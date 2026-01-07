Denis Drăguş, la un pas de noua echipă! Internaţionalul român este aşteptat în cantonament, acolo unde urmează să semneze contractul
Primasport.ro, 7 ianuarie 2026 19:20
Denis Drăguş, la un pas de noua echipă! Internaţionalul român este aşteptat în cantonament, acolo unde urmează să semneze contractul
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum o oră
19:20
Denis Drăguş, la un pas de noua echipă! Internaţionalul român este aşteptat în cantonament, acolo unde urmează să semneze contractul # Primasport.ro
Denis Drăguş, la un pas de noua echipă! Internaţionalul român este aşteptat în cantonament, acolo unde urmează să semneze contractul
19:10
Transfer stelar în handbalul feminin! Căpitanul naţionalei Franţei a semnat
Acum 2 ore
18:30
Lovitura începutului de an pentru FCSB! Un fost jucător al „roş-albaştrilor” a dat-o în judecată pe campioana României # Primasport.ro
Lovitura începutului de an pentru FCSB! Un fost jucător al „roş-albaştrilor” a dat-o în judecată pe campioana României
18:30
Dinamo - Young Boys Berna 2-0. ”Câinii” încep perfect anul
18:20
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fost nevoit să oprească meciul # Primasport.ro
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fost nevoit să oprească meciul
18:10
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fluierat finalul prematur # Primasport.ro
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fluierat finalul prematur
18:00
Henk Lategan a câştigat etapa a 4-a şi este noul lider al Raliului Dakar la clasa auto. Dacia e pe 2 # Primasport.ro
Henk Lategan a câştigat etapa a 4-a şi este noul lider al Raliului Dakar la clasa auto. Dacia e pe 2
Acum 4 ore
17:50
Un nigerian ce a impresionat în Republica Moldova a semnat în Superliga
17:40
Metaloglobus face eforturi să evite retrogradarea! ”Lanterna roşie” l-a transferat pe unul din cei mai experimentaţi jucători din Superliga # Primasport.ro
Metaloglobus face eforturi să evite retrogradarea! ”Lanterna roşie” l-a transferat pe unul din cei mai experimentaţi jucători din Superliga
17:20
Christ Afalna a plecat de la Slobozia şi a semnat cu alt club din Superliga
17:10
Gigi Becali şi-a dat acordul! Jucătorul de la FCSB este aproape să semneze în străinătate # Primasport.ro
Gigi Becali şi-a dat acordul! Jucătorul de la FCSB este aproape să semneze în străinătate
17:10
Lovitură în Superliga! Denis Bordun, unul din cei mai buni tineri, a semnat!
17:00
Încă un transfer bifat de Csikszereda! Ciucanii şi-au adus mijlocaş cu profil ofensiv # Primasport.ro
Încă un transfer bifat de Csikszereda! Ciucanii şi-au adus mijlocaş cu profil ofensiv
16:30
Apelul familiei lui Jules Bianchi după furtul ultimului cart al campionului decedat
16:30
Corvinul la deszăpezit. Preşedintele, antrenorul şi căpitanul au ajutat la curăţarea zăpezii din zona unui liceu din Hunedoara # Primasport.ro
Corvinul la deszăpezit. Preşedintele, antrenorul şi căpitanul au ajutat la curăţarea zăpezii din zona unui liceu din Hunedoara
16:20
S-a terminat amicalul dintre Alanyaspor şi Metaloglobus. Ianis Hagi a marcat
16:20
Emanuel Gyenes, locul 32 în etapa a patra din Dakar la clasa moto
Acum 6 ore
15:30
UTA Arad, tot mai aproape de prima lovitură a iernii! Atacantul dorit de Adrian Mihalcea urmează să fie prezentat oficial astăzi # Primasport.ro
UTA Arad, tot mai aproape de prima lovitură a iernii! Atacantul dorit de Adrian Mihalcea urmează să fie prezentat oficial astăzi
15:20
Atacantul CFR-ului e la mare căutare! Trei echipe din străinătate s-au interesat de el # Primasport.ro
Atacantul CFR-ului e la mare căutare! Trei echipe din străinătate s-au interesat de el
15:10
Denis Radu, OUT de la Petrolul! Fotbalistul de bandă a plecat din cantonamentul echipei pentru a semna contractul cu un club dintr-un campionat puternic # Primasport.ro
Denis Radu, OUT de la Petrolul! Fotbalistul de bandă a plecat din cantonamentul echipei pentru a semna contractul cu un club dintr-un campionat puternic
14:50
Dinamo l-a convins, jucătorul şi-a dat acceptul, dar transferul e blocat! Care este motivul # Primasport.ro
Dinamo l-a convins, jucătorul şi-a dat acceptul, dar transferul e blocat! Care este motivul
14:30
Bomba zilei! Filipe Coelho, pe banca unui club din Champions League! Craiova şi-ar putea pierde antrenorul în această iarnă # Primasport.ro
Bomba zilei! Filipe Coelho, pe banca unui club din Champions League! Craiova şi-ar putea pierde antrenorul în această iarnă
14:20
De neînţeles! Deac rămâne acasă, dar în cantonament e luat un jucător care a bifat doar un minut în ultimii doi ani # Primasport.ro
De neînţeles! Deac rămâne acasă, dar în cantonament e luat un jucător care a bifat doar un minut în ultimii doi ani
14:00
Răsturnare de situaţie! Jucătorul dat afară de la CFR nu a mai plecat de la Cluj
Acum 8 ore
13:30
E gata! Cine este cel mai valoros fotbalist din lume! Nu e Kylian Mbappe
13:30
FC Bihor atacă promovarea cu un fost jucător de la FCSB!
