Cursuri suspendate în școli din trei județe din cauza vremii nefavorabile
PressHub, 7 ianuarie 2026 19:20
Cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Conform sursei citate, este vorba despre Şcoala primară „General Berthelot" şi Şcoala gimnazială Răchitova din judeţul Hunedoara, Şcoala gimnazială Balta din judeţul Mehedinţi şi Şcoala gimnazială nr. 1
Acum o oră
19:20
19:10
Șșș, șșș… E atât de liniște la Bruxelles. Uniunea Europeană nu este o superputere, ci un exercițiu de consens # PressHub
Tăcerea sau prudența Uniunii Europene în fața unor crize internaționale, precum situația din Venezuela, este adesea interpretată ca slăbiciune, indecizie sau lipsă de relevanță geopolitică. În realitate, această reacție reflectă exact natura proiectului european: UE nu este un stat, nu este o supraputere și nu a fost construită pentru a acționa ca una. Este o
Acum 2 ore
18:40
Miniștrii de Externe ai Danemarcei și Groenlandei cer o întâlnire de urgență cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio # PressHub
Lars Løkke Rasmussen (foto), ministrul danez de Externe, și omoloaga sa groenlandeză, Vivian Motzfeldt, solicită o discuție rapidă cu șeful diplomației americane. „Am vrea să aducem mai multă nuanță în această conversație", a scris Rasmussen pe rețelele sociale. „Schimbul de replici tăioase trebuie înlocuit cu un dialog mai rațional. Acum." Donald Trump a susținut că
Acum 6 ore
15:50
Ruşii lipoveni din România marchează, miercuri, Crăciunul pe rit vechi, pentru comunitatea din satul Jurilovca sărbătoarea fiind cu atât mai importantă cu cât a marcat şi hramul bisericii din localitate. În mod tradiţional, credincioşii de rit vechi au început sărbătoarea la biserică, în satul Sarichioi oamenii venind îmbrăcaţi la slujbă în costume tradiţionale. „De fiecare
15:20
Președintele Nicușor Dan va înființa la Cotroceni un departament special împotriva dezinformării și fake-news (surse) # PressHub
Președintele Nicușor Dan va înființa în cadrul Administrației Prezidențiale un departament special împotriva dezinformării și fake-news, departament care va fi în directa sa coordonare, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Decizia vine pe fondul incapacității instituțiilor române, dar și a Comisiei Europene, de a stăvili fluxul de dezinformări în spațiul public, mai cu seamă pe
14:20
Protecția copiilor online: UE pregătește un grup de experți pentru evaluarea regulilor existente și posibile măsuri noi din 2026 # PressHub
Comisia Europeană a confirmat că la începutul anului 2026 va deveni operațional un panel de experți dedicat protecției copiilor în mediul online, într-un moment în care Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) începe să producă efecte, iar investigațiile asupra marilor platforme sunt în desfășurare. Inițiativa, anunțată anterior de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, urmărește să
14:00
Protest spontan în curtea Spitalului Judeţean din Buzău, după ce un tânăr a murit la secţia de ortopedie # PressHub
Mai multe persoane au protestat spontan, marţi, în curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) din Buzău, după ce un pacient în vârstă de 25 de ani, internat cu o fractură închisă de femur, a decedat la secţia de ortopedie a unităţii medicale, a informat Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ) Buzău, potrivit Agerpres. Pacientul ar fi
Acum 8 ore
13:30
Președintele Nicușor Dan, blocat de marți la Paris. Aeronava militară Spartan nu poate zbura din cauza condițiilor meteo # PressHub
Condițiile meteo nefavorabile de la Paris întârzie, miercuri, decolarea aeronavei militare cu care s-a deplasat în capitala Franței președintele Nicușor Dan, a transmis corespondentul Agerpres aflat în delegația de jurnaliști care îl însoțește pe șeful statului în Franța. Președintele României a participat marți la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință"
Acum 12 ore
11:50
Prefectura Alba a informat miercuri dimineaţă că 1.155 de utilizatori, din 13 localităţi, nu au în continuare curent electric, potrivit Agerpres. „În prezent, 41 de echipe DEER – Sucursala Alba se află în teren", a precizat sursa citată. Conform Prefecturii, sunt dislocate pe raza judeţului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU şi 17 DEER).
