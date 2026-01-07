Șeful armatei iraniene: Dacă inamicul va comite o greșeală, vom riposta mai dur decât în timpul războiului de 12 zile
7 ianuarie 2026
Șeful armatei iraniene a transmis miercuri că Teheranul consideră ca drept o „amenințare” declarațiile președintelui american și ale premierului israelian cu privire la protestele în curs „și nu va tolera ca acestea să continue fără…
Clubul de fotbal FK Csikszereda din SuperLiga a anunțat că a făcut deja al doilea transfer al anului 2026, fiind vorba de o extremă cu cetățenie suedeză. „Clubul nostru a ajuns la un acord cu…
Gigi Becali i-a propus lui MM Stoica să transfere doi jucători din SuperLiga, scrie Prima Sport. FCSB a bifat până acum o singură achiziţie în această perioadă de transferuri, Andre Duarte, fundaşul de 28 de…
Fără injecție. Pastila care reduce puternic greutatea tocmai a fost lansată în farmacii în SUA. Cât costă, în ce condiții poate fi luată și ce efecte secundare are # HotNews.ro
Americanii care doresc să slăbească au acum o nouă opțiune – administrarea Wegovy sub formă de comprimat zilnic, în loc de injecție săptămânală, scrie CNN. Pacienții cu prescripție medicală pot obține doza inițială de 1,5…
În sezonul rece, eficiența sistemului de încălzire devine o prioritate. Alegerea echipamentului potrivit nu este doar o chestiune de confort, ci și de optimizare a consumului energetic. Mulți bărbați preferă soluții practice, care să ofere…
Sebastian Stan este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II” al DC Studios, o decizie surprinzătoare a actorului de origine română care, dacă se va confirma, va…
Furtuna Goretti provoacă probleme în vestul Europei. Val de frig, ninsori neobișnuit de abundente și transporturi date peste cap # HotNews.ro
Europa de Vest se confruntă, miercuri, cu o furtună puternică ce a adus cantități mari de zăpadă, precum și un val de ger. Furtuna Goretti a afectat și transporturile: mai multe zboruri au fost anulate,…
Cum a reușit unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România să ajungă în topul pagubelor SUA de pe urma „reconstrucției″ Afganistanului # HotNews.ro
Fostul om de afaceri iordanian Fathi Taher a primit zeci de milioane de dolari pentru a construi un hotel de cinci stele și un complex rezidențial în Kabul. După încasarea banilor, șantierele au fost abandonate,…
Mutarea Europei: Franța anunță că lucrează cu aliații la un plan pentru a răspunde amenințărilor lui Trump privind Groenlanda # HotNews.ro
Anunțul vine după ce Casa Albă a declarat marți că folosirea armatei SUA este o variantă luată în calcul de Washington pentru preluarea insulei arctice, scrie Reuters. Franța colaborează cu partenerii săi la elaborarea unui…
Un mare aeroport european, nevoit să anuleze 800 de zboruri miercuri din cauza vremii de iarnă # HotNews.ro
Aeroportul Amsterdam-Schiphol, unul dintre cele mai mari din Europa, unde numeroase zboruri au fost deja anulate în ultimele zile, a anunțat anularea a cel puțin 800 de zboruri miercuri din cauza zăpezii și a vântului,…
Miliardarul discret care a devenit al doilea cel mai bogat om din lume s-a mutat din Silicon Valley din cauza taxei propuse pentru avere # HotNews.ro
Miliardarul Larry Page își ia adio de la California, statul american care găzduiește Silicon Valley, centrul industriei tehnologice din Statele Unite. Cofondatorul Google a rupt legăturile dintre California și o mare parte dintre activele sale…
Culisele împărțirii funcțiilor de procurori șefi și de șefi ai serviciilor secrete: Nicușor Dan vrea ultimul cuvânt la numirea șefului SRI și la cel al DNA # HotNews.ro
Întrebat la Paris, marți, când se va decide în privința numirii procurorilor-șefi, președintele Dan a spus că „procedura va fi lansată în zilele următoare”. Șeful statului e decis să păstreze ca prerogativă informală alegerea de…
Cât de serioasă e amenințarea SUA cu folosirea forței militare pentru anexarea Groenlandei. Mesajul lui Marco Rubio în spatele ușilor închise # HotNews.ro
Administrația Trump a generat tot mai multă îngrijorare în Europa cu avertismentul că este pregătită să facă tot posibilul pentru a achiziționa Groenlanda, scriu The Wall Street Journal și The Economist. Secretarul de stat Marco…
O româncă se află alături de sutele de turiști străini blocați pe o insulă exotică din Yemen. Ce spune despre situație # HotNews.ro
Aproximativ 600 de turiști străini au rămas blocați pe insula Socotra, din Oceanul Indian, după ce zborurile au fost anulate brusc pe fondul tensiunile dintre părțile aflate în conflict în Yemen și susținătorii acestora. Printre…
