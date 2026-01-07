Diabetul modifică fizic inima pacienţilor
Cotidianul de Hunedoara, 7 ianuarie 2026 10:20
Noul studiu leagă bolile de inimă şi diabetul în moduri care nu au mai fost demonstrate până acum, oferind perspective noi asupra unor strategii de tratament potenţiale. The post Diabetul modifică fizic inima pacienţilor appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
10:40
Power Rangerul roz a șters trei site-uri extremiste în fața unei săli pline # Cotidianul de Hunedoara
Fondatorul unuia dintre site-uri acuză faptul că acțiunea reprezintă un act de cyberterorism. Hackerul și-a terminat prezentarea în fața unui public numeros prin a șterge trei site-uri care promovau supremația rasei albe. The post Power Rangerul roz a șters trei site-uri extremiste în fața unei săli pline appeared first on Cotidianul RO.
Acum 10 minute
10:30
Sebastian Stan ar putea juca în The Batman Part II alături de Robert Pattinson. Filmul regizat de Matt Reeves este așteptat în 2027. The post Sebastian Stan se alătură lui Robert Pattinson în „The Batman 2” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:20
Dana Gîrbovan reacționează după afirmațiile deputatului AKM, Cătălin Rădulescu # Cotidianul de Hunedoara
Cătălin Rădulescu spunea că modificările aduse Codului penal și Codului de procedură penală din perioada 2017/2018 nu au fost rezultatul exclusiv al deciziilor politice, ci al colaborării cu o „echipă de oameni redutabili din justiție”, printre care se afla și judecătoarea Dana Gîrbovan. The post Dana Gîrbovan reacționează după afirmațiile deputatului AKM, Cătălin Rădulescu appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Noul studiu leagă bolile de inimă şi diabetul în moduri care nu au mai fost demonstrate până acum, oferind perspective noi asupra unor strategii de tratament potenţiale. The post Diabetul modifică fizic inima pacienţilor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:40
„Coaliția pentru voință” a fost și este întreținută de Emmanuel Macron și Comisia Europeană. Vrînd-nevrînd, la sfîrșitul războiului, va urma un decont. Şi toate deconturile sunt periculoase. The post Coaliția pentru bunăvoință și caprovarzism appeared first on Cotidianul RO.
09:30
În mesajul său, liderul rus a lăudat Biserica pentru susținerea „operațiunii militare speciale” și a discutat cu oamenii prezenți la ceremonie. The post Putin a sărbătorit Crăciunul pe rit vechi appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Cea de-a 83-a ediție a Globurilor de Aur are loc duminică la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills. The post Globurile de Aur: Cine prezintă gala appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:30
Fericiți în România, 2026: managementul așteptărilor și victoriile de etapă # Cotidianul de Hunedoara
În vremuri de criză, fericirea nu vine din lipsa problemelor. Vine din convingerea că ele pot fi gestionate și depășite cu inteligență. Iar asta, aparent contraintuitiv, este deja un mare succes. The post Fericiți în România, 2026: managementul așteptărilor și victoriile de etapă appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Președintele Nicușor Dan s-a aflat în Franța pentru reuniunea „Coaliția de Voință”, însă întoarcerea sa în țară a fost imposibilă marți noapte. Avionul militar Spartan a rămas blocat la Paris. The post Nicușor Dan, blocat la Paris appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Inteligența artificială permite crearea rapidă de conținut pe TikTok, chiar și fără experiență tehnică. Poți câștiga bani din conturi fără să te expui personal, din afiliere, servicii digitale sau pagini de nișă. Rezultatele pot să apară în timp, prin consecvență și o strategie clară. The post Cum să faci bani cu inteligența artificială pe TikTok appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Operațiunea vizează stocurile de țiței acumulate de Caracas în timpul embargoului și ar putea genera încasări de până la 2,75 miliarde de dolari. The post Venezuela livrează SUA stocuri uriașe de țiței, anunță Trump appeared first on Cotidianul RO.
