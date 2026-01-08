Trump asigură că Venezuela va cumpăra doar produse americane cu veniturile din petrolul vândut de Washington
Economica.net, 8 ianuarie 2026 09:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a asigurat miercuri pe reţeaua sa Truth Social că Venezuela va achiziţiona doar produse americane cu veniturile din petrolul venezuelean vândut de Statele Unite în cadrul unui acord cu Caracasul, notează AFP.
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că bugetul apărării al SUA "pentru 2027 ar trebui să fie de 1.500 de miliarde de dolari, nu de 1.000 de miliarde de dolari", ceea ce înseamnă o creştere de 50%, notează AFP.
Salonul Auto de la Bruxelles îi ia locul celui de la Geneva. Numărul de expozanți crește major # Economica.net
Salonul Auto de la Bruxelles, care începe pe 9 ianuarie 2026, este ținta a tot mai mulți expozanți dornici să își prezinte noutățile pe teren neutru, așa cum se întâmpla, cu ani în urmă, la Geneva.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă.
Guvernul groenlandez va participa la întâlnirea dintre secretarul de stat american, Marco Rubio, şi responsabili danezi săptămâna viitoare, pe fondul tensiunilor legate de viitorul Groenlandei, a anunţat miercuri şefa diplomaţiei vastei insule arctice, notează AFP.
Încă o lovitură pentru toți proprietarii din România. Impozitul pe locuință crește iar, chiar anul acesta. Calcule concrete # Economica.net
e-Proprietatea ar putea fi implementată chiar de anul acesta, formal este deja reglementată în pachetul 2 de măsuri fiscale pentru ca România să nu piardă banii din PNRR. E-Proprietatea va conduce la o nouă majorare a impozitelor, automată, deoarece formula de calcul a impozitelor va fi dictată de valoarea de piață a imobilelor și nu de cota forfetară care se aplică de la 1 ianuarie 2026.
NEPI Rockcastle ar putea cumpăra malluri în Spania, construite de Robert de Balkany, antreprenor francez cu origini românești # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din România, a fost numit ca posibil ofertant pentru un portofoliu de malluri în Spania.
Retailerul suedez de mobilă IKEA lucrează cu aproximativ 20 de furnizori locali care produc atât pentru cele trei magazine din țară cât și pentru alte unități IKEA din lume.
Honor își accelerează strategia de extindere pe segmentul smartphone-urilor premium în România, o piață considerată-cheie în planurile de creștere ale companiei la nivel european, potrivit declarațiilor lui Kerr Cheng, Country Manager Honor România.
Casa Albă anunță că deciziile autorităților din Venezuela vor fi dictate de SUA. Washingtonul vrea să controleze pe termen nelimitat vânzările de petrol ale statului sud-american # Economica.net
Statele Unite "vor continua să dicteze" deciziile noilor autorităţi din Venezuela, a susţinut miercuri Casa Albă, în timp ce secretarul american al energiei a spus că Washingtonul va controla pe termen "nelimitat" exporturile de petrol venezuelean şi va depune veniturile rezultate din aceste tranzacţii în conturi controlate de SUA, relatează agenţiile AFP şi EFE, transmite Agerpres.
Action, retailerul olandez de textile cu preţuri mici, intră în două noi oraşe. Oferă salarii nete de la 4.000 de lei pentru manageri adjuncţi de magazine # Economica.net
Retailerul olandez Action vrea să deschidă magazine şi la Bistriţa şi Haţeg pentru care recrutează în această perioadă pe posturile de manager şi de manager adjunct, potrivit anunţului de recrutare consultat de Economica.net.
Motorola prezintă primul său smartphone din gama fold, motorola razr fold, și modelul ultra premium motorola signature # Economica.net
Motorola a prezentat astăzi în cadrul Lenovo Tech World @ CES 2026 noul model motorola razr fold, primul său dispozitiv din categoria fold, creat pentru a se adapta natural ritmului vieții moderne. Conceput pentru productivitate și divertisment, noul model combină formate flexibile, interfețe intuitive și funcții AI on-device, oferind o experiență de ecran mare într-un format compact și ușor de utilizat zilnic.
