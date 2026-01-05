Sector 3 | Programul „Școală după Școală” revine în 2026, dar fără masă pentru copii. Lista completă a școlilor
Buletin de București, 5 ianuarie 2026 16:50
Suspendarea programului „Școală după Școală", din Sectorul 3, a creat tensiuni odată cu anunuțul că nu va mai fi reluat în 2026 din lipsă de fonduri. După ce situația a fost făcută publică, primăria a decis totuși continuarea programului doar pentru perioada ianuarie–iunie 2026, însă fără asigurarea serviciului de hrană. Pe grupul de Facebook Cetățean […]
• • •
Suspendarea programului „Școală după Școală", din Sectorul 3, a creat tensiuni odată cu anunuțul că nu va mai fi reluat în 2026 din lipsă de fonduri. După ce situația a fost făcută publică, primăria a decis totuși continuarea programului doar pentru perioada ianuarie–iunie 2026, însă fără asigurarea serviciului de hrană. Pe grupul de Facebook Cetățean […]
Linia 163 revine la traseul de bază din 6 ianuarie, potrivit unei postări pe Facebook a Societății de Transport București (STB). Măsura a fost dispusă ca urmare a finalizării lucrărilor ce afectau condițiile de circulație de pe Strada Entuziasmului. Astfel, vehiculele vor circula de la terminalul „Giulești Sârbi" pe un traseu ce va trece pe […]
16:00
Programul de Bobotează pentru magazinele PPC Energie din București, Giurgiu și Ilfov # Buletin de București
Magazinele PPC Energie din București și din județele Giurgiu și Ilfov vor fi închise pe 6 și 7 ianuarie, zile libere legale, a anunțat distribuitorul de energie electrică și gaze naturale într-un comunicat de presă. Excepție face magazinul situat în Galeriile Titan din Capitală care va funcționa după programul normal. În aceste două zile și […]
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, va fi înființată stația „Câmpul Pipera", pe traseul liniei 343, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Se înființează o nouă stație pe traseul liniei 343 Noua stație de autobuz va fi situată pe Strada Câmpul Pipera, pe ambele sensuri. Măsura a […]
Sector 4 | Brazii vor fi colectați de la ghenele blocurilor de către operatorul de salubrizare # Buletin de București
Brazii vor fi colectați de la ghenele blocurilor de către operatorul de salubrizare în Sectorul 4, potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții administrației locale. Ridicarea pomilor festivi se va face gratuit de către Bin Go Solutions, fostă Rosal Grup. Pentru a simplifica procedeul de colectare, cetățenii care locuiesc la bloc vor fi nevoiți să îi ducă […]
Sector 2 | Unde se colectează brazii de Crăciun: non-stop în două centre, cu programare din fața casei # Buletin de București
Două centre din Sectorului 2 colectează non-stop brazii de Crăciun, după sărbători. În schimb, ridicarea de la blocuri și case se face doar cu programare, anunță Supercom, compania de salubritate care gestionează ridicarea deșeurilor din Sectorul 2. Astfel, cetățenii din Sectorul 2 își pot duce brazii de Crăciun non-stop în cele două puncte din zona […]
Cetățenii din Sectorul 3 pot lăsa bradul de Crăciun lângă ghenele de gunoi. Primăria Sectorului 3 îi colectează gratuit, potrivit unui comunicat al administrației locale, prin Direcția Generală de Salubritate Sector 3. „Primăria Sectorului 3 le reamintește cetățenilor să nu arunce brazii la întâmplare după încheierea sărbătorilor și să folosească punctele de colectare existente", au […]
Parcarea de la Terminalul Sosiri, de pe Aeroportul Otopeni, va fi consolidată pentru reducerea riscului seismic # Buletin de București
Parcarea de la Terminalul Sosiri, de pe Aeroportului Otopeni, va fi consolidată de o firmă din Iași, care a câștigat o licitație pentru acest proiect, potrivit unui document consultat de Profit.ro. Contractul era estimat la 32,33 milioane de lei, fără TVA, pe o durată de 46 de luni, însă a fost atribuit acum pentru suma […]