11:20
Alpinistul Adrian Ahriţculesei a cucerit Mount Vinson (4.892 metri), cel mai înalt vârf din Antarctica, în cadrul Circuitului „Seven Summits" în care şi-a propus să urce pe cei mai înalţi şapte munţi din lume, a anunţat miercuri managerul sportivului, Adrian Ştefan Jurca. „Sunt pe Vinson" este mesajul transmis de alpinistul din Petroşani şi recepţionat marţi
10:30
2025 a fost anul în care România a rămas, în sfârșit, fără umbră. Un an în care statul s-a convins că nu se mai poate adăposti sub certitudinile altora. Strategia Națională de Apărare a Țării (SNApT) a fost modul în care statul a admis asta voalat, descriind riscuri pe care nu le mai poate transfera
09:50
Tot mai mulți ieșeni care au rămas fără asigurare de sănătate din cauza schimbărilor legislative merg la Urgențe pentru a evita plata, deși au probleme minore # PressHub
Peste 26.000 de persoane urmau să-și piardă calitatea de asigurat începând cu 1 septembrie, potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Iași. Doar 3.835 de ieșeni și-au achitat contribuția individuală la asigurarea medicală în prima lună de la intrarea în vigoare a noilor reguli, scrie Ziarul de Iași. Potrivit datelor oficiale, la 31 noiembrie, în județul
Acum 24 ore
22:10
Aktual24 | SURSE Nicușor Dan sugerează că în spatele celor patru judecători PSD de la CCR sunt Florin Iordache și ”găstile din justiție”. Declarații dure ale președintelui # PressHub
Președintele României, Nicușor Dan, consideră că în spatele celor patru judecători PSD de la CCR, care sabotează ședințele CCR, nu ar fi PSD-ul, ci "găștile din justiție" și Florin Iordache, președintele Consiliului Legislativ, relatează Aktual24. Surse oficiale au redat pentru aktual24.ro opiniile președintelui, exprimate marți într-un cadru restrâns, în timpul deplasării către Paris unde participă
21:50
Țările nordice : „Orice decizie care privește Danemarca și Groenlanda aparține exclusiv Danemarcei și Groenlandei # PressHub
Statele nordice au dat o declarație comună, în care subliniază că „problemele care țin de Danemarca și Groenlanda trebuie decise exclusiv de Danemarca și Groenlanda". Mesajul vine la scurt timp după declarația publicată în această dimineață de Danemarca împreună cu Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Spania și Polonia, în care este apărată relația de suveranitate
21:40
Coaliția de voință: Franța și Marea Britanie dispuse să trimită forțe în Ucraina, după încetarea războiului # PressHub
Coaliția de voință: Franța și Marea Britanie dispuse să trimită forțe în Ucraina, după încetarea războiului La Paris, Franța, Marea Britanie și Ucraina au semnat o declarație de intenție privind staționarea unei forțe internaționale pentru apărarea, reconstrucția si garantarea securității Ucrainei. Este vorba desigur de o desfășurare numai după încheierea unui armistițiu iar emisarul american Steve Witkoff, prezent la summitul Coaliției de voință, a asigurat că Statele Unite vor sprijini toate garanțiile de securitate,
21:20
Nicușor Dan: România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va susține garanțiile de securitate # PressHub
Președintele Nicușor Dan a participat marți la întrunirea liderilor „Coaliției de Voință". În urma summit-ului, acesta a repetat că România nu va trimite trupe în Ucraina, dar va susține mecanismele de garantare a securității prin sprijin logistic. De asemenea, a declarat că angajamentele statelor vor fi ratificate de parlamentele naționale. "În urma unei munci pe
Ieri
16:50
Polițistul Ovidiu Buculei, pensionat la 47 de ani cu 8.500 lei/lună, cere în instanță recalcularea pensiei # PressHub
Comisarul șef în rezervă Ovidiu Buculei s-a pensionat devreme cu 8.500 lei net pe lună și a dat în judecată IPJ Iași pentru recalcularea pensiei, inspirând și alți polițiști să acționeze similar, relatează ReporterIS. Un ofițer în rezervă deschide calea recalculării pensiilor militare la Iași, deși prima sa încercare a fost respinsă de judecători chiar
16:40
