Autoliv a lansat un nou volan pliabil, acesta urmând a fi folosit pe o maşină ce va fi prezentată oficial în 2026
Gadget.ro, 7 ianuarie 2026 13:30
Personal am crezut că această noutate adusă de Autoliv este prima din industria auto, însă am zis că înainte să spun vreo prostie, să fac un research rapid. Şi bine am făcut. Se pare că Ford Transit Custom din generaţia 2023 primea la nivel de opţionale un astfel de volan pliabil, unul ce permitea transformarea […]
• • •
Acum 30 minute
13:30
Autoliv a lansat un nou volan pliabil, acesta urmând a fi folosit pe o maşină ce va fi prezentată oficial în 2026 # Gadget.ro
Personal am crezut că această noutate adusă de Autoliv este prima din industria auto, însă am zis că înainte să spun vreo prostie, să fac un research rapid. Şi bine am făcut. Se pare că Ford Transit Custom din generaţia 2023 primea la nivel de opţionale un astfel de volan pliabil, unul ce permitea transformarea […]
Acum 4 ore
11:10
Nu funcționează Logi Options+ pe MacOS și o soluție de moment – a expirat un certificat ce permite aplicației Logitech să ruleze # Gadget.ro
Am pornit Mac Mini-ul cu Apple M4 de dimineață și ce să vezi, mouse-ul Logitech MX Master 3 for Mac nu respecta comenzile date, butoanele setate pentru copy și paste, dar și cel de screenshots nu funcționează așa cum sunt obișnuit. Am descoperit rapid că în situația mea sunt sute și sute de utilizatori ce […]
Acum 24 ore
22:10
Apple se gândeşte să modifice calendarul lansărilor, astfel că anul acesta s-ar putea să NU avem un iPhone 18 # Gadget.ro
Una dintre cele mai intrigante informaţii ale începutului de an este cea legată de Apple şi de posibilitatea ca mărul muşcat să schimbe calendarul lansărilor. Mai multe surse apropiate de gigantul american par a confirma această opţiune, una luată în calcul destul de serios de reprezentaţii companiei. „De vină" ar fi nevoia de diversificare a […]
21:40
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Cam gata şi vacanţa, gata şi mâncarea specifică sărbătorilor de iarnă, înapoi la salate (recunosc, recunosc, am pus vreo 2 kilograme pe mine zilele acestea). Revista Kaufland valabilă în perioada […]
21:10
Honor Power 2 – detalii oficiale pentru smartphone-ul cu baterie de 10.080 mAh şi grosime de doar 7.98 mm # Gadget.ro
În primăvara anului trecut cei de la Honor lansau smartphone-ul Honor Power, un device cu baterie de 8000 mAh ce promitea 23 de ore de TikTok neîntrerupt sau 14 ore de gaming pe nerăsuflate. Compania chineză merge acum mai departe şi prezintă oficial a doua generaţie a acestui terminal, Honor Power 2. Pentru că vorbim […]
16:30
ASUS ROG Zephyrus Duo 2026 GX651 – laptop de gaming ce punctează și la partea de productivitate (include două ecrane OLED de 16 inci…, până la NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU cu TGP de 135W) # Gadget.ro
ASUS a folosit CES 2026 din Las Vegas spre a anunța un laptop de gaming ce dorește a ieși în evidență și prin funcțiile de productivitate, versatilitate mare adusă de cele două ecrane OLED de 16 inci, iar restul de detalii le descoperiți în rândurile următoare. Mai întâi să parcurgem datele tehnice din dreptul lui […]
14:30
După un început mai timid, Digi Mobil oferă acum posibilitatea de reîncărcare a cartelelor prepay şi la alţi parteneri (iată care sunt aceştia) # Gadget.ro
2025 a fost un an plin pentru Digi Mobil, mai ales că a reuşit să finalizeze cu succes partea sa din tranzacţia legată de operatorul magenta. Referitor la aceasta, Digi Mobil şi-a luat angajamentul în faţa Consiliului Concurenţei ca va menţine cartelele prepay pentru clienţii Telekom cel puţin 36 de luni. În aceste condiţii, din […]
14:20
Samsung Freestyle+ sau cum arată un proiector portabil cu funcții AI, Real-Time Focus și Wall Calibration # Gadget.ro