Ultima săptămână cu luminițe de Crăciun în București. Iluminatul festiv a scos opt milioane de lei din bugetul PMB # Buletin de București
Este ultima săptămână în care bucureștenii se mai pot bucura de luminițe de Crăciun. Iluminatul festiv rămâne aprins pe principale artere ale Capitalei, până pe 12 ianuarie, anunță municipalitatea. Aproximativ 9.800 de decorațiuni luminoase, cu peste șapte milioane de beculețe, au fost montate în această iarnă, de către Primăria Capitalei, prin compania municipală Iluminat Public […]
Trafic lejer in Capitală, în prima zi „de muncă” din an. Când reîncep ambuteiajele # Buletin de București
Bucureștiul a înregistrat luni dimineață valori de trafic neobișnuit de scăzute pentru o zi lucrătoare de început de an. Hărțile digitale de monitorizare a traficului, de obicei colorate în roșu la orele 08:00, au rămas verzi pe marile bulevarde. „Anomalia" rutieră se explică prin lipsa a doi mari generatori de trafic din ecuația ambuteiajelor: sistemul […]
Podul hobanat din Parcul Drumul Taberei, reparații de peste 700.000 de euro. Structura, afectată de „depunerile de excremente de păsări“ și „contactul cu solul” # Buletin de București
Podul suspendat peste lacul din Parcul Drumul Taberei, una dintre cele mai vizibile și circulate structuri pietonale din Sectorul 6, urmează să fie reparată. Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, a lansat o licitația publică pentru lucrări de reparații curente, cu o valoare estimată de […]
Contract „mamut” de aproape 2 milioane de euro pentru întreținerea locurilor de joacă și a terenurilor de sport din Sectorul 1 # Buletin de București
Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, a lansat o licitație publică pentru lucrări de întreținere și reparații la terenuri de sport și locuri de joacă din sector. Potrivit documentației, valoarea contractului poate ajunge la aproape 2 milioane de euro, suma reprezentând plafonul maxim al […]
Primăria Sectorului 1, prin operatorul de salubritate, Romprest, colectează gratuit brazii de Crăciun, atât de la blocuri, cât și din zonele de case. „Fiecare brad colectat înseamnă mai puțin gunoi pe domeniul public, dar și un exemplu de responsabilitate în domeniul reciclării", a transmis primăria, printr-un comunicat. La blocuri brazii trebuue lăsați la ghenele de […]
FOTO | Grădini senzoriale și foișoare „smart” în Parcul Regina Maria din Sectorul 1. Contractul depășește 2 milioane de euro # Buletin de București
Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1, instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 1, a lansat o licitație publică pentru reabilitarea, modernizarea și amenajarea peisagistică a Parcului Regina Maria, situat pe strada Turda, în Sectorul 1 al Capitalei. Valoarea estimată a contractului depășește 11,2 milioane de lei, echivalentul a peste 2 milioane […]
Întârzieri de o oră pe rutele CFR dinspre Târgu Jiu și Iași, spre Capitală. Timpi mari de așteptare și în coloana formată pe DN1 # Buletin de București
Întârzieri de o oră pe rutele CFR dinspre Târgu Jiu și Iași, spre Capitală, după cum arată panoul de informare a călătorilor amplasat în Gara de Nord. În prezent mai este afectat un tren de la Iași al operatorului CFR Călători, după ce garnitura de la Târgu Jiu a ajuns în stație. Călătorii care aleg […]
METEO | Vremea din Capitală se răcește. Cresc șansele de apariție a poleiului în prima parte a săptămânii # Buletin de București
Vremea din Capitală se răcește în perioada 5-12 ianuarie, potrivit datelor prezentate de meteorologii ANM. Cresc și șansele de apariție a poleiului la început de săptămână. Luni, 5 ianuarie, vremea va fi închisă, cu temperaturi scăzute și cer noros. În această zi vântul va sufla moderat cu viteze ce nu vor depăși 35 km/h iar […]
Datele despre calitatea aerului vor fi publicate în timp real, nu cu întârziere de o zi # Buletin de București
Ministerul Mediului a modificat, la finalul anului trecut, modul în care sunt raportate datele oficiale privind calitatea aerului. Un ordin de ministru semnat de Diana Buzoianu prevede ca valorile poluanților să fie publicate sub formă de medii orare, nu ca medie a ultimelor 24 de ore, așa cum se întâmplă în prezent. Schimbarea vine după […]
