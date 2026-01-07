Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Sport.ro, 7 ianuarie 2026 23:50

Echipa antrenată de Cristi Chivu se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
00:20
Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma Sport.ro
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Parmei, fosta echipă a antrenorului român, în etapa a 19-a din Serie A.
00:20
Vești proaste pentru Ianis Stoica! Estrela aduce un „tanc” german pe postul românului Sport.ro
Liniștea lui Ianis Stoica la Estrela da Amadora ar putea fi tulburată de ultima mutare pregătită de oficialii lusitani.
Acum 30 minute
00:00
Șumudică, show: „Nu am retrogradat pe nimeni în 22 de ani! Cine nu se dedică, să-și facă bagajele” Sport.ro
Marius Șumudică a semant zilele acestea cu Al-Okhdood și a transmis un mesaj clar de mobilizare pentru salvarea de la retrogradare, avertizându-și jucătorii că nu va accepta jumătăți de măsură în noul său mandat din Arabia Saudită.
Acum o oră
23:50
Florin Niță are oferta pe masă! De ce ezită să semneze eroul României de la EURO Sport.ro
Florin Niță este liber de contract din vară, de când a plecat la Damac, însă, ajuns la 38 de ani, portarul nu se grăbește să semneze.
23:50
Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2 Sport.ro
Echipa antrenată de Cristi Chivu se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A.
Acum 2 ore
23:20
Olandezii au dezvăluit ținta lui Dinamo! E căpitan la echipa sa Sport.ro
Dinamo pregătește și alte transferuri în această perioadă de mercato.
23:20
„Nu a fost ușor!” Denis Drăguș, primele reacții după revenirea la Gaziantep: „Ați văzut ce s-a scris!” Sport.ro
Denis Drăguș a aterizat miercuri în Turcia pentru a parafa contractul cu Gaziantep, echipă la care speră să își relanseze cariera după o jumătate de sezon de coșmar la Eyupspor.
23:20
U BT Cluj, eșec în BKT EuroCup. Pe ce loc se află campioana României Sport.ro
Campioana U BT Cluj a suferit prima înfrângere din 2026 în BKT EuroCup, miercuri, în deplasare, cu Umana Reyer Veneţia, scor 90-83 (41-34), în etapa a XIII-a din grupa A.
23:10
Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială Sport.ro
Un moment demn de ”Cascadorii Râsului” a avut loc la prezentarea unui fotbalist. 
Acum 4 ore
22:30
Doliu la Tottenham! S-a stins din viață Martin Chivers: ”Unul dintre cei mai mari jucători ai noștri” Sport.ro
Martin Chivers, fostul golgeter al echipei Tottenham Hotspur, a decedat miercuri, la vârsta de 80 de ani, a anunţat gruparea londoneză pe site-ul oficial.
22:30
Incertitudine la Tottenham în privința lui Radu Drăgușin! Ce se întâmplă cu românul după un an de coșmar Sport.ro
Tottenham Hotspur nu a luat încă o hotărâre finală în ceea ce privește un eventual împrumut al lui Radu Drăgușin în această fereastră de mercato din ianuarie 2026, transmite presa engleză.
22:30
Semnează! Dinamo face al doilea transfer al iernii Sport.ro
Dinamo așteaptă întăriri în această perioadă de mercato.
22:20
Ce transfer! Mutare spectaculoasă înainte de FCSB – Fenerbahce Sport.ro
FCSB și Fenerbahce se vor înfrunta în faza principală Europa League.
22:10
O echipă din Superligă se mută pe noul stadion! Când va avea loc primul meci Sport.ro
Unirea Slobozia, implicată și în acest sezon în lupta pentru salvarea de la retrogradare, în ciuda startului bun de stagiune, primește o veste bună.
22:00
Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au pierdut la Doha Sport.ro
În acest moment are loc WTT Champions Doha 2026.
21:50
Ce le-a spus Cristi Chivu italienilor chiar înaintea meciului cu Parma: ”Sunt mulțumit!” Sport.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se duelează cu Parma, fosta echipă a antrenorului român, în runda a 19-a din Serie A.
