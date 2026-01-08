Vama Galați își ia șalupă, pentru a-i prinde pe contrabandiştii de pe Dunăre
TeleM Iași , 8 ianuarie 2026 14:10
Autoritatea Vamală Română a lansat, pe portalul electronic al achizițiilor publice (SEAP), licitația pentru achiziția... Articolul Vama Galați își ia șalupă, pentru a-i prinde pe contrabandiştii de pe Dunăre apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 5 minute
14:20
Primele două licitații ale CFR Călători din acest an au fost lansate în sistemul electronic... Articolul CFR Călători a lansat primele două licitații din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 15 minute
14:10
Autoritatea Vamală Română a lansat, pe portalul electronic al achizițiilor publice (SEAP), licitația pentru achiziția... Articolul Vama Galați își ia șalupă, pentru a-i prinde pe contrabandiştii de pe Dunăre apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Medicii veterinari din întreaga țară avertizează că reducerea sprijinului lunar acordat cabinetelor concesionare, de la... Articolul Medicii veterinari amenință cu proteste după tăierile de buget apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 30 minute
14:00
O persoană a suferit arsuri după un incendiu izbucnit într-un apartament din Piatra Neamț # TeleM Iași
Forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț au intervenit în municipiul... Articolul O persoană a suferit arsuri după un incendiu izbucnit într-un apartament din Piatra Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
13:00
Autoritățile au fost prinse din nou nepregătite de venirea iernii, iar efectele s-au resimțit puternic... Articolul Autoritățile au fost prinse din nou nepregătite de venirea iernii apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
09:40
Zăporul pe râul Bistrița se manifestă ”pe sectorul cuprins între viaduct Poiana Largului până amonte 100... Articolul NEAMȚ: Autoritățile monitorizează zăporul de pe râul Bistrița apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Ieşenii vor putea să îşi achite taxele şi impozitele începând cu 8 ianuarie, având în vedere... Articolul Ieşenii vor plăti impozite mai mari pe apartamente începând de astăzi apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
20:00
Un tânăr din Republica Moldova a fost preluat inconștient din Masivul Ceahlău de salvamontiștii nemțeni # TeleM Iași
Salvamont Neamt a finalizat cu succes o operatiune de salvare din zona inalta a Masivului... Articolul Un tânăr din Republica Moldova a fost preluat inconștient din Masivul Ceahlău de salvamontiștii nemțeni apare prima dată în TeleM Regional.
19:30
Decesul unui tânăr cu fractură de femur la Spitalul Județean Buzău declanșează proteste și schimburi dure de acuzații politice la nivel național # TeleM Iași
Pe 2 ianuarie, doi tineri din localitatea buzoiană Cândești goneau haotic într-un BMW pe DN10.... Articolul Decesul unui tânăr cu fractură de femur la Spitalul Județean Buzău declanșează proteste și schimburi dure de acuzații politice la nivel național apare prima dată în TeleM Regional.
19:00
Grav accident între 3 autoturisme în Municipiul Roman. 2 minori și 4 adulți au fost răniți # TeleM Iași
La ora 17:05, prin apel la 112 a fost anunțat un accident rutier produs în... Articolul Grav accident între 3 autoturisme în Municipiul Roman. 2 minori și 4 adulți au fost răniți apare prima dată în TeleM Regional.
18:40
Rusia cere tratament uman și returnarea rapidă a cetățenilor de la bordul petrolierului confiscat de SUA # TeleM Iași
Un incident internațional a izbucnit în Atlantic în jurul petrolierului rusesc Mariner. Statele Unite au... Articolul Rusia cere tratament uman și returnarea rapidă a cetățenilor de la bordul petrolierului confiscat de SUA apare prima dată în TeleM Regional.
18:10
SUA au confiscat un petrolier după ce l-au urmărit peste Atlantic, potrivit unei postări pe rețelele... Articolul SUA au confiscat un petrolier sub pavilion rusesc apare prima dată în TeleM Regional.
17:50
NIL Tekstil, producător și distribuitor turc de textile pentru casă, anunță intrarea oficială pe piața... Articolul Un producător turc de textile își mută sediul global la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
14:10
Programul național „Masă sănătoasă” va continua și în 2026, oferind zilnic preșcolarilor și elevilor suport... Articolul Peste 24.000 de elevi din Iași vor primi “masa sănătoasă” apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Vești importante despre subvenții APIA 2026 pentru crescătorii de animale care utilizează pășune # TeleM Iași
Termenul limită pentru aplicarea amenajamentelor pastorale (planurile de gospodărire a pășunilor) a fost amânat de... Articolul Vești importante despre subvenții APIA 2026 pentru crescătorii de animale care utilizează pășune apare prima dată în TeleM Regional.