Termoficare | Peste 1.000 de blocuri fără apă caldă și căldură, după o avarie la CET Sud. Sistemul funcționează la 84% # Buletin de București
Duminică, 4 ianuarie, peste 1.000 de blocuri din sectoarele 2 și 3 au rămas fără apă caldă și căldură, potrivit aplicației Termoalert, care indică 84% funcționare normală a rețelei. Deși în aplicație nu arată, Termoenergetica a transmis că, din cauza unei avarii la CET Sud, sectoarele 4 și 5 sunt, de asemenea, parțial afectate. CET […]
Gazonul „verde” distruge o nouă linie de tramvai: Șoseaua Progresului, un nod vital de transport, cedează după modelul Calea Rahovei # Buletin de București
Dezastrul tehnic înregistrat pe linia 32 se repetă, la indigo, pe un alt tronson vital pentru transportul public din Capitală. Șoseaua Progresului, artera care leagă zona Răzoare de Constantin Istrati, dă semne clare de cedare a infrastructurii de tramvai, la câțiva ani de la montarea gazonului peste stratul de balast care susține șinele. Tronsonul de […]
Harta dăunătorilor din Capitală. Șobolanii „au ocupat” kilometrul 0 și cartierele Drumul Taberei, Tei, Giulești și Giurgiului # Buletin de București
Bucureștenii din Drumul Taberei, Tei, Giulești și Giurgiului se confruntă cu o prezență constantă a rozătoarelor. Datele analizate din harta interactivă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție (ADIDDD) arată că în ultimele luni din 2025 aceste cartiere au figurat cu un grad „mediu" de infestare cu șobolani. Capitala este fragmentată administrativ […]
TAROM ratează în ianuarie termenele pentru modernizarea flotei. Când vor ajunge noile Boeing 737 MAX 8 la Otopeni # Buletin de București
Compania aeriană de stat are semnate două contracte de leasing pentru patru avioane noi de tip Boeing 737 MAX, însă livrarea unora dintre avioane a fost amânată, notează publicația de specialitate boardingpass.ro TAROM ratează astfel din nou termenele asumate pentru modernizarea flotei, iar noile aeronave Boeing 737 MAX 8, vitale pentru reducerea costurilor operaționale, nu […]
STB a început, imediat după Crăciun, lucrări de scoatere a gazonului de pe linia de tramvai 32 și de reparare a căii de rulare, conform mobilitate.eu. Gazonul și stratul de pământ au permis infiltrarea apei în structura căii de rulare, ceea ce a dus, în timp, la compromiterea suportului de piatră spartă și balast. Amestecul […]
Patinoarul Berceni Arena, închis publicului. Accesul pe gheață este permis doar pentru antrenamentele din cadrul campionatului # Buletin de București
Patinoarul Berceni Arena este închis publicului, anunță reprezentanții Primăriei Sectorului 4. Accesul pe gheață în această perioadă va fi permis doar pentru antrenamentele din cadrul campionatului găzduit în Berceni. „În această perioadă, Patinoarul Berceni Arena este închis publicului. Zilele acestea se desfășoară doar antrenamente ale echipelor participante la Campionatul Mondial de hochei U 20, divizia […]
VIDEO | Trei vulpi au fost surprinse de camere în curtea Muzeului Antipa, lângă Guvern # Buletin de București
Trei vulpi au pătruns sâmbătă dimineață în curtea Muzeului Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa", situat în Piața Victoriei. Imaginile surprinse de sistemul de supraveghere confirmă prezența animalelor sălbatice în zona zero a Capitalei, lângă sediul Guvernului. „Este un exemplu de ecologie urbană, care ne oferă ocazia de a aduce în atenția publicului biodiversitatea prezentă […]
Se circulă cu dificultate pe DN1 de la Brașov spre București. Circulația, afectată și în zonele Moeciu și Poiana Brașov # Buletin de București
Se circulă cu dificultate pe DN1 dinspre Brașov spre București, notează reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Brașov (IPJ Brașov). Traficul este afectat începând cu stațiunea Predeal, din cauza numărului mare de mașini ce se întorc în Capitală.
