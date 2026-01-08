Premieră | Autostrada de Centură va avea stații de încărcare a camioanelor electrice și dușuri, pe tronsonul de nord. Unde vor fi amplasate spațiile pentru servicii
Buletin de București, 8 ianuarie 2026 04:50
A0, autostrada de centură a Bucureștiului, va avea, în premieră pentru România, spații pentru servicii dotate cu stații de încărcare a mașinilor și a camioanelor electrice și dușuri. Acestea vor fi amplasate pe lotul 2 din tronsonul de nord al drumului de mare viteză. Spațile pentru servicii vor avea câte 4 hectare, fiind amplasate pe […]
Premieră | Autostrada de Centură va avea stații de încărcare a camioanelor electrice și dușuri, pe tronsonul de nord. Unde vor fi amplasate spațiile pentru servicii # Buletin de București
ILFOV | Taxă specială pentru îngrijirea câinilor fără stăpân, instituită în Corbeanca. Firmele sunt scutite, la propunerea primarului # Buletin de București
O taxă specială pentru îngrijirea câinilor fără stăpân a fost instituită în comuna Corbeanca din județul Ilfov. Este vorba de 25 de lei pentru fiecare gospodărie. Aceasta se aplică anual, începând de la 1 ianuarie 2026. Inițial, taxa propusă era de 50 de lei pentru persoane fizice și 200 de lei pentru persoane juridice, însă […]
Miau Cafe, prima cafenea cu pisici din România, în proces de evacuare. Apel la ajutor, pentru relocarea animalelor # Buletin de București
Miau Cafe, cafeneaua din centrul Capitalei unde pisicile abandonate sunt adăpostite temporar până la găsirea unui cămin, se află în proces de evacuare. Reprezentanții cafenelei au solicitat ajutor pentru relocarea animalelor, pe rețelele de socializare, în contextul în care proprietarul locației a oprit apa de cinci zile. „Nici nu a început bine anul și deja […]
Traficul de pe DN1, pe sensul către București, la final de vacanță: se circulă în coloană în stațiunile de pe Valea Prahovei # Buletin de București
Miercuri după-amiaza, circulația se desfășoară cu dificultate pe DN1, pe sensul către București, după o perioadă de concedii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De joi, 8 ianuarie, cei mai mulți români revin la muncă, iar școlile încep tot atunci, astfel că multe persoane se întorc astăzi din vacanța de la munte. Se circulă în coloană […]
Sector 2 | De ce au apărut sume diferite la impozitele locale. Primăria: au fost afișate valori intermediare, apoi corectate # Buletin de București
Bucureștenii care plătesc impozitele locale la Sectorul 2 au descoperit că sumele au crescut de pe o zi pe alta, când și-au consultat conturile de pe ghiseul.ro. Primăria Sectorului 2 a explicat că situația a apărut din cauza recalculării taxelor între 1 și 6 ianuarie. Mai mulți bucureșteni s-au plâns pe rețelele de socializare că, […]
Câți kilometri vor fi adăugați în 2026 autostrăzilor care pleacă din București. Pro Infrastructură: Un an record # Buletin de București
În 2026, mai mulți kilometri ar putea fi adăugați autostrăzilor care pleacă din București. Acest an se anunță unul optimist din punctul de vedere al drumurilor de mare viteză din țară. Asociația Pro Infrastructură anunță „un an record" pentru kilometri de autostradă și drum expres dați în trafic. Într-un scenariu „realist-optimist", vor fi dați în […]
EDITORIAL | Primăria Sector 3 nu mai are bani pentru masa elevilor. În schimb, bagă milioane de euro în clădiri care nu sunt gata și firme de casă # Buletin de București
Anul 2026 a început cu o veste proastă pentru elevii din Sectorul 3: Primăria a anunțat că nu mai poate finanța masa celor care participă la programul „Școală după școală". Argumentul instituției: nu mai sunt bani. „Măsura adoptată reflectă situația financiară dificilă și lipsa de predictibilitate bugetară la începutul anului 2026, context care impune prudență […]
Taxele și impozitele locale pot fi plătite, din nou, pe platforma ghiseul.ro. Actualizarea datelor s-a încheiat # Buletin de București
Contribuabilii pot plăti, din nou, taxele și impozitele locale pe platforma ghiseul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță că problemele tehnice au fost remediate. Platforma ghiseul.ro este funcțională în acest moment și poate fi utilizată pentru efectuarea plăților online. ADR precizează că, la începutul fiecărui an au loc operațiuni tehnice necesare pentru actualizarea conexiunilor dintre platforma și […]