800.000 de lei. Atât i-a venit de plată unui bucurestean pentru un apartament de trei camere # Economica.net
Cetățenii încasează o nouă lovitură din partea statului după cea a impozitelor dublate de la 1 ianuarie. În unele cazuri, sumele afișate au crescut peste noapte, fără nicio explicație, așa că cei care le-au plătit deja s-au trezit cu restanțe.
Producătorul de lactate Artesana se pregătește să înceapă lucrările pentru a treia fabrică de lactate, în prima parte a anului, o investiție estimată la 8-10 mil. euro, după cum a explicat Daniel Donici, cofondator Artesana, citat de platforma Termene.ro.
BNR: Activele nete ale instituțiilor de credit din România au ajuns la 907,3 miliarde de lei în luna septembrie 2025 # Economica.net
Activele totale ale instituţiilor de credit din România totalizau, la finele lunii septembrie 2025, la 907,3 miliarde de lei, fiind cu 64,1 miliarde de lei mai mari comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
Circulația feroviară pe secțiunea Periș – Buftea se desfășoară la cale liberă, din cauza unui incident tehnic # Economica.net
Circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea se desfăşoară miercuri seara la cale liberă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, după ce, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă, informează CFR SA printr-un comunicat.
Volodimir Zelenski spune că nu a primit din partea aliaților europeni un răspuns clar cu privire la reacția lor în cazul unui nou atac rusesc # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora "un răspuns clar" asupra modului în care ei ar reacţiona concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva ţării sale, relatează AFP, transmite Agerpres.
FOTO Două avioane de luptă F-18 elvețiene au escortat avionul Spartan cu care Nicușor Dan s-a întors de la Paris # Economica.net
Două avioane militare elvețiene au escortat avionul cu care președintele Nicușor Dan s-a întors în această seară în țară, în timpul în care s-a aflat în spațiul aerian helvetic.
Lenovo prezintă la CES laptopul-concept Legion Pro Rollable, conceput special pentru gameri # Economica.net
Lenovo a prezentat cele mai recente produse din portofoliul de dispozitive de gaming, create pentru a veni în ajutorul jucătorilor profesioniști din esports, studenților pasionați de jocuri și gamerilor pe mobil. Printre noutățile prezentate la CES 2026 se numără actualizările aduse dispozitivelor Lenovo Legion și Lenovo LOQ, precum și un nou laptop Legion cu ecran rulabil, conceput pentru a oferi jucătorilor experimentați dispozitive de gaming puternice și portabile, care să îi ajute în încercarea lor de a „atinge imposibilul” în materie de gameplay.
Trump, din ce în ce mai furios pe parteneri europeni din NATO. Președintele american și-a arătat îndoială că alianța ar interveni dacă SUA ar fi atacate și acuză Norvegia că nu i-a dat Nobelul pentru Pace # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat miercuri îndoiala că NATO ar sări în sprijinul SUA în eventualitatea unei agresiuni militare împotriva ţării sale, într-un mesaj plin de critici la adresa Alianţei Nord-Atlantice pe care l-a postat pe reţeaua sa de socializare Truth Social şi care vine după protestele unor aliaţi europeni faţă de intenţia sa reafirmată de a anexa Groenlanda, consemnează AFP, relatează Agerpres.
Producătorul american de cipuri Nvidia a depăşit anul trecut Apple, devenind cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari, o dovadă a apetitului în creştere al investitorilor pentru acţiunile care au legătură cu inteligenţa artificială (AI), conform unui studiu publicat miercuri de firma de consultanţă EY, transmite DPA, relatează Agerpres.
Conducerea Warner Bros respinge oferta de preluare de 108,4 miliarde de dolari făcută de Paramount # Economica.net
Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) a respins miercuri, în unanimitate, oferta de preluare a Paramount Skydance, în valoare de 108,4 miliarde de dolari, spunând că "nu este în interesul superior" al WBD şi al acţionarilor săi, şi nu depăşeşte oferta Netflix", transmite DPA, relatează Agerpres.
România va depăși pragul de 20.000 MW putere intalată în centralele electrice în 2026 # Economica.net
Capacitatea instalată totală în centralele electrice dispecerizabile ale României ar urma să depășească pragul de 20.000 MW în acest an, pe baza calculelor noastre bazare pe deschiderile anunțate până acum.
