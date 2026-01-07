Maia Sandu și Zelenski au discutat la Nicosia cu liderii instituțiilor UE despre “următorii pași în aderarea la Uniunea Europeană” și coordonarea parcursului european al R. Moldova și Ucrainei
Președinții Republicii Moldova și Ucrainei, Maia Sandu și Volodimir Zelenski, au avut miercuri o întrevedere la Nicosia, cu prilejul lansării președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, cei doi întâlnindu-se separat și cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu scopul de a impulsiona agenda de extindere a […]
Acum 8 ore
18:30
Trump: "Rusia și China nu au nicio teamă de NATO fără SUA. Vom fi întotdeauna alături de NATO, chiar dacă ei nu vor fi alături de noi"
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a publicat un mesaj amplu pe platforma Truth Social în care a reluat criticile la adresa aliaților din NATO, a revendicat un rol decisiv în creșterea cheltuielilor militare ale statelor membre și a susținut că fără intervenția sa Rusia ar fi controlat în prezent întreaga Ucraină. În mesajul său, Trump […]
17:30
Statele Unite au capturat petrolierul sub pavilion rus „Marinera" în Oceanul Atlantic după o urmărire de două săptămâni
Statele Unite au capturat un petrolier sub pavilion rus în Oceanul Atlantic, suspectat că transporta țiței venezuelean, într-o operațiune riscantă care ar putea duce la o confruntare cu Kremlinul, după ce Moscova ar fi trimis un submarin pentru a proteja nava, relatează The Guardian. Acest petrolier, denumit inițial „Bella 1", se află sub sancțiuni americane […]
Acum 12 ore
16:10
Că tot s-au scurs 25 de ani din clepsidra secolului al XXI-lea… Acum un sfert de veac eram încă departe de NATO și UE. Primisem drept premiu de consolare un Parteneriat Strategic cu Statele Unite, pe care am început să-l valorificăm mai bine după 9/11, mergând cot la cot cu ei în intervențiile din Afganistan […]
15:30
Într-o întâlnire cu Zelenski, președintele Ciprului a dat asigurări că Ucraina va fi „o prioritate centrală" a președinției cipriote a Consiliului UE
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat miercuri cu omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, despre întărirea sancțiunilor împotriva Rusiei, consolidarea apărării aeriene, producția și furnizarea de drone, precum și despre participarea Ciprului la inițiativa PURL și la instrumentul SAFE. Cipru a preluat, la 1 ianuarie 2026, președinția Consiliului UE într-un context de tulburări geopolitice intense și […]
14:50
Tinerii de 18 ani pot călători gratuit cu trenul în Europa: Comisia Europeană oferă peste 40.000 de permise DiscoverEU
Comisia Europeană a anunțat, miercuri, lansarea unei noi runde a programului DiscoverEU, în cadrul căreia peste 40.000 de tineri în vârstă de 18 ani din întreaga Europă vor primi permise de călătorie feroviară gratuită, potrivit comunicatului oficial. Pe lângă permisul de călătorie, participanții vor beneficia de un card de reducere, care oferă mii de reduceri la activități […]
14:30
Danemarca și Groenlanda solicită o întâlnire cu Rubio pe tema interesului Statelor Unite pentru insula arctică
Guvernele Danemarcei și Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, în contextul declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump și ale altor oficiali ai administrației sale, care au exprimat interesul SUA de a prelua controlul asupra Groenlandei din motive de securitate națională, relatează […]
11:50
Comisia Europeană propune acces rapid la 45 miliarde de euro pentru fermieri, pe fondul negocierilor controversate privind acordul cu Mercosur
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statele membre UE să aibă acces mai rapid la unele fonduri pentru agricultură din bugetul UE 2028-2034, pentru a sprijini fermierii, înaintea întâlnirii în care va fi discutat controversatul acord de liber schimb cu blocul Mercosur, transmit DPA și Reuters, potrivit Agerpres. „Pentru a ne […]
Acum 24 ore
11:30
Acord OCDE: SUA vor fi scutite de impozitul minim global de 15% aplicat multinaționalelor
Aproape 150 de țări au convenit asupra unui plan istoric menit să împiedice marile companii globale să își transfere profiturile către jurisdicții cu impozitare redusă. Statele Unite vor fi însă exceptate de la acest acord, o decizie care a stârnit indignarea organizațiilor ce militează pentru transparență fiscală. Astfel, multinaționalele cu sediul în SUA vor fi […]
09:00
Casa Albă: Trump și echipa sa discută despre cum să obțină Groenlanda, iar armata americană „este întotdeauna o opțiune"
