Nicușor Dan: Poziția României pe Venezuela, cea din declarația UE. În privința Groenlandei, nu vorbim de o intenție oficială a SUA
CaleaEuropeana, 7 ianuarie 2026 02:00
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, că poziția României privind situația din Venezuela este cea exprimată într-o declarație comună a Uniunii Europene, susținută de 26 dintre cele 27 de state membre, inclusiv România, subliniind caracterul „foarte nuanțat" al acestui document, rezultat al unor discuții și negocieri îndelungate asupra textului. Șeful statului a fost […]
• • •
Acum 2 ore
02:00
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, că poziția României privind situația din Venezuela este cea exprimată într-o declarație comună a Uniunii Europene, susținută de 26 dintre cele 27 de state membre, inclusiv România, subliniind caracterul „foarte nuanțat" al acestui document, rezultat al unor discuții și negocieri îndelungate asupra textului. Șeful statului a fost […]
01:40
Nicușor Dan: Coaliția de Voință a definit un document militar pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei. Angajamentele României vor fi trecute prin Parlament; nu vom trimite trupe # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, la Paris, că în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință" a fost definit un document militar care stabilește modul concret de exercitare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, împărțirea responsabilităților între statele participante și mecanismele de coordonare. Șeful statului a subliniat că, pe lângă documentul public adoptat de toate […]
01:20
Polonia va prelua rolul principal în sprijinul logistic pentru Ucraina, anunță Tusk: Europa și SUA au vorbit cu o singură voce despre garanțiile de securitate. Rămân sceptic privind intențiile Rusiei # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a subliniat marți că aliații europeni și americani au vorbit la summitul Coaliției de Voință de la Paris cu o singură voce despre garanțiile de securitate și viitorul Ucrainei, confirmând țara pe care o conduce va prelua rolul principal în logistica pentru Ucraina. "Astăzi, la Paris, Europa, Statele Unite, Canada și […]
01:10
Coaliția de Voință: “Declarație de intenție” privind o forță multinațională semnată de liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei, la Paris și în prezența SUA # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat marți, la Paris, o „declarație de intenție" privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ajungerea la un armistițiu, relatează AFP și Reuters. Membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, s-au reunit la Paris într-un format extins, marcat […]
Acum 6 ore
21:20
Coaliția de Voință și SUA au stabilit la Paris pilonii garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Implicarea SUA în monitorizarea armistițiului, o forță multinațională și angajamente obligatorii de intervenție dacă Rusia atacă din nou # CaleaEuropeana
Membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, s-au reunit la Paris într-un format extins, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, convenind asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen […]
21:10
Membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, s-au reunit la Paris într-un format extins, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, convenind asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen […]
Acum 8 ore
20:00
“Danemarca, inclusiv Groenlanda, face parte din NATO”: Liderii europeni afirmă că SUA sunt un pilon “esențial” al securității arctice, asigurată alături de aliații NATO # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Regatului Unit și Danemarcei au transmis un mesaj ferm de susținere a rolului NATO în Arctica, subliniind că „Regatul Danemarcei – inclusiv Groenlanda – face parte din NATO", o formulare menită să elimine orice ambiguitate privind statutul de securitate al teritoriului, și evidențiind că securitatea regiunii arctice este „o prioritate-cheie […]
Acum 12 ore
19:00
Curge mai multă cerneală digitală despre implicațiile intervenției militare americane în Venezuela decât durata misiunii și întrebuințarea brută a forței militare de către Statele Unite în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Evenimentul geopolitic a dat semnalul noii epoci. Deceniile ordinii internaționale bazate pe reguli care au pus SUA în postura de a câștiga […]
18:40