21:40
„Vamos United!” Louis Munteanu, mesaj pentru americani după transferul în MLS, la DC United Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) le-a transmis un mesaj video suporterilor lui DC United, prin intermediul canalelor oficiale ale clubului din MLS, la scurt timp după oficializarea mutării de la CFR Cluj.
21:30
A marcat pentru FCSB în preliminariile Champions League, dar a ajuns să valoreze cât un jucător din Liga 2 Sport.ro
Cota unui fost jucător de la FCSB s-a prăbușit la doar câteva luni de la plecarea de la echipa patronată de Gigi Becali.
21:10
Dan Șucu, de urgență la Milano! Decizia de ultim moment luată după seria neagră a lui Genoa Sport.ro
Dan Șucu, finanțatorul celor de la Genoa, a decis să meargă pe stadionul „Giuseppe Meazza” la partida programată, mâine seară, de la ora 21:45, împotriva celor de la AC Milan.
20:50
E gata! CFR Cluj vinde încă un jucător pe o sumă impresionantă Sport.ro
CFR Cluj l-a vândut în seara dintre ani pe Louis Munteanu la D.C. United, în MLS, campionatul Statelor Unite ale Americii.
20:40
Unde va juca Mario Balotelli după ce în urmă cu șase luni Dan Șucu l-a dat afară de la Genoa Sport.ro
Italianul este cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate.
Acum 6 ore
20:30
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a învins în amicalul cu Young Boys Berna Sport.ro
”Câinii” au organizat un amical în cantonamentul din Antalya, Turcia.
20:30
I-a strâns mâna lui Dan Șucu și a zburat în Argentina! Fotbalistul lăudat de Messi, surprins în aeroport Sport.ro
Valentin Carboni (20 de ani) a aterizat miercuri dimineață la Buenos Aires, punând capăt aventurii sale la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu.
20:10
Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român Sport.ro
Mercato de iarnă aduce o surpriză de proporții pentru un fotbalist român.
19:40
Bătaie generală la amicalul Universității Craiova! S-a implicat și Filipe Coelho Sport.ro
Universitatea Craiova a bifat prima victorie din această iarnă în cantonamentul din Antalya.
19:20
Ioan Ovidiu Sabău, despre Louis Munteanu: ”Asta e calitatea lui numărul 1” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat din Superliga în această iarnă.
19:10
Fabrizio Romano a făcut anunțul după ce s-a scris că Chelsea îl vrea pe Vinicius Junior Sport.ro
Brazilianul este cotat la 150 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
19:10
S-a făcut transferul lui Denis Drăguș! Sport.ro
Denis Drăguș (26 de ani) va pleca de la Eyupspor, formație la care a fost împrumutat în prima parte a acestui sezon.
19:00
Anunț îngrijorător despre viitorul internaționalului român: ”Nu va primi minute!” Sport.ro
Olimpiu Moruțan a ajuns la Aris Salonic în luna iulie, liber de contract de la Ankaragucu.
19:00
FCSB, dată în judecată! Fostul portar al campioanei își cere banii la un an după plecare. Suma pretinsă Sport.ro
Andrei Vlad (26 de ani) a acționat-o în instanță pe FCSB la Tribunalul București, solicitând plata unor restanțe financiare.
18:50
Ce a făcut Universitatea Craiova în amicalul cu Konyaspor Sport.ro
Universitatea Craiova a început cu dreptul stagiul de pregătire din Antalya.
18:50
George Copos, mesaj pentru Rapid după ce giuleștenii au încheiat anul pe 2: ”Sunt convins” Sport.ro
Echipa din Grant visează la titlu.
Acum 8 ore
18:30
Reacția lui Mihai Teja după ce Ianis Hagi a înscris cu Metaloglobus printr-o execuție superbă Sport.ro
Metaloglobus a disputat miercuri un meci amical cu Alanyaspor, echipa din Turcia la care activează Ianis Hagi (27 de ani).
18:20
Ciprian Deac a reacționat după ce CFR Cluj nu l-a inclus în lot pentru cantonament: ”Evident că mă doare!” Sport.ro
CFR Cluj a luat o decizie surprinzătoare în această iarnă: a mers în cantonamentul de la Oliva Nova fără Ciprian Deac, fotbalistul devenit imagine a clubului din Gruia.
