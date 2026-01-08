Recomandarea surprinzătoare a experților în turism pentru 2026: O mică țară europeană cu 1.500 de insule
SportMedia, 8 ianuarie 2026 00:50
O mică țară europeană formată din peste 1.500 de insule este recomandarea neașteptată a experților în turism pentru anul 2026. Țara bogată în frumuseți naturale nu este asaltată de turiști. Conform statisticilor, printre cei mai mulți turiști sunt britanicii. În 2024, 70.000 de britanici au vizitat Estonia, cu mult sub numărul de 17,8 milioane care
Horoscop zilnic pentru 8 ianuarie 2026.
Sindicatul Europol: Niciun polițist de la Rutieră nu este de serviciu în Gheorgheni după ora 22:00 # SportMedia
Sindicatul Europol reclamă, miercuri seară, că siguranţa rutieră este în pericol la Gheorgheni, unde sunt doar şase poliţişti rutieri. Pe timpul nopţii, după ora 22:00, niciunul dintre aceştia nu este de serviciu, deşi ar fi de acoperit drumuri judeţene și naţionale, dar şi zone de tranzit către Neamţ, Covasna, Mureş, atrag atenția sindicaliștii. "Aşa arată
O universitate franceză situată la periferia Parisului a devenit în ultimii ani un adevărat centru de pregătire pentru serviciile secrete ale Franței. BBC relatează despre Sciences Po Saint-Germain, instituția care găzduiește un program unic, destinat atât studenților obișnuiți, cât și agenților activi de informații. „Rareori cunosc adevăratul nume al agenților de informații trimiși la curs
Autostrada A0 intră „în linie dreaptă”: ce și când poate termina Umbrărescu și ce depinde de chinezi # SportMedia
A0 – autostrada care ar trebui să scoată traficul de tranzit din București – este mai aproape ca oricând de finalizare. Din cei 100,7 km ai inelului, au mai rămas de făcut 30,57 km, iar cea mai mare parte ar putea fi gata până la vară. Dar chiar și atunci, circulația completă va depinde de
Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani LIVE Reacția Colegiului Medicilor # SportMedia
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seara că în perioada imediat următoare la Spitalul Județean Buzău va avea loc un audit administrativ, precum și verificări prin Corpul de Control, pentru a analiza aspectele ce țin de zona administrativă. „Am văzut în spațiul public declarațiile unor politicieni legate de situația de la Spitalul Județean de
Trenurile au peste două ore întârziere în Gara de Nord. Muncitorii unei firme au tăiat cablurile de semnalizare # SportMedia
CFR anunţă, miercuri seară, un incident pe calea ferată, între pe secţia de circulaţie Periş – Buftea, unde muncitorii unei firme au secţionat accidental cablurile de semnalizare. "Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, în data de 7 ianuarie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial Curentul electric a fost restabilit miercuri în sud-vestul Berlinului, după ce un presupus atac ce a provocat un incendiu a afectat funcţionarea unei centrale electrice. Atacul din 3 ianuarie, revendicat de activişti
Secretarul american de stat Marco Rubio a prezentat miercuri cele trei etape ale planului administrației SUA pentru Venezuela. El a spus că vor urma „mai multe acorduri" cu guvernul interimar de la Caracas. Prima etapă a planului pregătit de SUA pentru viitorul imediat al Venezuelei va fi una de stabilizare, deoarece „nu vrem ca situația
Ianis Hagi (27 de ani) și-a stabilit viitorul. Alanyaspor, echipa lui Ianis Hagi, a jucat, în cantonament, un amical cu Metaloglobus, meci în care internaționalul român a marcat. La finalul jocului, Hagi Jr. a vorbit despre viitorul său. Ianis a spus că își dorește să aibă o formă mai bună în partea a doua a
NATO nu ar reprezenta în niciun fel vreun pericol pentru Rusia sau China, dacă SUA nu ar fi un stat membru al Alianței, consideră Donald Trump. El subliniază însă că Statele Unite sprijini mereu NATO, deși se îndoiește că Alianța ar fi alături de SUA la nevoie. Președintele SUA a lansat un nou atac la