Președintele american Donald Trump ia în considerare „o serie de opțiuni" pentru achiziționarea Groenlandei, inclusiv utilizarea forței militare, a declarat marți Casa Albă, ridicând miza la doar câteva ore după ce mai mulți lideri europeni de rang înalt au declarat că o astfel de mișcare ar încălca Tratatul Nord-Atlantic, scrie Politico Europe. Trump „a făcut […]
02:00
Nicușor Dan: Poziția României pe Venezuela, cea din declarația UE. În privința Groenlandei, nu vorbim de o intenție oficială a SUA
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, la Paris, că poziția României privind situația din Venezuela este cea exprimată într-o declarație comună a Uniunii Europene, susținută de 26 dintre cele 27 de state membre, inclusiv România, subliniind caracterul „foarte nuanțat" al acestui document, rezultat al unor discuții și negocieri îndelungate asupra textului. Șeful statului a fost […]
01:40
Nicușor Dan: Coaliția de Voință a definit un document militar pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei. Angajamentele României vor fi trecute prin Parlament; nu vom trimite trupe
Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, la Paris, că în cadrul reuniunii „Coaliției de Voință" a fost definit un document militar care stabilește modul concret de exercitare a garanțiilor de securitate pentru Ucraina, împărțirea responsabilităților între statele participante și mecanismele de coordonare. Șeful statului a subliniat că, pe lângă documentul public adoptat de toate […]
01:20
Polonia va prelua rolul principal în sprijinul logistic pentru Ucraina, anunță Tusk: Europa și SUA au vorbit cu o singură voce despre garanțiile de securitate. Rămân sceptic privind intențiile Rusiei
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a subliniat marți că aliații europeni și americani au vorbit la summitul Coaliției de Voință de la Paris cu o singură voce despre garanțiile de securitate și viitorul Ucrainei, confirmând țara pe care o conduce va prelua rolul principal în logistica pentru Ucraina. "Astăzi, la Paris, Europa, Statele Unite, Canada și […]
01:10
Coaliția de Voință: "Declarație de intenție" privind o forță multinațională semnată de liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei, la Paris și în prezența SUA
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat marți, la Paris, o „declarație de intenție" privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ajungerea la un armistițiu, relatează AFP și Reuters. Membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, s-au reunit la Paris într-un format extins, marcat […]
Ieri
21:20
Coaliția de Voință și SUA au stabilit la Paris pilonii garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Implicarea SUA în monitorizarea armistițiului, o forță multinațională și angajamente obligatorii de intervenție dacă Rusia atacă din nou
Membrii Coaliției de Voință, alături de Ucraina și Statele Unite, s-au reunit la Paris într-un format extins, marcat de participarea în premieră a SUA la o reuniune a Coaliției, convenind asupra a cinci elemente-cheie pentru viitoarele garanții de securitate ale Ucrainei: implicarea Statelor Unite într-un mecanism de monitorizare și verificare a armistițiului, sprijinul pe termen […]
21:10
20:00
"Danemarca, inclusiv Groenlanda, face parte din NATO": Liderii europeni afirmă că SUA sunt un pilon "esențial" al securității arctice, asigurată alături de aliații NATO
Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Regatului Unit și Danemarcei au transmis un mesaj ferm de susținere a rolului NATO în Arctica, subliniind că „Regatul Danemarcei – inclusiv Groenlanda – face parte din NATO", o formulare menită să elimine orice ambiguitate privind statutul de securitate al teritoriului, și evidențiind că securitatea regiunii arctice este „o prioritate-cheie […]
19:00
Curge mai multă cerneală digitală despre implicațiile intervenției militare americane în Venezuela decât durata misiunii și întrebuințarea brută a forței militare de către Statele Unite în operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro. Evenimentul geopolitic a dat semnalul noii epoci. Deceniile ordinii internaționale bazate pe reguli care au pus SUA în postura de a câștiga […]
16:50
Zelenski a discutat cu Macron despre întărirea apărării Ucrainei: „Diplomația și asistența reală trebuie să meargă mână în mână"
Diplomația și asistența reală trebuie să meargă mână în mână. Rusia nu încetează atacurile împotriva țării noastre, iar în acest moment trebuie să consolidăm apărarea aeriană pentru a ne proteja poporul, comunitățile și infrastructura critică, a declarat marți președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „Fiecare livrare de rachete de apărare aeriană salvează vieți și sporește șansele diplomației. […]
