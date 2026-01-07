Dan Șucu, de urgență la Milano! Decizia de ultim moment luată după seria neagră a lui Genoa

Sport.ro, 7 ianuarie 2026 21:10

Dan Șucu, finanțatorul celor de la Genoa, a decis să meargă pe stadionul „Giuseppe Meazza” la partida programată, mâine seară, de la ora 21:45, împotriva celor de la AC Milan.

Acum 15 minute
21:10
Acum o oră
20:50
E gata! CFR Cluj vinde încă un jucător pe o sumă impresionantă Sport.ro
CFR Cluj l-a vândut în seara dintre ani pe Louis Munteanu la D.C. United, în MLS, campionatul Statelor Unite ale Americii.
20:40
Unde va juca Mario Balotelli după ce în urmă cu șase luni Dan Șucu l-a dat afară de la Genoa Sport.ro
Italianul este cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate.
20:30
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a învins în amicalul cu Young Boys Berna Sport.ro
”Câinii” au organizat un amical în cantonamentul din Antalya, Turcia.
20:30
I-a strâns mâna lui Dan Șucu și a zburat în Argentina! Fotbalistul lăudat de Messi, surprins în aeroport Sport.ro
Valentin Carboni (20 de ani) a aterizat miercuri dimineață la Buenos Aires, punând capăt aventurii sale la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu.
Acum 2 ore
20:10
Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român Sport.ro
Mercato de iarnă aduce o surpriză de proporții pentru un fotbalist român.
19:40
Bătaie generală la amicalul Universității Craiova! S-a implicat și Filipe Coelho Sport.ro
Universitatea Craiova a bifat prima victorie din această iarnă în cantonamentul din Antalya.
Acum 4 ore
19:20
Ioan Ovidiu Sabău, despre Louis Munteanu: ”Asta e calitatea lui numărul 1” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat din Superliga în această iarnă.
19:10
Fabrizio Romano a făcut anunțul după ce s-a scris că Chelsea îl vrea pe Vinicius Junior Sport.ro
Brazilianul este cotat la 150 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
19:10
S-a făcut transferul lui Denis Drăguș! Sport.ro
Denis Drăguș (26 de ani) va pleca de la Eyupspor, formație la care a fost împrumutat în prima parte a acestui sezon.
19:00
Anunț îngrijorător despre viitorul internaționalului român: ”Nu va primi minute!” Sport.ro
Olimpiu Moruțan a ajuns la Aris Salonic în luna iulie, liber de contract de la Ankaragucu.
19:00
FCSB, dată în judecată! Fostul portar al campioanei își cere banii la un an după plecare. Suma pretinsă Sport.ro
Andrei Vlad (26 de ani) a acționat-o în instanță pe FCSB la Tribunalul București, solicitând plata unor restanțe financiare.
18:50
Ce a făcut Universitatea Craiova în amicalul cu Konyaspor Sport.ro
Universitatea Craiova a început cu dreptul stagiul de pregătire din Antalya.
18:50
George Copos, mesaj pentru Rapid după ce giuleștenii au încheiat anul pe 2: ”Sunt convins” Sport.ro
Echipa din Grant visează la titlu.
18:30
Reacția lui Mihai Teja după ce Ianis Hagi a înscris cu Metaloglobus printr-o execuție superbă Sport.ro
Metaloglobus a disputat miercuri un meci amical cu Alanyaspor, echipa din Turcia la care activează Ianis Hagi (27 de ani).
18:20
Ciprian Deac a reacționat după ce CFR Cluj nu l-a inclus în lot pentru cantonament: ”Evident că mă doare!” Sport.ro
CFR Cluj a luat o decizie surprinzătoare în această iarnă: a mers în cantonamentul de la Oliva Nova fără Ciprian Deac, fotbalistul devenit imagine a clubului din Gruia.
18:10
Mutare spectaculoasă în Superligă! Golgheterul echipei a fost prezentat la o ”rivală” Sport.ro
Hermannstadt se mișcă bine pe piața transferurilor în această iarnă.