Întârzieri de două ore în Gara de Nord. Sunt afectate sosiri de la Suceava și Iași # Buletin de București
Două trenuri cu sosiri în Gara de Nord sunt afectate de întârzieri de aproximativ două ore, potrivit informațiilor furnizate de panourile de informare a călătorilor din stație. Este vorba despre două trenuri ce asigură legătura dintre orașele Suceava și Iași și Capitală. Primul tren afectat, operat de CFR Călători, este IC 552 și circulă pe […] The post Întârzieri de două ore în Gara de Nord. Sunt afectate sosiri de la Suceava și Iași appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei cumpără bolarzi retractabili automatizați pentru Centrul Vechi. Contractul depășește 580.000 de euro # Buletin de București
Administrația Străzilor București (ASB), instiuție aflată în subordinea Primăriei Capitalei, a demarat o licitație publică pentru furnizarea unui sistem complet de bolarzi retractabili hidraulici pentru a controla mai facil accesul auto în Centrul Vechi. Licitația a fost publicată pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) cu doar trei zile înainte de Crăciun, iar valoarea contractului […] The post Primăria Capitalei cumpără bolarzi retractabili automatizați pentru Centrul Vechi. Contractul depășește 580.000 de euro appeared first on Buletin de București.
Primăria Voluntari vrea să facă un parc pe locul unei foste gropi de gunoi. Pandele plătește aproape 50.000 de euro pentru studiul de fezabilitate # Buletin de București
Primăria orașului Voluntari a atribuit un contract pentru elaborarea temei de proiectare necesară obiectivului de investiții „Amenajare spații verzi Valea Saulei”, o investiție care vizează transformarea unei foste gropi de gunoi într-o zonă de agrement și infrastructură verde. Contractul a fost atribuit între Crăciun și Revelion, iar valoarea acestuia ajunge la aproape 50.000 de euro. […] The post Primăria Voluntari vrea să facă un parc pe locul unei foste gropi de gunoi. Pandele plătește aproape 50.000 de euro pentru studiul de fezabilitate appeared first on Buletin de București.
Sector 4 | A început plata taxelor și impozitelor locale. Sumele se achită exclusiv online # Buletin de București
Contribuabilii din Sectorul 4 al Capitalei, persoane fizice și juridice, pot incepe plata taxelor si impozitelor, pentru anul în curs. Sumele se achită exclusiv online, din 2 ianuarie 2026. Este cel de-al șaselea an consecutiv, când toate plățile la bugetul de stat se fac exclusiv online, prin ordin de plată sau la aparatele SelfPay. Astfel, […] The post Sector 4 | A început plata taxelor și impozitelor locale. Sumele se achită exclusiv online appeared first on Buletin de București.
Campionatul Mondial de Hochei U20 începe duminică în Capitală. Biletele la meciurile naționalei s-au epuizat # Buletin de București
Campionatul Mondial de Hochei U20, Divizia II, grupa A, începe duminică, în Capitală. Meciurile se vor disputa pe Berceni Arena, așa cum au anunțat reprezentanții patinoarului din Sectorul 4. Biletele la meciurile României s-au vândut deja. Partidele de hochei vor avea loc în perioada 4-10 ianuarie. În aceste zile, naționala de hochei a României va […] The post Campionatul Mondial de Hochei U20 începe duminică în Capitală. Biletele la meciurile naționalei s-au epuizat appeared first on Buletin de București.
