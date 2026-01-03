Am văzut Nuremberg şi cred cu tărie că merită să fie pe lista filmelor nominalizate la Oscar în 2026 (dacă nu tot filmul, măcar Russell Crowe)
Gadget.ro, 3 ianuarie 2026 16:50
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Ca pasionat de istorie, mi-am dorit foarte mult să văd Nuremberg, un film despre care mulţi au spus […] The post Am văzut Nuremberg şi cred cu tărie că merită să fie pe lista filmelor nominalizate la Oscar în 2026 (dacă nu tot filmul, măcar Russell Crowe) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
• • •
Alte ştiri de Gadget.ro
Acum o oră
16:50
Am văzut Nuremberg şi cred cu tărie că merită să fie pe lista filmelor nominalizate la Oscar în 2026 (dacă nu tot filmul, măcar Russell Crowe) # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Ca pasionat de istorie, mi-am dorit foarte mult să văd Nuremberg, un film despre care mulţi au spus […] The post Am văzut Nuremberg şi cred cu tărie că merită să fie pe lista filmelor nominalizate la Oscar în 2026 (dacă nu tot filmul, măcar Russell Crowe) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 2 ore
15:50
Oferta zilei: braţara inteligentă Xiaomi Smart Band 10 poate fi achiziţionată la super preţul de 154.53 lei # Gadget.ro
Accesoriul a fost lansat oficial în ţara noastră la 249.99 lei, iar pe site-ul oficial Xiaomi din România are în prezent un cost de achiziţie de 229.99 lei. De vă interesează acest model, vin către voi cu o super ofertă. Dacă intraţi pe aplicaţia mobile a celor de la Altex, alegeţi Xiaomi Smart Band 10 […] The post Oferta zilei: braţara inteligentă Xiaomi Smart Band 10 poate fi achiziţionată la super preţul de 154.53 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 4 ore
14:50
Atenţie la suportul software oferit de producătorii de telefoane inteligente din lumea Android, deoarece în unele cazuri marketingul nu spune tot adevărul # Gadget.ro
Suportul software de lungă durată a devenit o regulă în rândul producătorilor de smartphone-uri, doar că acesta este împărţit în două mari categorii, iar noi trebuie să ţinem cont de ele: Am făcut această departajare deoarece sunt foarte multe modele care primesc suport software pe o perioadă mai lungă de timp doar la nivel de […] The post Atenţie la suportul software oferit de producătorii de telefoane inteligente din lumea Android, deoarece în unele cazuri marketingul nu spune tot adevărul appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:30
Două monitoare QD-OLED de la MSI – 322UR QD-OLED X24 si MAG 321UP QD-OLED X24 (Tandem OLED, rezoluție 4K, DarkArmor Film, Uniform Luminance și unul dintre ele cu AI Care pentru protecția panelului) # Gadget.ro
MSI și-a actualizat gama de monitoare OLED prin două modele – ambele cu diagonală de 32 inci și cu rezoluție 4K pe panelul QD-OLED. Piața de monitoare OLED a crescut în 2025. Erau așteptate livrări în jurul a 2.6 milioane unități, creștere de 84% față de 2024, iar valoarea produselor vândute va depăși pragul a […] The post Două monitoare QD-OLED de la MSI – 322UR QD-OLED X24 si MAG 321UP QD-OLED X24 (Tandem OLED, rezoluție 4K, DarkArmor Film, Uniform Luminance și unul dintre ele cu AI Care pentru protecția panelului) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:40
ASUS nu va mai lansa niciun smartphone în 2026, iar informaţiile actuale ne duc cu gândul la o retragere totală de pe piaţa telefoanelor inteligente # Gadget.ro
Pe 6 februarie 2025 ASUS lansa smartphone-ul ASUS Zenfone 12 Ultra, un model premium cu care producătorul taiwanez spera să genereze ceva vânzări. Evoluţia ulterioară nu a stat deloc aşa, astfel că acest device ar putea rămâne în istorie drept ultimul telefon inteligent ASUS lansat vreodată. Conform presei taiwaneze, reprezentanţii ASUS au confirmat că anul […] The post ASUS nu va mai lansa niciun smartphone în 2026, iar informaţiile actuale ne duc cu gândul la o retragere totală de pe piaţa telefoanelor inteligente appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Acum 24 ore
18:00