18:00
UTA a transferat un fotbalist cu prezențe în preliminariile Champions League: ”Joacă aripă stângă, dreaptă, mijlocaș. Bun venit!” Sport.ro
Arădenii au încheiat anul în mijlocul clasamentului.
17:50
Probleme mari la FCSB! I s-a făcut rău la antrenamente chiar în ziua în care a aflat că poate prinde transferul Sport.ro
În timp ce FCSB se pregătește pentru cea de-a doua parte a sezonului în cantonamentul din Antalya, Gigi Becali a anunțat că un jucător poate pleca de la echipă în această lună.
17:40
Ce a spus Cristiano Bergodi despre ”moștenirea” lăsată de Sabău la Cluj: ”Asta am găsit aici, din păcate” Sport.ro
”U” Cluj a încheiat anul pe poziția a șaptea în clasament.
Acum 6 ore
17:10
Alexandru Dedu explică de ce a revenit în lupta pentru șefia FRH: „Mulți își doresc să fiu din nou președinte” Sport.ro
Alexandru Dedu, omul care a condus Federația Română de Handbal timp de opt ani, a confirmat că intră oficial în cursa pentru un nou mandat la alegerile din luna aprilie a acestui an.
17:10
Străinii, în al nouălea cer după avertismentul primit de Dennis Man: ”I se clatină scaunul!” Sport.ro
Dennis Man a ajuns în toamnă la PSV Eindhoven, iar internaționalul român s-a adaptat rapid la fotbalul olandez. 
17:00
Andrei Coubiș a rupt tăcerea în Antalya: ”Domnul Lucescu? Sper să mă cheme la națională” Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central cu dublă cetățenie, română și italiană, va juca în a doua parte a acestui sezon la Universitatea Cluj.
16:40
Eden Hazard revine la naționala Belgiei Sport.ro
Eden Hazard, fotbalistul trecut pe la Chelsea și Real Madrid, revine la echipa națională a Belgiei. 
16:40
Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: ”10.000.000€. Îl cumpără echipele mari” Sport.ro
FCSB este gata să mai renunțe la un jucător în această perioadă de mercato, după ce Malcom Edjouma a plecat deja de la echipă.
16:40
Florin Tănase, pregătit de infernul de la Istanbul: „E meciul anului! Șansele sunt 50-50%” Sport.ro
Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a prefațat duelul crucial pe care naționala României îl va susține împotriva Turciei, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026.
16:30
Răsturnare spectaculoasă de situație: ”E jucătorul nostru” Sport.ro
Decizia luată de club în privința unui jucător emblematic a lăsat multe semne de întrebare.
16:30
Plecare de urgență din cantonament! A semnat cu penultima clasată din Turcia și va fi coleg cu Denis Drăguș Sport.ro
Denis Radu (22 de ani), jucătorul de bandă al celor de la Petrolul Ploiești, a părăsit stagiul de pregătire din Antalya pentru a se alătura formației Eyupspor, ocupanta locului 17 în prima ligă turcă, sub formă de împrumut până la vară.
16:10
Mutare de impact în Ligue 1! Antrenorul cu experiență în Premier League a semnat Sport.ro
Gary O'Neil a devenit antrenorul principal al formației Racing Strasbourg.
16:00
Număr 3 mondial cu mentalitate de pierzător: Zverev și-a jignit adversarul care l-a bătut la United Cup Sport.ro
Nu s-a terminat prima săptămână a anului 2026, iar Alexander Zverev a pierdut deja prima partidă în acest sezon.
15:50
Dan Nistor a anunțat obiectivul Universității Cluj în Superligă: „De ce nu?!” Sport.ro
Dan Nistor a vorbit deschis despre ce își propune să realizeze Universitatea Cluj în sezonul curent al Superligii României. 
15:40
Șumudică, show oriental cu stafful lui: „Inshallah!“ Sport.ro
Ajuns de două zile, la Al-Okhdood, penultima clasată din Saudi Pro League, tehnicianul de 54 de ani are parte de o mediatizare spectaculoasă.
