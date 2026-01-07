„Era o glumă, dar am vrut să agit spiritele” – Andreea Popescu lămurește povestea bonelor
AntenaStars, 7 ianuarie 2026 19:20
O glumă făcută în mediul online s-a transformat rapid într-o dezbatere aprinsă. După ce a fost criticată pentru că ar avea „prea multe bone”, Andreea Popescu a decis să spună lucrurilor pe nume și să explice cum arată realitatea din casa ei.
• • •
Momentul greu trăit de Diana Senteș alături de fiica ei: „A plâns și a sperat că nu e adevărat” # AntenaStars
Despărțirea nu este niciodată ușoară, mai ales când trebuie explicată unui copil. Diana Senteș a vorbit deschis despre reacția fiicei sale și despre felul în care a ales să o protejeze de tensiuni și conflicte.
19:40
Apariția în costum de baie a Georgianei Lobonț a stârnit reacții extreme în mediul online. Artista a ales să răspundă direct și sincer, explicând cum a reușit să transforme un vechi complex într-o asumare totală.
19:40
Locația surpriză aleasă de Adriana Bahmuțeanu pentru o seară în doi „Îmi place nebunia și sensibilitatea lui” # AntenaStars
Adriana Bahmuțeanu a demonstrat din nou că nu urmează tipare clasice. Jurnalista a ales o variantă total diferită pentru o seară în doi alături de soțul ei, explicând deschis ce o atrage la muzica pe care o ascultă de ani buni.
19:40
Anul 2026 a început pentru Diana Munteanu într-un decor de vis, departe de agitație și frig. Prezentatoarea a ales Maldivele pentru relaxare, introspecție și un nou capitol plin de energie pozitivă.
19:30
Sărbătorile au scos din nou la lumină tensiunile dintr-o relație complicată. Potrivit unor surse apropiate fostului cuplu, legătura dintre Marius Elisei și fiica lui ar fi devenit tot mai distantă, chiar și într-o perioadă în care apropierea ar fi fost firească.
19:30
Cristina Pucean, după ruptura definitivă de Bogdan de la Ploiesti: „Sunt liniștită și deschisă unui nou început” # AntenaStars
După o despărțire intens comentată, Cristina Pucean a ales calmul în locul expunerii. Dansatoarea vorbește despre un restart asumat, cu atenția îndreptată spre carieră și familie, lăsând iubirea să vină la timpul ei.
19:20
La doar câteva zile înainte de un nou termen în procesul de divorț, Ilie Năstase face declarații care schimbă perspectiva. Fostul mare sportiv susține că a petrecut sărbătorile alături de soția sa și că, în prezent, lucrurile dintre ei sunt liniștite.
19:20
19:10
„Am vrut s-o păcălesc înainte de inel” – surpriza neașteptată primită de Sandra Izbașa # AntenaStars
Înainte de cererea în căsătorie, Răzvan Bănică a ales o strategie complet neașteptată. La Power Couple, actorul a povestit cum o glumă de Crăciun a stârnit nervi, dar a rămas una dintre cele mai amuzante amintiri din relația lor.
19:10
Explicația lui Cornel Păsat despre criza din mariaj: „Când femeia nu-ți oferă ce ai nevoie, îți oferă alcoolul” # AntenaStars
După separarea anunțată, Cornel Păsat a vorbit deschis, într-un platou TV, despre tensiunile din căsnicie. Dansatorul a pus pe masă un motiv delicat și a refuzat să intre în detalii care ar putea-o expune pe soția sa.
19:00
„A fost a doua victorie în aceeași seară” – cum a cerut-o Cătălin Zmărăndescu pe Luiza, chiar în ring # AntenaStars
Un meci câștigat, o sală în picioare și o întrebare care a schimbat totul. La Power Couple, Cătălin Zmărăndescu a rememorat momentul în care și-a cerut soția în căsătorie, chiar după o victorie importantă din cariera sa de luptător.
19:00
După anunțul separării, Bianca Păsat face primele declarații despre relația cu Cornel Păsat și despre perioada delicată traversată de amândoi. Deși sărbătorile i-au prins în locuri diferite, comunicarea dintre ei nu s-a rupt complet.
