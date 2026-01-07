Cursuri suspendate în școli din trei județe din cauza vremii nefavorabile

16:40

Prin raidul fulgerător prin care l-a capturat pe liderul autoritar venezuelean Nicolás Maduro, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a demonstrat că lumea „multipolară" proclamată de Vladimir Putin, construită pe alianțe dictatoriale anti-occidentale, de la Caracas până la Teheran, este în esență lipsită de forță, se arată îmtr-o analiză Politico. Dincolo de umilința ca întreaga lume […]