Acum 8 ore
15:20
Legenda lui Inter Milano nu s-a ferit să dea verdictul în cazul lui Cristi Chivu: „Sunt convins” Sport.ro
Andrea Ranocchia, fundaș central la Inter Milano între anii 2010 și 2022, și fost coechipier al lui Cristi Chivu, l-a analizat pe antrenorul român și a prezentat o concluzie. 
15:10
LeBron James face show în NBA și la 41 de ani! Câte zeci de puncte a marcat în ultimul meci Sport.ro
Starul lui Los Angeles Lakers, ca în tinerețe.
15:00
Bournemouth – Tottenham, EXCLUSIV pe VOYO de la ora 21:30: Șansa lui Drăgușin Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
15:00
Parma - Inter Milano, azi de la 21:45: Cristi Chivu, obligat să își răpună fosta echipă! Formațiile probabile Sport.ro
Pe Sport.ro găsești tot ce trebuie să știi despre meciul Parma - Inter Milano de astăzi, de la ora 21:45. 
14:50
Ce mai face Mykhailo Mudryk, la aproape un an după ce a fost testat pozitiv Sport.ro
Premier League e LIVE pe VOYO.
14:50
Trei echipe din Italia se luptă pentru semnătura atacantului de la CFR Cluj! Sport.ro
Fotbalistul nu a convins deloc în Superligă.
14:40
Emma Răducanu a pierdut primul meci oficial în 2026. Nick Kyrgios admite că „zilele de glorie” s-au sfârșit Sport.ro
Emma Răducanu, start nereușit în 2026.
14:20
Arne Slot, veste proastă pentru fanii lui Liverpool înaintea derby-ului cu Arsenal (joi, 22:00, VOYO) Sport.ro
Liverpool se pregătește de derby-ul cu Arsenal, programat joi, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.
14:10
Fotbalistul crescut de Hagi să fie noul Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu o echipă codașă din Liga 2! Sport.ro
Acesta a fost un lider al echipei de juniori a Farului care îi mai cuprindea pe Louis Munteanu, Alexi Pitu și Constantin Grameni.
13:50
Valeri Bojinov junior, fiul cântăreței Alisia și al fostului atacant de la City sau Juventus, lângă doi români în prima ligă! Sport.ro
În vârstă de 18 ani, Bojinov junior evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv.
13:30
Cel mai rușinos wildcard văzut vreodată în tenis: nu știa nici de pe ce parte să servească mingea. Scene ireale Sport.ro
Scene curioase în circuitul ITF, într-o partidă jucată la Nairobi.
13:30
FCSB trage tare în Antalya: Mihai Popescu, alergări la mai puțin de 3 luni după accidentarea horror Sport.ro
FCSB continuă pregătirile în cantonamentul din Antalya, iar peste două zile va disputa și o partidă amicală.
13:30
Mike Maignan s-a decis! AC Milan urmează să facă anunțul oficial Sport.ro
Portarul lui AC Milan, Mike Maignan, s-a hotărât cu privire la viitorul său. 
Acum 12 ore
13:20
Dezvăluirea americanilor: cât timp va juca Louis Munteanu pentru DC United Sport.ro
Contractul semnat de atacantul de 23 de ani îl va ține departe de fotbalul european, pentru o lungă perioadă.
13:00
PAOK și Răzvan Lucescu, făcuți șah-mat în câteva secunde! Pasă de gol pentru fostul portar din Superligă și o reușită splendidă Sport.ro
Echipa din Salonic a avut meci greu în Cupa Greciei cu Atromitos.
13:00
Lamine Yamal, cel mai valoros fotbalist din lume! Cum arată top 10 Sport.ro
Observatorul Fotbalului CIES a publicat topul celor mai valoroși fotbaliști din lume. 
12:40
Fenerbahce, transfer record înaintea meciului cu FCSB! Noul star nu va putea juca la București Sport.ro
Fenerbahce, viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League, este pe cale să anunțe un transfer record în această fereastră de mercato.
12:30
Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român Sport.ro
Stoperul de 23 de ani a adunat doar câteva minute pe teren, într-o partidă oficială, în ultimul an. Și, în acest moment, e în fața unei decizii dificile.