13:50
Medicii veterinari ameninţă cu proteste după ce Guvernul a redus de la 10.000 de lei la 5.000 de lei sumele alocate pentru cheltuielile cabinetelor # TeleM Iași
Medicii veterinari din România ameninţă că vor ieşi în stradă, după ce Guvernul a redus... Articolul Medicii veterinari ameninţă cu proteste după ce Guvernul a redus de la 10.000 de lei la 5.000 de lei sumele alocate pentru cheltuielile cabinetelor apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a pus în funcțiune, din luna ianuarie, un... Articolul Spitalul din Buhuși introduce un sistem modern de imagistică medicală apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Iașul nu se regăsește pe harta investițiilor în infrastructura feroviară anunțate pentru anul 2026. Potrivit... Articolul Iașul, absent din planul de investiții feroviare pentru 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Autostrăzile A7 și A8 se află în prim-planul marilor proiecte rutiere care ar urma să... Articolul An decisiv pentru autostrăzile Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Unitatea de Primiri Urgențe din Iași se confruntă, la început de an, cu un număr... Articolul Fluxul de pacienți din UPU Iași rămâne ridicat. Peste 300 de pacienți în 24 ore apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
Zile de foc pentru polițiștii rutieri din Botoșani. In urma unor razii au fost descoperite... Articolul Alcoolemie record în Botoșani. Un șofer avea 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
Un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune eliminarea unor cheltuieli care apasă... Articolul Persoanele vulnerabile ar putea fi scutite de plata evaluărilor medicale apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Rolul României în Coaliția de Voință: Fără trupe în Ucraina, dar cu sprijin logistic și militar # TeleM Iași
O reuniune fizică a „Coaliției de Voință” a avut loc la Paris, într-un format considerat... Articolul Rolul României în Coaliția de Voință: Fără trupe în Ucraina, dar cu sprijin logistic și militar apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat Congresului că declarațiile dure ale guvernului american... Articolul Marco Rubio: Statele Unite vor să cumpere Groenlanda de la Danemarca apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Zeci de persoane evacuate azi noapte dintr-un bloc din Bacău după izbucnirea unui incendiu # TeleM Iași
Azi noapte, în jurul orei 02:51, pompierii au fost solicitati să intervena pentru stingerea unui... Articolul Zeci de persoane evacuate azi noapte dintr-un bloc din Bacău după izbucnirea unui incendiu apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
CET II Holboca intră într-o nouă eră: investiție strategică pentru conversia de la huilă la gaze naturale # TeleM Iași
Municipiul Iași face un pas major către modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică,... Articolul CET II Holboca intră într-o nouă eră: investiție strategică pentru conversia de la huilă la gaze naturale apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Instalația de teleschi de la pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc a fost vandalizată # TeleM Iași
Instalația pârtiei de schi Bucovina, de la intrarea în Câmpulung Moldovenesc, a fost vandalizată, administratorul... Articolul Instalația de teleschi de la pârtia Bucovina din Câmpulung Moldovenesc a fost vandalizată apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Asociația Pro Infrastructură: 2026 va fi un an record, cu 244 km de autostradă și drum expres care vor fi dați în trafic # TeleM Iași
România are o rețea de 1416,3 kilometri (dați în trafic) de autostradă și drumuri expres,... Articolul Asociația Pro Infrastructură: 2026 va fi un an record, cu 244 km de autostradă și drum expres care vor fi dați în trafic apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Laptele praf NAN, retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase. Ce trebuie să știe părinții # TeleM Iași
Mai multe loturi de lapte praf au fost retrase de la vânzare de inspectorii sanitari.... Articolul Laptele praf NAN, retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase. Ce trebuie să știe părinții apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Treispectacole în patru zile la Opera Iași. „Nunta lui Figaro” și „Sunetul muzicii” sunt titlurile propuse # TeleM Iași
După succesul galei dedicate aniversării a 70 de ani de la înființarea Operei Naționale Române... Articolul Treispectacole în patru zile la Opera Iași. „Nunta lui Figaro” și „Sunetul muzicii” sunt titlurile propuse apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Comuna Miroslava a obținut o nouă finanțare nerambursabilă pentru modernizarea iluminatului public # TeleM Iași
Comuna Miroslava a obținut o nouă finanțare nerambursabilă pentru modernizarea iluminatului public. Proiectul a fost... Articolul Comuna Miroslava a obținut o nouă finanțare nerambursabilă pentru modernizarea iluminatului public apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Drumul spre Lunca Cetățuii intră în licitație: investiție de peste 57 de milioane de lei pentru lărgirea la patru benzi # TeleM Iași
