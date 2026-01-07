Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete
Jurnalul.ro, 8 ianuarie 2026 00:20
Nicușor Dan anunță că va negocia cu Bolojan numirile la marile parchete. Legal și constituțional, premierul nu are niciun rol în această chestiune.
Acum 10 minute
00:30
După 8 ianuarie 2026, lucrurile încep să se așeze vizibil pentru trei zodii, iar sentimentul dominant este acela de eliberare și claritate.
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
Lionel Messi ar prefera să devină proprietar de club decât antrenor când se va retrage din activitatea de jucător, a declarat starul argentinian al fotbalului, scrie AP.
7 ianuarie 2026
23:40
Nicole Kidman și Keith Urban sunt oficial divorțați. Vedeta câștigătoare a premiului Oscar și muzicianul country s-au separat în septembrie, după 19 ani de căsătorie. Divorțul a fost finalizat marți, 6 ianuarie, la Tribunalul Circuitului Davidson County din Tennessee.
Acum 2 ore
23:30
România se pregătește pentru un an istoric în infrastructură: până la 284 km de autostrăzi și drumuri expres ar putea fi deschiși în 2026, inclusiv primul tunel rutier.
23:10
Începând cu 7 ianuarie 2026, turiștii din Roma vor trebui să plătească 2 euro pentru a vizita Fontana di Trevi, dar intrarea rămâne gratuită pentru rezidenți.
23:00
Ministrul de Externe al Ucrainei salută confiscarea petrolierului din Atlantic de către SUA # Jurnalul.ro
Andrii Sybiha, ministrul de Externe al Ucrainei a salutat demersul SUA de a confisca petrolierul Marinera din nordul Oceanul Atlantic, aflat sub pavilion rus.
23:00
Statele Unite şi-au extins teritoriul de-a lungul istoriei, prin achiziţii şi cesiuni care au modelat harta sa actuală, şi pe care acum aspiră să îl extindă din nou odată cu achiziţionarea Groenlandei, scrie miercuri EFE.
23:00
Kevin Keegan, fostul jucător și antrenor al Angliei, a fost diagnosticat cu cancer, a anunțat miercuri familia sa, citată de AP.
23:00
Gustavo Petro a îndemnat cetățenii columbieni să manifeste în stradă ca semn de „apărare a suveranității naționale”, după ce a condamnat amenințările tot mai dure venite din partea președintelui american Donald Trump și a criticat intervenția militară din Venezuela.
22:40
Banca Națională a Bulgariei a intervenit după apariția unor plângeri privind comisioane și restricții ilegale impuse de bănci comerciale pentru schimbul de leva în euro, autoritățile promițând controale zilnice și sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de conversie în perioada trecerii.
22:40
Franța a anunțat că poartă discuții cu aliații europeni despre un posibil răspuns comun, dacă Statele Unite ar trece la fapte în legătură cu Groenlanda.
Acum 4 ore
22:30
Copii închiși la școala de corecție de la Buziaș, torturați de gardieni. Ancheta este în desfășurare # Jurnalul.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj au deschis o anchetă după ce, la sfârșitul anului trecut, doi polițiști de penitenciare din cadrul Centrului Educativ Buziaș au fost acuzați că ar fi abuzat sexual mai mulți adolescenți în vârstă de 15, 16 și 17 ani.
22:10
Traficul a fost oprit miercuri seara din cauza zăpezii pe două drumuri naționale, în județul Caraș-Severin, a anunțat centrul Infotrafic.
22:00
Răspuns unui medic la întrebarea momentului: De ce am făcut gripa A dacă sunt vaccinat antigripal? # Jurnalul.ro
Un medic de familie din România a răspuns la întrebarea momentului: De ce am făcut gripa A dacă sunt vaccinat antigripal?
22:00
Incident tehnic pe secția Periș – Buftea. Întârzieri de sute de minute în Gara de Nord # Jurnalul.ro
Circulația feroviară este grav perturbată, miercuri seară, în Gara de Nord, unde mai multe trenuri înregistrează întârzieri de zeci și chiar sute de minute, atât la sosire, cât și la plecare.
21:40
Colegiul Medicilor din România (CMR) transmite miercuri seara, după decesul unui tânăr la Spitalul Județean Buzău, că, dacă se va divedi că a existat o greșeală medicală, cel vinovat trebuie să răspundă.
21:40
Gigantul american Westlake Corporation a finalizat achiziția fabricilor grupului portughez ACI/Perplastic, care include și unitatea de producție din România.
21:30
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni săptămâna viitoare cu oficiali din Danemarca pentru a discuta despre Groenlanda.