Digi Mobil şi-a actualizat toate abonamentele (Optim 2, Optim 3, Nelimitat, Nelimitat Rural), iar internetul mobil în roaming SEE oferit în plus este mai mult decât am estimat iniţial # Gadget.ro
În urmă cu doar câteva zile vă scriam că toate abonamentele Digi Mobil vor primi mai mult internet mobil în roaming SEE începând cu 1 ianuarie 2026 şi am făcut chiar nişte estimări, pe baza noii formule de calcul aplicabilă de anul acesta. La momentul respectiv am estimat următoarele: Între timp am intrat în noul […] The post Digi Mobil şi-a actualizat toate abonamentele (Optim 2, Optim 3, Nelimitat, Nelimitat Rural), iar internetul mobil în roaming SEE oferit în plus este mai mult decât am estimat iniţial appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Ieri
17:20
Hidroelectrica anunţă o serie de lucrări informatice, astfel că pe luna ianuarie facturile vor veni cu întârziere # Gadget.ro
Hidroelectrica nu este doar cel mai mare producător de energie electrică din România, ci şi cel mai mare furnizor concurenţial individual de curent din ţara noastră. Preţurile mici (în comparaţie cu concurenţa) au atras românii, astfel că Hidroelectrica a devenit rapid liderul pieţei de profil. 2025 a fost un an foarte bun pentru Hidroelectrica, compania […] The post Hidroelectrica anunţă o serie de lucrări informatice, astfel că pe luna ianuarie facturile vor veni cu întârziere appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:10
Se pare că Samsung s-a hotărât şi NU va scumpi viitoarele flagship-uri Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra (cât ar putea costa în România?) # Gadget.ro
În ultimele zile din 2025 existau încă speculaţii pe baza preţurilor viitoarei serii flagship Samsung Galaxy S26, asta şi pentru că în ultimele săptămâni s-au scumpit constant mai multe componente hardware esenţiale. Deşi mulţi ne aşteptam la o mărire de preţ măcar la varianta Samsung Galaxy S26 Ultra, s-ar părea că reprezentanţii Samsung au luat […] The post Se pare că Samsung s-a hotărât şi NU va scumpi viitoarele flagship-uri Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus şi Galaxy S26 Ultra (cât ar putea costa în România?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:40
Platforma de streaming video HBO Max elimină în România mai multe desene animate foarte cunoscute (majoritatea din lumea Looney Tunes sau Scooby-Doo!) # Gadget.ro
Începutul de an vine cu o decizie surprinzătoare din partea reprezentanţilor HBO Max, aceştia eliminând mai multe desene animate (majoritatea din lumea Looney Tunes sau Scooby-Doo!) de pe platforma de streaming video. Modificarea a fost implementată în mai multe ţări europene, inclusiv în România, iar printre desenele scoase din grilă regăsim: Toate aceste titluri rămân […] The post Platforma de streaming video HBO Max elimină în România mai multe desene animate foarte cunoscute (majoritatea din lumea Looney Tunes sau Scooby-Doo!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:50
De la 1 ianuarie 2026 avem carburanţi mai scumpi la pompe (de ce şi cu cât plătim mai mult?) # Gadget.ro
Nu ştiu dacă aţi apucat să ajungeţi anul acesta într-o staţie de carburant, însă atât motorina, cât şi benzina, s-au scumpit începând cu 1 ianuarie 2026. Preţul a crescut în medie cu aproximativ 31 de bani la motorină, respectiv 34 de bani la benzină (în ambele cazuri vorbim cu TVA inclus), iar această modificare de […] The post De la 1 ianuarie 2026 avem carburanţi mai scumpi la pompe (de ce şi cu cât plătim mai mult?) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
1 ianuarie 2026
22:20
Cea mai bună „investiție” în productivitate la început de 2026: Office 2021 Pro la 31.25 euro și Windows 11 Pro la 12.25 euro # Gadget.ro
Am pus investiție între ghilimele pentru că discutăm de sume cu adevărat mici, dar efectul îl consider mare. Windows și Office domină segmentul de software din care fac parte. GoDeal24 are mai multe oferte interesante la început de 2026, iar toate detaliile sunt în linkurile următoare. Mai întâi să începem cu Office: Sunt o sumedenie […] The post Cea mai bună „investiție” în productivitate la început de 2026: Office 2021 Pro la 31.25 euro și Windows 11 Pro la 12.25 euro appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Boxă portabilă de petrecere Panasonic SC-BMAX10 – review (Cu tot ce-i trebuie spre a te face să dansezi!) # Gadget.ro
