarket refuză să plătească pariurile celor care au prezis că SUA vor „invada” Venezuela. Platforma de predicții contestă catalogarea raidului SUA din Venezuela drept o invazie, în lupta pentru pariuri în valoare de peste 10,5 milioane de dolari, scrie Financial Times.