Curge mai multă cerneală digitală despre implicațiile intervenției militare americane în Venezuela decât durata misiunii și întrebuințarea brută a forței militare de către Statele Unite în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Evenimentul geopolitic a dat semnalul noii epoci. Deceniile ordinii internaționale bazate pe reguli care au pus SUA în postura de a câștiga […]
16:50
Zelenski a discutat cu Macron despre întărirea apărării Ucrainei: „Diplomația și asistența reală trebuie să meargă mână în mână” # CaleaEuropeana
Diplomația și asistența reală trebuie să meargă mână în mână. Rusia nu încetează atacurile împotriva țării noastre, iar în acest moment trebuie să consolidăm apărarea aeriană pentru a ne proteja poporul, comunitățile și infrastructura critică, a declarat marți președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Fiecare livrare de rachete de apărare aeriană salvează vieți și sporește șansele diplomației. […]
15:30
Donald Trump anunță că Marco Rubio, Pete Hegseth și Stephen Miller vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, și consilierul pe teme de securitate națională și migrație, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela, afirmând totodată că președintele interimar al țării, Delcy Rodriguez, „cooperează" cu SUA, informează EFE, potrivit Agerpres. Într-un interviu telefonic […]
15:00
Coaliția de Voință: Europa s-ar angaja la “garanții obligatorii politico-juridice” pentru protejarea Ucrainei. Ce știm despre contribuțiile din partea României? # CaleaEuropeana
Aliații europeni s-ar angaja să ofere garanții „obligatorii din punct de vedere politic și juridic" pentru a proteja Ucraina „în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, în scopul restabilirii păcii", se arată într-un proiect de declarație al Coaliției de Voință pentru Ucraina, co-prezidată de liderii Franței și Marii Britanii, potrivit Reuters, relatează The […]
14:40
Liderii europeni fac front comun în sprijinul Danemarcei și Groenlandei: „Groenlanda aparține poporului său” # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Marii Britanii și Danemarcei au emis marți o declarație comună privind Groenlanda, reafirmând că teritoriul arctic aparține Danemarcei, relatează The Guardian. „Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relațiile dintre ele. Acestea sunt principii universale și noi nu vom înceta să le […]
Acum 24 ore
13:00
Comisia Europeană susține crearea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, anunță Victor Negrescu: „România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca urmare a demersului pe care l-a inițiat privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România. Victor Negrescu a precizat că acesta reprezintă un pas concret pentru securitatea Mării Negre și pentru […]
11:00
Premierul Groenlandei face apel la calm și se arată deschis la o relație mai strânsă cu SUA: „Nu ne aflăm într-o situație în care Statele Unite ar putea cuceri Groenlanda” # CaleaEuropeana
Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce privește interesul reiterat al președintelui american Donald Trump de a obține acest teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și și-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relațiilor cu Washingtonul, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Nu ne aflăm într-o situație în care Statele […]
10:30
Premierul Irlandei, întâlnire „cordială și constructivă” cu Xi Jinping: „Împărtășim un angajament puternic de a consolida relațiile dintre Irlanda și China în viitor” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, aflat în China într-o vizită oficială, s-a întâlnit luni cu președintele chinez, Xi Jinping. Martin a descris discuția ca fiind „cordială și constructivă", abordând o serie de teme, de la relațiile bilaterale până la cooperarea dintre Uniunea Europeană și China. „Am avut o întâlnire cordială și constructivă cu președintele Xi Jinping […]
09:20
În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid, afirmă Dragoș Pîslaru: Ținta pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni datele actualizate privind absorbția fondurilor europene și implementarea PNRR, subliniind că, în ultimele șase luni, banii europeni au început să ajungă în economie de cinci ori mai rapid și au fost puse în mișcare mecanisme ce păreau încremenite. „Datele de la 31 decembrie arată că, […]
08:50
