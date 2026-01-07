Republicanii exclud dislocarea de trupe în Venezuela după raidul care a dus la capturarea lui Maduro
Jurnalul.ro, 7 ianuarie 2026
Statele Unite nu intenționează să desfășoare trupe terestre în Venezuela, a declarat președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, după ce mai mulți oficiali ai administrației Trump au participat la o ședință de informare a liderilor din Congres privind evenimentele din Venezuela.
• • •
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 8 ianuarie 2026. Joi este Ziua Inițiatului Calului de Apă și nu este vorba despre noi începuturi vagi. Acesta este momentul în care ceva se oprește în sfârșit din a se mai târî.
Miercuri, salvamontiștii din Neamț au anunțat, pe pagina de Facebook, că au recuperat cu succes un bărbat din Republica Moldova, blocat în zona înaltă a masivului Cheahlău. Misiunea de salvare a tânărului a durat patru ore, potrivit informăriii.
Oferta depusă de consorțiul Quantum–Chevron pentru achiziția activelor internaționale ale Lukoil are șanse ridicate să fie aprobată de administrația președinte american Donald Trump, potrivit unei analize publicate de Financial Times.
Avertisment Infotrafic: Vizibilitate redusă din cauza ceții dense pe drumuri din opt județe # Jurnalul.ro
Centrul Infotrafic avertizează miercuri seara că, din cauza ceții dense, vizibilitatea în trafic este scăzută pe drumurile din opt județe din țară.
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că ar putea „restabili contactul” cu omologul său rus, Vladimir Putin, în următoarele săptămâni.
Corpul de Control va face verificări la Spitalul Județean Buzău, unde va avea loc și un audit administrativ, după moartea unui tânăr, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a subliniat miercuri că, chiar dacă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) nu va fi acolo pentru SUA, Washingtonul va fi „întotdeauna acolo” pentru alianță.
Ce afaceri au proprietarii clubului din Crans-Montana unde a avut loc masacrul de Revelion # Jurnalul.ro
Jacques Moretti (49 de ani) și Jessica Maric (39 de ani), proprietarii clubului Constellation din Crans-Montana unde a avut loc masacrul de Revelion, au patru companii în Elveția și una pe Riviera Franceză.
Rușii îl ironizează pe Trump: Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela, o mișcare inovatoare # Jurnalul.ro
Rușii îl ironizează pe președintele american Donald Trump în ceea ce privește ultimele evoluții ale diplomației SUA. Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela este o mișcare inovatoare, susține un înalt oficial rus.
Prognoză ANM: Iarnă autentică în România cu ger polar și ninsori abundente până la jumătatea lui ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Prognoză ANM: Ciclon mediteranean aduce ninsori de 30 l/mp, vânt de 85 km/h și ger de -16°C în România până pe 15 ianuarie 2026. Revenire la iarna clasică după ani blânzi!
Autoritățile locale dintr-un oraș important al României au introdus amenzi usturătoare pentru proprietarii care nu afișează vizibil numărul casei. Măsura vine în sprijinul accelerării intervențiilor echipajelor de urgență, întârziate de explozia construcțiilor noi.
Mutare-bombă la Marea Neagră. Bruxelles dă undă verde: Hubul european de securitate ar putea fi la noi în țară # Jurnalul.ro
România are sprijinul Comisiei Europene pentru găzduirea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, un proiect strategic pentru securitatea UE.
Dezvăluirile soțului: ce boală a avut Brigitte Bardot și cum au fost ultimele luni ale actriței # Jurnalul.ro
Ultimul soț al celebrei Brigitte Bardot a dezvăluit ce boală cumplită a grăbit sfârșitul marii actrițe. De asemenea, el a povestit cum au fost ultimele luni din viața actriței. Bărbatul a mai spus că Bardot și-a dorit o înmormântare simplă și ca în casa sa să fie amenajat un muzeu.
Din cauza vremii nefavorabile din ultimele zile, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate joi și vineri în mai multe școli din trei județe.
CNIR avansează pe Autostrada Unirii, A8: caută supervizor pentru lucrările de pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani # Jurnalul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitație pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani de pe Autostrada A8.
Cât de scump e să trăiești în România? București – locul 296 la nivel mondial la costul vieții # Jurnalul.ro
Numbeo a publicat indicele costului vieții în 479 de orașe ale lumii pentru anul 2026. Conform clasamentului, Bucureștiul ocupă poziția 296, iar pe poziția imediat următoare se plasează capitala Bulgariei, Sofia.
Nicușor Dan revine în țară după ce a rămas blocat la Paris. Când ajunge avionul Spartan la București # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan se întoarce, în sfârșit, în țară, după ce a rămas peste noapte la Paris din cauza ninsorilor abundente. Șeful statului și delegația care îl însoțește s-au îmbarcat în aeronava militară Spartan, iar zborul este estimat la aproximativ cinci ore, cu sosire în jurul orei 21.00.