13:20
Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean # Primasport.ro
Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean
13:20
Juan Bauza, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Anunţul bombă făcut de Adrian Mititelu, după ce columbienii au anunţat despărţirea de fotbalistul argentinian: „Sunt multe cluburi care şi-l doresc” # Primasport.ro
Juan Bauza, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Anunţul bombă făcut de Adrian Mititelu, după ce columbienii au anunţat despărţirea de fotbalistul argentinian: „Sunt multe cluburi care şi-l doresc”
12:50
Ciprian Deac a primit prima ofertă după ce nu a fost luat în cantonament de CFR!
12:40
Cantonamentul din Antalya, decisiv pentru mai multe nume grele de la FCSB! Gigi Becali e gata să îi dea afară: „Comand numai eu” # Primasport.ro
Cantonamentul din Antalya, decisiv pentru mai multe nume grele de la FCSB! Gigi Becali e gata să îi dea afară: „Comand numai eu”
12:20
Incredibil unde a ajuns să joace Rivaldinho, la un an de la despărţirea de Farul: „Un nou capitol” # Primasport.ro
Incredibil unde a ajuns să joace Rivaldinho, la un an de la despărţirea de Farul: „Un nou capitol”
12:00
Manchester City a pus mâna pe noua senzaţie din Premier League şi sparge banca pentru a-l aduce! # Primasport.ro
Manchester City a pus mâna pe noua senzaţie din Premier League şi sparge banca pentru a-l aduce!
Acum 12 ore
11:40
Preşedintele IIHF: Este posibil ca locul de desfăşurare a competiţiei de hochei pe gheaţă să nu fie gata la timp pentru Jocurile Olimpice # Primasport.ro
Preşedintele IIHF: Este posibil ca locul de desfăşurare a competiţiei de hochei pe gheaţă să nu fie gata la timp pentru Jocurile Olimpice
11:30
Panică la FCSB! Un titular a fost oprit din antrenament şi s-a antrenat separat
11:10
Lovitura de proporţii! Juan Bauza, aşteptat să revină în România! Anunţul venit din Columbia: „Nu face parte din planurile echipei pentru 2026” # Primasport.ro
Lovitura de proporţii! Juan Bauza, aşteptat să revină în România! Anunţul venit din Columbia: „Nu face parte din planurile echipei pentru 2026”
10:50
Messi a dezvăluit ce planuri are după retragere! Nu devine antrenor
10:40
Afacere încheiată! Rapid a ratat primul transfer al iernii: „Am considerat că este mai bine să suspendăm tratativele” # Primasport.ro
Afacere încheiată! Rapid a ratat primul transfer al iernii: „Am considerat că este mai bine să suspendăm tratativele”
10:20
Omrani a ajuns într-o situaţie incredibilă! Jucătorul este de nerecunoscut
10:00
Bătăi de cap pentru Guardiola! Una dintre vedete s-a accidentat şi e OUT tot sezonul # Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Guardiola! Una dintre vedete s-a accidentat şi e OUT tot sezonul
09:50
Surpriză mare! Doi jucători din SuperLiga, doriţi de Gigi Becali la FCSB: „Am nevoie. Vrem să dăm bani” # Primasport.ro
Surpriză mare! Doi jucători din SuperLiga, doriţi de Gigi Becali la FCSB: „Am nevoie. Vrem să dăm bani”
09:40
Marius Şumudică vrea să deturneze transferul jucătorului la FCSB! Fotbalistul dorit de Gigi Becali poate ajunge în Arabia Saudită # Primasport.ro
Marius Şumudică vrea să deturneze transferul jucătorului la FCSB! Fotbalistul dorit de Gigi Becali poate ajunge în Arabia Saudită
09:40
CFR vinde tot! Ardelenii mai pierd un titular: "Lucrăm la un potenţial transfer"
09:20
Fotbalistul adus cu surle şi trâmbiţe în Gruia a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu o altă echipă: „Contract pe un an şi jumătate” # Primasport.ro
Fotbalistul adus cu surle şi trâmbiţe în Gruia a plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu o altă echipă: „Contract pe un an şi jumătate”
09:10
Emma Răducanu, optimistă în ciuda înfrângerii suferite în faţa lui Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare # Primasport.ro
Emma Răducanu, optimistă în ciuda înfrângerii suferite în faţa lui Sakkari la United Cup, la revenirea după accidentare
Acum 24 ore
00:00
Coasta de Fildeş a prins ultimul tichet către sferturile de finală ale CAF. Succes lejer cu Burkina Faso # Primasport.ro
Coasta de Fildeş a prins ultimul tichet către sferturile de finală ale CAF. Succes lejer cu Burkina Faso
6 ianuarie 2026
23:50
Arcada Galaţi ratează optimile Challenge Cup la volei în ”setul de aur”
23:50
VIDEO | Sassuolo - Juventus 0-3. Torinezii nu au avut nicio emoţie
23:20
Farul Constanţa renunţă la unul din cei mai experimentaţi jucători. ”Dacă vrea să meargă în altă parte să joace, este liber să o facă” # Primasport.ro
Farul Constanţa renunţă la unul din cei mai experimentaţi jucători. ”Dacă vrea să meargă în altă parte să joace, este liber să o facă”
23:10
Calificare dramatică pentru Răzvan Lucescu în sferturile Cupei Greciei
23:00
Erik ten Hag şi-a găsit echipă! Fostul antrenor al celor de la Manchester United a fost prezentat oficial # Primasport.ro
Erik ten Hag şi-a găsit echipă! Fostul antrenor al celor de la Manchester United a fost prezentat oficial
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.