Iulian Chifu: Principalele 10 conflicte care pot influența sistemul internațional în 2026 # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* International Crisis Group, organizația internațională specializată în monitorizarea, supravegherea și analiza conflictelor, a lansat și anul acesta propria listă de 10 conflicte care pot afecta securitatea și stabilitatea internațională în 2026. Dacă Venezuela a apărut în prim plan după acțiunile americane de anul trecut – acțiunile anti-drog, amplasare masivă de forțe militare […]
Ieri
23:40
Un atac al lui Trump în Groenlanda va însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez: Dacă SUA vor decide să atace militar o țară NATO, totul se va opri # CaleaEuropeana
Dacă președintele american Donald Trump invadează Groenlanda aceasta va însemna sfârșitul NATO, a avertizat premierul danez Mette Federiksen. Trump, care săptămâna trecută a intensificat amenințările de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom din Arctica, ar trebui luat „în serios când spune că vrea Groenlanda", a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen într-un interviu acordat postului […]
22:40
Șeful diplomației germane: Protejarea Groenlandei va fi discutată în NATO, dacă va fi necesar. Groenlanda aparține Danemarcei # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparține Danemarcei și că Alianța NATO ar putea discuta întărirea protecției sale, dacă va fi necesar, relatează Reuters. Wadephul a făcut această declarație după ce președintele american Donald Trump a amenințat din nou că va prelua Groenlanda, o perspectivă care a alarmat aliații NATO […]
17:30
Comisia Europeană: Videoclipurile deepfake cu conținut sexual cu minori generate de Grok pe X sunt „ilegale, dezgustătoare și nu își au locul în Europa” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană tratează cu maximă seriozitate apariția unor videoclipuri false cu conținut sexual explicit care implică minori, generate cu ajutorul Grok, instrumentul de inteligență artificială asociat platformei X, deținută de Elon Musk, a transmis luni Comisia Europeană, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Reacția vine în contextul în care astfel de materiale, distribuite pe rețeaua X, […]
17:10
UE cere respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor membre, pe fondul afirmațiilor lui Trump despre Groenlanda # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană subliniază că se așteaptă ca partenerii săi internaționali să respecte principiile fundamentale ale suveranității și integrității teritoriale, a transmis luni Comisia Europeană, în contextul noilor declarații ale președintelui american Donald Trump privind Groenlanda, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Poziția Bruxelles-ului a fost exprimată de Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt pentru politica externă a […]
15:10
Die Zeit: Spionajul extern al Germaniei a interceptat ani de zile convorbirile lui Barack Obama. Aceeași practică din partea NSA fusese denunțată de Merkel # CaleaEuropeana
Serviciul de informații externe al Germaniei, BND, a desfășurat timp de mai mulți ani operațiuni de supraveghere asupra președintelui american Barack Obama, interceptându-i convorbirile telefonice la bordul aeronavei Air Force One. Potrivit unei investigații realizate de Die Zeit, operațiunea a fost cu atât mai explozivă cu cât cancelarul Angela Merkel criticase public NSA în 2013, […]
13:20
“Nimeni nu decide în numele Groenlandei și Danemarcei”. Aliații nordici și baltici fac scut politic în fața afirmațiilor expansioniste ale SUA # CaleaEuropeana
Liderii și oficialii de rang înalt ai aliaților nordici și baltici din cadrul NATO s-au raliat duminică și luni în jurul Danemarcei și a ținutului său semi-autonom Groenlanda pe fondul afirmațiilor reînnoite ale președintelui american Donald Trump de a obține controlul asupra insulei arctice. "Nimeni nu decide în numele Groenlandei și Danemarcei, ci numai Groenlanda […]
12:40
Trump amenință guvernul venezuelean cu o nouă lovitură militară. Președintele interimar Delcy Rodriguez propune cooperare cu SUA # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică, la bordul aeronavei Air Force One, că SUA ar putea lansa o a doua lovitură militară în Venezuela, în cazul în care membrii rămași ai administrației de la Caracas nu cooperează cu planurile Washingtonului de a „repara" țara, după capturarea președintelui Nicolas Maduro, informează Politico. „Nu mă […]
12:40
