Nu toți șomerii sunt la fel. Datele spun povestea unei generații blocate, unde șomajul tinerilor atinge 26,9%
HotNews.ro, 8 ianuarie 2026 10:50
Rata șomajului în formă ajustată sezonier a ajuns la 6,0% în noiembrie 2025, în creștere față de nivelul din octombrie și cu un punct procentual peste valoarea de la începutul anului. Datele provin din comunicatul…
Acum 5 minute
11:10
Dobânzi sub nivelul inflației, imobile “second-hand” care să câștige teren- la ce ne putem aștepta în acest an # HotNews.ro
Noile modificări legislative conturează o imagine clară pentru 2026 în piața imobiliară și cea de creditare. Legea Nordis protejează cumpărătorii, dar limitează dezvoltatorii mici și medii, în timp ce cota majorată de TVA dă un…
11:10
StartupCafe.ro: Business CheckIn. De la banking la modă: Cecilia duce mai departe pasiunea pentru fashion, moștenită din familie # HotNews.ro
Timp de 17 ani, Cecilia Codreanu a lucrat într-un sistem construit pe cifre, proceduri și previzibilitate. În paralel, a purtat cu ea o moștenire tăcută: croitoria, o meserie transmisă în familie de trei generații. În…
Acum 30 minute
10:50
Povestea lui Bogdan Țîru, de la primul pas făcut în Academia Hagi, când avea 14 ani: “Aici am învățat să nu mă dau bătut” # HotNews.ro
Bogdan Țîru este unul dintre primii fotbaliști pe care Gică Hagi i-a avut la Academie de la început de drum. Fundașul ajuns la 30 de ani vorbește despre cum e să crești într-un sistem construit…
10:50
10:50
Matt Damon spune că a fost nevoit să slăbească până la greutatea din liceu pentru noul film în care joacă un erou mitic al Greciei Antice: „Toată lumea s-a împins la maximum cu filmul acesta” # HotNews.ro
Actorul american Matt Damon a dezvăluit că a slăbit atât de mult pentru „Odiseea”, noul film al regizorului Christopher Nolan și unul dintre cele mai așteptate în 2026, încât, la un moment dat în timpul…
Acum o oră
10:40
Avertizări în serie emise de ANM: ger, ninsoare, viscol. În anumite zone, se vor înregistra și temperaturi de -15 grade # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a transmis joi dimineață o serie de coduri galbene și portocalii în care avertizează că mari porțiuni de țară vor fi afectate de ger, ninsori și viscol. Pe lângă avertizările pentru…
10:40
Joi dimineață era strat de zăpadă de peste 20 cm în unele zone din Transilvania, Maramureș și Crișana, în timp ce la munte, grosimea stratului de zăpadă trece de 150 cm, arată harta ANM. La…
10:20
Ninsori puternice în București. Alertă cod galben emisă până diseară / Anunțul ANM despre ce urmează în Capitală # HotNews.ro
Ninge puternic în București joi dimineață, fiind prima ninsoare din acest an. Meteorologii anunță că ninsoarea va continua toată ziua, până diseară la ora 23.00, perioadă când este în vigoare o alertă cod galben. În…
10:20
Trump cere Congresului o creștere masivă a bugetului apărării, aflat deja la un nivel record, și invocă „vremuri foarte tulburi și periculoase” # HotNews.ro
Creșterea uriașă propusă a cheltuielilor pentru apărare vine în contextul în care Trump a folosit din ce în ce mai mult armata pentru a-și atinge obiectivele de politică externă în timpul celui de-al doilea mandat,…
Acum 2 ore
10:10
Catedrala Națională se închide pentru continuarea lucrărilor. Ultima zi când mai poate fi vizitată # HotNews.ro
Joi, 8 ianuarie, este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională. De mâine, catedrala urmează să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior, a anunțat Patriarhia Română. Catedrala Naţională a…
10:10
VIDEO. Cum arată și se mișcă robotul care va începe să muncească într-o fabrică de mașini din 2028 # HotNews.ro
Compania Boston Dynamics, deținută de coreenii de la Hyundai, a prezentat public pentru prima dată luni, la expoziția tehnologică CES, robotul său umanoid Atlas, intensificând concurența cu Tesla și alți rivali în construirea de roboți…
10:00
Radu Savopol (5 to go): „Vreau ca cei care astăzi vând cafea cu 11% să se conformeze și să treacă pe TVA 21% / Cred că este normal să jucăm cu aceeași minge și după aceleași reguli” # HotNews.ro
Radu Savopol, fondator al lanțului românesc de cafenele 5 to go și președinte al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA), atrage atenția că după majorarea TVA din august 2025 tot mai multe…
09:20
LOTO. Tragerile LOTO de joi, 8 ianuarie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,76 milioane de euro # HotNews.ro