15:30
Donald Trump anunță că Marco Rubio, Pete Hegseth și Stephen Miller vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela
Președintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării
15:00
Coaliția de Voință: Europa s-ar angaja la “garanții obligatorii politico-juridice” pentru protejarea Ucrainei. Ce știm despre contribuțiile din partea României? # CaleaEuropeana
Aliații europeni s-ar angaja să ofere garanții „obligatorii din punct de vedere politic și juridic” pentru a proteja Ucraina „în cazul unui viitor atac armat din partea Rusiei, în scopul restabilirii păcii”, se arată într-un proiect de declarație al Coaliției de Voință pentru Ucraina, co-prezidată de liderii Franței și Marii Britanii, potrivit Reuters, relatează The […] The post Coaliția de Voință: Europa s-ar angaja la “garanții obligatorii politico-juridice” pentru protejarea Ucrainei. Ce știm despre contribuțiile din partea României? appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Liderii europeni fac front comun în sprijinul Danemarcei și Groenlandei: „Groenlanda aparține poporului său” # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Germaniei, Italiei, Poloniei, Spaniei, Marii Britanii și Danemarcei au emis marți o declarație comună privind Groenlanda, reafirmând că teritoriul arctic aparține Danemarcei, relatează The Guardian. „Groenlanda aparține poporului său. Doar Danemarca și Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relațiile dintre ele. Acestea sunt principii universale și noi nu vom înceta să le […] The post Liderii europeni fac front comun în sprijinul Danemarcei și Groenlandei: „Groenlanda aparține poporului său” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Comisia Europeană susține crearea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, anunță Victor Negrescu: „România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca urmare a demersului pe care l-a inițiat privind crearea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră în România. Victor Negrescu a precizat că acesta reprezintă un pas concret pentru securitatea Mării Negre și pentru […] The post Comisia Europeană susține crearea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, anunță Victor Negrescu: „România are toate argumentele pentru a găzdui acest centru strategic” appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:00
Premierul Groenlandei face apel la calm și se arată deschis la o relație mai strânsă cu SUA: „Nu ne aflăm într-o situație în care Statele Unite ar putea cuceri Groenlanda” # CaleaEuropeana
Premierul guvernului autonom al Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a făcut apel luni la calm în ceea ce privește interesul reiterat al președintelui american Donald Trump de a obține acest teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și și-a exprimat deschiderea pentru consolidarea relațiilor cu Washingtonul, relatează EFE, potrivit Agerpres. „Nu ne aflăm într-o situație în care Statele […] The post Premierul Groenlandei face apel la calm și se arată deschis la o relație mai strânsă cu SUA: „Nu ne aflăm într-o situație în care Statele Unite ar putea cuceri Groenlanda” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:30
Premierul Irlandei, întâlnire „cordială și constructivă” cu Xi Jinping: „Împărtășim un angajament puternic de a consolida relațiile dintre Irlanda și China în viitor” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, aflat în China într-o vizită oficială, s-a întâlnit luni cu președintele chinez, Xi Jinping. Martin a descris discuția ca fiind „cordială și constructivă”, abordând o serie de teme, de la relațiile bilaterale până la cooperarea dintre Uniunea Europeană și China. „Am avut o întâlnire cordială și constructivă cu președintele Xi Jinping […] The post Premierul Irlandei, întâlnire „cordială și constructivă” cu Xi Jinping: „Împărtășim un angajament puternic de a consolida relațiile dintre Irlanda și China în viitor” appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:20
În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid, afirmă Dragoș Pîslaru: Ținta pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a prezentat luni datele actualizate privind absorbția fondurilor europene și implementarea PNRR, subliniind că, în ultimele șase luni, banii europeni au început să ajungă în economie de cinci ori mai rapid și au fost puse în mișcare mecanisme ce păreau încremenite. „Datele de la 31 decembrie arată că, […] The post În ultimele 6 luni, banii europeni au început să ajungă în economie de 5 ori mai rapid, afirmă Dragoș Pîslaru: Ținta pentru 2026 este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene appeared first on caleaeuropeana.ro.
