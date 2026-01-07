Sergiu Ciocârlan: Pustnicul Ioan David cel cu viața sfântă (+7 ianuarie 1995)
ActiveNews.ro, 7 ianuarie 2026 23:50
Multă vreme, chipul duhovnicesc al mirenilor a rămas mai puțin cunoscut. Însă, așa cum s-a și dovedit, pe pământul românesc au viețuit oameni simpli care au ajuns la măsuri înalte de trăire creștină și chiar la sfințenie. Unii dintre ei au fost mucenici și mărturisitori, din cele mai vechi timpuri și până-n epoca temnițelor comuniste.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum o oră
23:50
Multă vreme, chipul duhovnicesc al mirenilor a rămas mai puțin cunoscut. Însă, așa cum s-a și dovedit, pe pământul românesc au viețuit oameni simpli care au ajuns la măsuri înalte de trăire creștină și chiar la sfințenie. Unii dintre ei au fost mucenici și mărturisitori, din cele mai vechi timpuri și până-n epoca temnițelor comuniste.
Acum 4 ore
22:30
Cătălin Pena: Despre voința unora la nunțile cărora juca și dădea darul Putin și vechea luptă a comuniștilor contra anticomuniștilor în cazul lui Trump # ActiveNews.ro
Să-ți sară inima din piept, nu alta, când președintele Republicii în care trăiești rămâne blocat prin țări străine, în Sfânta zi de Bobotează, de generalul Iarnă, fix când să se întoarcă de la reuniunea războinicilor din „Coaliția de Voință”.
21:00
BLEGOJAN, TE-A SUNA ȘMEXLER? EMINESCU INTERZIS LA NAȚIONAL. Artistului și autorului Călin-Liviu Georgescu i-a fost cenzurat la Național spectacolul de teatru-manifest cu versuri din Luceafărul lui Eminescu # ActiveNews.ro
Spectacolul de teatru ”NEPOTUL MEU SE CREDE POET!”, de scriitorul și scenaristul Călin Liviu Georgescu, este remarcabil pus în scenă de actrița-regizor Magda Catone, într-o comedie care emoționează, distrează și educă în egală măsură. Este un spectacol de teatru-manifest, care militează într-un mod deosebit de agreabil, în genul
20:50
Principiul Mariei-Antoaneta: Dacă n-ai nici Spartan să mănânci într-un Airbus! Narcisa Iorga după show-ul prezidențial cu avionul înzăpezit de la Paris: ”Focile să se lupte cu taxele și impozitele!” # ActiveNews.ro
Jurnalista Narcisa Iorga, fostă membră a CNA, expertă în comunicare și presă, descâlcește cel mai clar dintre vocile libere rămase încă pe Facebook, ce se ascunde în spatele campaniei de „spin doctors” a fabricanților de știri din spatele lui Nicușor Dan:
Acum 6 ore
20:10
7 ianuarie: Nașterea Domnului, în lumea ortodoxă pe stil vechi. La Mulți Ani românilor care sărbătoresc azi Crăciunul, în Basarabia și Bucovina, la Ierusalim și în Sfântul Munte Athos! # ActiveNews.ro
Astăzi, 7 ianuarie, o parte din românii din teritoriile românești răpite în urma ocupației URSS, bucovineni, basarabeni dar și dar și alți români dreptcredincioși, din Țara Sfântă și Sfântul Munte Athos,, sărbătoresc Nașterea Mântuitorului
20:00
6 ianuarie 1946. Evadat din Basarabia cotropită: „Bună dimineața, România mea, în sfântă zi de Bobotează!”. Mitropolitul Basarabiei salută preoții și credincioșii care sărbătoresc Crăciunul pe stil vechi # ActiveNews.ro
De Crăciunul pe stil vechi în Basarabia și Bucovina furate, după ce noi am sărbătorit Botezul Domnului, vă oferim o poveste autentică despre viața unui român de peste Prut - Stelian Necula -, istorie ce va avea ca punct culminant evenimentele petrecute de Bobotează acum 80 de ani.