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, miercuri, că săptămâna viitoare va avea discuții cu reprezentanții Danemarcei și ai Groenlandei. Rubio a fost întrebat de jurnaliști dacă SUA vor renunța la opțiunea intervenției militare în Groenlanda, el spune: „Nu sunt aici să vorbesc despre Danemarca sau despre intervenția militară. Mă voi întâlni cu ei
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că miercuri se circulă cu dificultate pe DN 1, pe Valea Prahovei. Pe sensul spre Ploiești, traficul este intens și se merge în coloană în stațiunile Predeal, Azuga și Bușteni, dar și între Posada și Comarnic. Probleme sunt și pe sensul de urcare către Brașov, unde circulația este îngreunată
Denis Drăguș (26 de ani) schimbă echipa, după ce s-a ajuns la un acord total pentru transferul său. Împrumutat de Trabzonspor la Eyupspor, Drăguș va schimba echipa în Turcia, după ce a fost cerut de antrenorul Burak Yilmaz la Gaziantep FK, fosta sa formație. Potrivit Digi Sport, Drăguș s-a înțeles deja cu Gaziantep FK pentru
Crescut de AC Milan, Andrei Coubiș (22 de ani) este noul fotbalist al lui U Cluj și vrea să joace pentru naționala României. Coubiș a reprezentat România la juniori, însă a preferat, apoi, să-și încerce norocul în Italia, unde a fost „ochit" de Roberto Mancini. U Cluj l-a împrumutat pe Andrei Coubiș de la AC
Jucătoarea americană de tenis Amanda Anisimova, locul 3 mondial și nr.2 pe lista capilor de serie, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani, după ce a învins-o în două seturi, 6-1, 6-3, pe australianca Kimberly Birrell, informează AFP. În
Acuzații grave la Centrul Educativ Buziaș. Anchetă penală după sesizări privind abuzuri asupra minorilor # SportMedia
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj au declanșat o anchetă după ce doi polițiști de penitenciare din cadrul Centrului Educativ Buziaș au fost puși sub acuzare în legătură cu posibile abuzuri asupra unor adolescenți cazați în unitate. Este vorba de minori cu vârste de 15, 16 și 17 ani, iar faptele s-ar
Veste excelentă pentru FCSB, echipă care atacă acum primele locuri și revenirea în lupta la titlul din Superliga. Infirmeria FCSB începe, încet și sigur, să se golească, după ce campioana României s-a confruntat cu mai multe probleme medicale de la începutul actualului sezonul și până acum. După revenirea lui Dawa, FCSB l-ar putea avea în
Joc periculos pe mare: Rusia ar fi trimis un submarin pentru a escorta un petrolier din „flota fantomă”, urmărit de SUA # SportMedia
Rusia ar fi trimis un submarin și alte nave militare pentru a escorta un petrolier din așa-numita „flotă fantomă", urmărit de Statele Unite în Atlantic, într-un episod care amplifică tensiunile dintre Moscova și Washington pe fondul regimului de sancțiuni și al războiului din Ucraina. Petrolierul, cunoscut anterior sub numele Bella 1 și redenumit ulterior Marinera,
FCSB ia o decizie neașteptată în privința antrenorilor Mihai Pintilii și Elias Charalambous # SportMedia
FCSB a anunțat o decizie importantă în privința antrenorilor Mihai Pintilii și Elias Charalambous. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că antrenorii Pintilii și Charalambous au credit nelimitat. După performanțele realizate la FCSB în ultimii ani, cu titluri câștigate și prezențe în Europa, Pintilii și Charalambous vor pleca de la echipa
Ziua 1414 Rușii avansează în Donețk și Zaporojie. Podul Kerci, sub pază navală sporită. Garanții de securitate pentru Ucraina # SportMedia
Ziua 1414 a războiului a fost marcată de un nou atac aerian de amploare al Rusiei asupra Ucrainei, cu o rachetă balistică și aproape o sută de drone, majoritatea neutralizate de apărarea ucraineană. Totuși, loviturile au produs victime și distrugeri semnificative, în special la Dnipro, unde zone rezidențiale și instituții de învățământ au fost avariate.