Rock Symphony Orchestra susține un spectacol grandios pe 10 februarie. Evenimentul începe la ora 20:00. În concert, vor participa orchestra simfonice, un cor, o trupă rock, soliste de operă și un dirijor, multi-instrumentist și vocalist. The ROCK SYMPHONY Orchestra este o veritabilă capodoperă muzicală, care emană o energie incredibil de puternică și o revărsare de […]
Termoficare | Când revine căldura la cele 3.500 de blocuri cu probleme. Avaria de la CET Sud a fost reparată # Buletin de București
Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat marți că Avaria de la CET București Sud a fost rezolvată mai repede cu o zi decât data estimată inițial. Cu toare acestea, cele aproape 3.500 de blocuri afectate nu au încă agent termic la regimul normal. Termoenergetica a explicat într-un mesaj de duminică când revine căldura în apartamente. ELCEN susține […]
Anunțurile cu câini pierduți au crescut cu 150% de Revelion, față de începutul lunii decembrie # Buletin de București
Iubitorii de animale postează constant, pe rețelele de socializare, anunțuri despre câini pierduți, abandonați sau răniți. Însă în perioada sărbătorilor, numărul anunțurilor crește considerabil, cu precădere din cauza artificiilor și a petardelor. Zgomotul puternic traumatizează animalele, care au un auz mult mai sensibil decât oamenii, și poate provoca inclusiv decesul acestora. Cei mai vulnerabili căței […]
Teatrul Muzical Ambasadorii aduce, pentru prima dată în fața publicului din România, prima adaptare scenică pentru copii, după celebrele mituri și legende din Grecia Antică. Spectacolul „Zeii Olimpului – Prometeu și Focul" se joacă pe 21 februarie, la Sala Mare a Palatului Național al Copiilor. „Zeii Olimpului – Prometeu și Focul" este o producție originală, […]
ASPA | Cum poți adopta temporar un animal, prin programul „Foster pentru adopție” # Buletin de București
ASPA recomandă bucureștenilor adopțiile temporare, prin programul „Foster pentru adopție". Inițiativa oferă câinilor din adăpost un mediu sigur și echilibrat, chiar și atunci când adopția definitivă nu este posibilă. Prin programul Foster, adoptatorii temporari pot contribui la creșterea câinilor, până când animalul merge, definitiv, la o familie. Cum se adoptă temporar Pentru a intra în […]
Piste de biciclete, parcări și străzi refăcute „unde va fi nevoie”. Primăria Sectorului 3 pregătește un contract „umbrelă” de 40 de milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 3 a lansat, cu doar trei zile înainte de Crăciun, o licitație publică pentru încheierea unui acord-cadru de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii de mobilitate urbană durabilă, cu o valoare maximă estimată de 195 de milioane de lei (aproape 40 de milioane de euro). Așa numitul contract „umbrelă" se va întinde pe […]
Duminică, 11 ianuarie 2026, are loc un târg de adopții de pisici, organizat la un cabinet veterinar din Sectorul 2. Evenimentul se află la a cincea ediție. Târgul este organizat de Ambasadorii Faptelor Bune și va fi găzduit la Paw Vet, pe Strada Sică Alexandrescu nr. 22, Sector 2, București. Evenimentul are loc între orele […]
Sector 1 | Peste 5 milioane de euro pentru un parc în cartierul Henri Coandă. Piste de alergare, zone pentru câini, foișoare și locuri de joacă în viitorul Parc Henri Coandă # Buletin de București
Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1 a lansat o procedură de achiziție publică pentru servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru amenajarea unui parc în cartierul Henri Coandă. Conform anunțului publicat în Sistemul electronic de achiziții publice (SEAP), valoarea totală estimată a contractului este de 26.300.660 de lei (peste 5,1 […]
ILFOV | Rețele Electrice întrerupe curentul electric. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 08–13 ianuarie, în mai multe zone din Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în Ilfov Joi, 08.01.2026 Vineri, 09.01.2026 CITEȘTE ȘI: ILFOV | Giratorii luminate de Crăciun cu aproape 10.000 de euro bucata, […]
Stâlpi noi de iluminat, instalaţi în Chitila, cu 3,4 milioane de lei. Lista cu străzile vizate # Buletin de București
Sistemul de iluminat public din Chitila ar urma să fie modernizat în perioada următoare, anunţă autoritatea locală, după semnarea contractului de finanţare cu Agenţia Fondului de Mediu (AFM). Lucrările presupun instalarea a 45 de stâlpi noi de iluminat, precum și înlocuirea a 23 de corpuri de iluminat, amplasate pe stâlpi deja existenţi. Valoarea proiectului se […]