19:00
„Nu credeam că voi trăi asta aici” – aniversarea de 50 de ani a lui Marius Urzică, sărbătorită la Power Couple # AntenaStars
Marius Urzică a trăit una dintre cele mai neobișnuite aniversări ale sale chiar în timpul filmărilor pentru Power Couple. Concurenții au transformat ziua lui de naștere într-un moment plin de energie, emoție și bună dispoziție, sub privirile camerelor de filmat.
18:50
După o perioadă complicată, Florin Salam vorbește deschis despre schimbările profunde din viața sa. Artistul spune că tratamentul urmat anul trecut a dat rezultate și că a luat decizii radicale pentru a-și recăpăta liniștea și echilibrul.
18:30
Alina, fostă concurentă în sezonul 5 al emisiunii Mireasa, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Tânăra îl acuză pe tatăl copilului ei că i-ar fi vandalizat locuința și că ar continua un comportament agresiv, în ciuda problemelor grave dintre ei.
18:30
Șoc în muzica populară: un cântăreț cunoscut, găsit vinovat și condamnat la peste 17 ani # AntenaStars
Un dosar care a cutremurat opinia publică s-a încheiat, în primă instanță, cu o condamnare extrem de dură. Un cunoscut interpret de muzică populară din România a primit peste 17 ani de închisoare, după acuzații grave legate de agresiuni sexuale asupra minorilor.
18:20
Liviu Vârciu a plecat la munte cu gândul la zăpadă și timp petrecut cu familia, dar planurile i-au fost date peste cap. Drumul interminabil și problemele de la destinație au transformat escapada într-o experiență frustrantă.
18:20
Lavinia și Adin, planuri mari după Mireasa: copii, casă și America: „Ne vedem părinți” # AntenaStars
La câteva săptămâni după finalul competiției, Lavinia și Adin vorbesc deschis despre viitorul lor. Câștigătorii sezonului 12 Mireasa spun că se văd părinți, își fac planuri pe termen lung și nu se lasă afectați de vocile sceptice.
18:10
Reacțiile dure primite de Georgiana Lobonț după imaginile din vacanță: „Iartă-mă că întreb. Ești vie?” # AntenaStars
O apariție relaxată din vacanță a declanșat reacții neașteptate în mediul online. Georgiana Lobonț s-a trezit în centrul unui val de comentarii dure, după ce a publicat imagini în costum de baie, alături de copiii ei.
18:00
Adela Popescu nu ratează nicio ocazie să își tachineze soțul, mai ales când vine vorba de micile lui temeri. De data aceasta, actrița a povestit, cu mult umor, ce situații îl scot complet din zona de confort pe Radu Vâlcan.
17:50
Antonia a vorbit deschis despre o experiență care a pus-o pe gânduri și i-a testat limitele. Artista a dezvăluit cum un medic a încercat să o convingă să facă intervenții estetice și de ce a ales să refuze, chiar dacă propunerea părea, la prima vedere, greu de ignorat.
17:50
La aproape trei săptămâni de la căsătoria lor, Emily și Liviu au ales să lămurească zvonurile apărute în mediul online. Cei doi au vorbit deschis despre viața lor de zi cu zi și au reacționat ferm după ce au fost acuzați că își joacă fericirea.
17:50
Ce a pățit Raluka în Brazilia și de unde au pornit presupunerile ca ar fi gravida: „N-am mai vomitat așa de când eram copil” # AntenaStars
O postare aparent banală a fost suficientă pentru a aprinde imaginația fanilor. Aflată în vacanță, Raluka a vorbit despre o stare de sănătate neplăcută, iar reacțiile nu au întârziat să apară.
17:40
Vali Vijelie și Carmen Rusu, început de an în Bali „Suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu” # AntenaStars
După mai bine de două decenii de relație, Vali Vijelie și soția lui, Carmen Rusu, au ales să își înceapă anul într-un cadru exotic. Cei doi au plecat într-o vacanță în Bali, iar imaginile publicate transmit liniște, apropiere și dorința de a se bucura de prezent.
