Andrei Coubiș și Lisav Eissat, noile speranțe ale României
Cotidianul de Hunedoara, 8 ianuarie 2026 12:20
Andrei Coubiș a semnat deja cu Universitatea Cluj, și va veni, sub formă de împrumut de la Sampdoria; iar Liav Eissat își dorește să ajungă la Dinamo, dar se află sub contract cu Maccabi Haifa.
Acum 30 minute
12:30
ANSVSA a mobilizat în perioda 1 decembrie 2025-7 ianuarie 2026 toate resursele pentru a garanta produse sigure pe masa românilor.
12:30
CTP, despre Nicușor Dan: Președintele Aghiasmă. A produs un risc de securitate # Cotidianul de Hunedoara
„Toate zicerile ulterioare, că „președintele a fost dezinformat", că „Spartanul are sistem de comunicații" nu fac decât să-l acuze pe dl Dan de lansarea unui fake news, că tot vrea să facă la președinție un departament de combatere a știrilor false", a scris CTP pe Facebook.
12:20
Acum o oră
12:00
Scumpirea energiei în România este influențată de vremea rece din Europa de Vest și de dinamica pieței europene, deși consumul intern este stabil. Facturile cresc în contextul liberalizării pieței și al interconectării regionale.
12:00
Zelenski a mers la Nicosia pentru a discuta cu liderii europeni despre viitorul țării sale.
11:50
„Așteptăm să ni se alăture toate formațiunile politice și civice, dar și politicieni responsabili, care pun interesul național înaintea obligațiilor de partid, precum și persoane nefiliate", a transmis Târziu după anunțul lui Simion.
Acum 2 ore
11:40
Mulți moldoveni aleg pur și simplu să le țină pe amândouă, un fel de două Crăciunuri în loc de unul, cu două runde de colinde, mese îmbelșugate și reuniuni de familie.
11:40
OpenAI spune că a apelat la peste 260 de medici din 60 de ţări pentru a îmbunătăţi răspunsurile pe teme de sănătate ale lui ChatGPT.
11:30
Rivalitatea din fotbal atinge, uneori, cote absurde. Victimă i-a căzut, de această dată antrenorul celor de la Tottenham, Thomas Frank.
11:20
Incidentul a avut loc în a douăsprezecea zi de manifestații masive împotriva situației economice și a regimului.
11:10
Platforma Ghișeul.ro este temporar indisponibilă iar plățile online pentru taxe și impozite nu pot fi efectuate în acest moment. Problemele sunt atribuite actualizărilor de sistem.
11:10
A fost emis un cod portocaliu de viscol care afectează total sau parțial 17 județe din țară. Au fost emise diverse avertizări pentru perioada 8-10 ianuarie.
11:10
Mesajul transmis de o ambasadă americană din Estul Europei continuă cu un avertisment emis de U.S. Department of State
11:00
„Întâlnirea va fi marcată de momente de comuniune și fraternitate, precum și de perioade de timp dedicate meditației, împărtășirii și rugăciunii"
10:50
INS anunță creșterea ratei șomajului la 6% în noiembrie 2025 față de octombrie. Numărul șomerilor a ajuns la aproape 494.000 de persoane.
10:50
Adrian Mutu este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști români ai tuturor timpurilor. El împarte titlul de golgheter al echipei naționale a României cu Gheorghe Hagi, fiecare marcând câte 35 de goluri sub tricolor.
Acum 4 ore
10:40
Slujbele se săvârșesc în continuare, în Catedrala Patriarhală istorică Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe Colina Patriarhiei, şi la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.
10:30
Sindicatul EUROPOL a postat o filmare în care polițiștii intră în apele înghețate ale râului pentru a salva femeia din mașina care a aterizat în apele înghețate ale râului Jiu.
10:30
Casa Albă a transmis că aceste instituții funcționează împotriva intereselor naționale ale americanilor.
10:20
Colonelul moldovean acuzat de spionaj în România își joacă azi ultima carte. Decizia instanței # Cotidianul de Hunedoara
Fostul adjunct al SIS, acuzat de trădare, cere eliberarea.
09:50
Boc lovește din nou. A ieșit să dea zăpadă din fata blocului la 4 dimineața # Cotidianul de Hunedoara
Boc este cunoscut pentru astfel de ieșiri publice, fiind viral în trecut și când a fost filmat în timp ce cosea iarba.
09:30
Trump îngroapă securea războiului cu președintele Columbiei și anunță o întâlnire # Cotidianul de Hunedoara
Președintele american a anunțat că a vorbit la telefon cu Gustavo Petro, la o zi după ce columbianul a spus despre Trump că „are un creier senil". Trump a avertizat anterior că ar putea face o intervenție similară cu cea din Venezuela și în Columbia.
09:00
Într-o reuniune cu liderii politici, Emmanuel Macron va detalia planul de a trimite soldați în Ucraina post-conflict.
Acum 6 ore
08:30
Un TIR înzăpezit a blocat total DN 68A în Timiș, iar ninsorile au dus la închiderea unor sectoare de drum în Caraș-Severin. Autoritățile au impus limite de tonaj în Harghita și Sălaj.
08:00
JD Vance apără agenții ICE după uciderea unei femei în Minneapolis, numind incidentul o „tragedie provocată de ea însăși".
07:20
Deși stocurile actuale din Asia acoperă cererea pentru 75 de zile, analiștii anticipează o tranziție către ţiţeiul iranian și rusesc în lunile următoare.
Acum 8 ore
06:10
Funcționarii „Făt-Frumos”. Jonglează cu joburile și adună ore-n șir de muncă # Cotidianul de Hunedoara
Cu cât au adunat mai multe funcții, cu atât le-au crescut și salariile: unii angajați la stat au ajuns la venituri lunare de 40.000 de lei. În majoritatea cazurilor, din bani publici.