21:10
Republicanii exclud dislocarea de trupe în Venezuela după raidul care a dus la capturarea lui Maduro # Jurnalul.ro
Statele Unite nu intenționează să desfășoare trupe terestre în Venezuela, a declarat președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, după ce mai mulți oficiali ai administrației Trump au participat la o ședință de informare a liderilor din Congres privind evenimentele din Venezuela.
21:00
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și prosperitatea pe 8 ianuarie 2026. Joi este Ziua Inițiatului Calului de Apă și nu este vorba despre noi începuturi vagi. Acesta este momentul în care ceva se oprește în sfârșit din a se mai târî.
20:40
Miercuri, salvamontiștii din Neamț au anunțat, pe pagina de Facebook, că au recuperat cu succes un bărbat din Republica Moldova, blocat în zona înaltă a masivului Cheahlău. Misiunea de salvare a tânărului a durat patru ore, potrivit informăriii.
Acum 6 ore
20:30
Oferta depusă de consorțiul Quantum–Chevron pentru achiziția activelor internaționale ale Lukoil are șanse ridicate să fie aprobată de administrația președinte american Donald Trump, potrivit unei analize publicate de Financial Times.
20:10
Avertisment Infotrafic: Vizibilitate redusă din cauza ceții dense pe drumuri din opt județe # Jurnalul.ro
Centrul Infotrafic avertizează miercuri seara că, din cauza ceții dense, vizibilitatea în trafic este scăzută pe drumurile din opt județe din țară.
20:00
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că ar putea „restabili contactul” cu omologul său rus, Vladimir Putin, în următoarele săptămâni.
19:40
Corpul de Control va face verificări la Spitalul Județean Buzău, unde va avea loc și un audit administrativ, după moartea unui tânăr, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
19:30
Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
19:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a subliniat miercuri că, chiar dacă Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) nu va fi acolo pentru SUA, Washingtonul va fi „întotdeauna acolo” pentru alianță.
19:10
Ce afaceri au proprietarii clubului din Crans-Montana unde a avut loc masacrul de Revelion # Jurnalul.ro
Jacques Moretti (49 de ani) și Jessica Maric (39 de ani), proprietarii clubului Constellation din Crans-Montana unde a avut loc masacrul de Revelion, au patru companii în Elveția și una pe Riviera Franceză.
19:00
Rușii îl ironizează pe Trump: Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela, o mișcare inovatoare # Jurnalul.ro
Rușii îl ironizează pe președintele american Donald Trump în ceea ce privește ultimele evoluții ale diplomației SUA. Să cumperi Groenlanda cu petrol din Venezuela este o mișcare inovatoare, susține un înalt oficial rus.
19:00
Prognoză ANM: Iarnă autentică în România cu ger polar și ninsori abundente până la jumătatea lui ianuarie 2026 # Jurnalul.ro
Prognoză ANM: Ciclon mediteranean aduce ninsori de 30 l/mp, vânt de 85 km/h și ger de -16°C în România până pe 15 ianuarie 2026. Revenire la iarna clasică după ani blânzi!
Acum 8 ore
18:30
Autoritățile locale dintr-un oraș important al României au introdus amenzi usturătoare pentru proprietarii care nu afișează vizibil numărul casei. Măsura vine în sprijinul accelerării intervențiilor echipajelor de urgență, întârziate de explozia construcțiilor noi.
18:30
Mutare-bombă la Marea Neagră. Bruxelles dă undă verde: Hubul european de securitate ar putea fi la noi în țară # Jurnalul.ro
România are sprijinul Comisiei Europene pentru găzduirea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, un proiect strategic pentru securitatea UE.
18:10
Dezvăluirile soțului: ce boală a avut Brigitte Bardot și cum au fost ultimele luni ale actriței # Jurnalul.ro
Ultimul soț al celebrei Brigitte Bardot a dezvăluit ce boală cumplită a grăbit sfârșitul marii actrițe. De asemenea, el a povestit cum au fost ultimele luni din viața actriței. Bărbatul a mai spus că Bardot și-a dorit o înmormântare simplă și ca în casa sa să fie amenajat un muzeu.
17:50
Din cauza vremii nefavorabile din ultimele zile, cursurile cu prezență fizică vor fi suspendate joi și vineri în mai multe școli din trei județe.
17:40
CNIR avansează pe Autostrada Unirii, A8: caută supervizor pentru lucrările de pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani # Jurnalul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat licitație pentru supervizarea lucrărilor pe tronsonul Târgu Frumos – Lețcani de pe Autostrada A8.
