România pare că nu mai scapă de pesta porcină africană. Un focar nou a fost descoperit la o fermă de peste 6.000 de porci din comuna Cermei, județul Arad
Economica.net, 8 ianuarie 2026 17:00
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu aproximativ 6.000 de porci din comuna Cermei, în primă fază fiind necesară uciderea preventivă a 1.500 de animale.
Acum 10 minute
17:10
AB Foods, proprietarul lanțului de retail Primark, estimează rezultate mai slabe pentru 2026 # Economica.net
Compania britanică AB Foods a avertizat joi că se aşteaptă la o scădere anuală a profitului în 2026, deoarece discounturile masive de la afacerea sa de de articole de îmbrăcăminte Primark şi cererea mai slabă din SUA, în special în rândul cumpărătorilor hispanici, afectează vânzările în domeniul ingrediente alimentare, ceea ce a dus la declinul acţiunilor cu 12%, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum 30 minute
17:00
17:00
Zalando trece la restructurarea afacerii după achiziția About You. Primul pas, închiderea unor centre logistice # Economica.net
Platforma de retail online Zalando SE va închide centrul logistic german din Erfurt, care are circa 2.700 de angajați, în încercarea de a eficientiza rețeaua sa de distribuție după achiziționarea platformei About You.
Acum o oră
16:40
Piețele financiare intră în 2026 cu un ton constructiv și cu noi maxime istorice în SUA, dar și pe unele piețe europene, inclusiv România. Cu toate acestea, anul a început cu un eveniment excepțional, când SUA l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, provocând o creștere a tensiunilor geopolitice și o scădere a prețurilor petrolului. Incertitudinea poate fi una dintre forțele care vor modela piețele financiare în 2026. Totuși, nu va fi singura.
16:40
HP Inc a prezentat la CES 2026, care are loc la Las Vegas, noi tehnologii, printre care și un nou minicomputer integrat într-o tastatură compactă.
16:20
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,98 miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Acum 2 ore
16:00
Mihai Pătrașcu, evomag: Vechimea în piață și capacitatea de execuție vor conta mai mult decât promisiunile sau campaniile punctuale # Economica.net
„Inflația va avea o presiune mai redusă față de anii anteriori, iar decizia de cumpărare va fi tot mai mult influențată de experiență, consistență și istoricul comerciantului. Vechimea în piață și capacitatea de execuție vor conta mai mult decât promisiunile sau campaniile punctuale”, a declarat Mihai Pătrașcu pentru Termene.ro.
16:00
De ce a rămas Nicușor Dan blocat pe aeroportul din Paris – Explicațiile Ministrului Apărării Naţionale # Economica.net
Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a explicat joi de ce preşedintele Nicuşor Dan nu s-a putut întoarce marţi seara de la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă", desfăşurată la Paris. Unul dintre motive a fost faptul că avionul Spartan cu care urma să revină nu a putut decola de la Bucureşti din cauza condiţiilor meteorologice.
15:40
România va moderniza 15 kilometri de drum din Ucraina, în continuarea DEx Suceava – Siret # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava - Sirect, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentanții CNAIR, confirmând informații apărute în presa locală.
15:30
Reintrarea gigantului american Chevron în România prin preluarea activelor Lukoil ar fi un mesaj foarte bun din partea SUA – Bogdan Ivan # Economica.net
Reintrarea companiei americane Chevron în România, în cazul în care ar prelua activele Lukoil din ţara noastră, ar fi un mesaj politic, strategic şi regional foarte bun din partea SUA, consideră ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Acum 4 ore
15:10
Planul B al Guvernului pentru eliminarea plafonării prețului la gaze. Ministrul Energiei spune că discută cu operatorii o reducere graduală # Economica.net
Discuţiile cu operatorii privind eliminarea plafonării preţului la gaze au început încă din luna septembrie, pentru a avea mai multe scenarii şi a nu apărea o scumpire după 31 martie, şi în condiţiile în care apar evenimente foarte puţin probabile prin care să se perturbe piaţa, să fie luat în calcul scenariul în care să avem o reducere graduală a acestei plafonări, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
15:00
O bună parte din teritoriul Regatului Unit şi nord-vestul Franţei se pregătesc joi pentru sosirea unei furtuni care ar trebui să aducă vânturi extrem de violente şi ninsori, au anunţat serviciile meteorologice din cele două ţări, informează AFP.
