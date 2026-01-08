Recomandarea surprinzătoare a experților în turism pentru 2026: O mică țară europeană cu 1.500 de insule

00:50

De ce ne înroșim în obraji? Cei mai mulți dintre noi am trăit asta: te simți stânjenit și, imediat, apare senzația de căldură care urcă pe gât și cuprinde obrajii. Cu cât te gândești mai mult la asta, cu atât te înroșești mai tare. Iar dacă mai și întreabă cineva „te-ai înroșit?", efectul este garantat.