Șomajul în Germania, la cote maxime în 2025. Numărul șomerilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani și o ușoară descreștere e așteptată de abia la jumătate lui 2026 # Economica.net
Numărul şomerilor în Germania a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani iar anul acesta ar urma să fie dificil pentru cea mai mare economie europeană, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Nestle extinde pe plan global acțiunea de retragere de la vânzare a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari, care ar putea conține o toxină # Economica.net
Retragerea voluntară de la comercializare de către Nestle a mai multor loturi de lapte praf pentru sugari, din cauza prezenţei potenţiale a unei toxine care ar putea provoca greaţă, vărsături şi crampe abdominale, s-a extins dincolo de Europa, către America de Nord şi de Sud, Asia, inclusiv China, şi Brazilia, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Producătorul chinez de smartphone-uri Realme a anunţat miercuri că a fost integrat în compania de electronice de larg consum Oppo ca marcă subsidiară, o decizie menită să pună în comun resursele şi să reducă costurile celor două companii care au aceeaşi firmă mamă, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Brazilia a devenit în 2025 cel mai mare producător de carne de vită din lume, devansând Statele Unite ale Americii # Economica.net
Brazilia a depăşit anul trecut SUA, devenind cel mai mare producător de carne de vită din lume, conform estimărilor pieţei, după ce ţara din America de Sud a depăşit previziunile privind producţia cu sute de mii de tone, atenuând dificultăţile globale de aprovizionare şi ajutând la limitarea creşterii preţurilor la carne, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Președintele Nicușor Dan revine în România. Aeronava Spartan care transportă delegația prezidențială a decolar de la Paris # Economica.net
Aeronava militară cu care s-a deplasat în Franţa preşedintele Nicuşor Dan a decolat miercuri de la Paris, după două amânări din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, transmite Agerpres.
SUA au capturat un petrolier rusesc în zona Atlanticului de Nord, în cadrul blocadei impuse Venezuelei # Economica.net
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord şi pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, transmite AFP, relatează Agerpres.
Keir Starmer va cere aprobarea Parlamentului pentru a trimite trupe britanice în Ucraina, în eventualitatea încheierii unui armistițiu # Economica.net
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că orice desfăşurare de forţe britanice în Ucraina, în cadrul unor garanţii de securitate postbelice pentru această ţară, va fi supusă unui vot în Parlamentul de la Londra, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Marea Britanie – Vot în Parlament pentru o eventuală desfăşurare de trupe de menţinere a păcii în Ucraina # Economica.net
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că orice desfăşurare de forţe britanice în Ucraina, în cadrul unor garanţii de securitate postbelice pentru această ţară, va fi supusă unui vot în parlamentul de la Londra, transmite Reuters.
FOTO DOCUMENT Măsurile pe care Guvernul Bolojan trebuie să le ia urgent pentru a nu îngropa economia. Firmele care fac 30% din PIB cu 450.000 de angajați au întocmit planul-Concordia # Economica.net
Confederația Concordia, organizație patronală care adună companii care generează aproape o treime din PIB-ul României având 450.000 de angajați, a întocmit un document substanțial în care prezintă situația actuală a economiei reale și, mai ales, măsurile care trebuie luate urgent pentru a nu ne duce spre colaps.
Statele Unite şi-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziţii şi cesiuni care au modelat harta sa actuală, şi pe care acum aspiră să îl extindă din nou odată cu achiziţionarea Groenlandei, scrie miercuri EFE.
Scenariu pentru Groenlanda: Cinci elicoptere şi o jumătate de oră pentru ca trupele SUA să „cucerească” teritoriul # Economica.net
Oricare ar fi varianta aleasă de Donald Trump pentru a controla insula arctică, pare că eforturile SUA au început deja, spre îngrijorarea europenilor, scrie Politico, care analizează pașii luați în calcul de Washington.