Au plătit taxele, apoi au aflat că mai trebuie să dea alți bani. Situația de care s-au lovit unii cetățeni care au intrat pe Ghișeul.ro # HotNews.ro
Mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 au reclamat că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta. Aceștia s-au plâns pe rețelele de socializare, că pe…
Rusia a trimis un submarin să escorteze un petrolier ruginit și gol care fuge de navele americane prin Atlantic / Moscova a permis navei să facă ceva neobișnuit # HotNews.ro
Rusia a trimis un submarin și alte mijloace navale pentru a escorta un petrolier gol și ruginit, care a devenit un nou punct fierbinte în relațiile dintre SUA și Rusia, potrivit unui oficial american citat…
Mesaje de Sf. Ion. Câți români își serbează onomastica. Cui spunem „La mulți ani de Sfântul Ioan” # HotNews.ro
Aproximativ două milioane de români sărbătorec astăzi onomastica, pe 7 ianuarie, de Sfântul Ioan. Este una dintre cele mai mari sărbători de după Crăciun, fiind și zi liberă. Pe 7 ianuarie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc…
Compania americană Westlake Corporation a finalizat achiziția fabricilor de compounding (soluții de compunere mase plastice) ale portughezilor de la ACI/Perplastic, inclusiv unitatea din România. Citește mai mult pe Profit.ro Foto: Casimirokt | Dreamstime.com
FOTO VIDEO Cum a apărut Vladimir Putin la slujba de Crăciun pe rit vechi / Gestul făcut de președintele rus despre care scrie presa de stat # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun e rit vechi și a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra Rusia, relatează Reuters. În timpul…
Europa este acum dependentă de gazul american, iar Trump ar putea folosi în curând această pârghie împotriva noastră, avertizează un mare ziar european # HotNews.ro
Sâmbătă, când Nicolas Maduro a fost capturat, Kirill Dmitriev, negociatorul lui Vladimir Putin la Casa Albă, și-a subliniat îngrijorările: odată cu adăugarea Venezuelei, Statele Unite controlează acum 20% din producția globală de petrol, scrie ziarul…
Aproximativ jumătate din rezervele dovedite de petrol ale lumii sunt concentrate în trei țări, în funcție de sursa de date și de an. Venezuela, Arabia Saudită și Iran dețin împreună circa 50% din rezervele mondiale…
Donald Trump anunță planul SUA de a vinde până la 50 de milioane de barili de petrol din Venezuela. „Banii vor fi controlați de mine” # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunțat, marţi seară, că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduţi la valoarea de piaţă, iar veniturile vor…
Numărul estimat al morților confirmă remarcilor publice ale președintelui Donald Trump, conform cărora operațiunea pe care a aprobat-o a fost „eficientă”, dar „foarte violentă”. Guvernul SUA estimează că aproximativ 75 de persoane au fost ucise…
„Imigranți AI”. De ce spune șeful Nvidia că robotica va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge # HotNews.ro
Directorul gigantului producător de cipuri Nvidia, Jensen Huang, a afirmat marți că revoluția din robotică va crea mai multe locuri de muncă decât va distruge, estimând că lumea are nevoie de roboți pe care i-a…
Mesaje de Sfântul Ioan 2026. Cele mai frumoase felicitări, mesaje și urări de Crăciun pentru Ioan, Ioana, Ionuț, Ionel, Nelu, Jean, Nela, Jana sau Ionela # HotNews.ro
Imediat după Anul Nou și Sfântul Vasile, credincioșii ortodocși au parte de o altă sărbătoare. Pe 7 ianuarie aceștia îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan. Aproape 2 milioane de români îşi vor sărbători onomastica miercuri, la…
Cerem României noastre să iasă din inerție și să se mobilizeze împreună cu cei 450 de milioane de europeni – apelul a doi cunoscuți tineri după schimbarea lumii care a devenit transparentă în urma arestării lui Maduro # HotNews.ro
Răzvan Petri și Vlad Adamescu sunt absolvenți de științe politice și realizează podcastul „Politică la minut” pe canalul de Youtube al Recorder. Ei au trimis o opinie pentru cititorii HotNews, intensă și care probabil va…
Aldrich Ames, agentul CIA care a vândut secrete sovieticilor, a murit la vârsta de 84 de ani # HotNews.ro
Aldrich Ames, ofițer CIA care a devenit unul dintre cei mai periculoși agenți dubli din America, a murit la vârsta de 84 de ani, scrie BBC. Fostul ofițer de contrainformații, care executa o condamnare pe…
Nicușor Dan, blocat peste noapte în Paris. De ce nu poate ajunge în țară avionul militar Spartan cu care a zburat în Franța # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan nu se va putea întoarce din Franța în România în noaptea de marți spre miercuri.
