Andrei Coubiș și Lisav Eissat, noile speranțe ale României

16:00

Un impozit aparent abstract devine, prin comparații simple și familiare, o sumă foarte concretă: de la pizza și benzină, până la cazare la munte sau drumuri cu trenul, într-un context în care taxele pe locuințe aproape s-au dublat în 2026.