17:30
Cât de scump e să trăiești în România? București – locul 296 la nivel mondial la costul vieții # Jurnalul.ro
Numbeo a publicat indicele costului vieții în 479 de orașe ale lumii pentru anul 2026. Conform clasamentului, Bucureștiul ocupă poziția 296, iar pe poziția imediat următoare se plasează capitala Bulgariei, Sofia.
17:10
Nicușor Dan revine în țară după ce a rămas blocat la Paris. Când ajunge avionul Spartan la București # Jurnalul.ro
Președintele Nicușor Dan se întoarce, în sfârșit, în țară, după ce a rămas peste noapte la Paris din cauza ninsorilor abundente. Șeful statului și delegația care îl însoțește s-au îmbarcat în aeronava militară Spartan, iar zborul este estimat la aproximativ cinci ore, cu sosire în jurul orei 21.00.
17:00
Marina militară americană a preluat miercuri controlul asupra unui petrolier sub pavilion rusesc ce naviga în zona Atlanticului de Nord și pe care-l urmărea de mai multe zile, în cadrul blocadei impuse de SUA împotriva petrolierelor care au legături cu Venezuela, transmite AFP.
17:00
Administraţia Naţională de Meteorologie a prelungit, miercuri, atenţionările nowcasting Cod galben de ceaţă valabile în zone din şase judeţe.
16:40
SUA, Venezuela și „dreptul celui puternic”. Cum a fost rescrisă ordinea globală după capturarea lui Nicolás Maduro # Jurnalul.ro
Atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Nicolás Maduro schimbă regulile jocului global. Ce greșeli a făcut Washingtonul, cum reacționează Rusia și ce urmează pentru ordinea mondială.
16:40
Cum îi păcăleste Guvernul Bolojan pe români: Taxe aberante pentru apartamentele mici și vechi din Capitală # Jurnalul.ro
Guvernul Bolojan a anunțat creșterea cu 80% a impozitelor pe proprietăți, însă noile calcule arată sume și de trei ori mai mari.
Acum 12 ore
16:30
Cele mai recente date agregate la nivel național privind avariile din rețeaua electrică, ca urmare a condițiilor meteo severe, făcute publice de Ministerul Energiei arată că numărul gospodăriilor fără curent a rămas de ordinul sutelor, față de cel de aproape 100.000 la debutul vremii extreme.
16:10
Dacă ideea despre pisica perfectă implică mișcare constantă și maratoane de joacă zilnice, rasele active ar putea fi exact ceea ce căutați. Aceste feline pline de energie nu doar dorm la ferestrele însorite - ele aleargă, se cațără, aduc și insistă să facă parte din tot ceea ce faceți, de la cafeaua de dimineață până la relaxarea de seară. Pentru gospodăriile ocupate, copiii jucăuși sau familiile iubitoare de activități în aer liber, ele pot fi tovarăși la nesfârșit de distractivi.
16:00
Michael Reagan, fiul cel mare al președintelui Ronald Reagan, a murit la 80 de ani.
15:40
O țară a interzis două rase de pisici. Amenzile sunt URIAȘE. Ce motive invocă autoritățile? # Jurnalul.ro
Olanda a interzis deținerea și comercializarea raselor de pisici Sphynx și Scottish Fold, posesorii acestora riscând amenzi de până la 1.500 de euro.
15:30
Atenție, șoferi! Traficul pe Valea Prahovei este intens, cu coloane pe DN1 între Predeal, Bușteni și Comarnic. Polițiștii rutieri au transmis rutele alternative și sfaturile pentru a evita blocajele.
15:20
Mașinile care ne-au învățat ce înseamnă libertatea. De la Route 66 la o pasiune construită în timp # Jurnalul.ro
Pentru mulți bărbați, mașinile nu au fost niciodată doar mijloace de transport. Ele au însemnat libertate, evadare, drumuri lungi fără destinație clară și visul unei Americi văzute cândva în filme, reviste sau postere lipite pe pereții adolescenței. Înainte de GPS, aplicații și trafic aglomerat, exista ideea de drum deschis, de motor turat și de Route 66, un simbol al aventurii și al independenței.
15:10
Astrolog: Această zodie trăiește cel mai mare „rebrand” al vieții în 2026. Transformare completă # Jurnalul.ro
Anul 2026 aduce o schimbare radicală pentru o zodie, potrivit astrologului Evan Nathaniel Grim, care susține că acest semn este „destinat unei reinventări totale a sinelui”.
15:00
Fifor critică blocarea președintelui la Paris: Ținem morțiș să ne facem de râsul lumii # Jurnalul.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor a criticat dur blocarea președintelui României la Paris, spunând că „este de neînțeles insistența cu care ținem morțiș să ne facem de râsul lumii” și acuzând un eșec major de organizare în gestionarea deplasărilor externe ale șefului statului.