Trump și consilierii săi discută „opțiuni” pentru „dobândirea Groenlandei”. „Utilizarea armatei este întotdeauna o opțiune” # HotNews.ro
Casa Albă a declarat marți pentru Reuters că președintele american Donald Trump și echipa lui discută opțiuni pentru „dobândirea Groenlandei”, pe care actuala administrație a SUA o consideră „o prioritate de securitate națională”. „Președintele Trump…
Negocieri secrete, în prezent, între Washington și Caracas, pentru soarta petrolului venezuelean # HotNews.ro
Oficialii guvernelor de la Caracas și Washington discută exportul țițeiului venezuelean către rafinăriile din Statele Unite, au declarat marți pentru Reuters cinci surse guvernamentale, dar și din cadrul industriei și transportului maritim, un acord care…
Președintele Nicușor Dan a declarat că actuala coaliție „funcționează” și se așteaptă ca ea „să fie stabilă, cu modificări minore”, până la alegerile parlamentare din 2028. Marți, în cadrul declarațiilor de presă susținute la Paris,…
„Câteva idei”. Ce au discutat, la Paris, negociatorii ucraineni cu emisarul lui Trump în legătură cu cedările teritoriale # HotNews.ro
Oficialii americani și ucraineni au discutat „câteva idei” pentru a aborda problema teritoriilor, în cadrul negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, descriind această chestiune…
Ministrul Mediului acuză site-ul Realitatea și „zeci de site-uri fantomă” că răspândesc un „fake news de 2 lei”: „Fie prostie, fie manipulare” # HotNews.ro
Ministrul Diana Buzoianu a dezmințit o informație falsă potrivit căreia Ministerul Mediului blochează accesul la selecția pentru funcția de director al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în cazul candidaților care nu au carte de identitate…
Declarația Unică 2026: ANAF a publicat formularul 212 pentru completare online direct în browser, privind PFA, crypto, chirii etc. S-a dat și ordinul ANAF cu procedura pentru Declarația Unică precompletată # HotNews.ro
Contribuabilii care au obținut venituri ca persoană fizică autorizată (PFA) sau din profesii liberale, activități independente, chirii, criptomonede și alte astfel de câștiguri pe cont propriu au acum la dispoziție formularul 212-Declarația Unică 2026, pentru…
Parchetul din Venezuela acuză SUA de „crime de război” și „terorism”. Solicitarea adresată direct judecătorului din New York # HotNews.ro
Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a invitat marți justiția americană să „recunoască lipsa de jurisdicție” a tribunalului unde este judecat pentru trafic de droguri și terorism președintele venezuelean Nicolas Maduro în urma capturării…
„Declarație de intenție” pentru desfășurarea unei forțe multinaționale, semnată de Ucraina cu două mari puteri europene / Zelenski indică „ce trebuie să rezolvăm cu adevărat” # HotNews.ro
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat, marți, la Paris o „declarație de intenție” privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale în Ucraina, ca garanție de securitate pentru Kiev, după ce se va ajunge…
Cum se va desfășura procesul lui Maduro. Precedentul Noriega: Ce arată cazul dictatorului din Panama capturat de SUA acum 36 de ani tot pentru trafic de droguri # HotNews.ro
Fostul dictator militar Manuel Noriega, la fel ca Nicolas Maduro, a fost acuzat de trafic de droguri pentru că a acceptat mită de milioane de dolari de la traficanții de droguri și a transformat Panama…
LIVE VIDEO Nicușor Dan, declarații ACUM de la Paris. Concluziile reuniunii vitale pentru Ucraina # HotNews.ro
Președintele României face declarații de presă după ce a participat la reuniunea șefilor de stat și de guvern din „Coaliția de Voință”, marți, la Paris, unde aliații s-au întâlnit pentru a discuta despre garanțiile de…
Protest spontan la Spitalul de Urgență din Buzău, după ce un tânăr internat cu o fractură de femur a murit la secția de ortopedie, înainte să fie operat # HotNews.ro