19:50
AU FURAT CASA VERDE? Claudia Marcu: Diana Buzoianu somată public să dea explicații - Banii destinați programului Casa Verde au dispărut fără urmă # ActiveNews.ro
Ministrul Mediului, prin Administrația Fondului de Mediu, a fost somat public să dea explicații în legătură cu dispariția celor două miliarde de lei alocate panourilor fotovoltaice, sistemelor de stocare și pompelor de căldură.
19:10
Se-ngroașă gluma: Zelenski le cere americanilor să intervină în Cecenia și să-l salte pe Kadîrov ca pe Maduro # ActiveNews.ro
Într-o discuție cu ziariștii,președintele Ucrainei a făcut o declarație care va provoca valuri uriașe laMoscova, nu doar în Cecenia.
Acum 8 ore
17:20
Nikola Tesla era istro-român și fiu de preot ortodox - Mărturiile lui Henri Coandă. 83 de ani de la moartea marelui savant româno-sârb (7-8 ianuarie 1943). Firma lui Elon Musk îi poartă numele # ActiveNews.ro
Henri Coandă: „Am avut relații bune cu Tesla. Am schimbat multe idei, ne-am exprimat punctele de vedere. Avea preocupări foarte interesante și de o mare aplicabilitate practică. Știți cum îl chema pe tatăl său?”
17:10
Mihai Tîrnoveanu: Ion Gavrilă Ogoranu, eliberat de Richard Nixon și condamnat din nou de Vexler. De Sfântul Ion, la mulți ani eroului, în sufletele și mintea românilor! # ActiveNews.ro
Trăim practic cea mai stupidă si neagră comedie în care cei care spun că "luptă" cu trotineta împotriva Rusiei, de râde toate lumea de ei, îi interzic tocmai pe cei care chiar au luptat împotriva comunismului/Uniunii Sovietice și ce să vezi, nu a râs nimeni de ei, ci au fost vânați prin munți, băgați în pușcării și condamnați la moarte. Asta este diferența dintre
Acum 12 ore
15:10
IPS Teodosie atacat din nou de site-urile sistemului pentru că a spus un mare adevăr: "Suntem în Europa din secolul IV, înaintea celorlalți". De Bobotează soarele a strălucit la Constanța # ActiveNews.ro
ADEVARULBISERICII.RO demască Antena3, g4media și alte site-uri care au lansat atacuri la adresa ÎPS Teodosie în ziua de Bobotează: Minciuni ordinare și dovadă de incultură cronică ale pseudo-jurnaliștilor
14:20
Boboteaza în apele Mării Negre și ale Dunării: AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ a răsunat în Constanța, pentru miile de credincioși veniți să ia Agheasma Mare sfințită de IPS Teodosie. La Giurgiu, PS Ambrozie a aruncat în ape mai multe cruci recuperate de tineri # ActiveNews.ro
ADEVĂRUL BISERICII: Mii de credincioși din Constanța și din alte zone ale țării au participat marți, 6 ianuarie, la Slujba de Sfințire Mare a Apei, oficiată de ÎPS Teodosie, în Portul Tomis. Evenimentul, devenit deja emblematic pentru Dobrogea, a transformat malul mării într-un adevărat altar în aer liber
14:10
7 ianuarie: Nașterea Domnului, în lumea ortodoxă pe stil vechi. La Mulți Ani românilor care sărbătoresc azi Crăciunul, în Basarabia și Bucovina! # ActiveNews.ro
Astăzi, 7 ianuarie, o parte din românii din teritoriile românești răpite în urma ocupației URSS, bucovineni, basarabeni dar și alții, sărbătoresc Nașterea Mântuitorului
13:30
Prezent marți la reuniunea„Coaliției de voință” de la Paris, emisarul special al lui Trump, SteveWitkoff, a anunțat că Statele Unite lucrează la un proiect pentru viitorulUcrainei.
12:50
“Părți interesate”: Două bombe de presă – Legea a murit & Statul paralel va fi veșnic # ActiveNews.ro
Anul 2026 adebutat cu două bombe – de presă – și în Marea Britanie.