Aktual24 | ”Umilirea lui Putin este vizibilă”, afirmă un fost oficial al Kremlinului. Întreaga lume constată că Rusia ”nu este un aliat de încredere” # PressHub
Prin raidul fulgerător prin care l-a capturat pe liderul autoritar venezuelean Nicolás Maduro, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a demonstrat că lumea „multipolară" proclamată de Vladimir Putin, construită pe alianțe dictatoriale anti-occidentale, de la Caracas până la Teheran, este în esență lipsită de forță, se arată îmtr-o analiză Politico. Dincolo de umilința ca întreaga lume
13:40
Doi bărbați din Vaslui, în vârstă de 27, respectiv, 57 de ani s-au sinucis împreună marți, aruncându-se de la etajul 10 al unui bloc de pe Calea Romanilor, municipiul Arad. Cei doi erau tată și fiu. Echipajele SMURD i-au declarat decedați la fața locului, relatează Special Arad. La fața locului au intervenit echipajele de urgență
13:20
Rețeaua diurnelor din Justiție: cum sunt detașați judecătorii pe bani publici pentru a-și mări veniturile # PressHub
Detașările sau delegările judecătorilor în urma cărora se încasează diurne care ajung, în cele mai multe cazuri, la o treime din salariu, au ajuns la un nivel nemaîntâlnit. Astfel, avem judecători încadrați la Curtea de Apel București și detașați la Tribunalul Giurgiu și judecători din Giurgiu delegați la Curtea de Apel București, doar pentru a
12:00
Judecătoria Iași a admis acțiunea formulată de Denisa Liliana Ionașcu, a acordat despăgubiri morale simbolice și l-a obligat pe primarul Mihai Chirica să publice dispozitivul hotărârii în ediția online a Ziarului de Iași. „Instanța respinge excepţia puterii lucrului judecat invocată de pârâtul Chirica Mihai, ca neîntemeiată. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta
11:50
Apărarea UE, construită din infrastructură: cum devin podurile, frontierele și Marea Neagră instrumente de securitate în România # PressHub
În timp ce la Bruxelles se discută despre autonomie strategică și capacități militare, în România apărarea europeană prinde contur prin investiții mai puțin vizibile, dar esențiale: poduri consolidate pentru dublă utilizare civil-militară, conexiuni transfrontaliere pe flancul estic și proiecte de reziliență care tratează Marea Neagră ca spațiu de risc legat direct de conflict. Cazul României
5 ianuarie 2026
21:00
UE răspunde Washingtonului pe tema Groenlandei: statutul insulei nu poate fi decis decât de groenlandezi și Danemarca # PressHub
Uniunea Europeană a reacționat la recentele declarații ale președintelui Statelor Unite privind Groenlanda, reafirmând principiile suveranității și integrității teritoriale și subliniind că orice decizie legată de statutul insulei aparține exclusiv groenlandezilor și Regatului Danemarcei. Bruxellesul a transmis un mesaj de solidaritate cu Copenhaga, insistând că aceste principii, consacrate de dreptul internațional și Carta ONU, nu
20:50
Aktual24 |Impactul asupra Rusiei al preluării de către americani a industriei petroliere din Venezuela # PressHub
Planul președintelui american Donald Trump de a prelua controlul asupra industriei petroliere din Venezuela și de a solicita companiilor americane revitalizarea acesteia, după capturarea lui Nicolás Maduro într-o operațiune militară, nu este de așteptat să producă un impact semnificativ imediat asupra prețului țițeiului, relatează Aktual24. Industria petrolieră venezueleană se află într-o stare avansată de degradare,
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Partide mai curate și transparente în UE? Comisia UE dă undă verde unei initiative cetățenești în acest sens # PressHub
Comisia Europeană a înregistrat o Inițiativă Cetățenească Europeană care solicită înăsprirea regulilor de etică, transparență și finanțare pentru partidele politice europene, permițând astfel declanșarea procesului oficial de strângere a semnăturilor. Executivul UE subliniază însă că decizia este una strict procedurală și nu reprezintă, în această etapă, un angajament politic sau legislativ față de conținutul inițiativei.
