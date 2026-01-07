Vești proaste pentru Ianis Stoica! Estrela aduce un „tanc” german pe postul românului
Sport.ro, 8 ianuarie 2026 00:20
Liniștea lui Ianis Stoica la Estrela da Amadora ar putea fi tulburată de ultima mutare pregătită de oficialii lusitani.
Acum 30 minute
00:20
Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma # Sport.ro
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Parmei, fosta echipă a antrenorului român, în etapa a 19-a din Serie A.
00:20

Acum o oră
00:00
Șumudică, show: „Nu am retrogradat pe nimeni în 22 de ani! Cine nu se dedică, să-și facă bagajele” # Sport.ro
Marius Șumudică a semant zilele acestea cu Al-Okhdood și a transmis un mesaj clar de mobilizare pentru salvarea de la retrogradare, avertizându-și jucătorii că nu va accepta jumătăți de măsură în noul său mandat din Arabia Saudită.
7 ianuarie 2026
23:50
Florin Niță este liber de contract din vară, de când a plecat la Damac, însă, ajuns la 38 de ani, portarul nu se grăbește să semneze.
23:50
Echipa antrenată de Cristi Chivu se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A.
Acum 2 ore
23:20
Dinamo pregătește și alte transferuri în această perioadă de mercato.
23:20
„Nu a fost ușor!” Denis Drăguș, primele reacții după revenirea la Gaziantep: „Ați văzut ce s-a scris!” # Sport.ro
Denis Drăguș a aterizat miercuri în Turcia pentru a parafa contractul cu Gaziantep, echipă la care speră să își relanseze cariera după o jumătate de sezon de coșmar la Eyupspor.
23:20
Campioana U BT Cluj a suferit prima înfrângere din 2026 în BKT EuroCup, miercuri, în deplasare, cu Umana Reyer Veneţia, scor 90-83 (41-34), în etapa a XIII-a din grupa A.
23:10
Un moment demn de ”Cascadorii Râsului” a avut loc la prezentarea unui fotbalist.
Acum 4 ore
22:30
Doliu la Tottenham! S-a stins din viață Martin Chivers: ”Unul dintre cei mai mari jucători ai noștri” # Sport.ro
Martin Chivers, fostul golgeter al echipei Tottenham Hotspur, a decedat miercuri, la vârsta de 80 de ani, a anunţat gruparea londoneză pe site-ul oficial.
22:30
Incertitudine la Tottenham în privința lui Radu Drăgușin! Ce se întâmplă cu românul după un an de coșmar # Sport.ro
Tottenham Hotspur nu a luat încă o hotărâre finală în ceea ce privește un eventual împrumut al lui Radu Drăgușin în această fereastră de mercato din ianuarie 2026, transmite presa engleză.
22:30
Dinamo așteaptă întăriri în această perioadă de mercato.
22:20
FCSB și Fenerbahce se vor înfrunta în faza principală Europa League.
22:10
Unirea Slobozia, implicată și în acest sezon în lupta pentru salvarea de la retrogradare, în ciuda startului bun de stagiune, primește o veste bună.
22:00
În acest moment are loc WTT Champions Doha 2026.
21:50
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se duelează cu Parma, fosta echipă a antrenorului român, în runda a 19-a din Serie A.
21:40
„Vamos United!” Louis Munteanu, mesaj pentru americani după transferul în MLS, la DC United # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) le-a transmis un mesaj video suporterilor lui DC United, prin intermediul canalelor oficiale ale clubului din MLS, la scurt timp după oficializarea mutării de la CFR Cluj.
21:30
A marcat pentru FCSB în preliminariile Champions League, dar a ajuns să valoreze cât un jucător din Liga 2 # Sport.ro
Cota unui fost jucător de la FCSB s-a prăbușit la doar câteva luni de la plecarea de la echipa patronată de Gigi Becali.
21:10
Dan Șucu, de urgență la Milano! Decizia de ultim moment luată după seria neagră a lui Genoa # Sport.ro
Dan Șucu, finanțatorul celor de la Genoa, a decis să meargă pe stadionul „Giuseppe Meazza” la partida programată, mâine seară, de la ora 21:45, împotriva celor de la AC Milan.
20:50
CFR Cluj l-a vândut în seara dintre ani pe Louis Munteanu la D.C. United, în MLS, campionatul Statelor Unite ale Americii.
20:40
Unde va juca Mario Balotelli după ce în urmă cu șase luni Dan Șucu l-a dat afară de la Genoa # Sport.ro
Italianul este cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate.
Acum 6 ore
20:30
”Câinii” au organizat un amical în cantonamentul din Antalya, Turcia.
20:30
I-a strâns mâna lui Dan Șucu și a zburat în Argentina! Fotbalistul lăudat de Messi, surprins în aeroport # Sport.ro
Valentin Carboni (20 de ani) a aterizat miercuri dimineață la Buenos Aires, punând capăt aventurii sale la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu.
20:10
Mercato de iarnă aduce o surpriză de proporții pentru un fotbalist român.
19:40
Universitatea Craiova a bifat prima victorie din această iarnă în cantonamentul din Antalya.
19:20
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat din Superliga în această iarnă.