Avaria de la CET București Sud a fost rezolvată. Mai durează însă până revine căldură la cele 3.500 de blocuri # Buletin de București
Electrocentrale București (ELCEN) a anunțat că a fost finalizată intervenția tehnică asupra cazanului de abur nr. 4 din cadrul CET București Sud. Echipamentul a fost readus în funcțiune în condiții de siguranță, respectând procedurile tehnice în vigoare. În primele zile ale anului 2026, aproape 3.500 de blocuri din București au rămas fără apă caldă și […]
TERMOFICARE | Termoenergetica „înghite“ mai multă apă. Necesarul de adaos a crescut sezonul trecut la aproape 15.000 de căzi pe oră # Buletin de București
Trendul de scădere a pierderilor din sistemul de termoficare, înregistrat în ultimii ani, s-a oprit brusc. Datele oficiale furnizate de Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB), la solicitarea Buletin de București, arată o revenire a debitului de adaos la valori critice pentru sezonul trecut. Adică, se consumă din nou mai multă apă. Rețeaua subterană pare să […]
Un stejar de 300 de ani, unul dintre cei mai vechi din București, parte din vechea pădure care acoperea o parte din teritoriul pe care se află azi Capitala, s-a prăbușit marți. „S-a dus un mare simbol al Bucureștiului! Stejarul, monument al naturii, de la intersecția bulevardului Ferdinand I cu strada Horei din București nu […]
Piața imobiliară din București: care au fost cele mai scumpe și cele mai ieftine cartiere în 2025 # Buletin de București
Datele privind piața imobiliară din București, în 2025, arată diferențe semnificative de preț între zonele Capitalei în privința achiziționării de locuințe, dar și a închirierii acestora, conform unei analize realizate de Imobiliare.ro. În 2025, Bucureștiul a dominat topul național al celor mai scumpe cartiere pentru achiziționarea de apartamente, dar a fost prezent și în clasamentul […]
Blocul „Cireșica”, vechi de 125 de ani, consolidat cu 5 milioane de euro din PNRR # Buletin de București
Un imobil rezidențial construit la finalul secolului al XIX-lea, situat pe bulevardul Schitu Măgureanu nr. 3 din Sectorul 5, urmează să fie consolidat seismic și renovat energetic, printr-o investiție publică estimată la peste 24 de milioane de lei fără TVA (aproximativ 5 milioane de euro). Licitația publică a fost lansată de Administrația Municipală pentru Consolidarea […]
Eros Ramazzotti ajunge, din nou, la București pe 22 aprilie 2026. Artistul va susține un concert la Laminor Arena, în cadrul turneului mondial „Una Storia Importante". Dupa showul sold-out de acum doi ani, Eros Ramazzotti revine la București. Noul turneu mondial va debuta pe 14 februarie 2026, la Accor Arena din Paris. Aceasta va fi prima oprire din cele 30 […]
Afaceri de apartament pentru nevăzători, la PMB: o firmă cu venituri cât două cafele a câștigat un contract de 250.000 de lei pentru marcaje tactile # Buletin de București
Administrația Străzilor București (ASB), instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului București (PMB), a atribuit un contract de peste 250.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) pentru furnizarea de marcaje tactile destinate persoanelor cu dizabilități de vedere. Contractul vizează achiziția a 10.000 de marcaje tactile și 1.300 kg de adeziv bicomponent și a fost atribuit în […]
Sector 1 | Taxele și impozitele locale pot fi achitate inclusiv pe 6 și 7 ianuarie 2026 # Buletin de București
Cetățenii pot achita taxele și impozitele locale aferente anului 2026 și pe 6 și 7 ianuarie, care sunt zile liberele legale, prin platformele online și canalele alternative puse la dispoziție de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1. Sediul DGITL Sector 1 este închis în zilele de 6 și 7 ianuarie, iar activitatea […]
Guvernul amână din nou amenda pentru nemontarea de repartitoare pentru căldură. Cât timp se va mai merge pe paușal # Buletin de București
Amenda pentru
Termoficare | Aproape 3.500 de blocuri nu au căldură și apă caldă. Avaria va fi reparată abia pe 7 ianuarie # Buletin de București
Aproape 3.500 de blocuri nu au căldură și apă caldă luni, 5 ianuarie, din cauza unei noi avarii la CET Sud, care a avut loc duminică. ELCEN estimează că reparațiile vor fi gata cel mai devreme pe 7 ianuarie. Cele mai afectate sunt sectoarele 2 și 3, dar fără agent termic sunt și imobile din […] The post Termoficare | Aproape 3.500 de blocuri nu au căldură și apă caldă. Avaria va fi reparată abia pe 7 ianuarie appeared first on Buletin de București.