În ultima perioadă am avut ocazia de a testa destul de multe produse din zona audio, ceea ce recunosc că îmi place, îmi place mult. Nu am mai luat însă contact de ceva vreme cu o boxă precum cea despre care vorbim pe larg mai departe, una de petrecere, cum este ea prezentată mai peste […] The post Boxă portabilă de petrecere Panasonic SC-BMAX10 – review (Cu tot ce-i trebuie spre a te face să dansezi!) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:00
Alături de Honor Magic 8 Lite a sosit la review și Honor Magic 8 Pro, unul dintre primele vârfuri de gamă din 2026 pe care am ocazia să-l văd la lucru. Am listat toate datele tehnice relevante pentru Honor Magic 8 Pro: Sunt mai multe elemente pe care Honor le scoate în față legat de […] The post Honor Magic 8 Pro – hands-on și primele impresii appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
30 decembrie 2025
23:20
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista valabilă în perioada 31.12.2025 – 06.01.2026 găsim o urmă de speranţă că toba, cârnaţii şi tot ce s-a gătit în ultimele zile, pot fi date jos, astfel că […] The post 5 gadgets de la Kaufland (31.12.2025 – 06.01.2026) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
23:00
Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 cu 128 GB stocare costă doar 599 lei, are transport gratuit şi primeşte cadou şi o husă în valoare de 99 lei # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea unei tablete ieftine şi bune pentru voi sau pentru copilul vostru, am găsit o ofertă de tip best buy. Nu ştiu să vă spun exact cât este valabil acest preţ, însă pentru o perioadă limitată de timp puteţi cumpăra tableta Xiaomi Redmi Pad 2 cu 128 GB stocare la doar 599 […] The post Tableta Xiaomi Redmi Pad 2 cu 128 GB stocare costă doar 599 lei, are transport gratuit şi primeşte cadou şi o husă în valoare de 99 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
A treia economie europeană introduce dosarul penal şi pedeapsa cu închisoarea pentru cei ce depăşesc viteza legală cu mai mult de 50 km / oră # Gadget.ro
A treia economie europeană s-a săturat de numărul ridicat de accidente cauzate de viteza excesivă şi schimbă radical pedepsele pentru vitezomani. Franţa, căci despre ea este vorba, a înregistrat în 2024 aproape 3200 de decese generate de accidentele produse din cauza vitezei excesive, astfel că în acest final de an a publicat noi reglementări foarte […] The post A treia economie europeană introduce dosarul penal şi pedeapsa cu închisoarea pentru cei ce depăşesc viteza legală cu mai mult de 50 km / oră appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
China va interzice din 2027 tot ce înseamnă mânere retractabile acţionate electric (producătorii chinezi vor renunţa astfel la această tehnologie pe maşinile lor) # Gadget.ro
Această informaţie nu este tocmai nouă, încă de prin septembrie se zvoneşte că guvernul chinez vrea să interzică această tehnologie, însă iată că acum s-au făcut şi paşi concreţi în această direcţie. Autorităţile chineze au redactat recent un proiect de lege ce urmează a fi aprobat în perioada imediat următoare, unul care va interzice complet […] The post China va interzice din 2027 tot ce înseamnă mânere retractabile acţionate electric (producătorii chinezi vor renunţa astfel la această tehnologie pe maşinile lor) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:30
Așa cum am mai precizat și cu alte ocazii, gama Aspire a taiwanezilor de la Acer este cea în care își fac loc, de cele mai multe ori, laptopuri ce pun accent pe accesibilitate. În funcție de configurații, și aceste modele pot ajunge la prețuri ceva mai ridicate, dar nu acesta este cazul și cu […] The post Laptop Acer Aspire Lite 16 AL16-54P – prezentare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:50