Samsung a lansat cel mai nou proiector portabil din portofoliul său: Samsung Freestyle Plus. Noutățile sunt pe partea de luminozitate, AI ce ajută pe partea de optimizare a ecranului și alte câteva elemente ce le descoperiți în rândurile următoare. Piața de proiectoare portabile a fost estimată la 1.99 miliarde dolari în 2025. Este prognozată o […]
14:00
Final de vis pentru piaţa auto de maşini noi din România, vânzările extraordinare din decembrie aducând piaţa pe plus la nivel de an (după 11 luni constante pe minus) # Gadget.ro
Piaţa auto de maşini noi din România a trecut în 2025 printr-un adevărat roller coaster. După un început oricum destul de timid, a venit nebunia generată de suspendarea programului Rabla, urmată însă de o revenire spectaculoasă, una care a ţinut până în ultimele zile din decembrie. Ultima lună din 2025 a fost extraordinară, în toată […]
Ieri
13:30
După ce a achiziţionat mai multe competiţii sportive importante, Pro TV a scumpit abonamentul Voyo chiar în primele zile din 2026 # Gadget.ro
În ultima perioadă Pro TV a achiziţionat drepturile pentru mai multe evenimente sportive şi toate au fost mutate în online pe platforma de streaming video Voyo. Pentru cei care nu ştiu, în prezent se pot vedea pe Voyo următoarele: Drepturile acestor evenimente sportive au fost achiziţionate pe bani greu, doar pentru drepturile Premier League costurile […]
13:10
Noua gamă de monitoare Samsung Odyssey 2026 sau cum tehnologia 3D revine în piață: ecrane cu rezoluție până la 3D 6K ce nu necesită ochelari, rată de refresh de până la 1040Hz etc # Gadget.ro
Samsung a prezentat mai multe monitoare cu care speră să aibă un cuvânt de spus pe această piață în 2026. În urmă cu câteva zile vă prezentam două monitoare MSI QD-OLED, notam că Samsung este un jucător important pe segmentul OLED: Datele le-am preluat dintr-un studiu TrendForce citat de către TechPowerUp. Sunt sigur că vizează poziția […]
5 ianuarie 2026
15:30
Situaţie ciudată la Orange YOXO, abonamentul de 2.9 euro / lună (cel mai ieftin) oferă aproape la fel de mult internet pe mobil naţional, cât oferă şi în roaming SEE # Gadget.ro
V-am mai spus şi cu alte ocazii că începând cu 1 ianuarie 2026 formula de calcul pentru internetul pe mobil în roaming SEE s-a schimbat, iar acum primim mai multe resurse pentru acelaşi cost. Am detaliat subiectul deja aici, aşa că nu are rost să îl reiau. Aplicând noua formulă însă, apare un fenomen ciudat […]
15:00
Motorola Signature – specificaţii hardware complete înainte de lansare (pont: va avea suport pentru stylus) # Gadget.ro
Motorola vrea să intre într-o zonă ceva mai premium, ceva mai stilată şi pregăteşte un nou smartphone tip flagship cu o schimbare totală de strategie la nivel de imagine (acesta va avea un nume complet nou). Device-ul se va numi Motorola Signature, iar din informaţiile existente în acest moment, lansarea sa oficială va fi făcută […]
14:40
IKEA a lansat în România încărcătorul SJÖSS 20W, unul ce costă cât 5 hotdogi de la restaurantul companiei suedeze # Gadget.ro
IKEA a lansat un nou încărcător de buget, unul foarte accesibil ce costă cât 5 hotdogi de la restaurantul companiei suedeze. Acesta se numeşte SJÖSS 20W şi cred că este unul dintre cele mai ieftine încărcătoare de acest gen din România. Preţul său este de doar 14.90 lei şi este disponibil deja atât în magazinul […]
14:40
Am selectat mai multe produse din catalogul LIDL ce a devenit activ la nivel național din această dimineață. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aparat de călcat cu aburi Au listat atât un fier de călcat convențional, cât și unul cu abur pentru călcat hainele în plan vertical. Are consum de energie de maxim 1200W, rezervor […]
14:10
I-am întrebat pe ChatGPT şi pe Google Gemini la ce operator telecom s-ar abona în 2026 dacă ar trăi în România (răspunsurile sunt cât se poate de surprinzătoare, chiar dacă am ales două scenarii: urban şi rural) # Gadget.ro