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord și pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, transmite AFP.
Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit, miercuri, atenţionările nowcasting Cod galben de ceaţă valabile în zone din şase judeţe.
SUA, Venezuela și „dreptul celui puternic”. Cum a fost rescrisă ordinea globală după capturarea lui Nicolás Maduro # Jurnalul.ro
Atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Nicolás Maduro schimbă regulile jocului global. Ce greșeli a făcut Washingtonul, cum reacționează Rusia și ce urmează pentru ordinea mondială.
Cum îi păcăleste Guvernul Bolojan pe români: Taxe aberante pentru apartamentele mici și vechi din Capitală # Jurnalul.ro
Guvernul Bolojan a anunțat creșterea cu 80% a impozitelor pe proprietăți, însă noile calcule arată sume și de trei ori mai mari.
Cele mai recente date agregate la nivel național privind avariile din rețeaua electrică, ca urmare a condițiilor meteo severe, făcute publice de Ministerul Energiei arată că numărul gospodăriilor fără curent a rămas de ordinul sutelor, față de cel de aproape 100.000 la debutul vremii extreme.
Dacă ideea despre pisica perfectă implică mișcare constantă și maratoane de joacă zilnice, rasele active ar putea fi exact ceea ce căutați. Aceste feline pline de energie nu doar dorm la ferestrele însorite - ele aleargă, se cațără, aduc și insistă să facă parte din tot ceea ce faceți, de la cafeaua de dimineață până la relaxarea de seară. Pentru gospodăriile ocupate, copiii jucăuși sau familiile iubitoare de activități în aer liber, ele pot fi tovarăși la nesfârșit de distractivi.
Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui Ronald Reagan, a murit la 80 de ani.
O țară a interzis două rase de pisici. Amenzile sunt URIAȘE. Ce motive invocă autoritățile? # Jurnalul.ro
Olanda a interzis deținerea și comercializarea raselor de pisici Sphynx și Scottish Fold, posesorii acestora riscând amenzi de până la 1.500 de euro.
Atenție, șoferi! Traficul pe Valea Prahovei este intens, cu coloane pe DN1 între Predeal, Bușteni și Comarnic. Polițiștii rutieri au transmis rutele alternative și sfaturile pentru a evita blocajele.
Mașinile care ne-au învățat ce înseamnă libertatea. De la Route 66 la o pasiune construită în timp # Jurnalul.ro
Pentru mulți bărbați, mașinile nu au fost niciodată doar mijloace de transport. Ele au însemnat libertate, evadare, drumuri lungi fără destinație clară și visul unei Americi văzute cândva în filme, reviste sau postere lipite pe pereții adolescenței. Înainte de GPS, aplicații și trafic aglomerat, exista ideea de drum deschis, de motor turat și de Route 66, un simbol al aventurii și al independenței.
Astrolog: Această zodie trăiește cel mai mare „rebrand” al vieții în 2026. Transformare completă # Jurnalul.ro
Anul 2026 aduce o schimbare radicală pentru o zodie, potrivit astrologului Evan Nathaniel Grim, care susține că acest semn este „destinat unei reinventări totale a sinelui”.
Fifor critică blocarea președintelui la Paris: Ținem morțiș să ne facem de râsul lumii # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat dur blocarea președintelui României la Paris, spunând că „este de neînțeles insistența cu care ținem morțiș să ne facem de râsul lumii” și acuzând un eșec major de organizare în gestionarea deplasărilor externe ale șefului statului.
O nouă ediție Power Couple, lider detașat de audiență! Prima săptămână se încheie cu proba de cuplu, dar și cu momente decisive, la Antena 1: ”Avem un bonus de 2.000 de euro, iar cel mai slab cuplu este propus la eliminare” # Jurnalul.ro
Două zile s-au încheiat din formatul care le arată celor de acasă ce înseamnă puterea în cuplu și care subliniază câte frici pot fi depășite, atunci când ai încredere în omul de lângă tine: Power Couple!
Suspectul în cazul vandalizării casei vicepreședintelui JD Vance din Ohio a fost încarcerat # Jurnalul.ro
Bărbatul acuzat că a vandalizat casa vicepreședintelui JD Vance din Ohio în timpul nopții și că a provocat alte daune materiale a fost arestat marți, așteptând să fie judecat în dosare separate la nivel statal și federal.
Odată ce primăriile au început să publice noile impozite pe proprietăți, în țară crește nemulțumirea cetățenilor care peste noapte s-au trezit că au de plată sume foarte mari. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, economistul Bogdan Glăvan, care este și profesor universitar de economie, a acuzat Guvernul Bolojan de “terorism fiscal”.