Sector 3 | Programul „Școală după Școală” revine în 2026, dar fără masă pentru copii. Lista completă a școlilor # Buletin de București
Suspendarea programului „Școală după Școală”, din Sectorul 3, a creat tensiuni odată cu anunuțul că nu va mai fi reluat în 2026 din lipsă de fonduri. După ce situația a fost făcută publică, primăria a decis totuși continuarea programului doar pentru perioada ianuarie–iunie 2026, însă fără asigurarea serviciului de hrană. Pe grupul de Facebook Cetățean […] The post Sector 3 | Programul „Școală după Școală” revine în 2026, dar fără masă pentru copii. Lista completă a școlilor appeared first on Buletin de București.
Linia 163 revine la traseul de bază din 6 ianuarie, potrivit unei postări pe Facebook a Societății de Transport București (STB). Măsura a fost dispusă ca urmare a finalizării lucrărilor ce afectau condițiile de circulație de pe Strada Entuziasmului. Astfel, vehiculele vor circula de la terminalul „Giulești Sârbi” pe un traseu ce va trece pe […] The post STB | Linia 163 revine la traseul de bază din 6 ianuarie appeared first on Buletin de București.
Programul de Bobotează pentru magazinele PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov # Buletin de București
Magazinele PPC Energie din București și din județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise pe 6 și 7 ianuarie, zile libere legale, a anunțat distribuitorul de energie electrică și gaze naturale într-un comunicat de presă. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din Capitală care va funcționa după programul normal. În aceste două zile și […] The post Programul de Bobotează pentru magazinele PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov appeared first on Buletin de București.
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, va fi înființată stația „Câmpul Pipera”, pe traseul liniei 343, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Se înființează o nouă stație pe traseul liniei 343 Noua stație de autobuz va fi situată pe Strada Câmpul Pipera, pe ambele sensuri. Măsura a […] The post O nouă stație pe traseul liniei 343, începând cu 9 ianuarie appeared first on Buletin de București.
Sector 4 | Brazii vor fi colectați de la ghenele blocurilor de către operatorul de salubrizare # Buletin de București
Brazii vor fi colectați de la ghenele blocurilor de către operatorul de salubrizare în Sectorul 4, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții administrației locale. Ridicarea pomilor festivi se va face gratuit de către Bin Go Solutions, fostă Rosal Grup. Pentru a simplifica procedeul de colectare, cetățenii care locuiesc la bloc vor fi nevoiți să îi ducă […] The post Sector 4 | Brazii vor fi colectați de la ghenele blocurilor de către operatorul de salubrizare appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Unde se colectează brazii de Crăciun: non-stop în două centre, cu programare din fața casei # Buletin de București
Două centre din Sectorului 2 colectează non-stop brazii de Crăciun, după sărbători. În schimb, ridicarea de la blocuri și case se face doar cu programare, anunță Supercom, compania de salubritate care gestionează ridicarea deșeurilor din Sectorul 2. Astfel, cetățenii din Sectorul 2 își pot duce brazii de Crăciun non-stop în cele două puncte din zona […] The post Sector 2 | Unde se colectează brazii de Crăciun: non-stop în două centre, cu programare din fața casei appeared first on Buletin de București.
Cetățenii din Sectorul 3 pot lăsa bradul de Crăciun lângă ghenele de gunoi. Primăria Sectorului 3 îi colectează gratuit, potrivit unui comunicat al administrației locale, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3. „Primăria Sectorului 3 le reamintește cetățenilor să nu arunce brazii la întâmplare după încheierea sărbătorilor și să folosească punctele de colectare existente”, au […] The post Sector 3 | Unde poți lăsa bradul de Crăciun, după sărbători appeared first on Buletin de București.