Discuţia legată de cel mai bun operator telecom din România este interminabilă, fiecare având plusurile şi minusurile sale. Este clar că nu există un răspuns aplicabil la toată lumea, tocmai de aceea sfatul meu este ca fiecare dintre voi să aleagă ceea ce consideră că i se potriveşte mai mult în funcţie de semnalul din […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
În urmă cu 11 ani se lansa la CES Las Vegas primul smartphone din lume cu 4 GB RAM, iar acum producătorul său se pregăteşte să părăsească industria telefoanelor inteligente # Gadget.ro
În perioada 6 – 9 ianuarie 2026 va avea loc unul dintre cele mai mari târguri de tehnologie din lume, CES Las Vegas. Aici vor fi lansate noutăţi din multe segmente de piaţă, la târg urmând a participa peste 4500 de expozanţi. Revenind puţin în trecut, pe 5 ianuarie 2015 se lansa în cadrul CES […]
4 ianuarie 2026
21:30
Ai un smartphone / o tabletă Xiaomi, Redmi sau Poco? Iată cât timp va mai primi suport software oficial (de la câteva luni, la câţiva ani) # Gadget.ro
Recent vă spuneam într-un articol separat că suportul software oferit de producători este format din două mari categorii: actualizările majore şi update-urile de securitate. Majoritatatea companiilor se referă la update-uri de securitate atunci când promovează ideea de suport software îndelungat, iar acest lucru nu este neapărat ceva rău. Recent, cei de la xiaomitime.com au făcut […]
21:00
Cel mai puternic procesor mobile Qualcomm Snapdragon din 2026 ar putea costa cât un smartphone mid-range decent (preţurile flagship-urilor vor creşte serios) # Gadget.ro
2026 se anunţă un an al creşterilor de preţ în industria telefoanelor inteligente, iar asta nu o ştim de azi, o ştim încă din toamnă. Totul s-a scumpit la nivel hardware, iar criza generată de AI ridică şi mai mult miza. Conform celor mai recente informaţii, Qualcomm va lansa anul acesta primul său procesor mobile […]
20:30
Platforma de streaming video TVR+ primeşte o interfaţă nouă, mai modernă şi deşi este gratuită, nu permite vizionarea decât cu cont de utilizator # Gadget.ro
Societatea Română de Televiziune, cunoscută şi drept Televiziunea Română, este instituţia publică de televiziune din România la care nu prea se mai uită nimeni. Conform ultimelor rapoarte de audienţă aferente anului 2024, în prime-time, TVR 1, cel mai urmărit post tv al instituţiei, a avut în medie undeva la 90.000 de urmăritori şi un rating […]
20:00
Conform unui nou test maraton, autonomiile maşinilor electrice sunt un dezastru în condiţii de iarnă # Gadget.ro
România este o ţară care are în mod tradiţional are şi 2-3 luni de iarnă. Chiar dacă în ultima perioadă lunile de iarnă au fost mult mai blânde decât ar trebui, oricând putem avea perioade lungi mai friguroase, iar când spun asta mă refer la temperaturi de sub 0 grade Celsius. Este cunoscut faptul că […]
3 ianuarie 2026
20:00
TOP 10: Oferte eMAG din 3.01.26 (cel mai ieftin televizor QLED cu diagonala de 189 cm și rată de refresh la 100Hz, cameră auto 70Mai ce filmează în față, spate și la interiorul automobilului, laptop de gaming cu display de 18 inci etc) # Gadget.ro
Am făcut o listă cu 10 produse din oferta eMAG, iar în rândurile următoare veți descoperi unul dintre cele mai interesante smartwatch-uri de la Garmin, un telefon mobil cu preț din ce în ce mai bun, dar și un…, filtru de apă cu peste 1000 de review-uri. 1. Dashcam auto 70Mai T800 4K ce filmează […]
16:50
Am văzut Nuremberg şi cred cu tărie că merită să fie pe lista filmelor nominalizate la Oscar în 2026 (dacă nu tot filmul, măcar Russell Crowe) # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut", secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Ca pasionat de istorie, mi-am dorit foarte mult să văd Nuremberg, un film despre care mulţi au spus […]
15:50
Oferta zilei: braţara inteligentă Xiaomi Smart Band 10 poate fi achiziţionată la super preţul de 154.53 lei # Gadget.ro