Nici aliații și nici dușmanii nu vor lua în serios o Europă divizată, avertizează Tusk: “Unul pentru toți și toți pentru unul. Altfel, suntem terminați” # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a emis luni un avertisment sumbru potrivit căruia Europa este "terminată" dacă nu va rămâne mai unită ca niciodată, într-o trimitere indirectă la amenințările reluate ale președintelui american Donald Trump de a prelua insula arctică Groenlanda, teritoriu semi-autonom al Danemarcei, aliat NATO și stat membru al Uniunii Europene. "Nimeni nu va […]
12:10
Trump insistă că SUA „au nevoie” de Groenlanda și că însăși „UE are nevoie ca noi să avem Groenlanda”: Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a reiterat duminică afirmațiile potrivit cărora SUA „au nevoie" de Groenlanda din motive de securitate națională, la doar câteva ore după ce premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a condamnat ferm declarațiile americane privind o posibilă anexare a teritoriului autonom danez, relatează Politico. „Avem nevoie de Groenlanda dintr-o perspectivă de securitate națională, iar […]
12:00
Gheorghe Falcă: Nu toate mișcările politice merită tolerate. Iranul și Venezuela nu sunt accidente, ci avertismente istorice # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă avertizează, într-
11:30
SUA nu vor permite ca “emisfera vestică” să devină “baza” adversarilor precum Rusia sau China, afirmă Rubio: “Citiți strategia noastră de securitate națională” # CaleaEuropeana
Statele Unite nu vor permite ca emisfera vestică să devină o bază de operațiuni pentru adversarii, concurenții și rivalii Americii, a declarat duminică șeful diplomației americane, Marco Rubio, nominalizând direct China, Rusia și Iran drept adversari și îndemnând lumea întreagă să citească strategia de securitate națională a SUA. Marco Rubio a participat duminică la mai […] The post SUA nu vor permite ca “emisfera vestică” să devină “baza” adversarilor precum Rusia sau China, afirmă Rubio: “Citiți strategia noastră de securitate națională” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Șeful diplomației chineze declară că Beijingul nu poate accepta ca o țară să acționeze ca “judecător al lumii” după ce SUA l-au capturat pe Maduro # CaleaEuropeana
Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat că Beijingul nu poate accepta ca vreo țară să acționeze în calitate de „judecător al lumii” după ce Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, relatează Reuters. „Nu am crezut niciodată că vreo țară poate acționa ca polițistul lumii și nu acceptăm ca vreo națiune […] The post Șeful diplomației chineze declară că Beijingul nu poate accepta ca o țară să acționeze ca “judecător al lumii” după ce SUA l-au capturat pe Maduro appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
Președintele american Donald Trump a reiterat duminică afirmațiile potrivit cărora SUA „au nevoie” de Groenlanda din motive de securitate națională, la doar câteva ore după ce premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a condamnat ferm declarațiile americane privind o posibilă anexare a teritoriului autonom danez, relatează Politico. „Avem nevoie de Groenlanda dintr-o perspectivă de securitate națională”, a […] The post Trump insistă că SUA „au nevoie” de Groenlanda, la câteva ore după reacția dură a premierului Danemarcei: UE are nevoie ca noi să avem Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:10
UE pledează pentru o tranziție pașnică spre democrație în Venezuela, condusă de popor și cu respectarea suveranității țării # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a făcut apel la calm și reținere din partea tuturor actorilor implicați, în urma intervenției Statelor Unite în Venezuela, subliniind necesitatea evitării escaladării și a identificării unei soluții pașnice la criza din această țară, într-o declarație transmisă duminică de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Declarația […] The post UE pledează pentru o tranziție pașnică spre democrație în Venezuela, condusă de popor și cu respectarea suveranității țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Marco Rubio: SUA vor menține „carantina petrolieră” asupra Venezuelei și nu exclud nicio opțiune pentru protejarea intereselor americane # CaleaEuropeana