Acum 24 ore
23:10
Risc de tensiune între Rusia și SUA din cauza confiscării petrolierului Marinera # Cotidianul de Hunedoara
MAE de la Moscova a solicitat eliberarea cetățenilor ruși aflați la bord. Casa Albă sugerează că ar putea fi deferiți justiției.
22:40
Autoritățile din Olanda au decis să interzică vânzarea și cumpărarea pisicilor din rasele Sphynx și Scottish Fold.
22:20
Circulația trenurilor în Gara de Nord, dată peste cap. Trenurile înregistrează întârzieri de sute de minute # Cotidianul de Hunedoara
Trenurile spre și dinspre Gara de Nord au înregistrat întârzieri și de două ore din cauza unui incident în urma căruia mai multe cabluri de semnalizare au fost tăiate.
21:00
Avionul Spartan care l-a adus la București pe Nicușor Dan, escortat deasupra Elveției de aeronave militare F-18 # Cotidianul de Hunedoara
Pe parcursul zborului de întoarcere către România, deasupra Elveției, avionul în care se afla Nicușor Dan a fost escortat de două avioane militare F-18. Într-o postare pe rețelele sociale, șeful statului a precizat că a fost vorba despre „un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana". În urma […]
20:00
Grav accident în județul Neamț. Șase persoane, între care și doi copii, la spital # Cotidianul de Hunedoara
Evenimentul rutier s-a produs în orașul Roman, fiind implicate trei autoturisme.
20:00
Acceptarea, la Paris, de către SUA a declarației diluate a Coaliției de Voință ar putea avea un preț mare pentru UE
19:50
Într-o declarație publicată pe rețeaua Truth Social, Donald Trump afirmă puterea pe care SUA o are în cadrul NATO.
19:40
Noi negocieri SUA – Ucraina privind cedarea teritoriilor și centrala nucleară Zaporojie # Cotidianul de Hunedoara
Într-o declarație publică, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că negociatorii americani și ucraineni vor reexamina problemele legate de teritoriu și cele privitoare la centrala nucleară ocupată Zaporojie.
19:10
Un copil de 14 ani a murit după ce mașina familiei sale a căzut în râul Bistrița, la Vatra Dornei. Mama și doi copii sunt în stare gravă, ceilalți doi sunt stabili. Ancheta continuă.
18:50
Plată cu scandal a taxelor locale în Sectorul 2. Reacția primarului Hopincă # Cotidianul de Hunedoara
Mai mulți cetățeni ai Sectorului 2 al Capitalei au sesizat nereguli în momentul în care au dorit să plătească taxele locale prin aplicația Ghișeul.ro.
18:30
În mai multe județe se suspendă cursurile din cauza vremii. Lista unităților de învățământ închise # Cotidianul de Hunedoara
Șase unități de învățământ din trei județe sunt închise din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
18:00
Ministrul Sănătății sesizează Colegiul Medicilor. Decesul de la Buzău, controversat # Cotidianul de Hunedoara
Pacientul a fost internat în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean pentru a fi supus unei intervenţii chirurgicale. Ulterior, starea de sănătate s-a deteriorat brusc.
17:50
Exporturile americane de GNL în Europa se vor dubla în intervalul 2024-2030 și vor crește dependența energetică a Europei
17:30
Forțele SUA au interceptat în Atlantic un petrolier sub pavilion rusesc, după o urmărire de două săptămâni. Nava încălcase blocada impusă Venezuelei.
16:30
Presa americană scrie că Trump nu ar dori ca Machado să ajungă la putere în Venezuela pentru că aceasta a acceptat premiul Nobel pentru Pace. Machado a zis la Fox News că și-ar dori să împartă premiul cu Donald Trump.
16:20
Aldrich Ames, cel mai notoriu spion din istoria CIA, a murit în închisoare la 84 de ani. Condamnat pe viață pentru trădare și spionaj în favoarea URSS.
16:20
Trump se plânge că „pare gras” în poze. Democrații răsucesc cuțitul în rană # Cotidianul de Hunedoara
„Mă faci să par puţin gras şi asta nu-mi place", i-a spus Trump unui fotograf de la The New York Times.
16:10
Analiștii financiari se așteaptă la un an 2026 presărat cu riscuri și provocări pentru mediul economic românesc, dar subliniază și câteva oportunități majore.
16:10
Netflix propune achiziţionarea doar a studioului de film Warner Bros şi a întregului grup HBO (canale şi platforma de streaming HBO Max) pentru 82,7 miliarde de dolari, inclusiv datoriile.
16:00
Cât valorează, de fapt, impozitul pe locuință: o noapte de cazare, șase pizza, un bilet la concert, o schimbare de cauciucuri # Cotidianul de Hunedoara
Un impozit aparent abstract devine, prin comparații simple și familiare, o sumă foarte concretă: de la pizza și benzină, până la cazare la munte sau drumuri cu trenul, într-un context în care taxele pe locuințe aproape s-au dublat în 2026.
16:00
Lamine Yamal e cel mai valoros fotbalist. Care este topul jucătorilor în funcție de valoarea de piață # Cotidianul de Hunedoara
Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro).
15:50
Cine sunt politicienii care au pompat bani cu duiumul în propriile partide # Cotidianul de Hunedoara
Pe măsura banilor vărsați în visteria propriilor partide, mulți dintre politicieni s-au ales cu locuri călduțe în Parlament sau cu funcții importante, de la nivel european până la cel local.
15:20
Funeraliile lui Brigitte Bardot au fost pline de emoție și muzică, cu artiști renumiți care au adus un ultim omagiu celebrei actrițe la Saint-Tropez. Evenimentul a reunit prieteni, personalități și sute de admiratori.