Accesoriul a fost lansat oficial în ţara noastră la 249.99 lei, iar pe site-ul oficial Xiaomi din România are în prezent un cost de achiziţie de 229.99 lei. De vă interesează acest model, vin către voi cu o super ofertă. Dacă intraţi pe aplicaţia mobile a celor de la Altex, alegeţi Xiaomi Smart Band 10 […]
14:50
Atenţie la suportul software oferit de producătorii de telefoane inteligente din lumea Android, deoarece în unele cazuri marketingul nu spune tot adevărul # Gadget.ro
Suportul software de lungă durată a devenit o regulă în rândul producătorilor de smartphone-uri, doar că acesta este împărţit în două mari categorii, iar noi trebuie să ţinem cont de ele: Am făcut această departajare deoarece sunt foarte multe modele care primesc suport software pe o perioadă mai lungă de timp doar la nivel de […]
14:30
Două monitoare QD-OLED de la MSI – 322UR QD-OLED X24 si MAG 321UP QD-OLED X24 (Tandem OLED, rezoluție 4K, DarkArmor Film, Uniform Luminance și unul dintre ele cu AI Care pentru protecția panelului) # Gadget.ro
MSI și-a actualizat gama de monitoare OLED prin două modele – ambele cu diagonală de 32 inci și cu rezoluție 4K pe panelul QD-OLED. Piața de monitoare OLED a crescut în 2025. Erau așteptate livrări în jurul a 2.6 milioane unități, creștere de 84% față de 2024, iar valoarea produselor vândute va depăși pragul a […]
13:40
ASUS nu va mai lansa niciun smartphone în 2026, iar informaţiile actuale ne duc cu gândul la o retragere totală de pe piaţa telefoanelor inteligente # Gadget.ro
Pe 6 februarie 2025 ASUS lansa smartphone-ul ASUS Zenfone 12 Ultra, un model premium cu care producătorul taiwanez spera să genereze ceva vânzări. Evoluţia ulterioară nu a stat deloc aşa, astfel că acest device ar putea rămâne în istorie drept ultimul telefon inteligent ASUS lansat vreodată. Conform presei taiwaneze, reprezentanţii ASUS au confirmat că anul […]
2 ianuarie 2026
18:00
Digi Mobil şi-a actualizat toate abonamentele (Optim 2, Optim 3, Nelimitat, Nelimitat Rural), iar internetul mobil în roaming SEE oferit în plus este mai mult decât am estimat iniţial # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă scriam că toate abonamentele Digi Mobil vor primi mai mult internet mobil în roaming SEE începând cu 1 ianuarie 2026 şi am făcut chiar nişte estimări, pe baza noii formule de calcul aplicabilă de anul acesta. La momentul respectiv am estimat următoarele: Între timp am intrat în noul […]
17:20
Hidroelectrica anunţă o serie de lucrări informatice, astfel că pe luna ianuarie facturile vor veni cu întârziere # Gadget.ro
Hidroelectrica nu este doar cel mai mare producător de energie electrică din România, ci şi cel mai mare furnizor concurenţial individual de curent din ţara noastră. Preţurile mici (în comparaţie cu concurenţa) au atras românii, astfel că Hidroelectrica a devenit rapid liderul pieţei de profil. 2025 a fost un an foarte bun pentru Hidroelectrica, compania […]
16:10
Se pare că Samsung s-a hotărât şi NU va scumpi viitoarele flagship-uri Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra (cât ar putea costa în România?) # Gadget.ro
În ultimele zile din 2025 existau încă speculaţii pe baza preţurilor viitoarei serii flagship Samsung Galaxy S26, asta şi pentru că în ultimele săptămâni s-au scumpit constant mai multe componente hardware esenţiale. Deşi mulţi ne aşteptam la o mărire de preţ măcar la varianta Samsung Galaxy S26 Ultra, s-ar părea că reprezentanţii Samsung au luat […]
15:40
Platforma de streaming video HBO Max elimină în România mai multe desene animate foarte cunoscute (majoritatea din lumea Looney Tunes sau Scooby-Doo!) # Gadget.ro
Începutul de an vine cu o decizie surprinzătoare din partea reprezentanţilor HBO Max, aceştia eliminând mai multe desene animate (majoritatea din lumea Looney Tunes sau Scooby-Doo!) de pe platforma de streaming video. Modificarea a fost implementată în mai multe ţări europene, inclusiv în România, iar printre desenele scoase din grilă regăsim: Toate aceste titluri rămân […]
14:50