15:00
Vouchere pentru facturi – Ministerul Energiei lucrează la un sistem pentru scăderea automată a valorii tichetului din factura la energie electrică # Economica.net
Ministerul Energiei lucrează împreună cu operatorii de distribuţie şi furnizare de energie electrică la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
14:40
Șeful distribuitorului turc al mărcii Dongfeng susține că marca din China ar putea începe să asambleze mașini local printr-un parteneriat cu o companie din Turcia.
14:10
Cotaţia aurului ar putea urca la 5.000 de dolari pe uncie în prima jumătate a anului 2026 din cauza riscurilor geopolitice şi a creşterii nivelului datoriei, au estimat joi analiştii băncii HSBC, transmite Reuters.
13:50
Kaufland România și-a reînnoit sloganul de brand și revine la mesajul „Ieftin și bun” pe care l-a mai folosit în perioada 2007–2012. Decizia este legată de percepția consumatorului asupra lanțului și de perioada economică dificilă și optimismul scăzut al românilor.
13:40
Anunţ pentru populaţie – Guvernul se pregăteşte de fenomene extreme. Ce spune Ministrul Energiei # Economica.net
Un număr de 11.250 de locuinţe sunt încă nealimentate cu energie electrică în judeţele Alba, Maramureş, Sălaj, Prahova şi Cluj, din cauza condiţiilor meteo extrem de dificile, estimându-se că multe vor fi reconectate la finele acestei săptămâni, dar vor fi posibile noi accidente şi deconectări, dată fiind prognoza anunţată de meteorologi, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan, la finalul şedinţei Comandamentului Energetic Naţional.
13:30
La șase luni după o condamnare severă pentru „practici comerciale înșelătoare”, Lidl, unul dintre cei mai mari advertiseri din Franța, nu își va mai face publicitate la televiziunile din Hexagon. În fața unei reglementări considerate prea rigide, cel mai mare lanț de magazine din Europa își reorientează strategia de publicitate către mediul digital, bulversând echilibrul dintre media tradiționale și giganții internetului, potrivit Le Monde.
13:20
Început în forţă pentru emisiunile globale de obligaţiuni. Nivel record de 260 mld. dolari în primele zile ale anului 2026 # Economica.net
Emisiunile globale de obligaţiuni au avut cel mai aglomerat început de an din istorie, în condiţiile în care debitorii de toate felurile profită de apetitul pentru risc al investitorilor, transmite Bloomberg.
Acum 6 ore
12:50
Final de drum pentru magnatul Gabriel Comănescu? GSP și-a cerut insolvența, cererea se judecă mâine # Economica.net
Firma Grup Servicii Petroliere (GSP), controlată de cunoscutul om de afaceri Gabriel Comănescu, și-a cerut insolvența în ultima zi a anului trecut.
12:30
Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit AFP şi Reuters.
12:20
Armata libaneză a anunţat joi că a finalizat "prima fază" a planului său de dezarmare a grupării pro-iraniene Hezbollah, care acoperă zona cuprinsă între graniţa cu Israelul şi râul Litani, aflat la circa 30 de kilometri de frontiera israeliano-libaneză, relatează AFP.
12:10
Discuţiile dintre Guvernul grec şi fermierii, care de mai multe săptămâni blochează autostrăzile într-o dispută privind subvenţiile agricole şi bugetul, au ajuns joi într-un impas, deoarece ultimele propuneri de compromis nu au reuşit să deblocheze situaţia, transmite AFP.
11:50
Mai mulţi republicani din Congresul american au criticat orice potenţială acţiune militară de anexare a Groenlandei, distanţându-se astfel de afirmaţiile preşedintelui Donald Trump, potrivit cărora SUA au nevoie de insula arctică pentru securitatea naţională, relatează joi DPA.
11:20
Acord Mercosur – Italia cere reducerea la 5% a pragului de la care se aplică clauza de salvgardare # Economica.net
Italia vrea o reducere a pragului de la care ar urma să fie suspendate importurile de produse agricole, în cadrul acordului comercial dintre Uniunea Europeană şi statele Mercosur, a declarat joi ministrul italian al Agriculturii, Francesco Lollobrigida, înaintea unui vot la nivelul UE cu privire la acest tratat, pentru care modul în care va vota Italia ar putea să fie decisiv, transmite Reuters.
