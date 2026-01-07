Cristian Chivu calcă totul în picioare în Italia. Inter a trecut de Parma și o așteaptă duminică pe Napoli la Milano
Adevarul.ro, 8 ianuarie 2026 00:00
Inter Milano s-a asigurat că rămâne lider în Serie A și după etapa a 19-a.
Acum 5 minute
00:30
Cuba a făcut publice detalii despre cei 32 de ofițeri uciși în urma operațiunii SUA în Venezuela # Adevarul.ro
Havana a făcut publice, marți, numele, gradele și vârstele celor 32 de militari cubanezi uciși în cursul operațiunii SUA de capturare a președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Guvernul cubanez a anunțat două zile de doliu național, relatează AP.
Acum 30 minute
00:15
Pe 8 ianuarie, în 1873, s-a născut politicianul Iuliu Maniu, care a deținut funcția de prim-ministru al României în mai multe rânduri. În aceeași zi, în 1935, s-a născut Elvis Presley.
00:15
Rucsac abandonat în masivul Piatra Mare, zona cu urs semnalat. Proprietarul nu a fost găsit # Adevarul.ro
Un rucsac conținând mai multe haine a fost descoperit abandonat în masivul Piatra Mare, în apropierea zonei Prăpastia Urșilor, unde turiștii semnalaseră recent prezența unui urs. Fotografiile cu obiectul au fost publicate de Salvamont Săcele.
Acum o oră
00:00
00:00
Motivul pentru care încă poți face gripa A chiar dacă ești vaccinat? Explicația unui medic român # Adevarul.ro
Un medic de familie din România a răspuns la întrebarea care îi frământă pe mulți români: de ce apar cazuri de gripă A chiar la persoanele vaccinate antigripal. Dr. Patricia Badea a explicat că vaccinul utilizat în prezent este realizat pe baza tulpinilor de gripă din sezonul precedent.
7 ianuarie 2026
23:45
O femeie de 55 de ani a căzut, miercuri seară, cu maşina în râul Jiu, la faţa locului fiind direcţionate mai multe echipaje de Poliţie, pompieri, salvamontişti dar şi medici. Femeia a fost scoasă în şoc hipotermic.
Acum 2 ore
23:30
Europa se pregătește pentru un episod sever de iarnă. Care sunt țările cele mai afectate # Adevarul.ro
Europa se pregătește pentru o iarnă mai dură în prima jumătate a lunii ianuarie. Modelele meteo arată aer rece și ninsori în vestul continentului, iar valurile de frig ar putea persista, cu episoade succesive de zăpadă în Benelux și Danemarca. România nu este vizată deocamdată.
23:15
Autostrada A1, blocată la Holdea de exodul românilor. Când se va circula normal spre vest # Adevarul.ro
Exodul românilor spre Occident, în primele zile ale anului 2026, a creat blocaje pe Autostrada Vestului. Au fost cozi kilometrice de mașini la ieșirea de la Holdea, însă acest an ar putea fi ultimul în care mii de români întâmpină neplăceri pe ruta spre vestul Europei.
23:00
Ce mesaj îi transmite Trump lui Putin după ce SUA au confiscat două petroliere în Europa și Caraibe # Adevarul.ro
Forțele speciale ale Statelor Unite au capturat un petrolier suspectat că făcea parte din așa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia și aliații săi pentru a ocoli sancțiunile internaționale, într-o operațiune desfășurată în Atlantic, cu sprijinul armatei britanice.
23:00
Presa din Ungaria: „Ursula von der Leyen face România măreață – ce s-a întâmplat este fără precedent” # Adevarul.ro
Presa din Ungaria a relatat recent despre evoluția economică a României, cu accent pe ritmul accelerat al fondurilor europene care au ajuns în țara noastră în ultimele luni, citând declarații ale ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.
22:45
Actorul american de origine română Sebastian Stan ar putea face pasul către universul DC Comics. Potrivit publicației Variety, starul nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice” se află în negocieri pentru a se alătura distribuției filmului „The Batman Part II”.