De la 1 ianuarie 2026 avem carburanţi mai scumpi la pompe (de ce şi cu cât plătim mai mult?) # Gadget.ro
Nu ştiu dacă aţi apucat să ajungeţi anul acesta într-o staţie de carburant, însă atât motorina, cât şi benzina, s-au scumpit începând cu 1 ianuarie 2026. Preţul a crescut în medie cu aproximativ 31 de bani la motorină, respectiv 34 de bani la benzină (în ambele cazuri vorbim cu TVA inclus), iar această modificare de […] The post De la 1 ianuarie 2026 avem carburanţi mai scumpi la pompe (de ce şi cu cât plătim mai mult?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
1 ianuarie 2026
22:20
Cea mai bună „investiție” în productivitate la început de 2026: Office 2021 Pro la 31.25 euro și Windows 11 Pro la 12.25 euro # Gadget.ro
Am pus investiție între ghilimele pentru că discutăm de sume cu adevărat mici, dar efectul îl consider mare. Windows și Office domină segmentul de software din care fac parte. GoDeal24 are mai multe oferte interesante la început de 2026, iar toate detaliile sunt în linkurile următoare. Mai întâi să începem cu Office: Sunt o sumedenie […] The post Cea mai bună „investiție” în productivitate la început de 2026: Office 2021 Pro la 31.25 euro și Windows 11 Pro la 12.25 euro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
31 decembrie 2025
21:30
Boxă portabilă de petrecere Panasonic SC-BMAX10 – review (Cu tot ce-i trebuie spre a te face să dansezi!) # Gadget.ro
În ultima perioadă am avut ocazia de a testa destul de multe produse din zona audio, ceea ce recunosc că îmi place, îmi place mult. Nu am mai luat însă contact de ceva vreme cu o boxă precum cea despre care vorbim pe larg mai departe, una de petrecere, cum este ea prezentată mai peste […] The post Boxă portabilă de petrecere Panasonic SC-BMAX10 – review (Cu tot ce-i trebuie spre a te face să dansezi!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:00
Alături de Honor Magic 8 Lite a sosit la review și Honor Magic 8 Pro, unul dintre primele vârfuri de gamă din 2026 pe care am ocazia să-l văd la lucru. Am listat toate datele tehnice relevante pentru Honor Magic 8 Pro: Sunt mai multe elemente pe care Honor le scoate în față legat de […] The post Honor Magic 8 Pro – hands-on și primele impresii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
30 decembrie 2025
23:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 31.12.2025 – 06.01.2026 găsim o urmă de speranţă că toba, cârnaţii şi tot ce s-a gătit în ultimele zile, pot fi date jos, astfel că […] The post 5 gadgets de la Kaufland (31.12.2025 – 06.01.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:00
Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 cu 128 GB stocare costă doar 599 lei, are transport gratuit şi primeşte cadou şi o husă în valoare de 99 lei # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea unei tablete ieftine şi bune pentru voi sau pentru copilul vostru, am găsit o ofertă de tip best buy. Nu ştiu să vă spun exact cât este valabil acest preţ, însă pentru o perioadă limitată de timp puteţi cumpăra tableta Xiaomi Redmi Pad 2 cu 128 GB stocare la doar 599 […] The post Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 cu 128 GB stocare costă doar 599 lei, are transport gratuit şi primeşte cadou şi o husă în valoare de 99 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
A treia economie europeană introduce dosarul penal şi pedeapsa cu închisoarea pentru cei ce depăşesc viteza legală cu mai mult de 50 km / oră # Gadget.ro
A treia economie europeană s-a săturat de numărul ridicat de accidente cauzate de viteza excesivă şi schimbă radical pedepsele pentru vitezomani. Franţa, căci despre ea este vorba, a înregistrat în 2024 aproape 3200 de decese generate de accidentele produse din cauza vitezei excesive, astfel că în acest final de an a publicat noi reglementări foarte […] The post A treia economie europeană introduce dosarul penal şi pedeapsa cu închisoarea pentru cei ce depăşesc viteza legală cu mai mult de 50 km / oră appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