17:40
Cerere in casatorie cu tractor, șanț și nervi: momentul care i-a unit pe Adda și Cătălin # AntenaStars
Adda și Cătălin Rizea au demonstrat încă o dată că nimic din relația lor nu urmează tiparele clasice. La Power Couple, cei doi au povestit cum un plan bine pus la punct s-a transformat într-o cerere în căsătorie memorabilă, petrecută într-un loc total neașteptat.
17:30
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică sunt dovada că uneori lucrurile se leagă fără calcule și fără pași intermediari. La Power Couple, cei doi au povestit cât de rapid a evoluat relația lor, de la prima întâlnire până la căsătorie.
17:30
Zi de sărbătoare pentru Simona Gherghe, la peste 2.500 de metri altitudine si minus 20 de grade! # AntenaStars
Simona Gherghe îmbină relaxarea cu momentele importante din viața de familie. Aflată într-o vacanță la munte, prezentatoarea TV a sărbătorit ziua onomastică a fiului ei într-un cadru de iarnă spectaculos.
17:10
Vacanța în Bali s-a transformat într-o experiență dificilă pentru Otniela Sandu. După câteva zile în care s-a simțit foarte bine, blondina a avut nevoie de perfuzii și tratament medical, în urma unei stări care a apărut brusc.
16:50
Ce răspuns a dat Cătălin Rizea la proba care i-a pus pe jar pe bărbații din Power Couple # AntenaStars
Prima probă din Power Couple a scos la iveală detalii mai puțin știute din relațiile concurenților. În cazul Addei și al lui Cătălin Rizea, un răspuns aparent banal a atras imediat atenția și a stârnit reacții amuzate.
16:50
După relații care au lăsat urme, Marina Almășan vorbește cu luciditate despre viitor. Prezentatoarea nu respinge ideea căsătoriei, însă spune clar că ritmul contează mai mult decât destinația.
16:40
Marina Almășan a vorbit deschis despre etapa în care se află relația ei cu Sorin Mărcuș. Prezentatoarea a explicat de ce preferă să păstreze un ritm firesc și cum gestionează reacțiile din mediul online.
16:20
Prin ce trece NiCK de la N&D la Power Couple: „Pentru el e un moment de supraviețuire” # AntenaStars
Participarea la Power Couple vine cu provocări mai grele decât par la prima vedere. Cătălina Marin a vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă soțul ei, NiCK de la N&D, și despre impactul emoțional al probelor asupra lor ca echipă.
16:20
Alina Eremia își începe anul într-un cadru care pare desprins dintr-un album de artă. Artista se află într-o vacanță exotică, iar imaginile publicate spun o poveste despre liniște, frumusețe și echilibru.
16:10
„Mi-aș dori să oprim timpul” – Larisa Iordache, despre viața de mamă și planurile de familie # AntenaStars
Larisa Iordache trăiește una dintre cele mai liniștite și pline etape ale vieții sale. Fosta gimnastă a vorbit despre primele sărbători petrecute ca mamă, legătura cu fiica ei și felul în care privește, fără grabă, ideea unui al doilea copil.
16:00
„Ema nu știe unde este tatăl ei” – confesiunea Cristinei Cioran despre absența lui Alex Dobrescu # AntenaStars
Cristina Cioran a vorbit deschis, pentru prima dată, despre una dintre cele mai sensibile decizii din viața ei de mamă. Vedeta a explicat de ce a ales să nu îi spună fiicei sale că tatăl ei se află în închisoare și cum resimte copilul această absență.
16:00
După câteva zile în care a părut că se află în România, Vanessa a lăsat orice dubiu deoparte. Fotografii recente arată clar că tânăra se află în Mexic, alături de Bogdan de la Ploiești, iar detaliile spun mai mult decât orice explicație.
15:50
„Când unul nu mai vrea să repare, nu mai există soluții” – explicația Elenei Vîșcu după divorț # AntenaStars
Elena Vîșcu a ales să vorbească fără ocolișuri despre divorțul de CRBL. Fosta soție a artistului a explicat ce a dus, în viziunea ei, la finalul unei relații de 16 ani.
