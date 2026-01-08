Adrian Șut, la un pas de liderul din Emiratele Arabe Unite. Culisele mutării
Click.ro, 8 ianuarie 2026 16:50
Jucătorul ar urma să debuteze peste doar câteva zile.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 5 minute
17:30
Are 76 de ani, dar arată ca o adolescentă. Ce dietă minune are, câte kilograme cântărește și ce bea zi de zi # Click.ro
În vârstă de 76 de ani, Vera Wang este o fostă patinatoare care a reușit să se transforme în una dintre cele mai faimoase creatoare din întreaga lume. Însă, cei care nu o cunosc pot avea impresia că Wang nici măcar nu a ajuns la vârsta de 30 de ani.
17:30
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale # Click.ro
Vali Vijelie a transformat muzica în investiții inteligente. Cântărețul de muzică de petrecere deține aproape 30 de apartamente, pentru care plătește anual mii de lei, dar aceste cheltuieli îi asigură stabilitate și un trai fără griji pe termen lung.
Acum 15 minute
17:20
Se pregăteau de înmormântarea fiului, dar el era în viață! O eroare gravă a poliției a adus la disperare două familii # Click.ro
O eroare uriașă a făcut ca poliția din South Yorkshire să anunțe greșit două familii după un accident rutier: una a fost informată că fiul lor Trevor Wynn (17 ani) murise, iar cealaltă că băiatul lor, Joshua Johnson (18 ani), era grav rănit. În realitate, Joshua murise, iar Trevor era în viață și in
Acum o oră
16:50
Anul trecut a fost unul bun pentru piața auto din România, iar o marcă anume a fost, de departe, cea mai căutată de-a lungul țării.
16:50
Ștefan Bănică a fost surprins într-o zi de iarnă petrecută alături de fiul său, Alexandru, într-un moment plin de voie bună și zâmbete. Imaginile rare, făcute publice de soția sa, Lavinia Pârva, arată cât de apropiat este artistul de copilul său și cât de speciale sunt clipele simple petrecute împre
16:50
Jucătorul ar urma să debuteze peste doar câteva zile.
16:40
Cum arată mormântul lui Horia Moculescu. Revolta Marianei Moculescu: „Să-i aprindă lumânări Alexandra Velniciuc, eu nu-l iert nici mort!” # Click.ro
Cum arată mormântul lui Horia Moculescu, la două luni de la deces. Revolta Marianei Moculescu: „Să-i aprindă lumânări Alexandra Velniciuc, eu nu-l iert!”!”
Acum 2 ore
16:20
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Bucurii și șanse de câștig pentru Gemeni, Vărsătorii simt nevoia de retragere # Click.ro
Horoscop vineri, 9 ianuarie. Ziua aduce pentru fiecare zodie un amestec de introspecție, decizii practice și ajustări emoționale.
16:00
Ce probleme are Irina Fodor cu fiica ei adolescentă? Cum o pedepsește: „Eu sunt mâna de fier în casă, nu Răzvan” # Click.ro
Ce relație are Irina Fodor cu fiica ei adolescentă?
16:00
Motivul uluitor pentru care un restaurant chinezesc a fost închis. Produsul neașteptat pe care angajații îl serveau clienților în loc de rață la cuptor # Click.ro
Un local cu specific asiatic din Madrid a fost tras pe linie moartă de autorități, după ce o inspecție a scos la iveală practici extrem de grave privind siguranța alimentară. Este vorba despre restaurantul Jin Gu, situat în cartierul Usera, care a fost verificat de poliție pe 25 martie, în urma unor
15:50
Un oraș din România are 50.000 de locuințe neocupate. La nivel de județ, numărul crește de 2,5 ori # Click.ro
România este una dintre cele mai mari rezerve de spații goale din Europa, cu un număr de peste 2,5 milioane de locuințe care nu sunt locuite. Fenomenul nu mai ține doar de sate depopulate, ci și de marile orașe. Investițiile imobiliare și migrația au creat un fond uriaș de apartamente nefolosite
15:40
Moștenirea regală pe care Kate Middleton ar putea să o primească de ziua ei de naștere. Ce vârstă împlinește Prințesa de Wales # Click.ro
Pe 9 ianuarie, Prințesa de Wales împlinește 44 de ani, iar momentul va fi marcat, cel mai probabil, printr-o celebrare rezervată, în ton cu preferințele sale. Reședința regală din Windsor este văzută drept locul ideal pentru o cină restrânsă, dedicată exclusiv familiei apropiate, fără fast sau eveni
15:40
Românca a evoluat trei tururi la competiția din Australia.