18:10
Mutare spectaculoasă în Superligă! Golgheterul echipei a fost prezentat la o ”rivală” Sport.ro
Hermannstadt se mișcă bine pe piața transferurilor în această iarnă.
18:00
UTA a transferat un fotbalist cu prezențe în preliminariile Champions League: ”Joacă aripă stângă, dreaptă, mijlocaș. Bun venit!” Sport.ro
Arădenii au încheiat anul în mijlocul clasamentului.
17:50
Probleme mari la FCSB! I s-a făcut rău la antrenamente chiar în ziua în care a aflat că poate prinde transferul Sport.ro
În timp ce FCSB se pregătește pentru cea de-a doua parte a sezonului în cantonamentul din Antalya, Gigi Becali a anunțat că un jucător poate pleca de la echipă în această lună.
17:40
Ce a spus Cristiano Bergodi despre ”moștenirea” lăsată de Sabău la Cluj: ”Asta am găsit aici, din păcate” Sport.ro
”U” Cluj a încheiat anul pe poziția a șaptea în clasament.
17:10
Alexandru Dedu explică de ce a revenit în lupta pentru șefia FRH: „Mulți își doresc să fiu din nou președinte” Sport.ro
Alexandru Dedu, omul care a condus Federația Română de Handbal timp de opt ani, a confirmat că intră oficial în cursa pentru un nou mandat la alegerile din luna aprilie a acestui an.
17:10
Străinii, în al nouălea cer după avertismentul primit de Dennis Man: ”I se clatină scaunul!” Sport.ro
Dennis Man a ajuns în toamnă la PSV Eindhoven, iar internaționalul român s-a adaptat rapid la fotbalul olandez. 
17:00
Andrei Coubiș a rupt tăcerea în Antalya: ”Domnul Lucescu? Sper să mă cheme la națională” Sport.ro
Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central cu dublă cetățenie, română și italiană, va juca în a doua parte a acestui sezon la Universitatea Cluj.
16:40
Eden Hazard revine la naționala Belgiei Sport.ro
Eden Hazard, fotbalistul trecut pe la Chelsea și Real Madrid, revine la echipa națională a Belgiei. 
16:40
Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: ”10.000.000€. Îl cumpără echipele mari” Sport.ro
FCSB este gata să mai renunțe la un jucător în această perioadă de mercato, după ce Malcom Edjouma a plecat deja de la echipă.
16:40
Florin Tănase, pregătit de infernul de la Istanbul: „E meciul anului! Șansele sunt 50-50%” Sport.ro
Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a prefațat duelul crucial pe care naționala României îl va susține împotriva Turciei, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026.
Acum 12 ore
16:30
Răsturnare spectaculoasă de situație: ”E jucătorul nostru” Sport.ro
Decizia luată de club în privința unui jucător emblematic a lăsat multe semne de întrebare.
16:30
Plecare de urgență din cantonament! A semnat cu penultima clasată din Turcia și va fi coleg cu Denis Drăguș Sport.ro
Denis Radu (22 de ani), jucătorul de bandă al celor de la Petrolul Ploiești, a părăsit stagiul de pregătire din Antalya pentru a se alătura formației Eyupspor, ocupanta locului 17 în prima ligă turcă, sub formă de împrumut până la vară.
16:10
Mutare de impact în Ligue 1! Antrenorul cu experiență în Premier League a semnat Sport.ro
Gary O'Neil a devenit antrenorul principal al formației Racing Strasbourg.
16:00
Număr 3 mondial cu mentalitate de pierzător: Zverev și-a jignit adversarul care l-a bătut la United Cup Sport.ro
Nu s-a terminat prima săptămână a anului 2026, iar Alexander Zverev a pierdut deja prima partidă în acest sezon.
15:50
Dan Nistor a anunțat obiectivul Universității Cluj în Superligă: „De ce nu?!” Sport.ro
Dan Nistor a vorbit deschis despre ce își propune să realizeze Universitatea Cluj în sezonul curent al Superligii României. 
15:40
Șumudică, show oriental cu stafful lui: „Inshallah!“ Sport.ro
Ajuns de două zile, la Al-Okhdood, penultima clasată din Saudi Pro League, tehnicianul de 54 de ani are parte de o mediatizare spectaculoasă.
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.