08:50
Iulian Chifu: Principalele 10 conflicte care pot influența sistemul internațional în 2026 # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* International Crisis Group, organizația internațională specializată în monitorizarea, supravegherea și analiza conflictelor, a lansat și anul acesta propria listă de 10 conflicte care pot afecta securitatea și stabilitatea internațională în 2026. Dacă Venezuela a apărut în prim plan după acțiunile americane de anul trecut – acțiunile anti-drog, amplasare masivă de forțe militare […] The post Iulian Chifu: Principalele 10 conflicte care pot influența sistemul internațional în 2026 appeared first on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:40
Un atac al lui Trump în Groenlanda va însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez: Dacă SUA vor decide să atace militar o țară NATO, totul se va opri # CaleaEuropeana
Dacă președintele american Donald Trump invadează Groenlanda aceasta va însemna sfârșitul NATO, a avertizat premierul danez Mette Federiksen. Trump, care săptămâna trecută a intensificat amenințările de a prelua controlul asupra teritoriului danez autonom din Arctica, ar trebui luat „în serios când spune că vrea Groenlanda”, a declarat prim-ministrul danez Mette Frederiksen într-un interviu acordat postului […] The post Un atac al lui Trump în Groenlanda va însemna sfârșitul NATO, avertizează premierul danez: Dacă SUA vor decide să atace militar o țară NATO, totul se va opri appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:40
Șeful diplomației germane: Protejarea Groenlandei va fi discutată în NATO, dacă va fi necesar. Groenlanda aparține Danemarcei # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparține Danemarcei și că Alianța NATO ar putea discuta întărirea protecției sale, dacă va fi necesar, relatează Reuters. Wadephul a făcut această declarație după ce președintele american Donald Trump a amenințat din nou că va prelua Groenlanda, o perspectivă care a alarmat aliații NATO […] The post Șeful diplomației germane: Protejarea Groenlandei va fi discutată în NATO, dacă va fi necesar. Groenlanda aparține Danemarcei appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:30
Comisia Europeană: Videoclipurile deepfake cu conținut sexual cu minori generate de Grok pe X sunt „ilegale, dezgustătoare și nu își au locul în Europa” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană tratează cu maximă seriozitate apariția unor videoclipuri false cu conținut sexual explicit care implică minori, generate cu ajutorul Grok, instrumentul de inteligență artificială asociat platformei X, deținută de Elon Musk, a transmis luni Comisia Europeană, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Reacția vine în contextul în care astfel de materiale, distribuite pe rețeaua X, […] The post Comisia Europeană: Videoclipurile deepfake cu conținut sexual cu minori generate de Grok pe X sunt „ilegale, dezgustătoare și nu își au locul în Europa” appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
UE cere respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor membre, pe fondul afirmațiilor lui Trump despre Groenlanda # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană subliniază că se așteaptă ca partenerii săi internaționali să respecte principiile fundamentale ale suveranității și integrității teritoriale, a transmis luni Comisia Europeană, în contextul noilor declarații ale președintelui american Donald Trump privind Groenlanda, potrivit AFP, preluat de Agerpres. Poziția Bruxelles-ului a fost exprimată de Anitta Hipper, purtătoare de cuvânt pentru politica externă a […] The post UE cere respectarea suveranității și integrității teritoriale a statelor membre, pe fondul afirmațiilor lui Trump despre Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Die Zeit: Spionajul extern al Germaniei a interceptat ani de zile convorbirile lui Barack Obama. Aceeași practică din partea NSA fusese denunțată de Merkel # CaleaEuropeana