Acum 4 ore
15:00
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură # Click.ro
Săptămâna aceasta, trei semne zodiacale au șanse sporite să atragă prosperitate, însă succesul vine cu riscuri. Nu este vorba de acte nechibzuite, ci de decizii calculate, menite să construiască o bază solidă pe termen lung.
15:00
Anamaria Ferentz, între Bruno Mars și Jennifer Lopez în noaptea dintre ani. Artista s-a distrat doar cu viitorul soț și se tratează acum de răceală # Click.ro
Anamaria Ferentz a avut parte de o super distracție în vacanțz pe care a ales să o petreacă în Las Vegas doar în compania viitorului ei soț, omul de afaceri american Doug.
14:50
Românul se pregătește de un meci tare cu SSC Napoli.
14:30
Dorința surprinzătoare a Andreei Tonciu pentru 2026: „Vreau să mă reinventez pe micul ecran” # Click.ro
Andreea Tonciu vrea, din nou, la tv.
14:20
Atac cu boți asupra Ghișeul.ro. ANAF și primăriile nu pot accesa platforma, oamenii nu pot plăti # Click.ro
În dimineața de joi, 8 ianuarie 2026, Ghiseul.ro a devenit inaccesibil pentru mii de utilizatori. Portalul oficial de plăți a afișat erori de tip HTTP 500 sau nu s-a încărcat deloc. Potrivit unor surse citate de Antena3CNN,
14:00
Lista neagră a turiștilor. Care sunt orașele celebre pe care ar trebui să le ocolești în 2026 # Click.ro
Fiecare an aduce noi tendințe în turism, cu orașe și destinații ce captează atenția vizitatorilor din întreaga lume. Totuși, există și locuri care, deși celebre și intens promovate, riscă să dezamăgească turiștii.
14:00
Un angajat Electrica se confruntă cu viscolul din Munții Apuseni: „Oameni în zăpadă până la brâu. Mâini înghețate.” VIDEO # Click.ro
Echipele operative ale Distribuție Energie Electrică România acționează de trei zile pentru a restabili alimentarea cu energie în Munții Apuseni, unde vremea severă și terenul dificil împiedică intervențiile. Drumurile sunt blocate de zăpadă, iar arborii doborâți au avariat rețelele electrice.
13:40
Descoperire uriașă în Irlanda: un oraș cu 607 case arată o civilizație uluitor de avansată pentru Epoca Bronzului # Click.ro
Arheologii au descoperit în Irlanda cel mai vechi și cel mai mare oraș preistoric cunoscut până acum în această zonă a Europei. Situl conține nu mai puțin de 607 case, dispuse într-o structură circulară uriașă.
13:40
Alertă la NASA. Misiunea de pe Stația Spațială Internațională ar putea fi întreruptă. Care este cauza # Click.ro
NASA analizează posibilitatea încheierii anticipate a unei misiuni de pe Stația Spațială Internațională (ISS), după apariția unei probleme medicale care afectează unul dintre astronauții aflați la bord.
Acum 6 ore
13:30
Cum se menține Dan Negru în formă? Care este secretul prezentatorului de la Kanal D? „Mă ajută…” # Click.ro
Dan Negru renunță la mașină din cauza aglomerației din Capitală.
13:20
Momente de alertă joi, la prânz, în centrul Capitalei, după ce un incendiu a izbucnit la sediul Ministerului Finanțelor. Degajările de fum observate la ultimul etaj al clădirii au determinat o intervenție de urgență a pompierilor, care au ajuns rapid la fața locului cu mai multe autospeciale.
13:10
Electronicele devin un lux în 2026. Cum împinge inteligența artificială prețurile gadgeturilor în sus # Click.ro
Anul 2026 marchează o schimbare importantă pentru consumatorii de tehnologie: electronicele de zi cu zi vor deveni considerabil mai scumpe, chiar într-o perioadă în care inovația tehnologică atinge noi culmi.
13:10
Nicolae Lupșor, „regele fitnessului” de la „Desafio: Aventura” i-a dus dorul fiului său în Thailanda: „Pot să fiu și foarte cochet, dar pot să trăiesc și ca un Tarzan al junglei!” # Click.ro
Nicolae Lupșor (44 de ani), intitulat „Regele fitnessului”, face parte din echipa Norocoșii la “Desafio: Aventura”. Sportiv din fire și dornic de adrenalină, Nicolae Lupșor și-a dorit să se facă remarcat în cadrul reality show-ului de la PROTV.