Acum 24 ore
08:00
7 ianuarie: Sfântul Ioan Botezătorul. Două milioane de români îi poartă numele. LA MULȚI ANI! # ActiveNews.ro
Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului Iisus, cel care L-a botezat pe Fiul lui Dumnezeu, este prăznuit de credincioșii ortodocși în ziua de 7 ianuarie, a doua zi după Bobotează.
Ieri
23:50
Boboteaza în apele Mării Negre și ale Dunării: AVEM O ȚARĂ SFÂNTĂ a răsunat în Constanța, pentru miile de credincioși veniți să ia Agheasma Mare sfințită de IPS Teodosie. La Giurgiu, PS Ambrozie a aruncat mai multe cruci recuperate din ape de tineri # ActiveNews.ro
ADEVĂRUL BISERICII: Mii de credincioși din Constanța și din alte zone ale țării au participat marți, 6 ianuarie, la Slujba de Sfințire Mare a Apei, oficiată de ÎPS Teodosie, în Portul Tomis. Evenimentul, devenit deja emblematic pentru Dobrogea, a transformat malul mării într-un adevărat altar în aer liber
23:00
Vocea Libertății cu Mihail Neamțu prezintă: Lumea lui Dungaciu despre revanșa Americii: Maduro, Cuba și Groenlanda. Cum joacă România? - VIDEO # ActiveNews.ro
Mihail Neamțu și Dan Dungaciu susțin o discuție antrenantă despre implicațiile acțiunilor SUA în Venezuela asupra țărilor din jur. Criza economică și migrația au dus la o reevaluare strategică a regimurilor din Caraibe și Columbia. Ce va urma? VIDEO
21:40
Călin Georgescu și echipa lui sunt tot mai buni.
20:30
Luminița Arhire: RETROSPECTIVA ANULUI 2025 - IUNIE: Nu se mărește TVA, nu se umblă la taxe și impozite, nu se taie din veniturile populației... # ActiveNews.ro
Eh, ce bine, măi dragă... fumul alb a plutit pe 18 mai peste Cotroceni și iată că, spre liniștea patriei, HABEMUS IMPERATORIS! Și-atunci... oare ce anume nu HABEMUS, încă? Păi, guvern n-avem! Deși se lucrează la asta. Se lucrează intens.
19:00
Actrița Manuela Hărăbor, mesaj tranșant pentru Bolojan după impozitul uriaș: Nu mai plătesc impozite pentru ucraineni! Veți vedea banii în ultima zi a anului! # ActiveNews.ro
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a aflat impozitul pe 2026. 3700 lei trebuie să plătească actrița la stat, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină. Revoltător este că indemnizația de handicap pe care o...
18:40
Patrick Andre de Hillerin îl trimite la colț pe Bolojan cu tot cu taxele lui ilegale: ”Atât de lăudatul ”administrator priceput” Ilie Bolojan este, totuși, un analfabet economic” # ActiveNews.ro
Jurnalistul experimentat Patrick Andre de Hillerin continuă analizarea taxelor ilegale impuse de Guvernul Bolojan:
18:40
Analist economic: În România are loc o operațiune specială a Guvernului contra românilor # ActiveNews.ro
Sunt contabil de 25 de aniNiciodata nu am vazut o avalansa atat de mare cu cresteri de taxeMai jos iti spun ce taxe si impozite au crescut de la 1 august 2025
18:30
Patrick Andre de Hillerin îl trimite la colț pe Bolojan cu tot cu taxele lui ilegale: ”Atât de lăudatul „administrator priceput” Ilie Bolojan este, totuși, un analfabet economic” # ActiveNews.ro
Jurnalistul experimentat Patrick Andre de Hillerin continuă analizarea taxelor ilegale impuse de Guvernul Bolojan:
18:10
Actrița Manuela Hărăbor, mesaj tranșant pentru Bolojan după impozitul uriaș: Nu mai plătesc impozite pentru ucraineni! Veți vedea banii în ultima ziba anului! # ActiveNews.ro
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a aflat impozitul pe 2026. 3700 lei trebuie să plătească actrița la stat, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină. Revoltător este că indemnizația de handicap pe care o...