Acum 4 ore
22:30
George Simion îndeamnă din nou la proteste: „Nu mai comentați online, ieșiți în stradă!” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a transmis un mesaj mobilizator la început de an către membrii partidului, cerându-le să își achite cotizația pentru 2026 și să se implice activ în acțiunile politice ale formațiunii. Totodată, acesta a anunțat organizarea unui nou protest împotriva actualei guvernări.
22:15
Ultimele momente ale tânărului mort la spitalul din Buzău. Iubita dezvăluie ce i-au spus medicii # Adevarul.ro
Zeci de persoane au protestat la Spitalul Județean Buzău după moartea unui tânăr de 25 de ani, internat cu fractură la femur. Prietenii acuză neglijență medicală. Jandarmii au intervenit pentru a calma spiritele, iar conducerea spitalului a demarat o anchetă internă.
22:15
Președintele Nicușor Dan a rămas blocat la Paris din cauza vremii, aeronava militară cu care călătorea neputând decola. Deși exclude achiziția unui avion prezidențial în 2026, incidentul readuce în discuție cât de pregătit este statul român pentru deplasările oficiale la vârf.
22:15
Polymarket refuză să plătească pariuri de 10 milioane de dolari: disputa legată de „invazia” SUA în Venezuela # Adevarul.ro
Polymarket refuză să plătească pariurile câștigătoare legate de o presupusă „invazie” a SUA în Venezuela.
22:00
Ianis Hagi le-a dat gol românilor din lovitură liberă. Succese pentru Craiova și Dinamo # Adevarul.ro
Echipele românești continu stagiul de pregătire din Antaya (Turcia).
21:45
Kevin Keegan are cancer. Fostul mare fotbalist englez a fost spitalizat după dureri abdominale # Adevarul.ro
Anunțul a fost făcut de familie, după ce fostul atacant a fost spitalizat din cauza unor dureri abdominale severe.
21:30
Nuntă anulată în Olanda după un discurs scris de ChatGPT. Instanța: „Căsătoria nu a fost oficializată” # Adevarul.ro
O ceremonie de nuntă din Olanda a fost anulată de justiție după ce s-a constatat că discursul rostit la eveniment nu a respectat cerințele legale
21:15
Trenurile din Gara de Nord circulă cu întârzieri de peste două ore: cablurile de semnalizare au fost tăiate # Adevarul.ro
Circulația trenurilor care pleacă sau sosesc din Gara de Nord a înregistrat miercuri seara întârzieri de peste două ore, din cauza unui incident tehnic pe secția de circulație Periș–Buftea.
21:15
Coșmarul nu s-a încheiat: Gabriel a crescut, dar are nevoie de noi operații. Tânărul suferă de o boală rară, care îi dă dureri cumplite # Adevarul.ro
,,Aș vrea măcar să încerc să trăiesc o viață normală și vă cer tot ajutorul". Este mesajul lui Gabriel, un tânăr de 22 de ani, pasionat de anime-uri și de limba engleză. O boală rară, pe care o are din naștere, îi provoacă dureri cumplite și i-ar putea face organele să cedeze pe rând.
21:00
Rusia a lansat miercuri un nou atac asupra a două porturi din regiunea Odesa, în sudul Ucrainei, soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor opt.
21:00
Regula armatei daneze, valabilă și în cazul unei invazii americane în Groenlanda: „Întâi tragem, apoi punem întrebări” # Adevarul.ro
Soldații danezi sunt obligați, printr-un ordin vechi din 1952, să deschidă focul imediat împotriva oricărei forțe de invazie, fără a aștepta ordine.
Acum 6 ore
20:15
Tragedie în familia unui preot: un băiat a murit după ce mașina condusă de mamă a plonjat în râu. Alți doi frați, în stare gravă # Adevarul.ro
Matei, un băiat de 14 ani, fiu al unui preot din zona Vatra Dornei, a murit în urma gravului accident în care mașina condusă de mama sa a plonjat în albia râului Bistrița. Copilul se afla pe bancheta din spate, iar impactul a fost extrem de violent.