Mai multe persoane au protestat spontan, marți, în curtea Spitalului Județean de Urgență (SJU) din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat…
Președintele american Donald Trump a sărbătorit capturarea omologului său din Venezuela, marți, în discursul adresat republicanilor prezenți la un eveniment din Kennedy Center, unde a spus, printre altele, că Nicolas Maduro încerca să îi imite…
SuperLiga: Echipa aflată pe loc de play-off și-a vândut golgheterul în liga secundă a Poloniei # HotNews.ro
Clubul Oțelul Galați a anunțat, marți că atacantul portughez Paulinho a fost transferat definitiv la Wieczysta Krakow, grupare din liga secundă a Poloniei. Paulinho, transferat de Oțelul Galați la Wieczysta Krakow „Paulo Rafael Pereira Araújo,…
Sprijin vital, din partea uneia dintre cele două țări care s-au opus până acum, obținut de Comisia Europeană pentru controversatul acord UE-Mercosur # HotNews.ro
Comisia Europeană pare să fi câștigat, marți, sprijinul crucial al Italiei pentru controversatul acord de liber schimb cu țările din blocul sud-american Mercosur, ceea ce deschide calea ca UE să semneze acordul încă de săptămâna…
FC Argeş, echipă aflată pe locul 5 în clasamentul din SuperLiga, a fost învinsă de Bursaspor, scor 1-2, într-un meci amical disputat, marți, în Antalya. FC Argeș – Bursaspor 1-2, într-o partidă de pregătire Gruparea…
Măsurile Guvernului Bolojan, criticate de un fost ministru USR: „Sărăcirea populației este o alegere politică” # HotNews.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a declarat marți pe B1 TV că „sărăcirea și subminarea puterii de cumpărare au fost făcute cu mână politică”, acuzând Guvernul Bolojan că a preferat să crească…
Chișinăul a luat-o pe urmele Bucureștiului: are de 5 ori mai multe mașini decât poate susține. Expert: „Oricâte parcări se construiesc, nu vor fi suficiente” # HotNews.ro
Un proiect de lege care vrea să reglementeze domeniul parcărilor, inițiat de fostul viceprimar al Chișinăului, Angela Cutasevici, ridică o problemă pe care o resimte de ani buni și Bucureștiul. În capitala Republicii Moldova, circulă…
Și mai mult haos pe aeroporturile și drumurile din Europa. Noi valuri de frig și ninsori abundente lovesc întreg continentul # HotNews.ro
În următoarele zile, vor fi anulate și mai multe zboruri, trenurile vor circula în continuare cu întârziere, iar drumurile vor fi blocate de zăpadă în toată Europa, pe fondul unui nou val de frig, de…
De teama unui nou „impeachment”, Trump îi mobilizează pe republicani: „Dacă nu câștigăm noi alegerile, vor găsi un motiv” # HotNews.ro
Președintele Donald Trump le-a vorbit republicanilor din Camera Reprezentanților timp de peste o oră, marți, în cadrul unei întâlniri la Kennedy Center, atingând o gamă largă de subiecte, inclusiv politica fiscală și de asistență medicală,…
Elcen anunță că avaria de la CET Sud, care a lăsat aproape 40% din blocurile din București fără căldură și apă caldă, a fost remediată și dă vina pe „conductele vechi” ale Termoenergetica # HotNews.ro
Elcen a anunțat, marți, că a fost remediată avaria apărută la un cazan din cadrul CET Bucureşti Sud și că echipamentul a fost readus în funcţiune în condiţii de siguranţă, precizând că „incidentul tehnic recent…
Faliment în România. Mândrie a regimului comunist, prima din țară care a vândut lapte în pungi de plastic, este încă la vânzare # HotNews.ro
Activele fostei fabrici de produse lactate Lactis Iași rămân ofertate la vânzare. Au fost scoase la vânzare în vara anului trecut, la un preț de pornire la licitație de aproximativ 7,6 milioane euro. Citește mai mult…
Rusia denunță „amenințările neocoloniale” și transmite un mesaj de susținere pentru liderul interimar al Venezuelei # HotNews.ro
Ministerul de Externe al Rusiei a salutat marți numirea lui Delcy Rodriguez în funcția de președintă interimară a Venezuelei, demers pe care l-a descris drept un pas către asigurarea păcii și stabilității în fața „amenințărilor…