18:30
Analiză Deutsche Welle: Se schimbă ordinea internațională. Statele Unite joacă puternic, la nevoie chiar cu Rusia, împotriva Europei. Politica sferelor de influență revine în strategiile marilor puteri. Președintele american a invocat actualizarea Doctrinei Monroe, pe care a numit-o Donroe (adaptată la numele său
18:20
Primul concert de chitară din 2026 are loc vineri, 16 ianuarie, la Sala Dalles din București și aduce o întâlnire inedită cu muzica albastră a doi artiști trimbulinzi: Maxim Belciug, maestrul Încântărilor, și Gabriel Bălașa, pictorul de sunete. Cei doi vin pe scenă cu chitara, cu percuțiile și cu pantamul, pentru a arăta publicului că […] Articolul Concert cu trimbulinzi la Sala Dalles din București apare prima dată în PRESShub.
16:50
Trei din cele cinci procese care s-au judecat în sala 23 a Curții de Apel București în prima zi lucrătoare a noului an au fost initiate de avocata Silvia Uscov și au vizat fie componența Curții Constituționale, fie Comisa de lucru pe legile justiției. Decizia va fi luată de o judecătoare care primește diurnă de […] Articolul Ziua în care suspendarea judecătorilor CCR s-a judecat „azi sau peste două ore” apare prima dată în PRESShub.
16:30
Afirmațiile lui Cătălin Rădulescu, negate de magistrați: Costiniu și Gârbovan spun că nu au colaborat cu acesta # PressHub
Judecătoarele Viorica Costiniu (pensionată) și Dana Gârbovan au respins, contactate de PressHUB, afirmațiile fostului deputat social-democrat Cătălin Rădulescu. Acestea au susținut că nu au avut niciun fel de interacțiune cu acesta și că nu îl cunosc. Într-un podcast publicat de Cotidianul HD, fostul deputat PSD, Cătălin Rădulescu (supranumit „Mitralieră”) a susținut că, în perioada modificării […] Articolul Afirmațiile lui Cătălin Rădulescu, negate de magistrați: Costiniu și Gârbovan spun că nu au colaborat cu acesta apare prima dată în PRESShub.
15:20
Sentință definitivă la Iași: bătaia tatălui asupra fiicei considerată „în interesul copilului” # PressHub
Deși Judecătoria Iași condamnase inițial un bărbat care și-a agresat fizic fiica pentru violență în familie, instanța superioară a considerat incidentul izolat și legat de stresul parental, relatează Ziarul de Iași. Vasile Donici a ajuns în fața judecătorilor pentru un incident petrecut pe 25 septembrie 2023. Pe atunci elevă în clasa a X-a a liceului […] Articolul Sentință definitivă la Iași: bătaia tatălui asupra fiicei considerată „în interesul copilului” apare prima dată în PRESShub.
15:10
Informații ale aplicației Termoalert citate de Hotnews indică faptul că 37% din blocurile din București care sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare nu au apă caldă. Situația celor 3.476 de blocuri afectate ar urma să fie remediată abia pe 7 ianuarie, au anunțat Elcen și Termoenergetica. Situația a început duminică dimineața, când Elcen a […] Articolul Mii de blocuri din București fără apă caldă. Problema se va rezolva abia pe 7 ianuarie apare prima dată în PRESShub.