Statele Unite vor continua să exercite presiune maximă asupra Venezuelei printr-o „carantină” asupra industriei petroliere și își rezervă dreptul de a recurge la orice opțiune necesară pentru a-și proteja interesele de securitate națională, a declarat duminică secretarul de stat american Marco Rubio, într-un interviu acordat postului CBS. Comentariile vin la o zi după ce președintele […] The post Marco Rubio: SUA vor menține „carantina petrolieră” asupra Venezuelei și nu exclud nicio opțiune pentru protejarea intereselor americane appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:10
Premierul Danemarcei îi cere ferm lui Trump să înceteze “amenințările împotriva unui aliat istoric apropiat”: SUA nu au niciun temei legal să anexeze Groenlanda, care face parte din NATO # CaleaEuropeana
Premierul danez Mette Frederiksen a transmis duminică un mesaj foarte clar Statelor Unite, respingând ideea că ar fi necesar ca Washingtonul să preia controlul asupra Groenlandei. „Nu are absolut niciun sens să se vorbească despre faptul că ar fi necesar ca Statele Unite să preia Groenlanda. Statele Unite nu au niciun temei legal să anexeze […] The post Premierul Danemarcei îi cere ferm lui Trump să înceteze “amenințările împotriva unui aliat istoric apropiat”: SUA nu au niciun temei legal să anexeze Groenlanda, care face parte din NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:20
Alianța transatlantică tranzacțională: Vor repeta SUA scenariul Venezuela în Groenlanda? Ce poate face Europa? # CaleaEuropeana
SUA au intervenit în Venezuela pentru petrol. SUA au încălcat dreptul internațional, la fel ca Rusia, și creează un precedent pentru China. Aceste două aserțiuni sunt cele mai răspândite comentarii cu privire la operațiunea americană de capturare a lui Nicolas Maduro. Prima este cea mai comodă explicație pe care o întâlnești pentru că ea previne […] The post Alianța transatlantică tranzacțională: Vor repeta SUA scenariul Venezuela în Groenlanda? Ce poate face Europa? appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:20
“Avem nevoie de Groenlanda pentru apărare”, afirmă Trump, lăsând altora să definească ce înseamnă acțiunea militară a SUA în Venezuela pentru Groenlanda # CaleaEuropeana
Statele Unite “au nevoie de Groenlanda pentru apărare” și este la latitudinea altora să stabilească ce înseamnă pentru acest ținut semi-autonom danez acțiunea militară americană în Venezuela, a declarat duminică președintele american Donald Trump, într-un interviu telefonic pentru publicația The Atlantic. Trump a fost întrebat dacă atacul asupra Venezuelei ar putea indica o disponibilitate de […] The post “Avem nevoie de Groenlanda pentru apărare”, afirmă Trump, lăsând altora să definească ce înseamnă acțiunea militară a SUA în Venezuela pentru Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Kievul contează pe „coerența și predictibilitatea” sprijinului occidental în fața agresiunii ruse: Rusia a folosit în ultima săptămână peste 2.000 de bombe ghidate, drone și rachete împotriva Ucrainei # CaleaEuropeana
Rusia a intensificat semnificativ atacurile aeriene asupra Ucrainei în ultimele zile, utilizând aproximativ 2.000 de bombe ghidate, drone și rachete, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina se bazează pe sprijinul continuu al partenerilor internaționali pentru a face față acestor atacuri și pentru a forța Moscova să […] The post Kievul contează pe „coerența și predictibilitatea” sprijinului occidental în fața agresiunii ruse: Rusia a folosit în ultima săptămână peste 2.000 de bombe ghidate, drone și rachete împotriva Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Trump avertizează că în curând SUA pot lua alte state în vizor după Venezuela: Dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă la îndoială niciodată # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis sâmbătă un mesaj dur comunității internaționale, după ce a anunțat că SUA vor „administra” temporar Venezuela, sugerând totodată că intervenția americană ar putea să nu se oprească aici, relatează Politico. Atât Trump, cât și principalii săi colaboratori au cerut explicit ca restul lumii „să ia notă” de ceea […] The post Trump avertizează că în curând SUA pot lua alte state în vizor după Venezuela: Dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă la îndoială niciodată appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Victor Negrescu: Dacă ne declarăm susținători ai Statelor Unite, trebuie să avem curajul să susținem demersurile partenerului nostru strategic # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, atrage