Joi, 8 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200…
Acum 4 ore
08:50
VIDEO Un agent ICE a împușcat mortal o femeie în Minneapolis. Reacție furioasă a primarului: „Plecați dracului din oraș”. JD Vance spune că victima „și-a făcut-o cu mâna ei” # HotNews.ro
Un agent al serviciului de imigrări din SUA a împușcat și ucis miercuri o femeie de 37 de ani în mașina ei din Minneapolis, acesta fiind cel mai recent act de violență din cadrul campaniei…
08:30
Câte zile libere ți-au mai rămas anul acesta. România se află în vârful clasamentului european după numărul zilelor libere legale # HotNews.ro
Pentru anul 2026, România se află în vârful clasamentului european al țărilor după numărul zilelor libere legale, depășind Ciprul (care are 14-15 zile libere). În 2026 sunt, în principiu, 17 zile libere legale în România,…
08:30
Probleme medicale pentru un astronaut de pe Stația Spațială Internațională, NASA analizează readucerea echipajului său pe Pământ # HotNews.ro
NASA ia în considerare o întoarcere anticipată a unui astronaut și a echipajului său de pe Stația Spațială Internațională (ISS) din cauza unei probleme medicale pe care agenția americană nu a precizat-o, transmite Reuters. Informația…
08:30
VIDEO Un bărbat din Ploiești a sunat la 112, convins că taximetristul e băut, dar el a fost cel amendat de polițiști # HotNews.ro
Un ploieștean a primit amendă 2.000 de lei după ce a sunat la 112 să reclame că șoferul de taxi cu care se deplasa era sub influența alcoolului. Testat cu etilotestul, șoferul de taxi a…
07:50
Știați că se poate găti cu focul de la aragaz oprit? Idei neobișnuite recomandate pentru economisirea energiei # HotNews.ro
Odată cu scumpirile accentuate ale energiei, care au început în perioada 2021–2022, statele europene au fost nevoite să adopte rapid măsuri de eficiență energetică. Pe lângă recomandările obișnuite privind reducerea risipei, din partea oficialilor și…
07:40
Donald Trump ordonă retragerea SUA din zeci de organizaţii internaţionale, inclusiv agenții ONU # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv ce prevede retragerea Statelor Unite din 66 de organizații internaționale care „nu mai servesc interesele americane”, a anunţat Casa Albă într-un comunicat citat de Reuters. Casa…
07:30
Donald Trump face planuri pentru a prelua industria petrolieră a Venezuelei și a calculat la ce preț va ajunge astfel țițeiul # HotNews.ro
Donald Trump și consilierii săi fac un plan pentru a domina industria petrolieră venezueleană în următorii ani, iar președintele Statelor Unite le-a spus consilierilor săi că eforturile sale ar putea contribui la scăderea prețului petrolului…
07:20
„Sunt dezgustată să ating bancnotele!” „Euro? Mulțumim, noi voiam leva!”- Cozi, portofele duble și panică în prima zi în care pensionarii bulgari au primit pensia în euro # HotNews.ro
În cartierul Ovcha Kupel din Sofia, o femeie s-a oprit în fața reporterilor și le-a spus direct: „Sunt dezgustată să ating noile bancnote.”, scrie publicația 24Chasa. Alții nu s-au ferit să sublinieze că nu au…
Acum 6 ore
07:00
Digi a fost și în 2025 liderul incontestabil în atragerea clienților prin portabilitatea numerelor în Spania, pentru al cincilea an consecutiv. Operatorul român de telecomunicații, care pregătește listarea subsidiarei spaniole, și-a doborât propriul record la…
07:00
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat # HotNews.ro
La recentul concurs de rezidențiat din noiembrie 2025, din primii 200 de rezidenți, în ordinea mediilor, unul a ales chirurgia generală, 6 au ales ATI (terapie intensivă), iar 33 au ales cele două specialități care…
Acum 12 ore
00:50
Oamenii lui Putin se întrec în ironii la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump # HotNews.ro
Nu a contat prea mult că a fost ajunul Crăciunului ortodox rus. Kirill Dimitriev, trimisul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică, a profitat de ocazie pentru a batjocori Uniunea Europeană, după ce…
00:30
O scenă politică atent regizată și un pariu de 45 de miliarde de euro, pentru votul crucial. Dar încă nu se știe dacă avionul spre țările Mercosur va decola # HotNews.ro
Țările UE urmează să ia vineri o decizie crucială cu privire la aprobarea controversatului acord cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, care se află în negociere de mai bine de un sfert de secol.