15:50
Drum lung, nervi întinși și carduri blocate: cum au ajuns Ramore și Denisa Drăgan în Columbia # AntenaStars
Călătoria spre Columbia s-a dovedit mult mai complicată decât părea la început. Ramore și Denisa Drăgan au ajuns la Medellín după ore întregi de zbor, disconfort și situații neprevăzute, într-un drum care nu a avut nimic de-a face cu ideea de vacanță.
15:30
Reacția lui Carmen de la Sălciua la criticile despre muzică și aspect: „Formula 1 pe trotinetă” # AntenaStars
După un nou val de comentarii negative, Carmen de la Sălciua a ales să vorbească deschis. Artista a explicat ce o deranjează, unde se trage linia și de ce consideră unele critici complet rupte de realitate.
15:20
Pentru Emilia Ghinescu, anul 2026 a început sub semnul reușitelor personale. Artista a bifat o achiziție importantă, discret afișată, dar suficient de sugestivă cât să atragă atenția fanilor.
15:20
În spatele chef-ului sigur pe sine de astăzi se ascunde o poveste plină de renunțări și momente dificile. Orlando Zaharia a vorbit deschis despre perioada în care visul de a găti părea foarte departe de realitate.
15:10
După o perioadă plină de speculații, Cătălin Cazacu și Roxana par să fi lăsat totul în urmă. Cei doi au ales să înceapă anul într-un mod total diferit: simpli, relaxați și departe de agitația mondenă.
15:00
Mira și Jo au ales începutul de an pentru o pauză binemeritată, într-un decor exotic. Cele două artiste se află în Thailanda, unde se bucură de mare, soare și momente de relaxare, iar imaginile publicate spun totul despre starea lor de spirit.
15:00
Sezonul trei Power Couple își confirmă rapid statutul de fenomen TV. Primele ediții au adus probe spectaculoase, decizii neașteptate și un interes uriaș din partea publicului, iar finalul primei săptămâni ridică miza la maximum.
14:50
Iuliana Pepene spune ce a schimbat în alimentație pentru un corp sănătos: „Mănânc simplu și eficient” # AntenaStars
Iuliana Pepene a atras din nou atenția internauților, de data aceasta nu prin aparițiile sale TV, ci printr-un detaliu aparent banal. Prezentatoarea a arătat ce mănâncă pentru a-și păstra silueta și a explicat de ce preferă soluțiile simple, fără restricții extreme.
14:40
Cornel Păsat, confesiune sinceră despre viața de noapte și căsnicia în impas „Nu alcoolul ne-a adus aici” # AntenaStars
În mijlocul speculațiilor privind un posibil divorț, Cornel Păsat a decis să vorbească deschis. Invitat într-o emisiune TV, artistul a explicat ce rol a avut alcoolul în viața lui și de ce consideră că nu acesta a fost detonatorul crizei din căsnicie.
19:10
Un dialog aparent banal s-a transformat într-un moment de comedie pură. Vizita lui Cătălin Bordea la bunica Aspazia a scos la iveală un schimb de replici savuros, după ce aceasta a aflat cât costă ceasul purtat de nepotul ei.
19:00
O experiență aparent banală s-a transformat într-o lecție usturătoare pentru Mioara Velicu. După o comandă online care a ieșit complet pe dos, artista a ajuns să primească „interdicție” de la propria fiică atunci când vine vorba de cumpărături pe internet.
18:50
Emilia Ghinescu a revenit în prim-plan cu o nouă poveste de iubire, iar aparițiile alături de partenerul ei au stârnit rapid curiozitatea publicului. Diferența de vârstă dintre cei doi a devenit subiect de discuție, după ce detalii despre trecutul lui Viorel au ieșit la iveală.
18:50
Adi Vasile, pregătire la intensitate maximă pentru Survivor: cum se antrenează în Dominicana # AntenaStars
Cu doar câteva zile înainte de startul noului sezon Survivor, Adi Vasile se află deja în Republica Dominicană și tratează experiența cu maximă seriozitate. Prezentatorul își adaptează antrenamentele la condițiile locale, conștient că show-ul presupune un efort fizic și mental extrem.
