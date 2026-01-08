Ofertă pentru Florin Niţă! Impedimentul care îl face pe fostul portar al naţionalei să ezite
Primasport.ro, 8 ianuarie 2026 04:20
Ofertă pentru Florin Niţă! Impedimentul care îl face pe fostul portar al naţionalei să ezite
Acum o oră
04:20
Acum 6 ore
00:10
Radu Drăguşin nu se mai poate impune la Tottenham! Rezervă şi la meciul cu Bournemouth # Primasport.ro
Radu Drăguşin nu se mai poate impune la Tottenham! Rezervă şi la meciul cu Bournemouth
00:00
Barcelona a făcut recital în semifinalele Supercupei Spaniei
00:00
VIDEO | Parma - Inter 0-2. Cristi Chivu nu se cramponează de fosta echipă
7 ianuarie 2026
23:10
VIDEO | Reyer Venezia - UBT Cluj 90-83. Italienii au controlat meciul cap-coadă
Acum 8 ore
23:00
Jucătorii Nigeriei ameninţă să boicoteze meciul din sferturile Cupei Africii
22:30
Viitorul lui Olimpiu Moruţan în Grecia este incertt! Internaţionalul român este dorit de două echipe din Turcia # Primasport.ro
Viitorul lui Olimpiu Moruţan în Grecia este incertt! Internaţionalul român este dorit de două echipe din Turcia
22:20
22:10
22:10
Ioan Varga, reacţie clară după ce Deac s-a arătat nemulţumit că a ratat cantonamentul: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare. Sunt extraordinar de deranjat!” # Primasport.ro
Ioan Varga, reacţie clară după ce Deac s-a arătat nemulţumit că a ratat cantonamentul: „De mult nu m-am mai supărat atât de tare. Sunt extraordinar de deranjat!”
22:00
Nova Gorica – CSM Lugoj 3-0, în turul optimilor Challenge Cup la volei feminin
22:00
VIDEO | Napoli - Verona 2-2. Gazdele au revenit spectaculos, dar nu au mai putut marca decisiv # Primasport.ro
VIDEO | Napoli - Verona 2-2. Gazdele au revenit spectaculos, dar nu au mai putut marca decisiv
21:50
Dinamo a mai rezolvat un transfer! Fratele unui jucător din naţionala României semnează în cantonament # Primasport.ro
Dinamo a mai rezolvat un transfer! Fratele unui jucător din naţionala României semnează în cantonament
21:50
Transfer internaţional pregătit de Dinamo! „Câinii” vor să-şi întărească apărarea cu un fundaş din Olanda # Primasport.ro
Transfer internaţional pregătit de Dinamo! „Câinii” vor să-şi întărească apărarea cu un fundaş din Olanda
21:30
Zeljko Kopic şi-a felicitat elevii după victoria cu Young Boys Berna: „Este plăcut cum să începi anul cu o victorie” # Primasport.ro
Zeljko Kopic şi-a felicitat elevii după victoria cu Young Boys Berna: „Este plăcut cum să începi anul cu o victorie”
21:20
Corona Braşov învinge Volley Schonenwerd şi se califică în optimile CEV Cup la volei # Primasport.ro
Corona Braşov învinge Volley Schonenwerd şi se califică în optimile CEV Cup la volei
Acum 12 ore
21:00
Bombă pe piaţa de mercato! FCSB şi Dinamo se luptă pentru semnătura unui jucător din naţionala României # Primasport.ro
Bombă pe piaţa de mercato! FCSB şi Dinamo se luptă pentru semnătura unui jucător din naţionala României
20:50
Legendarul Kevin Keegan a fost diagnosticat cu cancer
20:50
Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au pierdut în ”16-imi” la WTT Champions Doha 2026 # Primasport.ro
Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au pierdut în ”16-imi” la WTT Champions Doha 2026
20:40
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele pentru SUA! Ioan Varga: „Este o chestiune de zile” # Primasport.ro
Un nou jucător de la CFR Cluj îşi pregăteşte bagajele pentru SUA! Ioan Varga: „Este o chestiune de zile”
20:40
Retragere de marcă în ciclism! Simon Yates spune stop la 33 de ani
20:00
Andrei Nicolescu, lăsat cu gura căscată după victoria cu Young Boys Berna: „A fost spectaculos”. Preşedintele lui Dinamo, detalii despre situaţia lui Musi şi Ţicu | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Andrei Nicolescu, lăsat cu gura căscată după victoria cu Young Boys Berna: „A fost spectaculos”. Preşedintele lui Dinamo, detalii despre situaţia lui Musi şi Ţicu | VIDEO EXCLUSIV
19:20
Denis Drăguş, la un pas de noua echipă! Internaţionalul român este aşteptat în cantonament, acolo unde urmează să semneze contractul # Primasport.ro
Denis Drăguş, la un pas de noua echipă! Internaţionalul român este aşteptat în cantonament, acolo unde urmează să semneze contractul
19:10
Transfer stelar în handbalul feminin! Căpitanul naţionalei Franţei a semnat
18:30
Lovitura începutului de an pentru FCSB! Un fost jucător al „roş-albaştrilor” a dat-o în judecată pe campioana României # Primasport.ro
Lovitura începutului de an pentru FCSB! Un fost jucător al „roş-albaştrilor” a dat-o în judecată pe campioana României
18:30
Dinamo - Young Boys Berna 2-0. ”Câinii” încep perfect anul
18:20
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fost nevoit să oprească meciul # Primasport.ro
Universitatea Craiova, amical tensionat în Antalya. Centralul a fost nevoit să oprească meciul
18:10
18:00
Henk Lategan a câştigat etapa a 4-a şi este noul lider al Raliului Dakar la clasa auto. Dacia e pe 2 # Primasport.ro
Henk Lategan a câştigat etapa a 4-a şi este noul lider al Raliului Dakar la clasa auto. Dacia e pe 2
17:50
Un nigerian ce a impresionat în Republica Moldova a semnat în Superliga
17:40
Metaloglobus face eforturi să evite retrogradarea! ”Lanterna roşie” l-a transferat pe unul din cei mai experimentaţi jucători din Superliga # Primasport.ro
Metaloglobus face eforturi să evite retrogradarea! ”Lanterna roşie” l-a transferat pe unul din cei mai experimentaţi jucători din Superliga
17:20
Christ Afalna a plecat de la Slobozia şi a semnat cu alt club din Superliga
17:10
Gigi Becali şi-a dat acordul! Jucătorul de la FCSB este aproape să semneze în străinătate # Primasport.ro
Gigi Becali şi-a dat acordul! Jucătorul de la FCSB este aproape să semneze în străinătate
17:10
Lovitură în Superliga! Denis Bordun, unul din cei mai buni tineri, a semnat!