Fotbalist de la CFR Cluj, „disputat” de două echipe: „Oferte de peste 1,5 milioane de euro” # SportMedia
CFR Cluj anunță că a primit „oferte de peste 1,5 milioane de euro" pentru unul dintre jucătorii săi. Prin vocea lui Ioan Varga, patronul echipei, CFR Cluj a anunțat că Matei Ilie (23 de ani) este curtat de două echipe din străinătate și că a primit oferte importante pentru el. După ce s-a despărțit de
Ideea ca Statele Unite să preia Groenlanda părea, până nu demult, o excentricitate tipică lui Donald Trump. Astăzi, însă, oficiali europeni și experți în securitate privesc scenariul cu mult mai multă seriozitate. O analiză publicată de Politico arată că există o strategie coerentă, în mai multe etape, prin care Washingtonul ar putea ajunge să controleze
Selecționata de fotbal a Cote d'Ivoire, campioana en titre, s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025, competiție găzduită de Maroc, după ce a învins Burkina Faso la scor de forfait, 3-0 (2-0), marți seara, la Marrakech, relatează agențiile internaționale de presă. "Elefanții" s-au impus prin golurile marcate de Amad Diallo
Mesajul cinic al lui Putin de Crăciunul rusesc. A salutat „misiunea sfântă, din porunca lui Dumnezeu” a trupelor ruse în Ucraina (Video) # SportMedia
Președintele rus Vladimir Putin a folosit sărbătoarea Crăciunului pe rit vechi pentru a combina mesajele religioase cu justificarea războiului din Ucraina, lăudând ceea ce a numit „misiunea sfântă" a trupelor ruse. Putin a participat la o slujbă ortodoxă care a durat toată noaptea, la Biserica Marelui Mucenic Gheorghe Învingătorul, din regiunea Moscovei, alături de militari,
WSJ: Trump vrea să cumpere Groenlanda. Liderul SUA spune că tot ce face Danemarca pentru insulă e să ia sănii trase de câini # SportMedia
Donald Trump vrea să cumpere Groenlanda de la Danemarca, iar toate amenințările sale militare sunt, de fapt, o tehnică de negociere, le-a spus secretarul de stat Marco Rubio congresmenilor americani, potrivit WSJ și NYT. Secretarul de stat Marco Rubio le-a spus
Cristi Chivu (45 de ani) a primit o veste excelentă. Lider în Serie A cu Inter, Cristi Chivu a primit o veste bună înaintea următorului meci de campionat. Infirmeria Interului se golește. Atacantul Ange-Yoan Bonny (22 de ani) și-a revenit după accidentarea suferită și este din nou la dispoziția lui Chivu, anunță calcionews24.com. Bonny și-a … The post Cristi Chivu primește o veste excelentă la Inter appeared first on spotmedia.ro.
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ion, ziua în care aproape 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica # SportMedia
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe 7 ianuarie pe Sfântul Ioan Botezătorul. Aproape două milioane de români îl au ca patron spiritual. La prenume masculine, cele mai întâlnite sunt: Ioan, Ionuţ, Ion, Ionel, Nelu, Ivan, Jan, Ionică, Jean şi Ioniţă. La femei, numele de botez cele mai cunoscute sunt: Ioana, Ionela, Oana, Ionica, Nela, Ionelia, Jana, … The post Tradiții și obiceiuri de Sfântul Ion, ziua în care aproape 2 milioane de români își sărbătoresc onomastica appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Donald Trump a anunțat că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți la valoarea de piață, iar veniturile vor fi administrate de Washington. Anunțul a fost făcut marți seară pe Truth Social, Trump susținând că este vorba despre „petrol sancționat”, iar fondurile … The post Trump anunță preluarea petrolului venezuelean: miliarde de dolari sub controlul SUA appeared first on spotmedia.ro.