14:20
Aktual24 | Dezvăluiri din Israel. Cum au pătruns forțele SUA în Venezuela și cum l-au capturat pe Maduro la Caracas # PressHub
Cum a reușit armata SUA să desfășoare o operațiune fără precedent în Venezuela și să îi captureze pe fostul președinte Nicolás Maduro și pe soția sa, Cilia Flores? Detalii vin din partea publicației israeliene The Jerusalem Post, relatează Aktual24. Sâmbătă, forțe speciale americane au lansat o operațiune în capitala Caracas, combinând atacuri cibernetice, lovituri aeriene […] Articolul Aktual24 | Dezvăluiri din Israel. Cum au pătruns forțele SUA în Venezuela și cum l-au capturat pe Maduro la Caracas apare prima dată în PRESShub.
13:30
Vasîl Maliuk a discutat despre demisia sa cu președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei întâlniri din 3 ianuarie. Inițial, pe fondul unui val de sprijin public din partea unor figuri importante și a personalului militar, Maliuk a refuzat să depună o cerere de demisie sau să accepte un transfer la Serviciul de Informații Externe ori la Consiliul Național de Securitate și Apărare. În cele din urmă, […] Articolul Șeful securității ucrainene (SBU) acceptă să se retragă apare prima dată în PRESShub.
11:20
Premierul maghiar Viktor Orban a reacționat, luni, printr-o postare pe Facebook, la intervenția militară americană în Venezuela. În ceea ce este o schimbare de direcție atipică, liderul de la Budapesta a criticat acțiunea aliatului său tradițional, președintele american Donald Trump. „În primele zile ale acestui an am primit un memento important că ordinea mondială liberală […] Articolul Viktor Orbán critică intervenția SUA în Venezuela și îl acuză direct pe Donald Trump apare prima dată în PRESShub.
10:50
Donald Trump critică rolul Danemarcei în Arctic: „Să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile” # PressHub
Președintele SUA, Donald Trump, a fost întrebat din nou, în cursul nopții, despre Groenlanda, în timp ce discuta cu jurnaliștii la bordul aeronavei Air Force One, relatază televiziunea publică daneza DR. Trump a fost întrebat dacă intenționează să „treacă la acțiune” în privința Groenlandei – o întrebare la care președintele a refuzat inițial să răspundă. „Nu vreau să vorbesc despre Groenlanda. […] Articolul Donald Trump critică rolul Danemarcei în Arctic: „Să vorbim despre Groenlanda peste 20 de zile” apare prima dată în PRESShub.
4 ianuarie 2026
20:50
Aplauzi instanța supremă și primești termene scurte la CAB. Cazul avocatelor Uscov și Radu # PressHub
Curtea de Apel București neagă faptul că a stabilit termene preferințiale foarte scurte pentru procesele deschide de avocatele Silvia Uscov și Elena Radu împotriva actelor administrative ale guvernului Bolojan, procese care vizează reforma sistemului judiciar. Cele două au contramanifestat anul trecut în fața instanței supreme și au luat apărarea conducerii ÎCCJ asigurată de judecătoarea Lia […] Articolul Aplauzi instanța supremă și primești termene scurte la CAB. Cazul avocatelor Uscov și Radu apare prima dată în PRESShub.
19:30
Conflictul dintre Instituția Prefectului și Primăria Arad iese la suprafață în mediul public, pe fondul unor acuzații de nerespectare a legii și tensiuni interne în PNL, relatează Special Arad. „NU E OK SĂ ÎȚI BAȚI JOC DE LEGE ȘI SĂ FACI LUCRURILE DUPĂ CAPUL TĂU! CĂ EȘTI PRIMARUL ARADULUI! NU VÂNZĂTOR DE ȚIGĂRI NETIMBRATE ÎN […] Articolul Conflict deschis la Arad între prefectul Mihai Pașca și primarul Călin Bibarț apare prima dată în PRESShub.