China va interzice din 2027 tot ce înseamnă mânere retractabile acţionate electric (producătorii chinezi vor renunţa astfel la această tehnologie pe maşinile lor) # Gadget.ro
Această informaţie nu este tocmai nouă, încă de prin septembrie se zvoneşte că guvernul chinez vrea să interzică această tehnologie, însă iată că acum s-au făcut şi paşi concreţi în această direcţie. Autorităţile chineze au redactat recent un proiect de lege ce urmează a fi aprobat în perioada imediat următoare, unul care va interzice complet […] The post China va interzice din 2027 tot ce înseamnă mânere retractabile acţionate electric (producătorii chinezi vor renunţa astfel la această tehnologie pe maşinile lor) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:30
Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii, gama Aspire a taiwanezilor de la Acer este cea în care își fac loc, de cele mai multe ori, laptopuri ce pun accent pe accesibilitate. În funcție de configurații, și aceste modele pot ajunge la prețuri ceva mai ridicate, dar nu acesta este cazul și cu […] The post Laptop Acer Aspire Lite 16 AL16-54P – prezentare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:50
Placă grafică MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC sau cum să obții cea mai bună experiență de gaming în timpul sărbătorilor de iarnă cu DLSS 4, Ray Tracing cu RTX Hair și multe altele # Gadget.ro
Ne aflăm în mijlocul vacanței de iarnă, acea perioadă specială a anului în care avem, în sfârșit, mai mult timp liber pentru a ne relaxa și a ne bucura de jocurile preferate. În același timp, este și momentul ideal să ne gândim la cadouri, fie pentru noi înșine, fie pentru cei care poate au realizat […] The post Placă grafică MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC sau cum să obții cea mai bună experiență de gaming în timpul sărbătorilor de iarnă cu DLSS 4, Ray Tracing cu RTX Hair și multe altele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:40
Tranziția către era DDR5 a adus cu sine viteze de transfer impresionante, însă acestea au presupus provocări logistice legate de gestionarea termică și dimensiunile modulelor. ADATA abordează aceste aspecte într-o manieră echilibrată prin modelul XPG Lancer Blade RGB DDR5. De prețuri nu aș vrea să vorbesc acum, ar fi mult prea multe de comentat și […] The post Kit memorie RAM 2 x 16GB XPG Lancer Blade RGB DDR5 6000MT/s CL30 – prezentare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
29 decembrie 2025
23:20
Qualcomm, MediaTek şi Apple şi-ar putea lansa aproape simultan primele procesoare pe 2nm # Gadget.ro
Majoritatea smartphone-urile de astăzi folosesc procesoare fabricate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), liderul pieţei de profil la nivel global. Foarte probabil acum citeşti acest articol de pe un device cu procesor fabricat de TSMC. Nume importante din lumea tech folosesc semiconductori TSMC, iar aici aş menţiona rapid Apple, Qualcomm sau MediaTek. Compania foloseşte cele […] The post Qualcomm, MediaTek şi Apple şi-ar putea lansa aproape simultan primele procesoare pe 2nm appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Samsung SDI lucrează la o baterie siliciu-carbon de 20.000 mAh, dar primele teste arată că mai avem mult de aşteptat după ea # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că anul 2026 va fi anul smartphone-urilor de dimensiuni normale cu baterii de peste 10.000 mAh. Tehnologia siliciu-carbon de generaţia a treia este deja bine stăpânită de producători pentru Honor, OnePlus, Realme, Xiaomi etc., astfel că autonomiile de peste 3 zile vor deveni o normalitate anul viitor. Observaţi însă că […] The post Samsung SDI lucrează la o baterie siliciu-carbon de 20.000 mAh, dar primele teste arată că mai avem mult de aşteptat după ea appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Anul 2026 va fi anul smartphone-urilor de dimensiuni normale cu baterii de peste 10.000 mAh # Gadget.ro
