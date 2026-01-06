Țările nordice : „Orice decizie care privește Danemarca și Groenlanda aparține exclusiv Danemarcei și Groenlandei

15:20

Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după-amiază, pe DN 1 – Valea Prahovei şi în zona oraşului Comarnic, formându-se coloane de autoturisme care se întind pe mai mulţi kilometri, informează Agerpres. Conform datelor comunicate de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, în Comarnic, valorile de trafic sunt crescute, iar pe sensul către Braşov s-a […]