7 ianuarie 2026
23:50
Agenția de informații a Statelor Unite revine la o lungă tradiție de intervenționism în regiune, scriu miercuri jurnaliștii de la săptămânalul francez Le Point, potrivit Rador Radio România. De obicei, operațiunile CIA sunt clasificate „top…
23:50
Doi țărani beți din Venezuela au fost arestați pentru că au celebrat capturarea lui Maduro # HotNews.ro
Doi țărani au fost arestați pentru că au celebrat capturarea lui Nicolas Maduro de către Statele Unite în timpul atacului din 3 ianuarie, scrie AFP, citând un ONG din Venezuela. Cele două persoane au fost…
23:20
Președintele Donald Trump rămâne angajat față de Alianța Nord-Atlantică, chiar dacă el și echipa lui de securitate națională poartă „discuții active” cu privire la achiziționarea Groenlandei de către SUA, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt…
23:00
Volodimir Zelenski vrea ca SUA să-l captureze și pe Ramzan Kadîrov/ Replica liderului cecen # HotNews.ro
Statele Unite ar trebui să-i rezerve aceeași soartă pe care o are Nicolas Maduro și conducătorului cecen Ramzan Kadîrov ca să convingă Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, a sugerat președintele ucrainean Volodimir Zelenski,…
22:50
O cercetare realizată cu contribuția Universității din București rescrie istoria dinozaurilor de pe continentul european. Fosile descoperite în Țara Hațegului au stat la baza noului studiu, publicat acum Nature – FOTO # HotNews.ro
Revista Nature, cel mai important jurnal științific internațional, a publicat miercuri un studiu care rescrie istoria ceratopsienilor – „dinozauri cu coarne” – aparținând Cretacicului târziu. Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători coordonată…
22:40
Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat miercuri o nouă serie de recomandări nutriționale care îi sfătuiesc pe americani să consume mai multe proteine și mai puțin zahăr decât se recomanda anterior, consumatorii fiind, de…
22:20
ChatGPT a provocat anularea unei căsătorii în Olanda. „O ceremonie relaxată” a fost luată în serios de instanță # HotNews.ro
Justiţia olandeză a anulat o căsătorie, hotărând că inteligenţa artificială nu are ce căuta într-un discurs de nuntă, care trebuie să fie conform cu Codul civil, relatează AFP, preluată de News.ro. În aprilie 2025, la…
Acum 24 ore
21:50
Cum s-au extins Statele Unite cumpărând teritorii. Principalele achiziții ale SUA din ultimii 200 de ani # HotNews.ro
Statele Unite și-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziții și cesiuni care au modelat harta sa actuală, și pe care acum aspiră să îl extindă din nou odată cu achiziționarea Groenlandei, scrie miercuri agenția…
21:40
Îndemn pentru Nicușor Dan din partea directorului unei mari companii românești: „Data viitoare când ești la Paris, du-te la Airbus și cumpără un avion prezidențial. Ne facem de râs” # HotNews.ro
„Povestea cu avionul prezidențial se lălăie de mai bine de 10 ani. Este momentul să avem un avion prezidențial”, scrie Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente…
21:30
Administrația Trump renunță la recomandarea limitei de alcool pentru americani. „Permite oamenilor să socializeze” # HotNews.ro
Administrația președintelui Donald Trump a publicat noul ghid de nutriție, prin care se renunță la o veche recomandare ca americanii să respecte o limită a consumului de alcool de două băuturi pe zi pentru bărbați…
21:10
Câteva cărți de non-ficțiune după care să vă uitați în 2026. Unul dintre titluri spune o poveste de-a dreptul cutremurătoare # HotNews.ro
Ziarul britanic The Guardian a realizat o selecție de cărți de non-ficțiune ce urmează să apară anul viitor. După un an în care am fost răsfățați cu memorii ale vedete precum Patti Smith sau Anthony…
21:00
Planul în trei etape pentru Venezuela, dezvăluit de Marco Rubio într-o ședință secretă. Democrații, șocați de „amploarea și nebunia” acestuia # HotNews.ro
Statele Unite au un plan în trei etape pentru Venezuela, care va începe cu stabilizarea țării după ce forțele americane l-au arestat sâmbătă pe liderul autoritar Nicolas Maduro, asigurându-se că companiile petroliere americane au acces…
20:50
FOTO Avioane de vânătoare au escortat aeronava cu care Nicușor Dan s-a întors din Franța: „Un gest de apreciere” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan, care s-a întors în România de la Paris cu o întârziere de 24 de ore, a anunțat că aeronava Spartan cu care se îndrepta spre București a fost escortată de două avioane…
