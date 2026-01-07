Diabetul modifică fizic inima pacienţilor

11:40

Meteorologii avertizează că până vineri dimineață vor cădea ninsori abundente și se va instala ger în mai mult de jumătate din țară, cu un strat de zăpadă de până la 50 cm și intensificări ale vântului care vor produce viscol. The post Meteorologii anunţă ninsori și intensificări ale vântului appeared first on Cotidianul RO.