20:15
Femeie împușcată în față de un agent federal în Minneapolis, în timpul unei ample operațiuni anti-imigrație # Adevarul.ro
O femeie a fost împușcată miercuri în Minneapolis de un agent federal de imigrație, în timpul unei operațiuni de amploare desfășurate de autoritățile americane.
20:15
Regatul Unit a oferit sprijin militar Statelor Unite în operaţiunea de capturare a petrolierului rusesc „Marinera” în zona Atlanticului de Nord, miercuri, a anunţat Ministerul britanic al Apărării. De partea cealaltă, Rusia a denunţat o încălcare a normelor internaţionale de navigaţie.
19:30
Gest curajos al unei adolescente din Cluj: a cerut ajutor la 112 când părinții se amenințau reciproc # Adevarul.ro
O adolescentă de 14 ani din Cluj a sunat la 112 pentru a cere ajutor chiar în momentul în care părinții ei se certau violent.
19:15
Reorganizare de război: Ce se ascunde în spatele remanierii din serviciile secrete ale Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, a anunțat o serie de schimbări importante în conducerea principalelor instituții de securitate ale țării, într-un nou val de rotații la nivel înalt, pe fondul războiului cu Rusia și al controverselor politice interne.
19:15
Cursuri suspendate din cauza vremii în mai multe școli din Hunedoara, Mehedinți, Sălaj, Galați și Prahova # Adevarul.ro
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, care au provocat întreruperi ale energiei electrice, ale agentului termic și drumuri impracticabile, mai multe unități de învățământ din România vor suspenda cursurile cu prezență fizică în zilele de 8 și 9 ianuarie 2026.
19:00
Președintele american Donald Trump a lansat un mesaj dur la adresa aliaților din NATO, criticând lipsa de implicare a Alianței fără Statele Unite.
19:00
Fanul care nu se tunde până ce Manchester United nu câștigă cinci meciuri la rând a primit o coafură nouă # Adevarul.ro
Suporterul actualizează situația părului pe contul de Instagram.
19:00
CTP, despre impozitele pe locuințe: „România are cei mai mulți proprietari din Europa de Est, dar contribuie cu puțin la buget” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri pe Facebook revolta românilor față de majorarea impozitelor pe locuințe, făcând referire la declarațiile președintelui Nicușor Dan privind taxele locale.
18:45
Nu demult Rusia a trimis bombardiere în Venezuela pentru a-l sprijini pe Maduro. Acum Moscova a asistat pasiv la îndepărtarea sa de la putere de către SUA. Ce înseamnă aceasta mai ales pentru războiul împotriva Ucrainei?
Acum 8 ore
18:30
Zeci de oameni au încercat să adune lămâile dintr-un TIR răsturnat pe DN 56A. Ce i-a făcut să renunțe # Adevarul.ro
Noaptea trecută, un TIR încărcat cu lămâi s-a răsturnat pe DN 56A, în zona Stârmina, județul Mehedinți.
18:15
Primarul Rareș Hopincă a cerut cercetare disciplinară după afișarea unor sume diferite pentru impozitele pe 2026 # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 2 al Bucureștiului, Rareș Hopincă, a anunțat că a solicitat declanșarea unei cercetări disciplinare la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) Sector 2, după ce mai mulți contribuabili au constatat că le-au fost afișate sume diferite de plată pentru 2026.
18:00
Nicușor Dan vrea avion prezidențial, după ce aeronava Spartan a rămas blocată din cauza zăpezii # Adevarul.ro
Aeronava cu care preşedintele Nicuşor Dan urma să revină din Franţa nu poate decola de la Paris deoarece pista aeroportului este acoperită cu zăpadă.
18:00
SUA au confiscat un al doilea petrolier sancționat, într-o operațiune separată în Marea Caraibelor # Adevarul.ro
SUA au confiscat miercuri un alt petrolier în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, în urma unei operaţiuni separate în Marea Caraibilior.
18:00
Moscova, furioasă după interceptarea petrolierului sub pavilion rusesc de către forțele SUA: „Un act de piraterie” # Adevarul.ro
Statele Unite și Rusia se află într-un schimb de acuzații după ce forțele americane au interceptat în Atlantic un petrolier înregistrat sub pavilion rusesc.