Placă grafică MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC sau cum să obții cea mai bună experiență de gaming în timpul sărbătorilor de iarnă cu DLSS 4, Ray Tracing cu RTX Hair și multe altele # Gadget.ro
Ne aflăm în mijlocul vacanței de iarnă, acea perioadă specială a anului în care avem, în sfârșit, mai mult timp liber pentru a ne relaxa și a ne bucura de jocurile preferate. În același timp, este și momentul ideal să ne gândim la cadouri, fie pentru noi înșine, fie pentru cei care poate au realizat […] The post Placă grafică MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC sau cum să obții cea mai bună experiență de gaming în timpul sărbătorilor de iarnă cu DLSS 4, Ray Tracing cu RTX Hair și multe altele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:40
Tranziția către era DDR5 a adus cu sine viteze de transfer impresionante, însă acestea au presupus provocări logistice legate de gestionarea termică și dimensiunile modulelor. ADATA abordează aceste aspecte într-o manieră echilibrată prin modelul XPG Lancer Blade RGB DDR5. De prețuri nu aș vrea să vorbesc acum, ar fi mult prea multe de comentat și […] The post Kit memorie RAM 2 x 16GB XPG Lancer Blade RGB DDR5 6000MT/s CL30 – prezentare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
29 decembrie 2025
23:20
Qualcomm, MediaTek şi Apple şi-ar putea lansa aproape simultan primele procesoare pe 2nm # Gadget.ro
Majoritatea smartphone-urile de astăzi folosesc procesoare fabricate de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), liderul pieţei de profil la nivel global. Foarte probabil acum citeşti acest articol de pe un device cu procesor fabricat de TSMC. Nume importante din lumea tech folosesc semiconductori TSMC, iar aici aş menţiona rapid Apple, Qualcomm sau MediaTek. Compania foloseşte cele […] The post Qualcomm, MediaTek şi Apple şi-ar putea lansa aproape simultan primele procesoare pe 2nm appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Samsung SDI lucrează la o baterie siliciu-carbon de 20.000 mAh, dar primele teste arată că mai avem mult de aşteptat după ea # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că anul 2026 va fi anul smartphone-urilor de dimensiuni normale cu baterii de peste 10.000 mAh. Tehnologia siliciu-carbon de generaţia a treia este deja bine stăpânită de producători pentru Honor, OnePlus, Realme, Xiaomi etc., astfel că autonomiile de peste 3 zile vor deveni o normalitate anul viitor. Observaţi însă că […] The post Samsung SDI lucrează la o baterie siliciu-carbon de 20.000 mAh, dar primele teste arată că mai avem mult de aşteptat după ea appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Anul 2026 va fi anul smartphone-urilor de dimensiuni normale cu baterii de peste 10.000 mAh # Gadget.ro
În 2024 au fost lansate primele smartphone-uri ce folosesc noile baterii siliciu-carbon. În cazul acestei tehnologii anodul nu mai este fabricat din grafit, ci din siliciu, iar de aici reiese o densitate energetică mai mare. De atunci şi până în prezent tehnologia a fost rafinată, majoritatea producătorilor ajungând deja la a treia generaţie a acesteia. […] The post Anul 2026 va fi anul smartphone-urilor de dimensiuni normale cu baterii de peste 10.000 mAh appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:50
BYD va scrie istorie în 2025, compania chineză urmând a depăşi Tesla în poziţia de cel mai mare producător auto de maşini electrice din lume # Gadget.ro
Tesla nu trece printr-o perioadă foarte bună a existenţei sale, ieşirile politice ale lui Elon Musk din acest an afectând destul de mult încrederea oamenilor în companie. Gigantul american a comercializat în 2023 un total de 1.808.581 maşini electrice. în timp ce în 2024 această cifră a scăzut cu 1,1%, până la un total de […] The post BYD va scrie istorie în 2025, compania chineză urmând a depăşi Tesla în poziţia de cel mai mare producător auto de maşini electrice din lume appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:30
