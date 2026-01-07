Ce mesaj îi transmite Trump lui Putin după ce SUA au confiscat două petroliere în Europa și Caraibe

21:15

,,Aș vrea măcar să încerc să trăiesc o viață normală și vă cer tot ajutorul". Este mesajul lui Gabriel, un tânăr de 22 de ani, pasionat de anime-uri și de limba engleză. O boală rară, pe care o are din naștere, îi provoacă dureri cumplite și i-ar putea face organele să cedeze pe rând.