17:00
Încă un transfer bifat de Csikszereda! Ciucanii şi-au adus mijlocaş cu profil ofensiv # Primasport.ro
Încă un transfer bifat de Csikszereda! Ciucanii şi-au adus mijlocaş cu profil ofensiv
16:30
Apelul familiei lui Jules Bianchi după furtul ultimului cart al campionului decedat
16:30
Corvinul la deszăpezit. Preşedintele, antrenorul şi căpitanul au ajutat la curăţarea zăpezii din zona unui liceu din Hunedoara # Primasport.ro
Corvinul la deszăpezit. Preşedintele, antrenorul şi căpitanul au ajutat la curăţarea zăpezii din zona unui liceu din Hunedoara
16:20
S-a terminat amicalul dintre Alanyaspor şi Metaloglobus. Ianis Hagi a marcat
16:20
Emanuel Gyenes, locul 32 în etapa a patra din Dakar la clasa moto
Acum 24 ore
15:30
UTA Arad, tot mai aproape de prima lovitură a iernii! Atacantul dorit de Adrian Mihalcea urmează să fie prezentat oficial astăzi # Primasport.ro
UTA Arad, tot mai aproape de prima lovitură a iernii! Atacantul dorit de Adrian Mihalcea urmează să fie prezentat oficial astăzi
15:20
Atacantul CFR-ului e la mare căutare! Trei echipe din străinătate s-au interesat de el # Primasport.ro
Atacantul CFR-ului e la mare căutare! Trei echipe din străinătate s-au interesat de el
15:10
Denis Radu, OUT de la Petrolul! Fotbalistul de bandă a plecat din cantonamentul echipei pentru a semna contractul cu un club dintr-un campionat puternic # Primasport.ro
Denis Radu, OUT de la Petrolul! Fotbalistul de bandă a plecat din cantonamentul echipei pentru a semna contractul cu un club dintr-un campionat puternic
14:50
Dinamo l-a convins, jucătorul şi-a dat acceptul, dar transferul e blocat! Care este motivul # Primasport.ro
Dinamo l-a convins, jucătorul şi-a dat acceptul, dar transferul e blocat! Care este motivul
14:30
Bomba zilei! Filipe Coelho, pe banca unui club din Champions League! Craiova şi-ar putea pierde antrenorul în această iarnă # Primasport.ro
Bomba zilei! Filipe Coelho, pe banca unui club din Champions League! Craiova şi-ar putea pierde antrenorul în această iarnă
14:20
De neînţeles! Deac rămâne acasă, dar în cantonament e luat un jucător care a bifat doar un minut în ultimii doi ani # Primasport.ro
De neînţeles! Deac rămâne acasă, dar în cantonament e luat un jucător care a bifat doar un minut în ultimii doi ani
14:00
Răsturnare de situaţie! Jucătorul dat afară de la CFR nu a mai plecat de la Cluj
13:30
E gata! Cine este cel mai valoros fotbalist din lume! Nu e Kylian Mbappe
13:30
FC Bihor atacă promovarea cu un fost jucător de la FCSB!
13:20
Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean # Primasport.ro
Alex Olah, component al CSO Voluntari şi al naţionalei, a suferit o ruptură de tendon ahilean
13:20
Juan Bauza, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Anunţul bombă făcut de Adrian Mititelu, după ce columbienii au anunţat despărţirea de fotbalistul argentinian: „Sunt multe cluburi care şi-l doresc” # Primasport.ro
Juan Bauza, revenire de senzaţie în SuperLiga?! Anunţul bombă făcut de Adrian Mititelu, după ce columbienii au anunţat despărţirea de fotbalistul argentinian: „Sunt multe cluburi care şi-l doresc”