Acum 8 ore
11:10
Datele operatorului de transport și sistem Transgaz din această dimineață arată că România este azi importator net de gaze naturale.
11:10
Cele mai bune achiziții imobiliare în 2026: La dobânzi sub nivelul inflației, imobilele vechi câștigă teren # Economica.net
În contextul unei creșteri economice estimate la 1,5–3%, dar și al presiunii generate de noile reglementări fiscale, piața de creditare funcționează ca un tampon: dobânzi mai mici decât inflația, accesibilitate la creditare și opțiuni mai eficiente pentru investiții, arată o analiză realizată de Ofertebancare.ro.
11:00
Germania – Capacitatea totală instalată de producţie a energiei regenerabile a ajuns la 210 Gigawaţi # Economica.net
Germania a continuat să instaleze panouri fotovoltaice şi turbine eoliene anul trecut, capacitatea totală instalată de producţie a energiei regenerabile crescând cu 11%, până la aproximativ 210 Gigawaţi, a anunţat joi autoritatea de reglementare în domeniul energiei din Germania, transmite DPA.
10:30
Costurile ascunse ale unei locuințe cumpărate fără verificare tehnică înainte de achiziție # Economica.net
Achiziția unei locuințe reprezintă una dintre cele mai mari investiții financiare pentru majoritatea românilor. Cu toate acestea, mulți cumpărători se bazează exclusiv pe aparențe sau pe documentația furnizată de vânzător, fără a evalua starea tehnică reală a imobilului înainte de semnare. În practică, această omisiune generează costuri semnificative, apărute după finalizarea tranzacției.
10:10
Câţi şomeri erau în România la sfârşitul lunii noiembrie – Rata şomajului a crescut uşor până la 6% # Economica.net
Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în luna anterioară, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:00
Cererea de cupru va creşte cu 50% până în 2040 pe fondul boom-ului AI şi cheltuielilor pentru apărare – S&P # Economica.net
Cursa pentru inteligenţa artificială şi explozia cheltuielilor pentru apărare vor duce la o creştere de 50% a cererii mondiale de cupru până în 2040, dar livrările sunt aşteptate să se situeze în urma cererii cu peste 10 milioane de tone anual, fără intensificarea operaţiunilor de reciclare şi deschiderii de noi mine, a estimat joi firma de consultanţă S&P Global, transmite Reuters.
10:00
Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 4,8% în noiembrie 2025, faţă de luna similară din 2024, iar comparativ cu luna anterioară s-au majorat cu 0,3%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate joi.
09:20
Trump asigură că Venezuela va cumpăra doar produse americane cu veniturile din petrolul vândut de Washington # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a asigurat miercuri pe reţeaua sa Truth Social că Venezuela va achiziţiona doar produse americane cu veniturile din petrolul venezuelean vândut de Statele Unite în cadrul unui acord cu Caracasul, notează AFP.
Acum 12 ore
09:00
Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.
08:50
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că bugetul apărării al SUA "pentru 2027 ar trebui să fie de 1.500 de miliarde de dolari, nu de 1.000 de miliarde de dolari", ceea ce înseamnă o creştere de 50%, notează AFP.
08:40
Salonul Auto de la Bruxelles îi ia locul celui de la Geneva. Numărul de expozanți crește major # Economica.net
Salonul Auto de la Bruxelles, care începe pe 9 ianuarie 2026, este ținta a tot mai mulți expozanți dornici să își prezinte noutățile pe teren neutru, așa cum se întâmpla, cu ani în urmă, la Geneva.
08:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă.
Acum 24 ore
23:40
Guvernul groenlandez va participa la întâlnirea dintre secretarul de stat american, Marco Rubio, şi responsabili danezi săptămâna viitoare, pe fondul tensiunilor legate de viitorul Groenlandei, a anunţat miercuri şefa diplomaţiei vastei insule arctice, notează AFP.
22:30
Încă o lovitură pentru toți proprietarii din România. Impozitul pe locuință crește iar, chiar anul acesta. Calcule concrete # Economica.net
e-Proprietatea ar putea fi implementată chiar de anul acesta, formal este deja reglementată în pachetul 2 de măsuri fiscale pentru ca România să nu piardă banii din PNRR. E-Proprietatea va conduce la o nouă majorare a impozitelor, automată, deoarece formula de calcul a impozitelor va fi dictată de valoarea de piață a imobilelor și nu de cota forfetară care se aplică de la 1 ianuarie 2026.