20:40
SuperLiga: Andone spune care este transferul pe care Dinamo trebuie să-l facă în această iarnă # HotNews.ro
Ioan Andone (65 de ani), fost jucător emblematic și antrenor la Dinamo, a vorbit despre campania de transferuri a grupării din Ștefan cel Mare din această iarnă, relatează DigiSport.ro. Până acum, Dinamo l-a transferat pe…
20:20
FOTOREPORTAJ. Cum arată biserica-cetate din Transilvania care l-a cucerit pe regele Charles cu patru ani înainte de Viscri # HotNews.ro
Viscri este satul care a devenit celebru datorită regelui Charles al III-lea, însă nu acolo a descoperit el prima oară farmecul Transilvaniei. Cu patru ani înainte de a ajunge la Viscri, Prințul de Wales a…
20:10
VIDEO Proteste masive în întreg Iranul / Ciocniri sângeroase, inclusiv la Teheran / Două spitale, luate cu asalt de forțele de securitate / Apelul președintelui Pezeshkian # HotNews.ro
Protestele de stradă continuă și iau amploare în Iran, unde în diferite orașe au loc confruntări uneori mortale, în ciuda apelurilor la calm ale președintelui Massoud Pezeshkian, care miercuri a cerut forțelor de securitate să…
20:10
Marco Rubio se va întâlni cu oficialii danezi pentru a discuta despre Groenlanda. „Intenţia lui Trump a fost întotdeauna aceeași” # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al Statelor Unite de a prelua Groenlanda. Declaraţiile sale vin după ce ministrul…
20:00
Omul de afaceri Dan Ostahie, care controlează retailerul electro-IT Altex, a cumpărat de la oamenii de afaceri George Teleman, partener al fondului Equest, și Robert Vișoiu, fiul proprietarului Conarg, fostul Module Shopping Center, din Târgoviște,…
20:00
Alexandru Rogobete trimite Corpul de Control la Spitalul Județean din Buzău după moartea unui tânăr care aștepta să fie operat # HotNews.ro
Corpul de Control al Ministrului Sănătății va merge la Buzău pentru a analiza toate aspectele ce țin de zona administrativă a Spitalului Județean, în timp ce Colegiul Medicilor va verifica situația pacientului de 25 de…
19:50
Un alt petrolier a fost lovit de o dronă în Marea Neagră. Vasul a fost serios avariat și dus într-un port turcesc # HotNews.ro
Un petrolier ce naviga sub pavilionul insulelor Palau şi care ar putea fi folosit la exportul petrolului rusesc a fost lovit miercuri de o dronă în Marea Neagră, în apropierea coastelor Turciei, potrivit postului turc…
19:40
CEO-ul celei mai mari companii de recrutare din lume afirmă că diploma de facultate ajută tot mai puțin la găsirea unui loc de muncă: „Recalificați-vă” # HotNews.ro
Numeroși tineri din generația Z se confruntă cu șomajul, numărul fiind de ordinul milioanelor doar în Statele Unite, pe măsură ce locurile de muncă de nivel „entry level” sunt absorbite de inteligența artificială (AI). CEO-ul…
19:20
Echipa sibiană FC Hermannstadt a anunţat miercuri transferul atacantului camerunez Christ Afalna, de la Unirea Slobozia, informează News.ro. FC Hermannstadt a postat mesajul pe pagina de FB a clubului. „Bine ai venit, Christ Afalna! Christ…
19:10
Atacurile ruse în apropierea graniței României au înregistrat o creștere spectaculoasă în 2025. Represalii după loviturile Kievului asupra navelor rusești # HotNews.ro
Rusia a atacat, miercuri, două porturi ucrainene din regiunea Odesa, ucigând o persoană și rănind alte opt, informează Reuters. Atacurile vin în continuarea unei serii ample de lovituri îndreptate asupra regiunii Odesa, aflată la granița…
19:00
Rolul strategic al avioanelor RAF și bazelor aeriene britanice în operațiunea SUA de urmărire și capturare a petrolierului rusesc # HotNews.ro
Avioane ale Forțelor Aeriene Regale Britanice (Royal Air Force – RAF) au fost implicate în operațiunea SUA de capturare a petrolierului aflat sub pavilion rusesc Bella-1 (Marinera) în Atlanticul de Nord, a relatat miercuri The…
18:50
E ceață densă pe drumurile din jumătatea de sud a țării. Polițiștii avertizează: vizibilitatea este redusă, se poate forma şi gheţuş # HotNews.ro
Circulaţia rutieră este îngreunată, miercuri seară, de ceaţa densă pe majoritatea drumurilor din judeţele Argeş, Vâlcea, Gorj, Dolj, Olt, Constanţa, Tulcea şi Galaţi, unde vizibilitatea este redusă pe alocuri și sub 50 de metri. În…