În 2024 au fost lansate primele smartphone-uri ce folosesc noile baterii siliciu-carbon. În cazul acestei tehnologii anodul nu mai este fabricat din grafit, ci din siliciu, iar de aici reiese o densitate energetică mai mare. De atunci şi până în prezent tehnologia a fost rafinată, majoritatea producătorilor ajungând deja la a treia generaţie a acesteia. […] The post Anul 2026 va fi anul smartphone-urilor de dimensiuni normale cu baterii de peste 10.000 mAh appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
BYD va scrie istorie în 2025, compania chineză urmând a depăşi Tesla în poziţia de cel mai mare producător auto de maşini electrice din lume # Gadget.ro
Tesla nu trece printr-o perioadă foarte bună a existenţei sale, ieşirile politice ale lui Elon Musk din acest an afectând destul de mult încrederea oamenilor în companie. Gigantul american a comercializat în 2023 un total de 1.808.581 maşini electrice. în timp ce în 2024 această cifră a scăzut cu 1,1%, până la un total de […] The post BYD va scrie istorie în 2025, compania chineză urmând a depăşi Tesla în poziţia de cel mai mare producător auto de maşini electrice din lume appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:30
Nu aș spune că acest tip de articol reprezintă cumva o tradiție pe sfârșit de an, dar am mai publicat și alte dăți astfel de materiale, cel de anul trecut putând fi de actualitate și astăzi, dacă ne gândim că multe dintre gadgeturile prinse atunci în acel top sunt încă disponibile comercial. Anul 2025 se […] The post TOP 10: Gadgeturi testate în 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
28 decembrie 2025
20:20
Toate abonamentele Digi Mobil (Optim 2, Optim 3 şi Nelimitat) vor primi de la 1 ianuarie 2026 mai mult internet mobil în roaming SEE fără costuri suplimentare # Gadget.ro
Veşti bune pentru milioanele de abonaţi Digi Mobil, aceştia urmând a primi mai multe resurse începând cu 1 ianuarie 2026 fără costuri suplimentare. Informaţia nu este tocmai nouă, am mai dezbătut-o şi cu altă ocazie, însă am vrut să o personalizez puţin pentru clienţii Digi Mobil. Operatorul albastru are în ofertă 3 mari abonamente astfel: […] The post Toate abonamentele Digi Mobil (Optim 2, Optim 3 şi Nelimitat) vor primi de la 1 ianuarie 2026 mai mult internet mobil în roaming SEE fără costuri suplimentare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:30
Samsung Galaxy S26 Ultra a fost comparat cu Samsung Galaxy S24 Ultra într-un clip de câteva secunde (iată ce a ieşit) # Gadget.ro
Seria flagship Samsung Galaxy S26 va fi lansată oficial în prima parte a anului viitor, cele mai recente surse afirmând că prezentarea oficială va fi puţin amânată în 2026 pe fondul recentei crize de componente din industrie. Nava amiral a acestei serii va rămâne, desigur, Samsung Galaxy S26 Ultra, model care a apărut recent într-un […] The post Samsung Galaxy S26 Ultra a fost comparat cu Samsung Galaxy S24 Ultra într-un clip de câteva secunde (iată ce a ieşit) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:10
Xiaomi a lansat în 2025 o nouă fabrică de electrocasnice aproape în totalitate automatizată, capabilă să producă un aparat de aer condiţionat la fiecare 6,5 secunde # Gadget.ro
Xiaomi a lansat săptămâna aceasta flagship-ul Xiaomi 17 Ultra, unul pe care l-am prezentat detaliat într-un articol dedicat. Doar că în cadrul aceluiaşi eveniment de lansare, producătorul chinez a dezvăluit publicului larg şi o nouă fabrică lansată în 2025 (fără prea mare agitaţie de PR, au fost oferite câteva informaţii şi cam atât). Deşi lăsată […] The post Xiaomi a lansat în 2025 o nouă fabrică de electrocasnice aproape în totalitate automatizată, capabilă să producă un aparat de aer condiţionat la fiecare 6,5 secunde appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