Serviciul de informații externe al Germaniei, BND, a desfășurat timp de mai mulți ani operațiuni de supraveghere asupra președintelui american Barack Obama, interceptându-i convorbirile telefonice la bordul aeronavei Air Force One. Potrivit unei investigații realizate de Die Zeit, operațiunea a fost cu atât mai explozivă cu cât cancelarul Angela Merkel criticase public NSA în 2013, […] The post Die Zeit: Spionajul extern al Germaniei a interceptat ani de zile convorbirile lui Barack Obama. Aceeași practică din partea NSA fusese denunțată de Merkel appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:20
“Nimeni nu decide în numele Groenlandei și Danemarcei”. Aliații nordici și baltici fac scut politic în fața afirmațiilor expansioniste ale SUA # CaleaEuropeana
Liderii și oficialii de rang înalt ai aliaților nordici și baltici din cadrul NATO s-au raliat duminică și luni în jurul Danemarcei și a ținutului său semi-autonom Groenlanda pe fondul afirmațiilor reînnoite ale președintelui american Donald Trump de a obține controlul asupra insulei arctice. “Nimeni nu decide în numele Groenlandei și Danemarcei, ci numai Groenlanda […] The post “Nimeni nu decide în numele Groenlandei și Danemarcei”. Aliații nordici și baltici fac scut politic în fața afirmațiilor expansioniste ale SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Trump amenință guvernul venezuelean cu o nouă lovitură militară. Președintele interimar Delcy Rodriguez propune cooperare cu SUA # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică, la bordul aeronavei Air Force One, că SUA ar putea lansa o a doua lovitură militară în Venezuela, în cazul în care membrii rămași ai administrației de la Caracas nu cooperează cu planurile Washingtonului de a „repara” țara, după capturarea președintelui Nicolas Maduro, informează Politico. „Nu mă […] The post Trump amenință guvernul venezuelean cu o nouă lovitură militară. Președintele interimar Delcy Rodriguez propune cooperare cu SUA appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:40
Nici aliații și nici dușmanii nu vor lua în serios o Europă divizată, avertizează Tusk: “Unul pentru toți și toți pentru unul. Altfel, suntem terminați” # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a emis luni un avertisment sumbru potrivit căruia Europa este “terminată” dacă nu va rămâne mai unită ca niciodată, într-o trimitere indirectă la amenințările reluate ale președintelui american Donald Trump de a prelua insula arctică Groenlanda, teritoriu semi-autonom al Danemarcei, aliat NATO și stat membru al Uniunii Europene. “Nimeni nu va […] The post Nici aliații și nici dușmanii nu vor lua în serios o Europă divizată, avertizează Tusk: “Unul pentru toți și toți pentru unul. Altfel, suntem terminați” appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:10
Trump insistă că SUA „au nevoie” de Groenlanda și că însăși „UE are nevoie ca noi să avem Groenlanda”: Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a reiterat duminică afirmațiile potrivit cărora SUA „au nevoie” de Groenlanda din motive de securitate națională, la doar câteva ore după ce premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a condamnat ferm declarațiile americane privind o posibilă anexare a teritoriului autonom danez, relatează Politico. „Avem nevoie de Groenlanda dintr-o perspectivă de securitate națională, iar […] The post Trump insistă că SUA „au nevoie” de Groenlanda și că însăși „UE are nevoie ca noi să avem Groenlanda”: Ne vom ocupa de Groenlanda în aproximativ două luni appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Gheorghe Falcă: Nu toate mișcările politice merită tolerate. Iranul și Venezuela nu sunt accidente, ci avertismente istorice # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Gheorghe Falcă avertizează, într-o postare publicată pe Facebook, asupra riscurilor generate de populism, radicalizare și slăbirea instituțiilor democratice, folosind ca exemple Iranul și Venezuela. Potrivit acestuia, ambele state au cunoscut perioade de stabilitate și prosperitate înainte de a intra într-un colaps politic, economic și social cu efecte de durată. Falcă arată că, în anumite […] The post Gheorghe Falcă: Nu toate mișcările politice merită tolerate. Iranul și Venezuela nu sunt accidente, ci avertismente istorice appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