06:50
Sfântul Ioan Botezătorul era cunoscut ca proroc al pocăinței, el chema oamenii la pocăință pentru iertarea păcatelor și-i boteza în Iordan. The post Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
06:10
Contracte la secundă. Sute de mii de lei „scuturați” din bani publici dintr-un foc # Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre cazurile identificate de Cotidianul este din județul Brașov, în timp ce altul în Prahova. The post Contracte la secundă. Sute de mii de lei „scuturați” din bani publici dintr-un foc appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
23:00
Nicușor Dan a dat asigurări ca actuala coaliție de guvernare este funcțională și se va menține și în următorii ani. The post Nicușor Dan despre jocurile PSD din coaliție: Cine să fie pisica? appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Pensiile speciale. Ce plan are Nicușor Dan dacă judecătorul CCR va fi revocat # Cotidianul de Hunedoara
În conferința de presă organizată după vizita de la Paris, Nicușor Dan a vorbit și desore contestația care-l vizează pe judecătorul Curții Constituționale, Dacian Dragoș. The post Pensiile speciale. Ce plan are Nicușor Dan dacă judecătorul CCR va fi revocat appeared first on Cotidianul RO.
22:00
Nicușor Dan după reuniunea „Coaliției de Voință”. Cum sprijină România garanțiile de securitate ale Ucrainei # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan, președintele României, a făcut declarații după reuniunea de la Paris a membrilor „Coaliției de Voință”. The post Nicușor Dan după reuniunea „Coaliției de Voință”. Cum sprijină România garanțiile de securitate ale Ucrainei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:10
Președintele participă la „Coaliția pentru Voință” de la Paris. Acolo prezintă cum va sprijini România Ucraina. The post SURSE – Ce pune pe masă România la discuțiile de la Paris appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Tânăr blocat într-un canal timp de două zile. Intervenție după ce oamenii i-au auzit țipetele # Cotidianul de Hunedoara
Un tânăr de 21 de ani ar fi rămas preț de două zile blocat într-un canal din Sectorul 5 al Capitalei. The post Tânăr blocat într-un canal timp de două zile. Intervenție după ce oamenii i-au auzit țipetele appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Analistul economic Adrian Negrescu consideră că ideea de a boicota plata taxelor „este o prostie”, argumentând că, dacă cetăţenii nu vor plăti, atunci statul „va fi nevoit să se împrumute şi mai mult” . The post Adrian Negrescu: Ideea de a boicota plata taxelor este o prostie. appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Prețul treningului purtat de Maduro în momentul arestării. Articolul vestimentar, viral pe internet # Cotidianul de Hunedoara
Imaginile cu liderul Venezuelei încătușat și îmbrăcat într-un trening Nike au făcut ca marca să devină mult mai populară pe internet. The post Prețul treningului purtat de Maduro în momentul arestării. Articolul vestimentar, viral pe internet appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Româncă blocată pe o insulă pustie din Yemen alături de alte sute de turiști străini # Cotidianul de Hunedoara
Călătoriile pe insula Socotra, Yemen, au fost perturbate din cauza tensiunilor dintre părțile beligerante din Yemen și susținătorii lor. The post Româncă blocată pe o insulă pustie din Yemen alături de alte sute de turiști străini appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Fundația Eco-Civica acuză faptul că o benzinărie a fost construită pe rădăcinile acestuia. Organizația a propus mutarea benzinăriei, dar proiectul nu s-a putut realiza în timp util pentru a salva copacul. The post Singurul stejar stadal al Bucureștiului s-a prăbușit appeared first on Cotidianul RO.
18:00
După un atac eco-terorist, ziarele germane se întreabă de ce tac activiștii care mobilizau zeci de mii de oameni împotriva extremei dreapta The post Atac la Berlin. Presa critică serviciile secrete și pe activiști appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Negocieri pentru șefii de parchete și servicii. Cum va împăca Nicușor Dan partidele # Cotidianul de Hunedoara
Președintele este interesat ca PSD să rămână în Coaliție. The post Negocieri pentru șefii de parchete și servicii. Cum va împăca Nicușor Dan partidele appeared first on Cotidianul RO.