Proiectul de lărgire a uneia dintre cele mai circulate șosele de la periferia municipiului Iași... Articolul Drumul spre Lunca Cetățuii intră în licitație: investiție de peste 57 de milioane de lei pentru lărgirea la patru benzi apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4,7% în 2025 față de anul anterior, a... Articolul Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 4,7% în 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România # TeleM Iași
O comisie din care fac parte reprezentanți ai serviciilor de informații din România va examina... Articolul Proiect: Serviciile de informații vor examina și aviza toate investițiile în domenii sensibile din România apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
A murit unul dintre cei 5 copii care au căzut în râul Bistrița cu mașina condusă de mama lor. Avea 14 ani # TeleM Iași
Unul din cei cinci copii grav răniți după ce mașina condusă de mama lor a... Articolul A murit unul dintre cei 5 copii care au căzut în râul Bistrița cu mașina condusă de mama lor. Avea 14 ani apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui... Articolul 49% dintre români susțin reintroducerea serviciului militar obligatoriu apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Accident grav în Buda, Zvoriștea: patru tineri răniți după ce mașina a lovit un cap de pod # TeleM Iași
În această dimineață, în jurul orei 4:00, pompierii militari suceveni au intervenit la un accident... Articolul Accident grav în Buda, Zvoriștea: patru tineri răniți după ce mașina a lovit un cap de pod apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
În urma unui apel primit prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, pompierii... Articolul Incendiu tomberon în municipiul Iași – strada Roman Vodă apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Consiliul Local Bârlad a aprobat un nou regulament pentru transportul public în comun, care prevede... Articolul Regulament nou la transportul public din Bârlad: sancțiuni mai dure pentru călători apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Primăria Municipiului Vaslui, prin Direcția de Impozite și Taxe Locale, a informat contribuabilii că, în... Articolul Taxele și impozitele locale în municipiul Vaslui se plătesc după 19 ianuarie apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Când se întorc elevii la școală. Calendarul cursurilor și al vacanțelor în anul școlar 2025–2026 # TeleM Iași
Elevii se întorc la cursuri joi, 8 ianuarie 2026, după încheierea vacanței de iarnă, care durează... Articolul Când se întorc elevii la școală. Calendarul cursurilor și al vacanțelor în anul școlar 2025–2026 apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Comunitățile creștine îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul, o figură remarcabilă în istoria creștinismului,... Articolul Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit de români astăzi apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ce spun sondajele? Planul lui Trump de a controla emisfera vestică și Groenlanda nu este ceea ce își doresc americanii # TeleM Iași
Decizia președintelui Donald Trump de a înlătura, în weekend, liderul unui stat suveran a fost... Articolul Ce spun sondajele? Planul lui Trump de a controla emisfera vestică și Groenlanda nu este ceea ce își doresc americanii apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
În această dimineață, în jurul orei 4:00, pompierii militari suceveni au intervenit în urma unui... Articolul Suceava | Accident rutier cu patru victime în comuna Zvoriștea apare prima dată în TeleM Regional.
6 ianuarie 2026
19:00
Bărbat săltat de jandarmii băcăuani înainte să urce în tren cu un cuțit și un spray iritant # TeleM Iași
În această după‑amiază, în timpul unei patrule pedestre în zona Gării CFR din municipiul Bacău,... Articolul Bărbat săltat de jandarmii băcăuani înainte să urce în tren cu un cuțit și un spray iritant apare prima dată în TeleM Regional.
18:30
Florin Cîțu: “Creșterea taxelor din perioada 2022–2026 nu a fost o necesitate economică!” # TeleM Iași
Creșterea taxelor din perioada 2022–2026 nu a fost o necesitate economică, ci o decizie politică... Articolul Florin Cîțu: “Creșterea taxelor din perioada 2022–2026 nu a fost o necesitate economică!” apare prima dată în TeleM Regional.
17:20
Incendiu într-o locuință din comuna Balș. Proprietarul, cu probleme locomotorii a suferit arsuri # TeleM Iași
În cursul acestei zile, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, forțele Inspectoratul... Articolul Incendiu într-o locuință din comuna Balș. Proprietarul, cu probleme locomotorii a suferit arsuri apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul rutier este oprit pe... Articolul Neamț | Grav accident între două autoturisme pe DN 2 în Traian apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Cunoscut om afaceri nevoit să concedieze angajați pentru prima dată în ultimii 25 ani ca să reziste: “Stau și dau timpul înapoi, în vremea lui ‘89 și atunci ziceam că mai rău nu poate fi!” # TeleM Iași
Un nou semnal de alarmă vine din partea mediului privat, într-un context economic tot mai... Articolul Cunoscut om afaceri nevoit să concedieze angajați pentru prima dată în ultimii 25 ani ca să reziste: “Stau și dau timpul înapoi, în vremea lui ‘89 și atunci ziceam că mai rău nu poate fi!” apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Slujba de Bobotează de la Mitropolia din Iași a fost oficiată astăzi de Preasfințitul Părinte... Articolul Sute de credincioși au primit Aghiasma Mare de la Mitropolie apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.