Nu aș spune că acest tip de articol reprezintă cumva o tradiție pe sfârșit de an, dar am mai publicat și alte dăți astfel de materiale, cel de anul trecut putând fi de actualitate și astăzi, dacă ne gândim că multe dintre gadgeturile prinse atunci în acel top sunt încă disponibile comercial. Anul 2025 se […] The post TOP 10: Gadgeturi testate în 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
28 decembrie 2025
20:20
Toate abonamentele Digi Mobil (Optim 2, Optim 3 şi Nelimitat) vor primi de la 1 ianuarie 2026 mai mult internet mobil în roaming SEE fără costuri suplimentare # Gadget.ro
Veşti bune pentru milioanele de abonaţi Digi Mobil, aceştia urmând a primi mai multe resurse începând cu 1 ianuarie 2026 fără costuri suplimentare. Informaţia nu este tocmai nouă, am mai dezbătut-o şi cu altă ocazie, însă am vrut să o personalizez puţin pentru clienţii Digi Mobil. Operatorul albastru are în ofertă 3 mari abonamente astfel: […] The post Toate abonamentele Digi Mobil (Optim 2, Optim 3 şi Nelimitat) vor primi de la 1 ianuarie 2026 mai mult internet mobil în roaming SEE fără costuri suplimentare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:30
Samsung Galaxy S26 Ultra a fost comparat cu Samsung Galaxy S24 Ultra într-un clip de câteva secunde (iată ce a ieşit) # Gadget.ro
Seria flagship Samsung Galaxy S26 va fi lansată oficial în prima parte a anului viitor, cele mai recente surse afirmând că prezentarea oficială va fi puţin amânată în 2026 pe fondul recentei crize de componente din industrie. Nava amiral a acestei serii va rămâne, desigur, Samsung Galaxy S26 Ultra, model care a apărut recent într-un […] The post Samsung Galaxy S26 Ultra a fost comparat cu Samsung Galaxy S24 Ultra într-un clip de câteva secunde (iată ce a ieşit) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:10
Xiaomi a lansat în 2025 o nouă fabrică de electrocasnice aproape în totalitate automatizată, capabilă să producă un aparat de aer condiţionat la fiecare 6,5 secunde # Gadget.ro
Xiaomi a lansat săptămâna aceasta flagship-ul Xiaomi 17 Ultra, unul pe care l-am prezentat detaliat într-un articol dedicat. Doar că în cadrul aceluiaşi eveniment de lansare, producătorul chinez a dezvăluit publicului larg şi o nouă fabrică lansată în 2025 (fără prea mare agitaţie de PR, au fost oferite câteva informaţii şi cam atât). Deşi lăsată […] The post Xiaomi a lansat în 2025 o nouă fabrică de electrocasnice aproape în totalitate automatizată, capabilă să producă un aparat de aer condiţionat la fiecare 6,5 secunde appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:40
Chery a anunţat oficial că va participa la Cursa de 24 de ore de la Le Mans (este primul producător chinez care va participa la această competiţie de anduranţă) # Gadget.ro
Cursa de 24 de ore de la Le Mans este una dintre cele mai celebre şi mai prestigioase competiţii de anduranţă din lume. Aceasta a fost organizată pentru prima dată în 1923, astfel că este şi cea mai veche cursă de anduranţă încă activă. Obiectivul echipelor participante în această cursă este acela de a parcurge […] The post Chery a anunţat oficial că va participa la Cursa de 24 de ore de la Le Mans (este primul producător chinez care va participa la această competiţie de anduranţă) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:10
O ţară europeană anunţă închiderea unei pagini de istorie de peste 400 de ani, astfel că serviciul poştal va livra ultima scrisoare pe hârtie pe 30 decembrie 2025 # Gadget.ro
Tehnologia a avansat extrem de mult în ultimii 15 – 20 de ani, iar unele obiceiuri de comunicare au fost înlocuite cu altele mai rapide, mai moderne. PostNord, serviciul poştal din Danemarca, anunţă că de la începutul anilor 2000 şi până în prezent, numărul livrărilor de scrisori pe hârtie a scăzut cu peste 90%, iar […] The post O ţară europeană anunţă închiderea unei pagini de istorie de peste 400 de ani, astfel că serviciul poştal va livra ultima scrisoare pe hârtie pe 30 decembrie 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
27 decembrie 2025
16:20
Oferta zilei: trotinetă electrică Xiaomi Scooter Elite cu autonomie de până la 45 de kilometri la doar 1520 lei (transportul este gratuit) # Gadget.ro