19:20
Anul muzical 2026 a început în forță. Tradiționalul Concert de Anul Nou de la Viena, urmărit în întreaga lume de milioane de telespectatori (spectatori sunt maxim 2000), a fost cu totul deosebit și extraordinar de tradițional în mesaj. Concertul de Anul Nou de la Viena are câteva constante. Prima, Orchestra Filarmonicii Viena, aflată în top […] Articolul Sub vraja unui concert de referință, dar și cu privirea spre viitor apare prima dată în PRESShub.
18:50
Papa Leon al XIV-lea reacționează la criza din Venezuela după capturarea președintelui Maduro # PressHub
Papa Leo al XIV-lea a condamnat, duminică, violențele care au avut loc în Venezuela în urma capturării președintelui Maduro de către trupele americane. Printr-o postare pe platforma X (ex-Twitter), suveranul pontif s-a declarat îngrijorat de ultimele evenimente și a făcut un apel la solidaritate cu poporul venezuelean. „Urmăresc cu mare îngrijorare evenimentele din Venezuela. Binele […] Articolul Papa Leon al XIV-lea reacționează la criza din Venezuela după capturarea președintelui Maduro apare prima dată în PRESShub.
15:50
Zelenski: orice garanții de securitate trebuie să includă prezența militară a Marii Britanii și Franței în Ucraina # PressHub
Orice viitoare garanții de securitate pentru Ucraina trebuie să includă prezența fizică a trupelor străine pe teritoriul ucrainean, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 3 ianuarie, subliniind că forțele din Franța și Marea Britanie sunt esențiale pentru pace. Declarațiile lui Zelenski vin în contextul în care Kievul și partenerii săi continuă să lucreze la un proiect de plan de pace menit să […] Articolul Zelenski: orice garanții de securitate trebuie să includă prezența militară a Marii Britanii și Franței în Ucraina apare prima dată în PRESShub.
15:50
Aktual24 | The Guardian: „«Putinizarea» politicii externe americane – Venezuela este doar începutul, ar putea urma Groenlanda” # PressHub
Prestigiosul cotidian britanic The Guardian descrie capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către forțele americane ca pe un moment istoric periculos: sosirea „putinizării” politicii externe a Statelor Unite, relatează Aktual24. Analistul britanic Julian Borger compară intervenția fulgerătoare de la Caracas cu tacticile utilizate de Vladimir Putin în Georgia, Crimeea sau Ucraina – răpiri de lideri, schimbări de […] Articolul Aktual24 | The Guardian: „«Putinizarea» politicii externe americane – Venezuela este doar începutul, ar putea urma Groenlanda” apare prima dată în PRESShub.
14:30
Curtea Supremă a Venezuelei a numit-o pe actuala vicepreședintă Delcy Rodríguez în funcția de președinte interimar, după înlăturarea de la putere a lui Nicolás Maduro, semnalizând că cel puțin pentru moment, fostul regim rămâne la putere. După ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat de trupe special americane, în operațiunea militară din 3 ianuarie de la Caracas, vicepreședinta țării, Delcy Rodríguez a preluat conducerea interimară, potrivit presei locale. Decizia […] Articolul Vicepreședinta Venezuelei, Rodríguez, preia conducerea țării apare prima dată în PRESShub.
14:20
În piața Obeliscului din Buenos Aires se auzea: „Cei 13 de ani sub Maduro s-au terminat, ne trăim visul, visul venezuelean, libertatea!”, relatează corespondenta PressHUB, Viorica Bold, aflată în aceste zile în Argentina. Piața în care se află Obeliscul din Buenos Aires se numește Plaza de la República, situată la intersecția a două mari bulevarde. […] Articolul „Feliz 3 Jenero!” (3 ianuarie fericit!) – mii de venezueleni sărbătoresc…în Argentina apare prima dată în PRESShub.