13:10
În sistemul judiciar românesc, experiența și vechimea se reflectă direct în salarii și în posibilitatea de pensionare. Astăzi, un magistrat poate ieși la pensie încă de la 52 de ani, comparativ cu perioada 2010–2011, când limita era de peste 58 de ani. În plus, remunerațiile sunt semnificative, cres
12:40
Dacia Hipster, una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026. Cu cât se vinde # Click.ro
Dacia continuă să-și consolideze poziția pe piața auto europeană, iar Dacia Hipster, conceptul recent prezentat, se anunță a fi una dintre cele mai așteptate mașini în Italia pentru 2026.
12:40
Faimosul medic de pe TikTok Doctor Cezar se numără printre curajoșii care au acceptat provocarea „Desafio: Aventura”.
12:30
Pasagerii au înghețat într-un tren blocat ore întregi! Sindicaliștii avertizează: va fi și mai greu pe calea ferată # Click.ro
Sute de pasageri au trăit un adevărat test al răbdării, în cursul dimineții de joi, într-un tren cu destinația Gara de Nord, după ce garnitura a rămas blocată ore întregi din cauza unor defecțiuni tehnice.
12:30
România se confruntă cu o răcire accentuată și ninsori puternice, iar Bucureștiul nu face excepție. Meteorologii au emis cod galben pentru intensificări ale vântului și precipitații mixte. Temperaturile vor scădea până la valori de -18 grade în nordul și vestul țării,
12:20
Vladimir Drăghia este la cel de-al doilea reality show de supraviețuire.
12:20
Machu Picchu este cunoscut în întreaga lume ca unul dintre cele mai spectaculoase situri arheologice. Pentru cei mai mulți vizitatori, însă, rămâne doar un loc impresionant din punct de vedere vizual. În cartea Machu Picchu. Orașul Copiilor Soarelui, apărută la Editura For You, autorul Jorge Luis De
12:20
Știai că degetul tău poate avea o istorie de peste 2.000 de ani? Ce semnificație are, de fapt, „degetul lui Morton” # Click.ro
Poate că nu știai, dar anumite caracteristici ale corpului tău au o istorie de mii de ani. Un exemplu este al doilea deget al piciorului mai lung decât degetul mare, cunoscut sub numele de „degetul lui Morton” sau „deget grecesc”. Această trăsătură nu este o anomalie medicală, ci o variație naturală
12:10
Atenție, șoferi! S-au reluat lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse. Se circulă pe o singură bandă până la finalizarea intervențiilor # Click.ro
Circulația rutieră pe Podul Prieteniei, care leagă România de Bulgaria între Giurgiu și Ruse, va fi restricționată începând de astăzi (joi, 8 ianuarie 2026), din cauza reluării lucrărilor de întreținere și consolidare.
11:50
Catedrala Națională se închide temporar pentru lucrări. Astăzi este ultima zi în care mai poate să fie vizitată # Click.ro
Catedrala Națională din București își va închide temporar porțile începând cu vineri, 9 ianuarie 2026, pentru continuarea lucrărilor la interior. Astăzi (joi, 8 ianuarie) este ultima zi în care credincioșii și vizitatorii au posibilitatea să admire acest impresionant lăcaș de cult și să se închine î
11:40
America fierbe după ce agenții lui Trump au împușcat o femeie în față. „Poporul american ne va arăta dacă mai e viu sau nu” # Click.ro
Minneapolis a fost scena unei tragedii care a declanșat proteste în mai multe state americane. Renee Nicole Good, o femeie de 37 de ani, cetățean american și mamă a unui copil de șase ani, a fost împușcată mortal de un agent ICE
Acum 8 ore
11:10
Căsătorie anulată în Olanda după o greșeală neașteptată. Discursul de nuntă fusese scris cu ajutorul ChatGPT # Click.ro
Un cuplu din Olanda a descoperit, la câteva luni după ce a spus „da” în fața familiei și prietenilor, că nu este căsătorit din punct de vedere legal. Motivul este unul neobișnuit: discursul rostit în timpul ceremoniei civile a fost redactat cu ajutorul inteligenței artificiale ChatGPT și nu a respec
10:50
Presa maghiară: „Ursula von der Leyen face România măreață. Ce s-a întâmplat este fără precedent” # Click.ro
Presa maghiară observă o schimbare majoră în modul în care România este tratată la Bruxelles și scrie că Ursulei von der Leyen vrea „să facă România măreață”. În doar câteva luni, țara a trecut de la blocaje și întârzieri la un flux masiv de fonduri europene.