România ar putea avea în 2026 cel mai bun an din istorie la capitolul infrastructură rutieră, cu peste 240 de kilometri de autostradă și drum expres dați în trafic, într-un scenariu realist-optimist, arată analiza Asociației Pro Infrastructura. Dacă toate „planetele se aliniază”, totalul ar putea urca până la aproape 284 de kilometri, o premieră absolută … The post 2026, anul autostrăzilor: România ar putea deschide peste 240 km de drumuri rapide appeared first on spotmedia.ro.
Octavian Popescu (23 de ani) a dat răspunsul în privința transferului de la FCSB. Aflat într-un con de umbră la FCSB, după ce a pierdut echipa din cauza evoluțiilor neconvingătoare, Popescu este dorit de Marius Șumudică la Al-Okhdood, noua sa echipă, sub formă de împrumut pentru șase luni. FCSB este dispusă să-i dea drumul în … The post Octavian Popescu a dat răspunsul după oferta primită de FCSB pentru transferul său appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Italia, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin: „Echipa cea mai interesată. Antrenorul e admiratorul lui” # SportMedia
Radu Drăgușin (23 de ani) are șanse mari să plece de la Tottenham în 2026, cel puțin sub formă de împrumut. Mai multe cluburi din Italia l-au trecut pe listă, datorită experienței sale din Serie A, iar românul poate reveni în „Cizmă”. Max Allegri, antrenorul lui AC Milan, „este un admirator” al lui Drăgușin și … The post Presa din Italia, anunț despre transferul lui Radu Drăgușin: „Echipa cea mai interesată. Antrenorul e admiratorul lui” appeared first on spotmedia.ro.
Creștinii ortodocși care urmează calendarul iulian, cunoscut drept „stilul vechi”, sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie. Pentru aceștia, Anul Nou este întâmpinat în noaptea de 13 spre 14 ianuarie. Diferența de 13 zile față de calendarul civil actual explică decalajul față de data de 25 decembrie, celebrată de majoritatea creștinilor. Calendarul iulian și ruptura de calendarul … The post Azi e Crăciunul pe rit vechi. De ce este sărbătorit pe 7 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
FCSB numește fotbalistul pentru care a oferit o sumă-record: „N-am făcut niciodată o ofertă mai mare” # SportMedia
FCSB numește fotbalistul pentru care a făcut o ofertă-record de transfer. Prin vocea lui Gigi Becali, patronul echipei, FCSB a anunțat că Louis Munteanu este jucătorul pentru care a făcut cea mai mare ofertă de transfer. Becali a spus că a ajuns cu oferta la 4,5 milioane de euro pentru Munteanu, înainte ca acesta să … The post FCSB numește fotbalistul pentru care a oferit o sumă-record: „N-am făcut niciodată o ofertă mai mare” appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan: „Această coaliție funcționează. În cei trei ani care au mai rămas, mă aștept să fie stabilă, cu modificări minore” # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că actuala coaliție de guvernare funcționează și va rămâne stabilă în următorii trei ani, în pofida tensiunilor politice și a referendumului intern anunțat de Partidul Social Democrat privind rămânerea la guvernare. „Această coaliție există, funcționează și are în spate, în opinia mea, dorința românilor ca România să fie stabilă și … The post Nicușor Dan: „Această coaliție funcționează. În cei trei ani care au mai rămas, mă aștept să fie stabilă, cu modificări minore” appeared first on spotmedia.ro.
Iarnă severă în Europa: cel puțin șase morți, transporturi paralizate și noi avertizări meteo # SportMedia
Un episod de iarnă severă afectează o mare parte a Europei, provocând cel puțin șase decese și perturbări majore ale transporturilor aeriene, feroviare și rutiere, în condițiile în care meteorologii avertizează că vremea se va înrăutăți începând de miercuri. Situația este deosebit de gravă în Franța, dar și în mai multe state din vestul, centrul … The post Iarnă severă în Europa: cel puțin șase morți, transporturi paralizate și noi avertizări meteo appeared first on spotmedia.ro.