Ninsoarea abundentă din Franța perturbă și zborurile din România: decolări anulate sau întârziate # Jurnalul.ro
Traficul aerian din Europa suferă perturbări în contextul ninsorilor abundente. În aceste condiții, și zborurile de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” se confruntă cu întârzieri. În plus, un mare aeroport european a anulat, miercuri, sute de zboruri, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Cum îi jefuiește Guvernul Blojan pe români: Impozite URIAȘE pe proprietăți. Haos la administrațiile locale # Jurnalul.ro
Majorarea excesivă a impozitelor pe case, terenuri și mașini îi șochează pe proprietari, care s-au trezit cu sume majorate peste noapte. Guvernul Ilie Bolojan nu a redus cheltuielile bugetare, așa cum a promis, alegând să bage adânc mâinile în buzunarele românilor pentru a le susține.
Sebastian Stan, în discuții pentru un rol în „The Batman Part II”, alături de Robert Pattinson # Jurnalul.ro
Actorul român stabilit în SUA, Sebastian Stan, ar putea face pasul din universul Marvel în cel DC. Starul cunoscut pentru rolul Winter Soldier este în discuții pentru a se alătura distribuției filmului „The Batman Part II”, sequelul regizat și scris de Matt Reeves.
Ghid complet pentru înțelegerea lambriurilor PVC: structură, materiale, dimensiuni și metode de instalare pentru renovări rapide și curate.
Arome senzuale pentru serile de iarnă: cum să creați o atmosferă relaxantă în propria locuință? # Jurnalul.ro
Iarna este o perioadă în care încetinim ritmul în mod natural. Zilele mai scurte, frigul de la fereastră și serile lungi ne fac să ne dorim mai mult să ne relaxăm acasă. Una dintre cele mai simple, dar și cele mai eficiente modalități de a crea o atmosferă confortabilă este prin intermediul parfumurilor. Aromele potrivite vă pot calma, pot îmbunătăți starea de spirit și vă pot face locuința o adevărată oază de liniște.
Vindecarea și recuperarea nu se rezumă doar la forța fizică. Ele depind și de conștientizarea emoțională, răbdare și capacitatea de a încetini atunci când viața necesită odihnă.
Chatbotul lui Musk, reacții negative la nivel global din cauza imaginilor sexuale cu femei și copii # Jurnalul.ro
Chatbotul AI Grok al lui Elon Musk se confruntă cu reacții negative din partea guvernelor din întreaga lume, după o recentă creștere a numărului de imagini sexualizate cu femei și copii generate fără consimțământul acestora de către instrumentul bazat pe inteligență artificială.
Agentul CIA responsabil de una dintre cele mai grave trădări din istoria SUA a murit în închisoare # Jurnalul.ro
Un agent CIA care a trecut de partea inamicului și a orchestrat una dintre cele mai grave breșe de securitate din istoria Statelor Unite, vânzând secrete Uniunii Sovietice și Rusiei, a murit în închisoare.
Rețeaua de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la 1416,3 kilometri aflați în exploatare la care adăugăm 840,7 contractați pentru (proiectare și) execuție și încă 486,2 aflați în licitație de lucrări.
Trump își avertizează republicanii: „Dacă nu câștigăm alegerile intermediare, voi fi pus sub acuzare!” # Jurnalul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți că republicanii trebuie să câștige alegerile parlamentare intermediare din 2026, altfel va fi pus sub acuzare de democrați.
Un incendiu puternic izbucnit în toiul nopții de marți spre miercuri într-un bloc din Bacău, a mobilizat mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe. Zeci de persoane au fost evacuate în siguranță din cauza flăcărilor și a fumului dens.
Franța a interzis definitiv utilizarea substanțelor chimice permanente în cosmetice, îmbrăcăminte și ceară pentru schiuri.
WSJ: Agresivitatea lui Trump față de Groenlanda e menită să aducă Danemarca la negocieri # Jurnalul.ro
Secretarul de stat american, Marco Rubio, le-a transmis liderilor Congresului SUA, într-un briefing clasificat, că retorica tot mai dură a administrației Trump la adresa Groenlandei nu indică o invazie iminentă, iar obiectivul urmărit rămâne achiziționarea insulei de la Danemarca.
Hidrologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Mehedinți și Dolj, valabilă de miercuri seara până joi la prânz. Alte 10 județe sunt sub Cod galben.
Horoscop zilnic, 8 ianuarie 2026: Berbecii preiau conducerea, Leii sunt motivați, iar Peștii lasă ceva în urmă # Jurnalul.ro
Horoscop zilnic, 8 ianuarie 2026: Taurii au nevoie de atenție, Racii pun relațiile pe prim-plan, iar Fecioarele sunt pe drumul cel bun.
Venezuela a transportat aur în valoare de aproape 4,14 miliarde de franci elvețieni (5,20 miliarde de dolari) în Elveția în primii ani ai mandatului președintelui destituit Nicolas Maduro, arată datele vamale.
