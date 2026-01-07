Haos în Bulgaria după la trecerea la euro: bănci acuzate de practici ilegale

13:20

Iarna este o perioadă în care încetinim ritmul în mod natural. Zilele mai scurte, frigul de la fereastră și serile lungi ne fac să ne dorim mai mult să ne relaxăm acasă. Una dintre cele mai simple, dar și cele mai eficiente modalități de a crea o atmosferă confortabilă este prin intermediul parfumurilor. Aromele potrivite vă pot calma, pot îmbunătăți starea de spirit și vă pot face locuința o adevărată oază de liniște.