Președintele României, Nicușor Dan, a rămas blocat la Paris, după ce aeronava Spartan cu care urma să se întoarcă în țară nu a mai putut decola din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Șeful statului și jurnaliștii care l-au însoțit la reuniunea „Coaliția de Voință”, la care au participat lideri europeni, urmau să revină în România în … The post Nicușor Dan, blocat la Paris din cauza vremii. Aeronava Spartan a rămas la sol appeared first on spotmedia.ro.
De ce ne înroșim în obraji? Oamenii de știință știu răspunsul. Totul ține de evoluție și de traiul în comun # SportMedia
De ce ne înroșim în obraji? Cei mai mulți dintre noi am trăit asta: te simți stânjenit și, imediat, apare senzația de căldură care urcă pe gât și cuprinde obrajii. Cu cât te gândești mai mult la asta, cu atât te înroșești mai tare. Iar dacă mai și întreabă cineva „te-ai înroșit?”, efectul este garantat. … The post De ce ne înroșim în obraji? Oamenii de știință știu răspunsul. Totul ține de evoluție și de traiul în comun appeared first on spotmedia.ro.
O primată misterioasă de acum 7 milioane de ani ar putea fi cel mai vechi hominid biped. Ce arată cel mai nou studiu # SportMedia
În urmă cu 25 de ani, antropologii au scos la iveală o fosilă enigmatică, asemănătoare unei maimuțe, care a cutreierat regiunea Saharei în urmă cu peste 7 milioane de ani. Acum, un nou studiu a găsit dovezi că această specie mergea pe două picioare și ar putea fi cel mai vechi membru cunoscut al familiei … The post O primată misterioasă de acum 7 milioane de ani ar putea fi cel mai vechi hominid biped. Ce arată cel mai nou studiu appeared first on spotmedia.ro.
Cum este împărțită securitatea Ucrainei după un acord de pace: patru piloni, România e pe zona navală # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat marți seară, la Paris, cum este structurată securitatea Ucrainei în cazul unui eventual acord de pace cu Rusia, în cadrul noului Acord privind Garanțiile de Securitate discutat de statele din Coaliția de Voință. Potrivit șefului statului, arhitectura acordului se bazează pe patru piloni principali și pe un mecanism de … The post Cum este împărțită securitatea Ucrainei după un acord de pace: patru piloni, România e pe zona navală appeared first on spotmedia.ro.
Specii noi sunt descoperite într-un ritm mai alert ca niciodată. Ce înseamnă asta și câte mai sunt de găsit # SportMedia
În urmă cu aproximativ 300 de ani, naturalistul suedez Carl Linnaeus pornea într-o misiune ambițioasă: identificarea și denumirea tuturor organismelor vii de pe Pământ. Considerat astăzi părintele taxonomiei moderne, el a creat sistemul de denumire din două cuvinte și a descris peste 10.000 de specii de plante și animale. De atunci, oamenii de știință au … The post Specii noi sunt descoperite într-un ritm mai alert ca niciodată. Ce înseamnă asta și câte mai sunt de găsit appeared first on spotmedia.ro.
Începutul anului 2026 este marcat de ceea ce jurnaliștii americani descriu ca fiind o nouă formă de imperialism american, promovată direct de președintele Donald Trump. O serie de decizii și declarații recente indică o revenire la o politică externă agresivă, care amintește de perioadele întunecate ale intervențiilor americane din secolul XX. Punctul central al acestei … The post Trump și „noul imperialism american” appeared first on spotmedia.ro.
Nicolas Maduro, 63 de ani, președintele Venezuelei, arestat la ordinul lui Donald Trump, a fost prezentat în data de 4 ianuarie 2026 judecătorului Alvin Hellerstein, 92 de ani, la Curtea Federală din Manhattan, New York. Maduro a susținut că e nevinovat, considerându-se prizonier de război. Astfel a început procesul în care un dictator e judecat … The post Ce îi transmite Liei Savonea un judecător american de 92 de ani appeared first on spotmedia.ro.