19:10
Brazilianul este cotat la 150 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
19:10
Denis Drăguș (26 de ani) va pleca de la Eyupspor, formație la care a fost împrumutat în prima parte a acestui sezon.
19:00
Olimpiu Moruțan a ajuns la Aris Salonic în luna iulie, liber de contract de la Ankaragucu.
19:00
FCSB, dată în judecată! Fostul portar al campioanei își cere banii la un an după plecare. Suma pretinsă # Sport.ro
Andrei Vlad (26 de ani) a acționat-o în instanță pe FCSB la Tribunalul București, solicitând plata unor restanțe financiare.
18:50
Universitatea Craiova a început cu dreptul stagiul de pregătire din Antalya.
18:50
George Copos, mesaj pentru Rapid după ce giuleștenii au încheiat anul pe 2: ”Sunt convins” # Sport.ro
Echipa din Grant visează la titlu.
Acum 8 ore
18:30
Reacția lui Mihai Teja după ce Ianis Hagi a înscris cu Metaloglobus printr-o execuție superbă # Sport.ro
Metaloglobus a disputat miercuri un meci amical cu Alanyaspor, echipa din Turcia la care activează Ianis Hagi (27 de ani).
18:20
Ciprian Deac a reacționat după ce CFR Cluj nu l-a inclus în lot pentru cantonament: ”Evident că mă doare!” # Sport.ro
CFR Cluj a luat o decizie surprinzătoare în această iarnă: a mers în cantonamentul de la Oliva Nova fără Ciprian Deac, fotbalistul devenit imagine a clubului din Gruia.
18:10
Hermannstadt se mișcă bine pe piața transferurilor în această iarnă.
18:00
UTA a transferat un fotbalist cu prezențe în preliminariile Champions League: ”Joacă aripă stângă, dreaptă, mijlocaș. Bun venit!” # Sport.ro
Arădenii au încheiat anul în mijlocul clasamentului.
17:50
Probleme mari la FCSB! I s-a făcut rău la antrenamente chiar în ziua în care a aflat că poate prinde transferul # Sport.ro
În timp ce FCSB se pregătește pentru cea de-a doua parte a sezonului în cantonamentul din Antalya, Gigi Becali a anunțat că un jucător poate pleca de la echipă în această lună.
17:40
Ce a spus Cristiano Bergodi despre ”moștenirea” lăsată de Sabău la Cluj: ”Asta am găsit aici, din păcate” # Sport.ro
”U” Cluj a încheiat anul pe poziția a șaptea în clasament.
17:10
Alexandru Dedu explică de ce a revenit în lupta pentru șefia FRH: „Mulți își doresc să fiu din nou președinte” # Sport.ro
Alexandru Dedu, omul care a condus Federația Română de Handbal timp de opt ani, a confirmat că intră oficial în cursa pentru un nou mandat la alegerile din luna aprilie a acestui an.
17:10
Străinii, în al nouălea cer după avertismentul primit de Dennis Man: ”I se clatină scaunul!” # Sport.ro
Dennis Man a ajuns în toamnă la PSV Eindhoven, iar internaționalul român s-a adaptat rapid la fotbalul olandez.
17:00
Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul central cu dublă cetățenie, română și italiană, va juca în a doua parte a acestui sezon la Universitatea Cluj.
16:40
Eden Hazard, fotbalistul trecut pe la Chelsea și Real Madrid, revine la echipa națională a Belgiei.
16:40
Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: ”10.000.000€. Îl cumpără echipele mari” # Sport.ro
FCSB este gata să mai renunțe la un jucător în această perioadă de mercato, după ce Malcom Edjouma a plecat deja de la echipă.
16:40
Florin Tănase, pregătit de infernul de la Istanbul: „E meciul anului! Șansele sunt 50-50%” # Sport.ro
Florin Tănase (31 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a prefațat duelul crucial pe care naționala României îl va susține împotriva Turciei, pe 26 martie, în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026.
Acum 12 ore
16:30
Decizia luată de club în privința unui jucător emblematic a lăsat multe semne de întrebare.
16:30
Plecare de urgență din cantonament! A semnat cu penultima clasată din Turcia și va fi coleg cu Denis Drăguș # Sport.ro
Denis Radu (22 de ani), jucătorul de bandă al celor de la Petrolul Ploiești, a părăsit stagiul de pregătire din Antalya pentru a se alătura formației Eyupspor, ocupanta locului 17 în prima ligă turcă, sub formă de împrumut până la vară.
16:10
Gary O'Neil a devenit antrenorul principal al formației Racing Strasbourg.
16:00
Număr 3 mondial cu mentalitate de pierzător: Zverev și-a jignit adversarul care l-a bătut la United Cup # Sport.ro
Nu s-a terminat prima săptămână a anului 2026, iar Alexander Zverev a pierdut deja prima partidă în acest sezon.
15:50
Dan Nistor a vorbit deschis despre ce își propune să realizeze Universitatea Cluj în sezonul curent al Superligii României.
15:40
Ajuns de două zile, la Al-Okhdood, penultima clasată din Saudi Pro League, tehnicianul de 54 de ani are parte de o mediatizare spectaculoasă.