17:20
Zoe Dantes: Călin Georgescu, America, Venezuela, resursele și circul lansat între suveraniștii vieții, sau o parte a lor # ActiveNews.ro
Nimeni nu se mai îndoiește. "Adevărul" meu e cel mai important. Cam așa a fost ziua de ieri și de alaltăieri. Comentarii la greu. Majoritatea cu "democrația" în gură, cu "sabia" ridicată, cu analiza doctrinei Monroe și Actul Donroe la purtător!
16:40
Învățătură de Bobotează de la Sfântul Ilie Cleopa: Despre cele opt feluri de botez. Cântări brâncovenești la Botezul Domnului # ActiveNews.ro
„Al șaptelea și cel mai desăvârșit este botezul prin sânge și mucenicie pentru dreapta credință, cu care Însuși Hristos S-a botezat pe Cruce în locul nostru.”
15:10
Comisara pentru limbi din Ucraina: "Potențialul de auto-ucrainizare a fost epuizat – Toți homo sapiens au adoptat limba ucraineană" # ActiveNews.ro
Olena Ivanovska, ocupantapostului de comisar pentru limbi (sic!) din Ucraina, a acordat un interviu încare a explicat care este situația adoptării de către populația țării sale alimbii oficiale ucrainene.
13:50
”Ilie Sărăcie” îngheață alocațiile copiilor pentru al doilea an la rând – ca să nu se piardă tradiția # ActiveNews.ro
Alocația de stat pentru copii rămâne înghețată și în anul 2026, pentru al doilea an consecutiv, în ciuda faptului că legea prevede explicit indexarea anuală automată cu rata medie a inflației, potrivit Gândul.
13:30
Predica rostită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Sărbătoarea Botezului Domnului, Catedrala Patriarhală # ActiveNews.ro
La Iordan avem două lucrări diferite. Prima lucrare a fost Botezul Domnului Iisus de către Ioan - botezul pocăinței. Acest botez este primit și de Domnul Iisus Hristos, nu pentru că ar fi avut nevoie de pocăință...
13:20
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Ilie Bolojan după ce a aflat impozitul pe 2026. 3700 lei trebuie să plătească actrița la stat, impozit pentru un apartament, un teren si o mașină. Revoltător este că indemnizația de handicap pe care o...
13:10
Potrivit Gizmodo, un cont nou creat pe Polymarket a câștigat436.759,61 de dolari pariind pe capturarea președintelui Venezuelei, NicolasMaduro.
13:10
Președintele României, Nicușor Dan, va lua parte, marți, la întrunirea „Coaliției de Voință” care se desfășoară la Paris începând cu ora 15:45.
12:20
România TV a realizat un documentar despre anularea fără precedent a alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 și hărțuirea candidatului independent Călin Georgescu, câștigătorul primului tur cu peste 2 milioane de voturi.
11:20
LIVE | Slujba de Sfințire Mare a Apei din ziua de Bobotează, oficiată de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Portul Tomis Constanța # ActiveNews.ro
IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, oficiază Slujba de Sfințire Mare a Apei de Bobotează în Portul Tomis din Constanța.
11:10
CDC (Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor) a adoptat oficial o schemă revizuită de imunizare pentru copii și adolescenți, în urma unui Memorandum Prezidențial care solicită alinierea la bunele practici internaționale.
11:00
Doliu uriaș în lumea sportului: Un mare campion olimpic a murit subit, la doar 34 de ani # ActiveNews.ro
Sportul internațional este zguduit de o veste tragică. Dudás Miklós, cunoscut sub numele de Dudás Miki, campion olimpic maghiar și una dintre figurile importante ale canoei europene, a fost găsit mort luni, la doar 34 de ani.
10:10
Gheorghe Piperea: Cum poți păstra casa, locuința familială. Cum scapi de taxe aberante. Cum ieși din cursa către nimic # ActiveNews.ro
Gheorghe Piperea vorbește despre paradoxul României: deși peste 90% dintre români își dețin locuința, astăzi e mult prea ușor să o pierzi.