10:20
Trucul simplu care îi ajută neașteptat de mult pe șoferi iarna. Protejează oglinzile retrovizoare ale mașinilor # Click.ro
Iarna, pregătirea mașinii pentru drum poate deveni o adevărată provocare. Oglinzile înghețate și geamurile aburite consumă timp prețios dimineața, iar soluțiile comerciale pentru dezghețare nu sunt întotdeauna ieftine sau sigure.
10:20
Metoda eficientă care nu mai lasă oglinda din baie să se aburească. Este la îndemâna oricui și te scapă imediat de problemă # Click.ro
Aburul de după duș este una dintre micile neplăceri zilnice care ne fac să pierdem timp exact atunci când ne grăbim cel mai tare. Oglinda se transformă într-o suprafață opacă, inutilă, iar soluțiile clasice sunt rareori eficiente.
09:50
Primul tren panoramic de noapte din lume și o călătorie magică spre Luminile Nordului. Cât costă experiența și ce include # Click.ro
Dacă a vedea Luminile Nordului se află pe lista ta de dorințe, această călătorie cu trenul panoramic este modalitatea supremă de a o transforma în realitate. Singurul tren panoramic de noapte din lume a pornit
09:50
Mădălin Ionescu, detalii inedite despre familie. Ce relație are prezentatorul cu mama sa, greu încercată de destin, și cu ce se ocupă frații lui: „A ajuns la orfelinat” # Click.ro
Mădălin Ionescu vorbește deschis despre mama sa, o femeie marcată de o copilărie dificilă, dar cu un destin impresionant. Rămasă orfană de mică și crescută la orfelinat, după ce tatăl ei s-a retras la mănăstire, aceasta a reușit să transforme suferința în forță, devenind un cadru didactic respectat
09:40
Dieta cu banane, inspirată din Japonia, a câștigat popularitate internațională datorită eficienței sale în susținerea pierderii în greutate și a beneficiilor asupra stării de bine. A fost creată în 2008 de un farmacist japonez.
Acum 12 ore
09:20
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal # Click.ro
Curcanul se impune tot mai mult ca o alegere ideală pentru cei care vor o carne sățioasă, ușoară și nutritivă, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic. Această carne albă nu doar că oferă proteine de calitate și vitamine esențiale, dar este și un „combustibil” pentru creier.
09:00
Măsuri urgente în țară din cauza vremii extreme: cursuri suspendate, drumuri închise. „Cele mai abundente ninsori din ultimele decenii” # Click.ro
România traversează unul dintre cele mai dure episoade de iarnă din ultimii ani, cu ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute care pun o presiune uriașă pe autorități. Meteorologii avertizează
09:00
Descoperire arheologică uimitoare. Locul unde morții nu putrezesc niciodată. Corpuri umane intacte și expresii faciale vizibile # Click.ro
O descoperire arheologică fără precedent readuce în atenție un fenomen unic pe Pământ: există locuri unde trupurile nu se descompun niciodată. Cercetările de peste 15 ani în regiunea înghețată Yakutia, din nord-estul extrem al Siberiei, au scos la iveală corpuri umane cu piele, păr și haine intacte
08:40
Care sunt fructele pe care e mai bine să le cumperi congelate. Sfatul unui nutriționist renumit # Click.ro
Fructele proaspete sunt, fără îndoială, apetisante și pline de culoare, însă realitatea nutrițională s-ar putea să te surprindă.
08:30
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturile de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional # Click.ro
România se confruntă cu un val de frig intens, care aduce temperaturi de până la -18 grade Celsius și ninsori consistente în mai multe regiuni ale țării. Gerul se va accentua începând de joi (8 ianuarie), când valorile termice vor coborî semnificativ
08:20
Aeronava Spartan care l-a adus pe Nicușor Dan în România, escortată de două F-18 deasupra Elveției. Ce a declarat președintele # Click.ro
Aeronava prezidențială Spartan C-27J, care l-a adus pe Nicușor Dan de la Paris la București, a atras atenția printr-un detaliu inedit: deasupra spațiului aerian al Elveției, avionul a fost escortat de două F-18.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.