Vremea de afară este potrivită mai mult pentru activităţi de iarnă, însă unele oferte nu trebuie ratate, chiar dacă ele vin oarecum în extrasezon. Perioada în care ne aflăm nu este deloc ideală pentru o plimbare cu trotineta electrică, însă oferta de care vreau să vă povestesc în cele ce urmează chiar merită atenţia voastră. […] The post Oferta zilei: trotinetă electrică Xiaomi Scooter Elite cu autonomie de până la 45 de kilometri la doar 1520 lei (transportul este gratuit) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16:00
Cum poţi controla smartphone-ul / tableta copilului tău simplu, uşor şi gratuit direct de pe device-ul personal? (metodă testată de mine pe care o recomand) # Gadget.ro
Timpul trece, astfel că bebeluşul de altă dată s-a făcut mare şi îşi doreşte lucruri din ce în ce mai complexe, nu doar jucării şi pluşuri. Fiul meu se îndreaptă deja spre frumoasa vârstă de 10 ani, iar anul acesta şi-a dorit de la Moşu’ primul său smartphone. Dorinţa nu este chiar nouă, doar că […] The post Cum poţi controla smartphone-ul / tableta copilului tău simplu, uşor şi gratuit direct de pe device-ul personal? (metodă testată de mine pe care o recomand) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:00
Bolt îşi continuă strategia de dezvoltare din România şi anunţă lansarea serviciului Bolt Chauffeur. Acesta este un serviciu premium conceput pentru clienţii care vor o experienţă de călătorie la un nivel de confort foarte ridicat (se duce undeva în zona de lux). Prin Bolt Chauffeur sunt oferite următoarele beneficii: Bolt Chauffeur se adresează în special […] The post Bolt lansează în România noul serviciu premium Bolt Chauffeur appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
14:30
Pentru a menţine costurile în control, Samsung pare că renunţă la orgolii şi se gândeşte să utilizeze ecrane OLED produse de chinezii de la BOE pe viitoare flagship-uri din seria Samsung Galaxy S # Gadget.ro
Istoric vorbind, Samsung a utilizat întotdeauna pe seria flagship Samsung Galaxy S doar ecrane OLED produse de divizia sa Samsung Display. Acest lucru este cât se poate de normal, mai ales că gigantul sud-coreean este unul dintre liderii globali ai acestei tehnologii, iar un display produs in-house vine în general cu costuri mai mici. Evoluţia […] The post Pentru a menţine costurile în control, Samsung pare că renunţă la orgolii şi se gândeşte să utilizeze ecrane OLED produse de chinezii de la BOE pe viitoare flagship-uri din seria Samsung Galaxy S appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
26 decembrie 2025
21:40
România nu consideră cercetarea-dezvoltarea (R&D) ca fiind importantă şi alocă cel mai mic procent din PIB din toată Uniunea Europeană # Gadget.ro
Evoluţie fără cercetare-dezvoltare nu există, însă ţara noastră nu pune accent pe acest lucru, tocmai de aceea suntem cei mai slabi din curtea şcolii la acest capitol. Conform datelor Eurostat la 2024, România a alocat pentru cercetare-dezvoltare (R&D) doar 0,5% din PIB, adică la fel de puţin ca acum 10 ani (se pare că nu […] The post România nu consideră cercetarea-dezvoltarea (R&D) ca fiind importantă şi alocă cel mai mic procent din PIB din toată Uniunea Europeană appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Xiaomi ar urma să renunţe în 2026 la toate smartphone-urile sub brandurile Redmi şi Poco cu 1 TB spaţiu de stocare # Gadget.ro
Vă scriam recent că smartphone-urile din 2026 vor fi şi mai slab dotate din punct de vedere hardware şi mai scumpe (vom plăti mai mulţi bani, chiar dacă evoluţia tehnologică va fi minoră sau chiar va stagna). Se pare că omenirea îşi pariază banii pe industria AI, una văzută de foarte mulţi ca pe o […] The post Xiaomi ar urma să renunţe în 2026 la toate smartphone-urile sub brandurile Redmi şi Poco cu 1 TB spaţiu de stocare appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
TOP 10: Cele mai populare filme lansate în 2025 conform celor de la IMDB (şi ceva mici recomandări personale la final) # Gadget.ro