SUA nu vor permite ca “emisfera vestică” să devină “baza” adversarilor precum Rusia sau China, afirmă Rubio: “Citiți strategia noastră de securitate națională” # CaleaEuropeana
Statele Unite nu vor permite ca emisfera vestică să devină o bază de operațiuni pentru adversarii, concurenții și rivalii Americii, a declarat duminică șeful diplomației americane, Marco Rubio, nominalizând direct China, Rusia și Iran drept adversari și îndemnând lumea întreagă să citească strategia de securitate națională a SUA. Marco Rubio a participat duminică la mai […] The post SUA nu vor permite ca “emisfera vestică” să devină “baza” adversarilor precum Rusia sau China, afirmă Rubio: “Citiți strategia noastră de securitate națională” appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:50
Șeful diplomației chineze declară că Beijingul nu poate accepta ca o țară să acționeze ca “judecător al lumii” după ce SUA l-au capturat pe Maduro # CaleaEuropeana
Ministrul chinez de externe Wang Yi a declarat că Beijingul nu poate accepta ca vreo țară să acționeze în calitate de „judecător al lumii” după ce Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, relatează Reuters. „Nu am crezut niciodată că vreo țară poate acționa ca polițistul lumii și nu acceptăm ca vreo națiune […] The post Șeful diplomației chineze declară că Beijingul nu poate accepta ca o țară să acționeze ca “judecător al lumii” după ce SUA l-au capturat pe Maduro appeared first on caleaeuropeana.ro.
10:40
10:10
UE pledează pentru o tranziție pașnică spre democrație în Venezuela, condusă de popor și cu respectarea suveranității țării # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană a făcut apel la calm și reținere din partea tuturor actorilor implicați, în urma intervenției Statelor Unite în Venezuela, subliniind necesitatea evitării escaladării și a identificării unei soluții pașnice la criza din această țară, într-o declarație transmisă duminică de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. Declarația […] The post UE pledează pentru o tranziție pașnică spre democrație în Venezuela, condusă de popor și cu respectarea suveranității țării appeared first on caleaeuropeana.ro.
09:00
Marco Rubio: SUA vor menține „carantina petrolieră” asupra Venezuelei și nu exclud nicio opțiune pentru protejarea intereselor americane # CaleaEuropeana
Statele Unite vor continua să exercite presiune maximă asupra Venezuelei printr-o „carantină” asupra industriei petroliere și își rezervă dreptul de a recurge la orice opțiune necesară pentru a-și proteja interesele de securitate națională, a declarat duminică secretarul de stat american Marco Rubio, într-un interviu acordat postului CBS. Comentariile vin la o zi după ce președintele […] The post Marco Rubio: SUA vor menține „carantina petrolieră” asupra Venezuelei și nu exclud nicio opțiune pentru protejarea intereselor americane appeared first on caleaeuropeana.ro.
4 ianuarie 2026
23:10
Premierul Danemarcei îi cere ferm lui Trump să înceteze “amenințările împotriva unui aliat istoric apropiat”: SUA nu au niciun temei legal să anexeze Groenlanda, care face parte din NATO # CaleaEuropeana
Premierul danez Mette Frederiksen a transmis duminică un mesaj foarte clar Statelor Unite, respingând ideea că ar fi necesar ca Washingtonul să preia controlul asupra Groenlandei. „Nu are absolut niciun sens să se vorbească despre faptul că ar fi necesar ca Statele Unite să preia Groenlanda. Statele Unite nu au niciun temei legal să anexeze […] The post Premierul Danemarcei îi cere ferm lui Trump să înceteze “amenințările împotriva unui aliat istoric apropiat”: SUA nu au niciun temei legal să anexeze Groenlanda, care face parte din NATO appeared first on caleaeuropeana.ro.