atenția, într-o postare publicată pe Facebook, asupra faptului că politica internațională are consecințe directe asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și că, în actualul context global, este nevoie de luciditate, experiență și decizii asumate. „Politica internațională nu mai este ceva abstract. Ne influențează direct viața, securitatea, economia […] The post Victor Negrescu: Dacă ne declarăm susținători ai Statelor Unite, trebuie să avem curajul să susținem demersurile partenerului nostru strategic appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Zelenski sugerează capturarea lui Putin, după modelul Maduro: “Dacă este posibil să se procedeze astfel cu dictatorii, SUA știu ce au de făcut în continuare” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a sugerat Statelor Unite să-l aresteze pe președintele rus Vladimir Putin, după ce forțele americane l-au capturat pe dictatorul venezuelean Nicolás Maduro într-o operațiune desfășurată în timpul nopții de 2 spre 3 ianuarie. Zelenski s-a poziționat astfel când a fost întrebat despre răsturnarea regimului Maduro de către SUA, după ce președintele […] The post Zelenski sugerează capturarea lui Putin, după modelul Maduro: “Dacă este posibil să se procedeze astfel cu dictatorii, SUA știu ce au de făcut în continuare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
Nicușor Dan merge marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, axată pe garanții de securitate. România nu a participat sâmbătă la reuniunea consilierilor pentru securitate națională de la Kiev # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan va participa marți, la Paris, la o nouă reuniune a Coaliției de Voință pentru Ucraina, a anunțat sâmbătă Administrația Prezidențială, fiind prima reuniune a grupului de 31 de state coalizate de Franța și de Marea Britanie după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cel american Donald Trump au negociat la finele anului […] The post Nicușor Dan merge marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, axată pe garanții de securitate. România nu a participat sâmbătă la reuniunea consilierilor pentru securitate națională de la Kiev appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:40
Polonia persiflează Rusia și Ungaria după operațiunea SUA în Venezuela: “Au pariat din nou pe calul greșit”/ “Ironia de sine este tipică pentru umorul rusesc” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, și ministrul său de externe, Radoslaw Sikorski, au persiflat sâmbătă, în mesaje separate, Rusia și Ungaria după intervenția militară țintită a Statelor Unite în Venezuela, care a condus la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro. “Ironia profundă față de sine este atât de tipică pentru simțul umorului rusesc”, a scris premierul Tusk, […] The post Polonia persiflează Rusia și Ungaria după operațiunea SUA în Venezuela: “Au pariat din nou pe calul greșit”/ “Ironia de sine este tipică pentru umorul rusesc” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Iulian Chifu: Operațiunea Inherent Resolve Venezuela – pistolul lui Cehov și jungla lui Robert Kagan # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Am urmărit din fotoliul de orchestră, comentând și analizând pe măsură ce au apărut datele, derularea punctului culminant al operațiunii Inherent Resolve a administrației Trump via Delta Force în Venezuela. Cu toate detaliile dezvăluite și miile de întrebări pe care le-a stârnit. Cu interpretarea legală și acțiunea justificată a extracției lui Nicolas […] The post Iulian Chifu: Operațiunea Inherent Resolve Venezuela – pistolul lui Cehov și jungla lui Robert Kagan appeared first on caleaeuropeana.ro.
02:40
Sanchez: Spania nu recunoaște regimul lui Maduro, dar respinge intervenția SUA care încalcă dreptul internațional și împinge regiunea în incertitudine # CaleaEuropeana
Premierul spaniol Pedro Sanchez a transmis sâmbătă că Spania nu recunoaște regimul condus de Nicolas Maduro, dar respinge totodată orice intervenție care încalcă dreptul internațional și riscă să destabilizeze regiunea, potrivit unui mesaj publicat pe X. „Spania nu a recunoscut regimul lui Maduro. Dar nici nu va recunoaște o intervenție care încalcă dreptul internațional și […] The post Sanchez: Spania nu recunoaște regimul lui Maduro, dar respinge intervenția SUA care încalcă dreptul internațional și împinge regiunea în incertitudine appeared first on caleaeuropeana.ro.