Bănuiesc că toată lumea a auzit cel puţin o dată în viaţă de IMDB, o platformă văzută de foarte mulţi drept un fel de Wikipedia pentru filme. Aici puteţi găsi (aproape) orice fel de informaţii despre filme şi chiar despre seriale, inclusiv note şi recenzii acordate de oameni simpli, cinefili în general. Această platformă are […] The post TOP 10: Cele mai populare filme lansate în 2025 conform celor de la IMDB (şi ceva mici recomandări personale la final) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:20
Iată care sunt cele 25 de produse Apple ce au fost scoase definitiv din producţie în 2025 # Gadget.ro
Apple are o strategie clară în privinţa produselor sale, astfel că anual sunt scoase anumite modele din producţie, chiar dacă de multe ori acestea nu sunt din cele mai vechi (spre exemplu, după fiecare lansare de iPhone din toamnă, mărul muşcat renunţă la versiunile Pro lansate anul anterior pentru a face loc noutăţilor). În 2025 […] The post Iată care sunt cele 25 de produse Apple ce au fost scoase definitiv din producţie în 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:50
Honor WIN şi WIN RT – display OLED cu rată de refresh de până la 185Hz, baterie de 10.000 mAh cu doar 8.3 mm grosime şi ventilator intern pentru răcire # Gadget.ro
Aşa cum v-am anunţat într-un articol anterior, Honor pregăteşte terenul pentru 2026 şi în a doua zi de Crăciun lansează noua serie Honor WIN, una gândită pentru gaming şi autonomie maaaaareeee. Se pare că unii producători de smartphone-uri au renunţat la ideea de telefon pentru jocuri în stil agresiv la nivel de design (amestec cromatic, […] The post Honor WIN şi WIN RT – display OLED cu rată de refresh de până la 185Hz, baterie de 10.000 mAh cu doar 8.3 mm grosime şi ventilator intern pentru răcire appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:20
Xiaomi 17 Ultra sau ce specificații au fost aduse pe cel mai avansat smartphone Xiaomi la nivel de cameră foto și video – senzor de 1 inci, periscop de 200 Megapixeli, baterie de 6800 mAh # Gadget.ro
Xiaomi a prezentat cel mai avansat smartphone al său de până acum, unul ce va fi în rol de flagship – cel puțin în prima parte din 2026. Xiaomi 17 Ultra iese în evidență prin capacitățile sale la nivel de cameră foto și video. Pe lângă modelul standard au lansat și o ediție Leica cu […] The post Xiaomi 17 Ultra sau ce specificații au fost aduse pe cel mai avansat smartphone Xiaomi la nivel de cameră foto și video – senzor de 1 inci, periscop de 200 Megapixeli, baterie de 6800 mAh appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
07:30
Piața de televizoare în 2025: Samsung rămâne lider detașat pe valoarea produselor vândute, dar companiile chinezești TCL și Hisense se apropie puternic în ce privește numărul de unități comercializate # Gadget.ro
Pe piața de telefoane mobile, Samsung este lider în ce privește numărul de unități vândute, dar și ca valoare a produselor comercializate – Apple își acontează prima poziție. Într-o situație similară se pregătește compania sud-coreeană să ajungă în ce privește o piață pe care o domină de aproape 20 de ani. Mă uitam pe un […] The post Piața de televizoare în 2025: Samsung rămâne lider detașat pe valoarea produselor vândute, dar companiile chinezești TCL și Hisense se apropie puternic în ce privește numărul de unități comercializate appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
24 decembrie 2025
18:40
OnePlus are în lucru un smartphone cunoscut intern drept OnePlus Volkswagen (avem şi explicaţia pentru această decizie) # Gadget.ro
În urmă cu câteva zile vă spuneam că OnePlus a lansat o nouă serie de smartphone-uri, una gândită pentru gaming şi autonomii peste medie. Aceasta se numeşte OnePlus Turbo, iar primul smartphone din gamă va purta fix acelaşi nume. Doar că producătorul chinez are în lucru şi un al doilea model al seriei, unul cunoscut […] The post OnePlus are în lucru un smartphone cunoscut intern drept OnePlus Volkswagen (avem şi explicaţia pentru această decizie) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:20
Iaca a mai trecut un an peste noi, peste voi, timpul nu iartă pe nimeni, însă un lucru este clar: toată lumea a mai întinerit cu 12 luni. Anul trecut spuneam că îmi doresc ca 2025 să fie mai calm, mai liniştit, poate chiar mai previzibil şi nu sunt atât de convins că a fost […] The post Echipa Gadget.ro vă urează Crăciun Fericit şi Sărbători Frumoase alături de cei dragi! appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18:00