22:20
Alianța transatlantică tranzacțională: Vor repeta SUA scenariul Venezuela în Groenlanda? Ce poate face Europa? # CaleaEuropeana
SUA au intervenit în Venezuela pentru petrol. SUA au încălcat dreptul internațional, la fel ca Rusia, și creează un precedent pentru China. Aceste două aserțiuni sunt cele mai răspândite comentarii cu privire la operațiunea americană de capturare a lui Nicolas Maduro. Prima este cea mai comodă explicație pe care o întâlnești pentru că ea previne […] The post Alianța transatlantică tranzacțională: Vor repeta SUA scenariul Venezuela în Groenlanda? Ce poate face Europa? appeared first on caleaeuropeana.ro.
21:20
“Avem nevoie de Groenlanda pentru apărare”, afirmă Trump, lăsând altora să definească ce înseamnă acțiunea militară a SUA în Venezuela pentru Groenlanda # CaleaEuropeana
Statele Unite “au nevoie de Groenlanda pentru apărare” și este la latitudinea altora să stabilească ce înseamnă pentru acest ținut semi-autonom danez acțiunea militară americană în Venezuela, a declarat duminică președintele american Donald Trump, într-un interviu telefonic pentru publicația The Atlantic. Trump a fost întrebat dacă atacul asupra Venezuelei ar putea indica o disponibilitate de […] The post “Avem nevoie de Groenlanda pentru apărare”, afirmă Trump, lăsând altora să definească ce înseamnă acțiunea militară a SUA în Venezuela pentru Groenlanda appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:10
Kievul contează pe „coerența și predictibilitatea” sprijinului occidental în fața agresiunii ruse: Rusia a folosit în ultima săptămână peste 2.000 de bombe ghidate, drone și rachete împotriva Ucrainei # CaleaEuropeana
Rusia a intensificat semnificativ atacurile aeriene asupra Ucrainei în ultimele zile, utilizând aproximativ 2.000 de bombe ghidate, drone și rachete, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina se bazează pe sprijinul continuu al partenerilor internaționali pentru a face față acestor atacuri și pentru a forța Moscova să […] The post Kievul contează pe „coerența și predictibilitatea” sprijinului occidental în fața agresiunii ruse: Rusia a folosit în ultima săptămână peste 2.000 de bombe ghidate, drone și rachete împotriva Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Trump avertizează că în curând SUA pot lua alte state în vizor după Venezuela: Dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă la îndoială niciodată # CaleaEuropeana
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis sâmbătă un mesaj dur comunității internaționale, după ce a anunțat că SUA vor „administra” temporar Venezuela, sugerând totodată că intervenția americană ar putea să nu se oprească aici, relatează Politico. Atât Trump, cât și principalii săi colaboratori au cerut explicit ca restul lumii „să ia notă” de ceea […] The post Trump avertizează că în curând SUA pot lua alte state în vizor după Venezuela: Dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă la îndoială niciodată appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:20
Victor Negrescu: Dacă ne declarăm susținători ai Statelor Unite, trebuie să avem curajul să susținem demersurile partenerului nostru strategic # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, atrage atenția, într-o postare publicată pe Facebook, asupra faptului că politica internațională are consecințe directe asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și că, în actualul context global, este nevoie de luciditate, experiență și decizii asumate. „Politica internațională nu mai este ceva abstract. Ne influențează direct viața, securitatea, economia […] The post Victor Negrescu: Dacă ne declarăm susținători ai Statelor Unite, trebuie să avem curajul să susținem demersurile partenerului nostru strategic appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:30
Zelenski sugerează capturarea lui Putin, după modelul Maduro: “Dacă este posibil să se procedeze astfel cu dictatorii, SUA știu ce au de făcut în continuare” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a sugerat Statelor Unite să-l aresteze pe președintele rus Vladimir Putin, după ce forțele americane l-au capturat pe dictatorul venezuelean Nicolás Maduro într-o operațiune desfășurată în timpul nopții de 2 spre 3 ianuarie. Zelenski s-a poziționat astfel când a fost întrebat despre răsturnarea regimului Maduro de către SUA, după ce președintele […] The post Zelenski sugerează capturarea lui Putin, după modelul Maduro: “Dacă este posibil să se procedeze astfel cu dictatorii, SUA știu ce au de făcut în continuare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