17:45
Primele imagini din operațiunea SUA de preluare a petrolierului rus. „Puteți fugi, dar nu vă puteți ascunde” # Adevarul.ro
Forțele americane au publicat imagini din timpul operațiunii în care au preluat controlul asupra unui petrolier suspectat că face parte din așa‑numita „flotă fantomă” a Rusiei.
17:45
Primar din Gorj reclamat la Poliție după ce a deszăpezit un drum din altă comună. Ce îi reproșează un consilier AUR # Adevarul.ro
Scene tensionate în județul Gorj, unde doi primari din localități vecine au ajuns în conflict după ce edilul unei comune a deszăpezit un drum care aparține, administrativ, altei unități administrativ-teritoriale.
17:15
Gerul pune stăpânire pe România. Ciclon mediteranean cu ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi de până la -16 grade # Adevarul.ro
Administrația Națională de Meteorologie anunță un episod de iarnă autentică în România, „demn de reputația lunii ianuarie”, determinat de un nou ciclon mediteranean care va traversa regiunea în următoarele zile.
17:00
Nicușor Dan se întoarce în România: aeronava Spartan a decolat de pe aeroportul din Paris după 16 ore de blocaj # Adevarul.ro
Aeronava Spartan cu care președintele Nicușor Dan urma să revină în România a decolat miercuri de pe aeroportul din Paris.
16:45
Trump acuză fotografii că îl fac „puțin gras”. Democrații ripostează cu imagini virale: „Nu e vina fotografilor” # Adevarul.ro
O remarcă făcută de Donald Trump despre felul în care este fotografiat a stârnit un nou val de ironii pe rețelele sociale.
16:45
Vacanța școlară de iarnă s-a încheiat, iar elevii din toată țara revin la cursuri joi, 8 ianuarie 2026. Odată cu reluarea școlii începe și Modulul 3 din structura anului școlar 2025–2026.
Acum 12 ore
16:30
Sub impulsul oferit de SUA, care a arătat cum trebuie rezolvată rapid o criză folosind lasoul pentru a aduce la ordine, și la arest, președinții scăpați din staulul democrației, liderii europeni au accelerat team-buildingul pentru pace și au ajuns la un consens privind ce se poate face în Ucraina.
16:30
SUA au câștigat bătălia materială în Venezuela, dar au pierdut-o pe cea simbolică.
16:15
Prețul petrolului a scăzut după ce Trump a anunțat că Venezuela va trimite până la 50 de milioane de barili în SUA # Adevarul.ro
Prețurile globale ale petrolului au scăzut cu peste 1% după ce Donald Trump a declarat că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de țiței din producția țării, aflată în prezent sub blocadă.
16:00
Imagini inedite cu Radu Drăgușin. Stoperul român, filmat la cratiță și punându-și câinele pe fugă # Adevarul.ro
Tottenham a publicat un video făcut acasă la Radu Drăgușin, în Londra.
16:00
Lider PSD, despre blocajul președintelui la Paris: „Ne facem de râs. Putea fi adus acasă cu un zbor de linie. Nu îl «fura» nimeni” # Adevarul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, critică dur modul în care a fost gestionată deplasarea președintelui Nicușor Dan la Paris.
15:45
Călătorii gratuite prin Europa pentru tinerii de 18 ani. UE lansează o nouă rundă DiscoverEU # Adevarul.ro
Comisia Europeană a lansat o nouă rundă a programului DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor peste 40.000 de permise gratuite pentru a călători prin Europa.
15:45
Ce spun canalele pro‑rusești despre operațiunea SUA din Venezuela: „Așa l-ar putea răpi și pe Putin” # Adevarul.ro
Operațiunea fulgerătoare a SUA împotriva Venezuelei, care s-a încheiat cu arestarea președintelui țării Nicolas Maduro a provocat un val de comentarii pline de admirație din partea comunității pro-război, chiar dacă că Rusia și Venezuela sunt legate printr-un acord de parteneriat strategic.