Este aproape sigur, Samsung a oprit complet dezvoltarea smartphone-ului slim Samsung Galaxy S26 Edge # Gadget.ro
Nu este o noutate pentru nimeni faptul că smartphone-urile slim lansate anul acesta au dezamăgit la nivel de vânzări, nici măcar Samsung şi Apple cu echipe şi bugete uriaşe de marketing în spate, nereuşind să convingă utilizatorii să le cumpere. Dacă Apple pare a continua proiectul, se pare că cei de la Samsung au renunţat […] The post Este aproape sigur, Samsung a oprit complet dezvoltarea smartphone-ului slim Samsung Galaxy S26 Edge appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:30
Este aproape sigur că Apple va lansa în 2026 primul pliabil din istoria sa, mai toate sursele din industrie indicând acest lucru. Se pare că tehnologia a ajuns la acel nivel de maturitate de care mărul muşcat are nevoie pentru a oferi utilizatorilor săi calitatea premium cu care i-a obişnuit. În ultima perioadă au tot […] The post Cum ar putea arăta iPhone Fold, primul pliabil din istoria mărului muşcat appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17:10
Un nou trend de taxare globală a serviciilor? NVIDIA anunţă abonamentele lunare cu limită de timp, una pe care dacă o depăşeşti eşti comisionat suplimentar # Gadget.ro
Toată lumea vrea din ce în ce mai mulţi bani, iar asta o observaţi periodic în toate abonamentele pe care le plătiţi lunar la diverse servicii. Însă lucrurile par a degenera uşor, uşor, iar această luptă permanentă de a găsi noi modalităţi de generare de venituri se duce deja înspre absurd. NVIDIA a anunţat că […] The post Un nou trend de taxare globală a serviciilor? NVIDIA anunţă abonamentele lunare cu limită de timp, una pe care dacă o depăşeşti eşti comisionat suplimentar appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
Renault Filante Record 2025 sau cum să atingi autonomie de 1008 km cu o baterie de 87 kWh la o viteză medie de 102 km/h # Gadget.ro
Renault a prezentat un concept electric dezvoltat spre a obține o autonomie record. Se numește Renault Filante Record 2025 și mai multe detalii aflați în rândurile următoare. Renault Filante Record 2025 a atins 1008 km în mai puțin de 10 ore, viteza medie a fost de 102 km/h și consumul de energie s-a situat în […] The post Renault Filante Record 2025 sau cum să atingi autonomie de 1008 km cu o baterie de 87 kWh la o viteză medie de 102 km/h appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
12:50
Geely Sout East Europe a anunțat debutul în etapa de precomandă pentru un automobil hibrid, un SUV cu numele Geely Starray EM-i. Face parte din gama NEV – New Energy Vehicle și înțeleg că este primul model hibrid Geely construit pe platforma GEA de generația a 5-a (GEA = Global Intelligent New Energy Arhitecture). Este […] The post Geely Starray EM-i sau ce SUV chinezesc de tip plug-in a ajuns la precomandă în România appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
11:10
Bursa zvonurilor: Detalii despre camerele foto integrate pe Samsung Galaxy A57 și Samsung Galaxy A37 # Gadget.ro
Au început să apară mai multe informații legate de smartphone-urile mid-range de la Samsung – Galaxy A57 și Galaxy A37. Am testat modelele anterioare: Samsung Galaxy A56 – review; Samsung Galaxy A36 – review. Samsung Galaxy A57 integrează un setup cu 3 senzori: Samsung Galaxy A37 păstrează același setup cu 3 senzori: Cert este că […] The post Bursa zvonurilor: Detalii despre camerele foto integrate pe Samsung Galaxy A57 și Samsung Galaxy A37 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
01:40
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. În revista Kaufland valabilă în perioada 24.12 – 30.12.2025 avem parte de un mix de gadgets, cât şi de (aproape) nelipsitele haine şi de produsele Parkside. Fiind catalogul dedicat finalului […] The post 5 gadgets de la Kaufland (24.12 – 30.12.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.