CFR va recepționa aproape 20 de kilometri de cale ferată modernizată pe ruta București-Constanța, anul acesta # Buletin de București
CFR va recepționa aproape 20 de kilometri de cale ferată modernizată pe ruta București-Constanța, anul acesta, notează jurnaliștii Club Feroviar. Recepția tronsonului vine după ce reprezentanții administratorului de cale ferată au precizat că lucrările sunt gata în proporție de 86%. Mai exact, este vorba despre 18,85 kilometri de cale ferată modernizată și electrificată care fac […] The post CFR va recepționa aproape 20 de kilometri de cale ferată modernizată pe ruta București-Constanța, anul acesta appeared first on Buletin de București.
Corupții Capitalei (III) | „Diamantul” de la 1. Daniel Tudorache a scăpat de închisoare, deși omul care i-a intermediat mita stă în pușcărie 9 ani # Buletin de București
Capitala României este lideră, la nivelul țării, și în ceea ce privește numărul de primari condamnați. Unul dintre cei mai vizibili dintre aceștia este Daniel Tudorache, fostul primar PSD al Sectorului 1 în perioada 2016-2020, care s-a remarcat prin faptul că avea acasă diamante de două milioane de euro, despre care procurorii DNA au afirmat […] The post Corupții Capitalei (III) | „Diamantul” de la 1. Daniel Tudorache a scăpat de închisoare, deși omul care i-a intermediat mita stă în pușcărie 9 ani appeared first on Buletin de București.
HOTNEWS | Soțul fostei purtătoare de cuvânt a Primăriei Sector 5 a încheiat 61 de contracte cu instituții din subordinea primăriei. Ultimul, în valoare de peste 8 milioane de lei # Buletin de București
Compania SBA Total Small Bussines Advanced, deținută de Cătălin Ilie Samoilă, a încheiat un nou contract cu Salubrizare Sector 5, în valoare de 8,17 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), potrivit datelor din platforma de achiziții publice, prezentate de HotNews.ro. Cătălin Samoilă este soțul Alexandrei Samoilă, care a fost purtătoare de cuvânt a […] The post HOTNEWS | Soțul fostei purtătoare de cuvânt a Primăriei Sector 5 a încheiat 61 de contracte cu instituții din subordinea primăriei. Ultimul, în valoare de peste 8 milioane de lei appeared first on Buletin de București.
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze pentru 165 de apartamente din Sectorul 3 în urma unui incident # Buletin de București
Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze pentru 165 de apartamente din Sectorul 3 în urma unui incident, potrivit unui comunicat al distribuitorului de gaze naturale pentru Agerpres. Întreruperea este temporară și afectează un bloc situat în strada Drumul Gura Caliței, nr. 4-32. „În urma unui incident produs la instalația de utilizare a gazelor naturale, ce […] The post Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze pentru 165 de apartamente din Sectorul 3 în urma unui incident appeared first on Buletin de București.
Fost sediu al Poliției Locale, transformat în centru medical. Primăria Sectorului 1 cumpără documentații de peste 45.000 de euro pentru extinderea Complexului Caraiman # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a contractat servicii de expertiză tehnică și de elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru repunerea în funcțiune a unui imobil situat pe strada Pajura nr. 13, în vederea extinderii activității Complexului Multifuncțional Caraiman. Valoarea contractului, încheiat între Crăciun și Revelion, depășește 45.000 de euro și este suportată […] The post Fost sediu al Poliției Locale, transformat în centru medical. Primăria Sectorului 1 cumpără documentații de peste 45.000 de euro pentru extinderea Complexului Caraiman appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei vrea să asfalteze un drum de pământ care trece la câțiva metri de Air One Residence Băneasa # Buletin de București
Administrația Străzilor București (ASB) a atribuit direct, la final de 2025, un contract pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar asfaltării unui drum de pământ, Drumul Nisipoasa, de lângă Serele Pipera II. Strada care urmează să fie modernizată trece la doar câțiva metri de blocurile Air One Residence Băneasa, aflate pe strada Salubrității, și va permite […] The post Primăria Capitalei vrea să asfalteze un drum de pământ care trece la câțiva metri de Air One Residence Băneasa appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 5 anunță cetățenii cum se colectează brazii de Crăciun. Acțiunea se desfășoară în perioada 2-15 ianuarie 2026. Brazii vor fi preluați din fața porții, pentru locuințele individuale, și din spatele blocurilor, pentru asociațiile de proprietari. Programul de colectare se desfășoară în regim de 24/24, iar echipele vor trece da mai multe ori, prin […] The post Sector 5 | Cum se colectează brazii de Crăciun appeared first on Buletin de București.