17:10
„Instalația Pârtiei Bucovina a fost sabotată cu rea-voință, intervenția fiind făcută de o persoană cu cunoștințe profesionale avansate în domeniul electric”, au transmis pe rețelele sociale reprezentanții Pârtiei Bucovinei. The post Pârtia Bucovinei acuză un sabotaj profesionist appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Mai multe asociații LGBT+ din Franța au depus o plângere penală împotriva Meta și a lui Mark Zuckerberg. The post Asociațiile LGBT îl acuză pe Mark Zuckerberg de discriminare appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Cât se tem China și Rusia după intervenția SUA în Venezuela și după modificarea rechizitoriului împotriva lui Maduro The post Revenirea Americii sau o bâlbă a lui Trump? appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Declarațiile au fost făcute în contextul în care, în Franța, are loc una dintre cele mai importante întâlniri din acest an privind Ucraina. The post Nicușor Dan: „nu e momentul pentru revoluții în România” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Electrocentrale Craiova traversează o perioadă critică din punct de vedere financiar și funcțional. The post Craiova riscă să „înghețe” appeared first on Cotidianul RO.
16:10
„Doar Danemarca și Groenlanda pot decide ce se întâmplă în Danemarca și Groenlanda.” The post Liderii UE fac scut în jurul Danemarcei împotriva lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Trotuarul rulant dintre Gara de Nord și Basarab este distrus ireparabil. Astăzi, zona este vandalizată și plină de gunoaie, devenind un refugiu periculos pentru consumatorii de droguri. The post Au furat trotuarul rulant al Gării de Nord appeared first on Cotidianul RO.
15:40
„Aceştia au pătruns abuziv în Secţia Neurologie, creând panică în rândul pacienţilor internaţi. Au perturbat actul medical şi au adresat ameninţări personalului medical”, au afirmat reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. The post Makaveli și brigada de pe TikTok, cu forța în spital appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Diana Șoșoacă acuză că România a ajuns Columbia Europei și că traficul de droguri atinge cote alarmante în țara noastră. The post Șoșoacă spune că România e noua Columbie a Europei appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Muzicianul are 73 de ani, este considerat francez de adopție și conduce din 2018 Orchestra Filarmonică Cehă. The post Un dirijor de origine rusă, noul director al Operei din Paris appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Proprietarul barului de la Crans-Montan, condamnat în trecut la închisoare pentru proxenetism # Cotidianul de Hunedoara
De Revelion, un incendiu extrem de rapid şi violent a devastat barul ”Le Constellation”frecventat de tineri, la Crans-Montana. The post Proprietarul barului de la Crans-Montan, condamnat în trecut la închisoare pentru proxenetism appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Condițiile meteo nefavorabile au creat dificultăți majore marți, afectând atât cursurile de apă din sud-vestul țării, cât și traficul aerian. The post Alertă de inundații în sud-vestul țării appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Află cum să-ți amenajezi balconul iarna pentru un spațiu confortabil și relaxant. Sfaturi utile despre plante rezistente, materiale naturale și iluminat ambiental pentru un decor de sezon. The post Cum să te bucuri de balcon și iarna appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Ultimul jubileu ţinut sub doi papi a fost în anul 1700, când Clement al XI-lea a încheiat un an sfânt deschis de Inocenţiu al XII-lea. The post Papa Leon al XIV-a închide Poarta Sfântă. Se încheie Jubileul Speranței appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Deputatul „legionar” care nu și-a ascuns niciodată iubirea pentru Zelea Codreanu # Cotidianul de Hunedoara