10:00
Curtea de Apel București prezintă dovezile care contrazic filmul Recorder: schimbări în completuri - doar pe motive obiective, prescrieri - nu din vina instanței # ActiveNews.ro
Curtea de Apel București arată, într-o informare publică semnată de președinta instanței, judecător Liana Arsenie, că afirmațiile din documentarul Recorder despre modificarea completurilor de judecată ar fi construit o concluzie falsă.
09:50
Delcy Rodríguez, președintele interimar al Venezuelei, invită SUA la dialog și cooperare # ActiveNews.ro
Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a lansat un apel la colaborare cu guvernul Statelor Unite, într-o declarație pe rețelele sociale care a avut un ton conciliant, la câteva zile după capturarea președintelui Maduro.
09:40
Marco Rubio: ”Nu mă interesează ce spune ONU. ONU nu știe despre ce vorbește” - VIDEO # ActiveNews.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat recent că nu ține cont de evaluările Organizației Națiunilor Unite referitoare la Venezuela și traficul de droguri.
09:30
După ”suveraniștii” UE dirijați de Ursula și ”suveraniștii” NATO în frunte cu Merz îl atacă pe Trump pentru Maduro # ActiveNews.ro
Ministrul de externe german, Johann Wadephul, a declarat luni că Groenlanda aparține Danemarcei și că NATO ar putea discuta despre consolidarea protecției sale, dacă va fi nevoie.
09:20
Orban nu varsă o lacrimă pentru Maduro: reacția premierului ungar după intervenția SUA în Venezuela # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a oferit o reacție oficială după ce forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Maduro.
09:10
Orban nu plânge după Maduro: reacția premierului ungar după intervenția SUA în Venezuela # ActiveNews.ro
Premierul ungar Viktor Orbán a oferit o reacție oficială după ce forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Maduro.
09:00
LIVE | IPS Teodosie oficiază Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța # ActiveNews.ro
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur este oficiată în aceste momente de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.
07:40
În ultimele 24 de ore, în spațiul virtual s-au petrecut câteva fenomene semnificative pentru spațiul real. Cel mai relevant dintre acestea vizează reacția împotriva lui Călin Georgescu, reacție prilejuită chipurile de evenimentele din Venezuela. Fenomenul este din păcate grav devoalând profilul unei grupari pe rețele
07:00
6 ianuarie: Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare). OMILII de Arhim. Hariton și Monahul Filotheu. Părintele Staniloae: „Boboteaza e un anunț al iubirii lui Dumnezeu față de oameni” # ActiveNews.ro
Praznicul Botezului Domnului este sărbătorit la 6 ianuarie. El este numit în popor și Boboteaza, iar în limbaj teologic-liturgic are și denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului).
03:20
IPS Teodosie așteaptă credincioșii la Boboteaza de la malul Mării Negre cu 300.000 de sticle cu Agheasmă Mare dispuse în forma crucii Sfântului Apostol Andrei, creștinătorul românilor în Dobrogea apostolică # ActiveNews.ro
Arhiepiscopia Tomisului oferă Programul liturgic al Înaltpreasfințitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, de Ajunul Bobotezei, Botezul Domnului și Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul:
01:40
Alexia Călin: Indignarea lepidopterelor și a video-suveranistelor contra lui Călin Georgescu # ActiveNews.ro
În ultimele 24 de ore, în spațiul virtual s-au petrecut câteva fenomene semnificative pentru spațiul real. Cel mai relevant dintre acestea vizează reacția împotriva lui Călin Georgescu, reacție prilejuită chipurile de evenimentele din Venezuela. Fenomenul este din păcate grav devoalând profilul unei grupari pe rețele, aceea a suveraniștilor de
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
APA, DINCOLO DE H2O: Sistem fizic și spiritual. Miracolele Agheasmei Mari - interviu cu un om de știință # ActiveNews.ro
Reporter ActiveNews: Stimate D-le Prof. Ștefan Brăgărea titlul pe care l-ați sugerat acestui articol, Apa – sistem fizic și spiritual, mi s-a parut extrem de generos. M-ați surprins însă când am auzit că vreți să vorbim despre agheasmă. Sigur e tot apă, una specială... Mi s-a părut puțin ciudat ca un om de știință să vorbească despre agheasmă.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.