Teatrul de Operetă prezintă, pe 22 februarie, musicalul „Kiss me, Kate! Spectacolul, pe muzica celebrului Cole Porter și libretul lui Sam și Bella Spewack, începe la ora 18:00. Traducerea libretului și adaptarea textului pe muzică sunt realizate de Rodica și Cezar Helmis. Din echipă mai fac parte și: Prețul biletelor: VIP 1 – 129,00 lei; […] The post Celebrul musical „Kiss me, Kate!”, la Teatrul de Operetă appeared first on Buletin de București.
Impozitele pe locuință din București au parte în 2026 de cea mai mare creștere din ultimii 10 ani | Libertatea # Buletin de București
Impozitele pe locuință din București cresc în 2026 și vor fi semnificativ mai mari, se arată într-un articol Libertatea. De la 1 ianuarie, impozitul pe locuințe în București a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri din ultimii ani. De exemplu, pentru un apartament de două camere în Sectorul 6 sumele datorate urcă de la […] The post Impozitele pe locuință din București au parte în 2026 de cea mai mare creștere din ultimii 10 ani | Libertatea appeared first on Buletin de București.
Eurostat: Bucureștiul a depășit Hamburg, Bruxelles și Praga la nivelul de trai # Buletin de București
Datele Eurostat plasează Bucureștiul pe o poziție aproape șocantă în ierarhia europeană. Cu un indice al puterii de cumpărare de 87.400, Capitala României a depășit zone consacrate precum Bruxelles, Hamburg sau Praga. Creșterea este una fulminantă față de anul 2020, când indicele era de doar 57.600. În contrast, județele „bogate” din provincie, Cluj și Timiș, […] The post Eurostat: Bucureștiul a depășit Hamburg, Bruxelles și Praga la nivelul de trai appeared first on Buletin de București.
Populația Capitalei „a întinerit” în primele ore ale lui 2026. Carol Ionuț, Cătălina, Mariana şi David, primii bucureșteni născuți în maternitățile ASSMB # Buletin de București
Carol Ionuț este primul bebeluș născut în anul 2026 în unitățile medicale administrate de Primăria Municipiului București (PMB). Nașterea a fost înregistrată la ora 03:00, la Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino”. Potrivit datelor furnizate de municipalitate, prima naștere din 2026 în rețeaua de maternităţi a Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a fost una […] The post Populația Capitalei „a întinerit” în primele ore ale lui 2026. Carol Ionuț, Cătălina, Mariana şi David, primii bucureșteni născuți în maternitățile ASSMB appeared first on Buletin de București.
Aeroclubul României deschide înscrierile gratuite pentru tineri. La filiala București sunt disponibile toate disciplinele # Buletin de București
Aeroclubul României începe de luni, 5 ianuarie 2026, procesul de selecție pentru cursurile subvenționate de la bugetul de stat. Instituția din subordinea Ministerului Transporturilor pune la dispoziție un număr limitat de locuri pentru tinerii care doresc să obțină licențe de zbor. Totuși accesul este condiționat de o serie de criterii legate de vârstă și aptitudini […] The post Aeroclubul României deschide înscrierile gratuite pentru tineri. La filiala București sunt disponibile toate disciplinele appeared first on Buletin de București.