02:30
Franța, Germania și Regatul Unit cer o tranziție pașnică și democratică în Venezuela după capturarea lui Maduro # CaleaEuropeana
Liderii din Franța, Germania și Regatul Unit au reacționat sâmbătă la capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, cerând o tranziție politică pașnică și democratică în Venezuela și subliniind necesitatea respectării dreptului internațional. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Maduro „și-a dus țara la ruină” și a avut „un rol problematic în […] The post Franța, Germania și Regatul Unit cer o tranziție pașnică și democratică în Venezuela după capturarea lui Maduro appeared first on caleaeuropeana.ro.
02:00
Starmer: L-am considerat pe Maduro un președinte ilegitim și nu ne pare rău pentru sfârșitul regimului său # CaleaEuropeana
Priemierul britanic Keir Starmer a declarat sâmbătă că Marea Britanie „a susținut de mult timp o tranziție a puterii în Venezuela”. „L-am considerat pe Maduro un președinte ilegitim și nu ne pare rău pentru sfârșitul regimului său. Am reiterat sprijinul meu pentru dreptul internațional în această dimineață”, a declarat Starmer într-o postare pe X. The […] The post Starmer: L-am considerat pe Maduro un președinte ilegitim și nu ne pare rău pentru sfârșitul regimului său appeared first on caleaeuropeana.ro.
3 ianuarie 2026
22:40
Operațiunea militară SUA în Venezuela: România discută cu partenerii UE alinierea la o declarație comună, anunță ministrul de externe # CaleaEuropeana
România este în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană în legătură cu situația din Venezuela după operațiunea militară a SUA și discută alinierea unei declarații comune în pregătirea Consiliului de Securitate al ONU, a transmis ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu. „Suntem în strânsă coordonare cu partenerii din Uniunea Europeană pe situația din Venezuela și […] The post Operațiunea militară SUA în Venezuela: România discută cu partenerii UE alinierea la o declarație comună, anunță ministrul de externe appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:30
Prima reacție a României la operațiunea SUA în Venezuela. Bolojan: România va fi în linie cu poziția UE. Sperăm într-o formulă de tranziție către un regim democratic # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a declarat sâmbătă că România urmărește „cu atenție” evoluțiile din Venezuela, a subliniat că poziția Bucureștiului va fi în linie cu cea a Uniunii Europene și și-a exprimat speranța că va fi identificată o formulă de tranziție către un regim democratic în această țară. „Chiar dacă este o distanță destul de mare […] The post Prima reacție a României la operațiunea SUA în Venezuela. Bolojan: România va fi în linie cu poziția UE. Sperăm într-o formulă de tranziție către un regim democratic appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:30
Operațiunea “Absolute Resolve” și redenumirea doctrinei Monroe în “Don-Roe”: SUA au trecut la implementarea Strategiei de Securitate Națională # CaleaEuropeana
Operațiunea militară a SUA în Venezuela, care va intra în istorie cu denumirea “Absolute Resolve”, este prima acțiune externă a administrației Trump de tip “game change” după publicarea noii strategii de securitate națională. Una care specifică foarte clar că introduce în conceptul de securitate națională un „corolar Trump” la Doctrina Monroe (we will assert and […] The post Operațiunea “Absolute Resolve” și redenumirea doctrinei Monroe în “Don-Roe”: SUA au trecut la implementarea Strategiei de Securitate Națională appeared first on caleaeuropeana.ro.
20:50
Operațiunea “Absolute Resolve” și redenumirea doctrinei Monroe în “Don-Roe”: Trump afirmă că SUA vor conduce Venezuela până la o “tranziție sigură” către pace și libertate # CaleaEuropeana
Statele Unite vor conduce Venezuela până când va putea avea loc o „tranziție corespunzătoare și sigură”, a declarat sâmbătă președintele american Donald Trump, într-o conferință de presă susținută la reședința sa din Mar-a-Lago, în Florida, după operațiunea americană de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro denumită “Absolute Resolve”, relatează agențiile internațională de presă. „Vom conduce […] The post Operațiunea “Absolute Resolve” și redenumirea doctrinei Monroe în “Don-Roe”: Trump afirmă că SUA vor conduce Venezuela până la o “tranziție sigură” către pace și libertate appeared first on caleaeuropeana.ro.