„Corneliu (n.r. Zelea) Codreanu, înzestrat cu puteri vizionare creatoare, a pornit la crearea unui nou român și a unei noi Românii, așa cum au dorit-o firile luminate și luptătoare din trecut; curată și cinstită, în care cuvântul să fie cuvânt și fapta izvorâtă din el temelie pentru viitor” - deputat Tudor Ionescu, în 2005. The post Deputatul „legionar” care nu și-a ascuns niciodată iubirea pentru Zelea Codreanu appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Paradoxul Groenlanda. Cum ar putea Trump să declanșeze activarea Articolului 5 împotriva SUA și să distrugă NATO # Cotidianul de Hunedoara
Avertismentul premierei Mette Frederiksen, conform căruia o invazie americană a Groenlandei ar însemna „sfârșitul NATO”, nu e o exagerare retorică, ci constatarea unei realități structurale pe care Europa a refuzat să o vadă mult timp. The post Paradoxul Groenlanda. Cum ar putea Trump să declanșeze activarea Articolului 5 împotriva SUA și să distrugă NATO appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Starea de haos. Ce efecte ar aduce suspendarea judecătorilor CCR la cererea avocatei AUR # Cotidianul de Hunedoara
Ce se întâmplă dacă judecătoarea detașată Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București va suspenda decretele de numire a judecătorilor constituționali Dacian Cosmin Dragoș și Mihai Busuioc? CCR ar putea să nu recunoască deciziile instanțelor ordinare. The post Starea de haos. Ce efecte ar aduce suspendarea judecătorilor CCR la cererea avocatei AUR appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Doi bărbaţi au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc de zece etaje din Arad # Cotidianul de Hunedoara
Doi bărbați au murit în Arad după ce au căzut de la înălțime de pe un bloc. Autoritățile investighează cauzele producerii tragediei. The post Doi bărbaţi au murit după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc de zece etaje din Arad appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Platforma națională de plăți Ghișeul.ro este indisponibilă și astăzi, pentru a doua zi consecutiv. Utilizatorii nu au putut să își achite online taxele și impozitele locale. Astfel, românii care vor să plătească azi sau doar să afle care sunt noile taxe și impozite pe care le au de plată în 2026, după aplicarea modificărilor fiscale […] The post Platforma Ghiseul.ro nu funcţionează nici azi appeared first on Cotidianul RO.
13:00
SONDAJ Procent-surpriză pentru revenirea la armata obligatorie. Câți români mai cred în NATO # Cotidianul de Hunedoara
57% dintre respondenții de la orașe vor revenirea la armata obligatorie, în contextul unui stat rus tot mai agresiv The post SONDAJ Procent-surpriză pentru revenirea la armata obligatorie. Câți români mai cred în NATO appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Sărbătoarea Botezului Domnului precede ziua în care în Biserica Ortodoxă este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului. The post PF Daniel: Botezul Domnului e o sărbătoare de binecuvântare și bucurie appeared first on Cotidianul RO.
12:50
Compania retrage de pe piață mai multe loturi. Problema a plecat de la un ingredient contaminat folosit într-o fabrică din Olanda. Autoritățile austriece susțin că este cea mai mare operațiune de acest fel din istoria grupului. The post Toxină periculoasă în laptele praf Nestle appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Incidentul a avut loc pe 30 decembrie în localitatea Poarta Albă. The post Reținut după ce a incendiat 3.000 de baloți de paie appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Doi adulți și patru copii au ajuns la spital după ce mașina lor s-a răsturnat în râul Bistrița, la Vatra Dornei. The post Doi adulți și patru copii au căzut cu mașina în râul Bistrița appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Meteorologii avertizează că până vineri dimineață vor cădea ninsori abundente și se va instala ger în mai mult de jumătate din țară, cu un strat de zăpadă de până la 50 cm și intensificări ale vântului care vor produce viscol. The post Meteorologii anunţă ninsori și intensificări ale vântului appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, pe 31 decembrie anul trecut, că în 2026 vor fi realizate autostrăzi şi drumuri expres pe o distanță de aproximativ 250 de kilometri. The post Săgeți de la Budapesta, ”miracolul„ din România appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.