Bucureștiul gangsterilor (III): Misterul celor trei cadavre din ianuarie 1945 și criminalul „în serie” care vâna doar taximetriști # Buletin de București
Buletin de București continuă seria retrospectivă asupra infracționalității care a dominat Capitala la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Luna ianuarie a anului 1945 a adus, pe lângă gerul năprasnic și lipsurile acute, o nouă tipologie de teroare: un criminal care vâna doar taximetriști și care abandona cadavrele în locuri publice. Buletin de București deschide […] The post Bucureștiul gangsterilor (III): Misterul celor trei cadavre din ianuarie 1945 și criminalul „în serie” care vâna doar taximetriști appeared first on Buletin de București.
Peste 700 de apeluri s-au primit la numărul de urgență 112, în noaptea dintre ani. Mai exact, 702 români au avut nevoie de intervenția medicilor doar în București și Ilfov. Cele mai multe apeluri au fost pentru excesul de alcool și mâncare. Dintre cele 702 persoane, 571 au prezentat urgențe de cod roșu, reprezentând cazuri […] The post Peste 700 de apeluri la 112, în noaptea dintre ani, în Bucuresti și Ilfov appeared first on Buletin de București.
Incident la metrou în noaptea de Anul Nou. Un tren a deraiat pe M4, circulație afectată # Buletin de București
Un tren de metrou a deraiat în prima noapte din noul an la ieșirea din stația Laminorului de pe Magistrala 4 a rețelei de metrou din Capitală, anunță Metrorex printr-un comunicat de presă. Incidentul s-a produs într-o zonă cu macaz, la viteze reduse, și nu au fost raportate victime sau persoane rănite. La momentul producerii […] The post Incident la metrou în noaptea de Anul Nou. Un tren a deraiat pe M4, circulație afectată appeared first on Buletin de București.
Vremea se încălzește, în Capitală, în weekend. Maximele termice ajung până la 7…8 grade, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Vineri, 2 ianuarie, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale, specifice acestei date.Vremea se încălzește, cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi […] The post METEO | Vremea se încălzește, în weekend, la București appeared first on Buletin de București.
Noile trenuri Alstom Coradia, împărțite între CFR și un operator privat. Ce rute sunt cu plecare din Gara de Nord # Buletin de București
Cele 37 de trenuri electrice noi, achiziționate de statul român, au fost repartizate pentru exploatare în urma unei licitații, transmite Autoritatea Feroviară Română(ARF). Garniturile Alstom Coradia, care au întâmpinat probleme tehnice majore la inaugurare, vor fi împărțite între operatorul de stat CFR Călători și firma privată Interregional Călători. Contractele vizează perioada 2025-2028 și acoperă rutele […] The post Noile trenuri Alstom Coradia, împărțite între CFR și un operator privat. Ce rute sunt cu plecare din Gara de Nord appeared first on Buletin de București.
Noaptea balcoanelor în flăcări în Sectoarele 3 și 6. Zeci de apartamente distruse și doi bucureșteni care au ajuns cu arsuri la spital # Buletin de București
Patru sute de misiuni într-o singură gardă. Acesta este bilanțul pompierilor bucureșteni după noaptea de Revelion, un număr care depășește cu mult media obișnuită a perioadei, trasmit reprezentaţii ISU Bucureşti-Ilfov. În timp ce evenimentele publice din centrul Capitalei s-au desfășurat fără incidente majore, cartierele Bucureştiului au fost scena a zeci de incendii provocate de materiale […] The post Noaptea balcoanelor în flăcări în Sectoarele 3 și 6. Zeci de apartamente distruse și doi bucureșteni care au ajuns cu arsuri la spital appeared first on Buletin de București.
Harta aerului, înroșită de artificii. Poluarea din Capitală a crescut de 60 de ori în noaptea de Revelion # Buletin de București
Bucureștenii au început noul an într-un nor de praf de pușcă, cu depășiri record ale indicilor de poluare. Spectacolul artificiilor a venit la pachet cu val toxic care a acoperit Capitala imediat după miezul nopții. Senzorii independenți de monitorizare uRADMonitor au înregistrat valori de până la 400 de micrograme pe metru cub, de 16 ori […] The post Harta aerului, înroșită de artificii. Poluarea din Capitală a crescut de 60 de ori în noaptea de Revelion appeared first on Buletin de București.