22:30
NEPI Rockcastle ar putea cumpăra malluri în Spania, construite de Robert de Balkany, antreprenor francez cu origini românești # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de centre comerciale din România, a fost numit ca posibil ofertant pentru un portofoliu de malluri în Spania.
22:20
Retailerul suedez de mobilă IKEA lucrează cu aproximativ 20 de furnizori locali care produc atât pentru cele trei magazine din țară cât și pentru alte unități IKEA din lume.
22:20
Honor își accelerează strategia de extindere pe segmentul smartphone-urilor premium în România, o piață considerată-cheie în planurile de creștere ale companiei la nivel european, potrivit declarațiilor lui Kerr Cheng, Country Manager Honor România.
22:10
Casa Albă anunță că deciziile autorităților din Venezuela vor fi dictate de SUA. Washingtonul vrea să controleze pe termen nelimitat vânzările de petrol ale statului sud-american # Economica.net
Statele Unite "vor continua să dicteze" deciziile noilor autorităţi din Venezuela, a susţinut miercuri Casa Albă, în timp ce secretarul american al energiei a spus că Washingtonul va controla pe termen "nelimitat" exporturile de petrol venezuelean şi va depune veniturile rezultate din aceste tranzacţii în conturi controlate de SUA, relatează agenţiile AFP şi EFE, transmite Agerpres.
22:10
Action, retailerul olandez de textile cu preţuri mici, intră în două noi oraşe. Oferă salarii nete de la 4.000 de lei pentru manageri adjuncţi de magazine # Economica.net
Retailerul olandez Action vrea să deschidă magazine şi la Bistriţa şi Haţeg pentru care recrutează în această perioadă pe posturile de manager şi de manager adjunct, potrivit anunţului de recrutare consultat de Economica.net.
22:00
Motorola prezintă primul său smartphone din gama fold, motorola razr fold, și modelul ultra premium motorola signature # Economica.net
Motorola a prezentat astăzi în cadrul Lenovo Tech World @ CES 2026 noul model motorola razr fold, primul său dispozitiv din categoria fold, creat pentru a se adapta natural ritmului vieții moderne. Conceput pentru productivitate și divertisment, noul model combină formate flexibile, interfețe intuitive și funcții AI on-device, oferind o experiență de ecran mare într-un format compact și ușor de utilizat zilnic.
21:30
800.000 de lei. Atât i-a venit de plată unui bucurestean pentru un apartament de trei camere # Economica.net
Cetățenii încasează o nouă lovitură din partea statului după cea a impozitelor dublate de la 1 ianuarie. În unele cazuri, sumele afișate au crescut peste noapte, fără nicio explicație, așa că cei care le-au plătit deja s-au trezit cu restanțe.
21:20
Producătorul de lactate Artesana se pregătește să înceapă lucrările pentru a treia fabrică de lactate, în prima parte a anului, o investiție estimată la 8-10 mil. euro, după cum a explicat Daniel Donici, cofondator Artesana, citat de platforma Termene.ro.
21:20
BNR: Activele nete ale instituțiilor de credit din România au ajuns la 907,3 miliarde de lei în luna septembrie 2025 # Economica.net
Activele totale ale instituţiilor de credit din România totalizau, la finele lunii septembrie 2025, la 907,3 miliarde de lei, fiind cu 64,1 miliarde de lei mai mari comparativ cu perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
21:00
Circulația feroviară pe secțiunea Periș – Buftea se desfășoară la cale liberă, din cauza unui incident tehnic # Economica.net
Circulaţia feroviară pe secţia Periş - Buftea se desfăşoară miercuri seara la cale liberă pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, pe secţia de circulaţie Periş - Buftea, după ce, la kilometrul feroviar 22+110, s-a produs un incident tehnic în zona lucrărilor desfăşurate de o societate terţă, informează CFR SA printr-un comunicat.
20:40
Volodimir Zelenski spune că nu a primit din partea aliaților europeni un răspuns clar cu privire la reacția lor în cazul unui nou atac rusesc # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora "un răspuns clar" asupra modului în care ei ar reacţiona concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva ţării sale, relatează AFP, transmite Agerpres.