Gratis pentru tineri. Peste 40.000 de permise de călătorie gratuite în Uniunea Europeană şi carduri de reducere, printr-o nouă rundă a programului DiscoverEU # Economica.net
Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Un gigant american aduce în România tehnologie de vârf pentru cercetarea nucleară la laserul de la Măgurele. Contract de 35 de milioane de euro # Economica.net
RI Research Instruments, o companie deținută de gigantul american Bruker Corporation, a anunțat că va livra componente-cheie și subsisteme esențiale destinate sursei de raze gamma pentru cercetarea infrastructurii Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP), de la Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) din România.
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile la reuniunea din 5 februarie, transmite Reuters.
Nicușor Dan va înființa un departament special împotriva dezinformării şi fake-news în Administrația Prezidențială # Economica.net
Președintele Nicușor Dan va înființa la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării și fake-news, departament care va fi în directa sa coordonare, au declarat pentru G4Media surse oficiale.
Hyundai își extinde afacerile în domeniul roboticii, cu ținta de a produce anual 30.000 de roboți umanoizi # Economica.net
Grupul sud-coreean Hyundai estimează un 2026 dificil pentru industria auto și, tocmai de aceea, încearcă să își extindă afacerile și în zona roboticii. La CES 2026, divizia sa Boston Dynamics a prezentat evoluția robotului umanoid Atlas.
Acțiunile Hyundai Motor au crescut cu 15% pe fondul speculațiilor privind un parteneriat cu Nvidia # Economica.net
Acțiunile Hyundai Motor au crescut astăzi cu 14,9%, atingând un nivel record și depășind indicele de referință KOSPI, pe fondul speculațiilor din piață cu privire la un potențial parteneriat cu Nvidia.
Alimentate de succesul MG și BYD, ambițiile Changan în Europa cresc: opt noi modele în trei ani # Economica.net
Compania chineză Changan Automobile are în plan să țină pasul cu concurenți precum MG (SAIC), BYD și Chery în Europa prin lansarea a opt noi modele, precum și a unor versiuni hibride plug-in pentru vehiculelor electrice deja existente pe piață.
Indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a depăşit pragul de 25.000 puncte, în pofida dificultăţilor cu care se confruntă economia germană şi a turbulenţelor de pe pieţele internaţionale, transmite DPA.
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a informat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că ţara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul şi Cuba, ca parte a unei serii de cerinţe înainte de a extrage şi vinde petrolul venezuelean, potrivit declaraţiilor făcute marţi de oficiali americani, citaţi de ABC News, transmite EFE.
Rusia trimite un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA încearcă să-l confişte în Venezuela # Economica.net
Rusia a trimis un submarin pentru a escorta un petrolier pe care SUA a încercat să-l captureze în largul coastei Venezuelei, a relatat miercuri publicaţia The Wall Street Journal (WSJ), citată de EFE.
Danemarca şi Groenlanda cer o întâlnire cu Rubio pe tema interesului SUA pentru insula arctică # Economica.net
Guvernele Danemarcei şi Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marţi o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump şi ale altor membri ai administraţiei sale cu privire la interesul lor de a obţine insula arctică din motive de securitate naţională, relatează EFE.
Comisia Europeană propune un acces rapid la unele fonduri din agricultură pentru sprijinirea fermierilor # Economica.net
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statele membre UE să obţină acces mai rapid la unele fonduri pentru agricultură, din bugetul UE pentru perioada 2028-2034, pentru a-i ajuta pe fermieri, înaintea întâlnirii unde se va discuta un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur, transmit DPA şi Reuters.
Cumpără amercanii Lukoil? Chevron și Quantum pregătesc o ofertă de 22 de miliarde de dolari activele gigantului rusesc # Economica.net
Chevron și Quantum Energy Partners s-au asociat într-o ofertă comună pentru achiziția activelor internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, a relatat Financial Times, fără a oferi detalii suplimentare despre ofertăm scrie OilPrice.
Mercedes-Benz Clasa A va fi asamblat în Ungaria. Țara devine un hub major pentru industria auto germană # Economica.net
Germanii de la Mercedes-Benz mută producția Clasa A, modelul „entry-level” al mărcii, în Ungaria. Decizia este motivată în mare parte de reducerea costurilor și eficiența producției.
Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că guvernul interimar al Venezuelei va preda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de "petrol sancţionat", o mişcare pe care a prezentat-o ca fiind în beneficiul ambelor naţiuni, relatează dpa.