Casa Albă ridică miza: Discutăm activ opțiuni pentru achiziționarea Groenlandei. Nu este exclusă opțiunea militară # SportMedia
Casa Albă a confirmat marți că președintele Donald Trump și consilierii săi discută activ opțiuni pentru achiziționarea Groenlandei, subliniind explicit că utilizarea armatei americane este „întotdeauna o opțiune”. Declarația marchează cea mai dură poziționare de până acum a administrației Trump pe acest subiect, în contextul unui climat internațional extrem de tensionat. „Președintele Trump a făcut … The post Casa Albă ridică miza: Discutăm activ opțiuni pentru achiziționarea Groenlandei. Nu este exclusă opțiunea militară appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan, despre contestarea judecătorilor CCR și pensiile magistraților: „Nu vreau să punem prea multă patimă” (Video) # SportMedia
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți seară că nu dorește escaladarea tensiunilor în jurul ședințelor programate pentru 16 ianuarie, când Curtea de Apel București va judeca contestațiile privind numirea a doi judecători ai Curții Constituționale, iar CCR este așteptată să se pronunțe asupra legii pensiilor magistraților. Șeful statului a subliniat că, indiferent de deciziile … The post Nicușor Dan, despre contestarea judecătorilor CCR și pensiile magistraților: „Nu vreau să punem prea multă patimă” (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan, despre poziția României față de atacul SUA în Venezuela și declarațiile privind Groenlanda # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi seară, la Paris, că România susţine poziţia Uniunii Europene în ceea ce priveşte situaţia din Venezuela. Întrebat despre Groenlanda, preşedintele a precizat că situaţia este cu totul diferită, fiind vorba despre un teritoriu autonom, care este teritoriu NATO. „În primul rând, pe Venezuela, a existat o declaraţie a Uniunii … The post Nicușor Dan, despre poziția României față de atacul SUA în Venezuela și declarațiile privind Groenlanda appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a descris atacurile desfășurate în weekend asupra capitalei Venezuelei, Caracas, drept „uimitoare” și „strălucite”, într-un discurs susținut în fața republicanilor din Camera Reprezentanților. „A fost uimitor. Și, gândiți-vă, nimeni nu a fost ucis. Iar de cealaltă parte, mulți oameni au fost uciși”, a declarat Trump, referindu-se la numărul mare de cetățeni … The post Trump laudă atacurile asupra Venezuelei: „Au fost uimitoare și strălucite” appeared first on spotmedia.ro.
Mașini avariate grav de zăpadă și gheață căzute de pe acoperișuri, la Alba Iulia (Video) # SportMedia
Mai multe autoturisme au fost grav avariate în noaptea de luni spre marți și în cursul dimineții, la Alba Iulia, după ce bucăți de gheață și zăpadă s-au desprins de pe acoperișurile blocurilor. Proprietarii s-au trezit cu parbrize și lunete sparte, capote și plafoane îndoite, în urma ninsorilor abundente din ultimele zile, relatează ziarulunirea.ro. Zăpada … The post Mașini avariate grav de zăpadă și gheață căzute de pe acoperișuri, la Alba Iulia (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 7 ianuarie 2026. The post Horoscop zilnic: 7 ianuarie appeared first on spotmedia.ro.
Fost general american: „SUA nu mai sunt de încredere. Europa trebuie să fie fermă”, în special pe subiectul Groenlanda # SportMedia
Generalul (r.) Ben Hodges, fost comandant al trupelor americane din Europa, avertizează că Statele Unite nu mai pot fi considerate un partener de încredere, iar Europa trebuie să adopte o poziție fermă față de administrația Donald Trump, în special în privința Groenlandei. Potrivit lui Hodges, „după raidul din Venezuela, o operațiune americană în Groenlanda pare … The post Fost general american: „SUA nu mai sunt de încredere. Europa trebuie să fie fermă”, în special pe subiectul Groenlanda appeared first on spotmedia.ro.