11:30
Incendiul din Crans-Montana: Un cetățean român se numără printre cele 40 de victime, confirmă MAE # PressHub
Printre cele 40 de victime care și-au pierdut viața în incendiul din Crans-Montana s-ar afla și un român, relatează Digi24. Astăzi au fost identificate 16 din cele 40 de victime care au decedat în incendiul din barul Le Constellation (din stațiunea Crans-Montana). Poliția elvețiană a transmis că una dintre ele este un cetățean român. Informația […] Articolul Incendiul din Crans-Montana: Un cetățean român se numără printre cele 40 de victime, confirmă MAE apare prima dată în PRESShub.
11:00
La începutul lui 2026, Stâlpeniul se confruntă cu o stare de tensiune accentuată, cauzată atât de povara financiară suplimentară impusă populației prin inițiativele primarului Șerbănoiu și ale PSD privind taxele și impozitele, cât și de gestionarea deficitară a serviciilor de salubrizare, care a atras o amendă din partea Gărzii de Mediu Argeș, relatează Gazeta de […] Articolul Taxe și impozite 2026 la Stâlpeni — conflict deschis între administrație și locuitori apare prima dată în PRESShub.
3 ianuarie 2026
22:30
AfD, partidul german considerat parțial de extremă dreapta, aspiră la putere și țintește guvernarea federală, după alegerile regionale de anul viitor. Autoritățile de securitate și organizații civice sunt în alertă, scrie Hans Pfeifer într-o analiză în Deutsche Welle. Este o zi cenușie de noiembrie 2025 când, într-o mare sală de congrese din orașul Wiesbaden, din […] Articolul Deutsche Welle | Cum ar putea AfD să schimbe Germania în acest an apare prima dată în PRESShub.
20:50
Aktual24 | Daniel Funeriu: „Terminați cu imbecilitatea contestării studiilor și doctoratului lui Nicușor Dan” # PressHub
Daniel Funeriu, fost contracandidat al lui Nicușor Dan, le transmite suveraniștilor că a contesta doctoratul lui Nicușor Dan reprezintă o ”imbecilitate”. Jurnalista Emilia Șercan a transmis vineri că se confruntă cu o ”avalanșă” de cereri de a verifica doctoratul președintelui. ”Terminați cu imbecilitatea contestării studiilor și doctoratului lui Nicușor Dan. Cunosc algoritmul: am fost primul, […] Articolul Aktual24 | Daniel Funeriu: „Terminați cu imbecilitatea contestării studiilor și doctoratului lui Nicușor Dan” apare prima dată în PRESShub.
20:10
„Asta este America First”: Statele Unite vor administra de la distanță tranziția politică în Venezuela # PressHub
În prima conferință de presă după operațiunea militară din Venezuela, încheiată cu reținerea și îndepărtarea președintelui Nicolas Maduro și a soției acestuia, președintele american Donald Trump a declarat că a fost „o demonstrație de forță” a Statelor Unite și un avertisment pentru orice stat, oriunde în lume, care ar încerca să „amenințe viețile americanilor, securitatea […] Articolul „Asta este America First”: Statele Unite vor administra de la distanță tranziția politică în Venezuela apare prima dată în PRESShub.
19:50
Corespondenta PressHUB, Viorica Bold, aflată în aceste zile în Argentina, relatează despre primele reacții ale țărilor din America latină la înlăturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturat în zorii zilei de trupele americane în urma unui operațiuni militare. Maduro a fost dus în Statele Unite unde va fi judecat, împreună cu soția sa, pentru trafic de […] Articolul Venezuela după Maduro: Cum se vede conflictul din alte țări ale Americii de Sud apare prima dată în PRESShub.
19:20
Donald Trump, conferință de presă după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA vor conduce Venezuela „până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă” # PressHub
Președintele SUA, Donald Trump, a susținut sâmbătă seara o conferință de presă despre evenimentele din Venezuela, soldate cu capturarea președintelui Nicolas Maduro. Liderul american a ținut conferința la reședința sa Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, unde și-a petrecut perioada sărbătorilor. Principalele declarații ale lui președintelui SUA • Aseară târziu și azi dimineață, la indicația mea, […] Articolul Donald Trump, conferință de presă după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA vor conduce Venezuela „până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă” apare prima dată în PRESShub.