Parcarea de la Terminalul Sosiri, de pe Aeroportul Otopeni, va fi consolidată pentru reducerea riscului seismic # Buletin de București
Parcarea de la Terminalul Sosiri, de pe Aeroportului Otopeni, va fi consolidată de o firmă din Iași, care a câștigat o licitație pentru acest proiect, potrivit unui document consultat de Profit.ro. Contractul era estimat la 32,33 milioane de lei, fără TVA, pe o durată de 46 de luni, însă a fost atribuit acum pentru suma […] The post Parcarea de la Terminalul Sosiri, de pe Aeroportul Otopeni, va fi consolidată pentru reducerea riscului seismic appeared first on Buletin de București.
Ultima săptămână cu luminițe de Crăciun în București. Iluminatul festiv a scos opt milioane de lei din bugetul PMB # Buletin de București
Este ultima săptămână în care bucureștenii se mai pot bucura de luminițe de Crăciun. Iluminatul festiv rămâne aprins pe principale artere ale Capitalei, până pe 12 ianuarie, anunță municipalitatea. Aproximativ 9.800 de decorațiuni luminoase, cu peste șapte milioane de beculețe, au fost montate în această iarnă, de către Primăria Capitalei, prin compania municipală Iluminat Public […] The post Ultima săptămână cu luminițe de Crăciun în București. Iluminatul festiv a scos opt milioane de lei din bugetul PMB appeared first on Buletin de București.
Trafic lejer in Capitală, în prima zi „de muncă” din an. Când reîncep ambuteiajele # Buletin de București
Bucureștiul a înregistrat luni dimineață valori de trafic neobișnuit de scăzute pentru o zi lucrătoare de început de an. Hărțile digitale de monitorizare a traficului, de obicei colorate în roșu la orele 08:00, au rămas verzi pe marile bulevarde. „Anomalia” rutieră se explică prin lipsa a doi mari generatori de trafic din ecuația ambuteiajelor: sistemul […] The post Trafic lejer in Capitală, în prima zi „de muncă” din an. Când reîncep ambuteiajele appeared first on Buletin de București.
Podul hobanat din Parcul Drumul Taberei, reparații de peste 700.000 de euro. Structura, afectată de „depunerile de excremente de păsări“ și „contactul cu solul” # Buletin de București
Podul suspendat peste lacul din Parcul Drumul Taberei, una dintre cele mai vizibile și circulate structuri pietonale din Sectorul 6, urmează să fie reparată. Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, a lansat o licitația publică pentru lucrări de reparații curente, cu o valoare estimată de […] The post Podul hobanat din Parcul Drumul Taberei, reparații de peste 700.000 de euro. Structura, afectată de „depunerile de excremente de păsări“ și „contactul cu solul” appeared first on Buletin de București.
Contract „mamut” de aproape 2 milioane de euro pentru întreținerea locurilor de joacă și a terenurilor de sport din Sectorul 1 # Buletin de București
Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, a lansat o licitație publică pentru lucrări de întreținere și reparații la terenuri de sport și locuri de joacă din sector. Potrivit documentației, valoarea contractului poate ajunge la aproape 2 milioane de euro, suma reprezentând plafonul maxim al […] The post Contract „mamut” de aproape 2 milioane de euro pentru întreținerea locurilor de joacă și a terenurilor de sport din Sectorul 1 appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 1, prin operatorul de salubritate, Romprest, colectează gratuit brazii de Crăciun, atât de la blocuri, cât și din zonele de case. „Fiecare brad colectat înseamnă mai puțin gunoi pe domeniul public, dar și un exemplu de responsabilitate în domeniul reciclării”, a transmis primăria, printr-un comunicat. La blocuri brazii trebuue lăsați la ghenele de […] The post Sector 1 | Cum se colectează brazii de Crăciun appeared first on Buletin de București.
