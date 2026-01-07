Fără precedent. Președintele Nicușor Dan anunță că va încălca legea la numirea șefilor marilor parchete

15:20

Pentru mulți bărbați, mașinile nu au fost niciodată doar mijloace de transport. Ele au însemnat libertate, evadare, drumuri lungi fără destinație clară și visul unei Americi văzute cândva în filme, reviste sau postere lipite pe pereții adolescenței. Înainte de GPS, aplicații și trafic aglomerat, exista ideea de drum deschis, de motor turat și de Route 66, un simbol al aventurii și al independenței.