FOTO | Grădini senzoriale și foișoare „smart” în Parcul Regina Maria din Sectorul 1. Contractul depășește 2 milioane de euro # Buletin de București
Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, a lansat o licitație publică pentru reabilitarea, modernizarea și amenajarea peisagistică a Parcului Regina Maria, situat pe strada Turda, în Sectorul 1 al Capitalei. Valoarea estimată a contractului depășește 11,2 milioane de lei, echivalentul a peste 2 milioane […] The post FOTO | Grădini senzoriale și foișoare „smart” în Parcul Regina Maria din Sectorul 1. Contractul depășește 2 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
Întârzieri de o oră pe rutele CFR dinspre Târgu Jiu și Iași, spre Capitală. Timpi mari de așteptare și în coloana formată pe DN1 # Buletin de București
Întârzieri de o oră pe rutele CFR dinspre Târgu Jiu și Iași, spre Capitală, după cum arată panoul de informare a călătorilor amplasat în Gara de Nord. În prezent mai este afectat un tren de la Iași al operatorului CFR Călători, după ce garnitura de la Târgu Jiu a ajuns în stație. Călătorii care aleg […] The post Întârzieri de o oră pe rutele CFR dinspre Târgu Jiu și Iași, spre Capitală. Timpi mari de așteptare și în coloana formată pe DN1 appeared first on Buletin de București.
METEO | Vremea din Capitală se răcește. Cresc șansele de apariție a poleiului în prima parte a săptămânii # Buletin de București
Vremea din Capitală se răcește în perioada 5-12 ianuarie, potrivit datelor prezentate de meteorologii ANM. Cresc și șansele de apariție a poleiului la început de săptămână. Luni, 5 ianuarie, vremea va fi închisă, cu temperaturi scăzute și cer noros. În această zi vântul va sufla moderat cu viteze ce nu vor depăși 35 km/h iar […] The post METEO | Vremea din Capitală se răcește. Cresc șansele de apariție a poleiului în prima parte a săptămânii appeared first on Buletin de București.
Datele despre calitatea aerului vor fi publicate în timp real, nu cu întârziere de o zi # Buletin de București
Ministerul Mediului a modificat, la finalul anului trecut, modul în care sunt raportate datele oficiale privind calitatea aerului. Un ordin de ministru semnat de Diana Buzoianu prevede ca valorile poluanților să fie publicate sub formă de medii orare, nu ca medie a ultimelor 24 de ore, așa cum se întâmplă în prezent. Schimbarea vine după […] The post Datele despre calitatea aerului vor fi publicate în timp real, nu cu întârziere de o zi appeared first on Buletin de București.
Termoficare | Peste 1.000 de blocuri fără apă caldă și căldură, după o avarie la CET Sud. Sistemul funcționează la 84% # Buletin de București
Duminică, 4 ianuarie, peste 1.000 de blocuri din sectoarele 2 și 3 au rămas fără apă caldă și căldură, potrivit aplicației Termoalert, care indică 84% funcționare normală a rețelei. Deși în aplicație nu arată, Termoenergetica a transmis că, din cauza unei avarii la CET Sud, sectoarele 4 și 5 sunt, de asemenea, parțial afectate. CET […] The post Termoficare | Peste 1.000 de blocuri fără apă caldă și căldură, după o avarie la CET Sud. Sistemul funcționează la 84% appeared first on Buletin de București.
Gazonul „verde” distruge o nouă linie de tramvai: Șoseaua Progresului, un nod vital de transport, cedează după modelul Calea Rahovei # Buletin de București
Dezastrul tehnic înregistrat pe linia 32 se repetă, la indigo, pe un alt tronson vital pentru transportul public din Capitală. Șoseaua Progresului, artera care leagă zona Răzoare de Constantin Istrati, dă semne clare de cedare a infrastructurii de tramvai, la câțiva ani de la montarea gazonului peste stratul de balast care susține șinele. Tronsonul de […] The post Gazonul „verde” distruge o nouă linie de tramvai: Șoseaua Progresului, un nod vital de transport, cedează după modelul Calea Rahovei appeared first on Buletin de București.
Harta dăunătorilor din Capitală. Șobolanii „au ocupat” kilometrul 0 și cartierele Drumul Taberei, Tei, Giulești și Giurgiului # Buletin de București
Bucureștenii din Drumul Taberei, Tei, Giulești și Giurgiului se confruntă cu o prezență constantă a rozătoarelor. Datele analizate din harta interactivă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (ADIDDD) arată că în ultimele luni din 2025 aceste cartiere au figurat cu un grad „mediu” de infestare cu șobolani. Capitala este fragmentată administrativ […] The post Harta dăunătorilor din Capitală. Șobolanii „au ocupat” kilometrul 0 și cartierele Drumul Taberei, Tei, Giulești și Giurgiului appeared first on Buletin de București.
