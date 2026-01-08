Newcastle - Leeds, show total cu 7 goluri pe St James' Park decis în minutul 90+12!

Sport.ro, 8 ianuarie 2026 09:30

Acum 5 minute
09:50
Chelsea, praf și pulbere la primul meci cu Liam Rosenior manager! Roșu direct pentru Marc Cucurella Sport.ro
Meciurile din Premier League se văd EXCLUSIV pe VOYO.
09:50
Marius Șumudică, decizie finală în legătură cu transferul lui Octavian Popescu de la FCSB Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit recent că Octavian Popescu poate pleca de la FCSB în această iarnă.
09:50
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani! Cariera și realizările ”briliantului” Sport.ro
Fostul atacant al naţionalei României, în prezent antrenor, Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte, joi, 47 de ani.
Acum 15 minute
09:40
La șase luni după ce a părăsit-o pe FCSB și a semnat cu Dinamo, Musi a spus dacă a meritat: ”Auzisem altceva!” Sport.ro
FCSB l-a cedat în vară pe Alexandru Musi la rivala Dinamo.
09:40
Ofertă de nerefuzat pentru Adrian Șut. Unde poate ajunge starul lui FCSB Sport.ro
Adrian Șut (26 de ani) se află la FCSB din august 2019.
09:40
Andrei Rațiu, nominalizat de EA Sports pentru echipa anului! Cu ce superstaruri se luptă Sport.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost nominalizat de EA Sports pentru Team of the Year 2025. 
Acum 30 minute
09:30
Newcastle - Leeds, show total cu 7 goluri pe St James' Park decis în minutul 90+12! Sport.ro
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate pe VOYO.
Acum o oră
09:20
Crystal Palace - Aston Villa 0-0 și trupa din Birmingham rămâne pe locul 3! Sport.ro
Meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
09:20
”Sunt un ciudat!” Lionel Messi a dezvăluit care este cel mai mare secret al său Sport.ro
Lionel Messi este considerat de mulți cel mai bun jucător care a pășit vreodată pe terenul de fotbal, însă și argentinianul mai are nevoie de momente în care să se deconecteze.
09:00
Giuleștenii, la mare căutare! Trei echipe se bat pentru semnătura unui rapidist Sport.ro
Claudiu Micovschi (26 de ani) este unul dintre jucătorii Rapidului care ar putea părăsi Giuleștiul în această iarnă. 
Acum 2 ore
08:50
Cristi Chivu, categoric după victoria cu Parma: ”Mă enervez dacă se întâmplă asta!” Sport.ro
Inter Milano s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Parmei, fosta echipă a lui Cristi Chivu, în etapa cu numărul 19 din Serie A.
08:40
Decizia luată de CFR Cluj după ce Pancu l-a exclus din lot pe Ciprian Deac: ”Am stabilit asta” Sport.ro
Surpriză mare la echipa din Gruia după Anul Nou.
08:40
Arsenal - Liverpool, LIVE pe VOYO de la 22:00! Un meci cât un titlu pe „Emirates” Sport.ro
Derby-ul etapei din Premier League se joacă în această seară, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium. 
08:30
FC Barcelona a distrus-o pe Athletic Bilbao și s-a calificat în finala Supercupei Spaniei Sport.ro
Catalanii i-au pulverizat pe basci.
08:20
L-au păcălit pe antrenorul lui Drăgușin și fanii n-au gustat gluma: „Să-l dea afară!” Sport.ro
Tottenham a suferit o nouă înfrângere în Premier League, 2-3 pe terenul lui Bournemouth, într-un meci din etapa a 21-a, transmis în exclusivitate pe VOYO. 
08:10
Început de mercato în forță pentru Voluntari. Ilfovenii au renunțat la trei fotbaliști și au făcut două transferuri Sport.ro
Un alt fotbalist este foarte aproape de transferul la Rapid.  
08:00
Șase game-uri și un regret: Sorana Cîrstea, eliminată de Aryna Sabalenka, în optimi, la Brisbane. Cu ce premiu se consolează Sport.ro
Primul meci pierdut de Sorana Cîrstea în 2026.
Acum 4 ore
07:50
Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka nu a uitat că a pierdut în fața Soranei Cîrstea: decizie surprinzătoare, luată cu mai puțin de 24 ore înainte de meci Sport.ro
Aryna Sabalenka, decizie calculată, înaintea meciului cu Sorana Cîrstea.
Acum 12 ore
00:20
Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma Sport.ro
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Parmei, fosta echipă a antrenorului român, în etapa a 19-a din Serie A.
00:20
Vești proaste pentru Ianis Stoica! Estrela aduce un „tanc” german pe postul românului Sport.ro
Liniștea lui Ianis Stoica la Estrela da Amadora ar putea fi tulburată de ultima mutare pregătită de oficialii lusitani.
00:00
Șumudică, show: „Nu am retrogradat pe nimeni în 22 de ani! Cine nu se dedică, să-și facă bagajele” Sport.ro
Marius Șumudică a semant zilele acestea cu Al-Okhdood și a transmis un mesaj clar de mobilizare pentru salvarea de la retrogradare, avertizându-și jucătorii că nu va accepta jumătăți de măsură în noul său mandat din Arabia Saudită.
7 ianuarie 2026
23:50
Florin Niță are oferta pe masă! De ce ezită să semneze eroul României de la EURO Sport.ro
Florin Niță este liber de contract din vară, de când a plecat la Damac, însă, ajuns la 38 de ani, portarul nu se grăbește să semneze.
23:50
Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2 Sport.ro
Echipa antrenată de Cristi Chivu se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A.
23:20
Olandezii au dezvăluit ținta lui Dinamo! E căpitan la echipa sa Sport.ro
Dinamo pregătește și alte transferuri în această perioadă de mercato.
23:20
„Nu a fost ușor!” Denis Drăguș, primele reacții după revenirea la Gaziantep: „Ați văzut ce s-a scris!” Sport.ro
Denis Drăguș a aterizat miercuri în Turcia pentru a parafa contractul cu Gaziantep, echipă la care speră să își relanseze cariera după o jumătate de sezon de coșmar la Eyupspor.
23:20
U BT Cluj, eșec în BKT EuroCup. Pe ce loc se află campioana României Sport.ro
Campioana U BT Cluj a suferit prima înfrângere din 2026 în BKT EuroCup, miercuri, în deplasare, cu Umana Reyer Veneţia, scor 90-83 (41-34), în etapa a XIII-a din grupa A.
23:10
Incredibil! Fotbalistul era să facă KO un fan la prezentarea oficială Sport.ro
Un moment demn de ”Cascadorii Râsului” a avut loc la prezentarea unui fotbalist. 
22:30
Doliu la Tottenham! S-a stins din viață Martin Chivers: ”Unul dintre cei mai mari jucători ai noștri” Sport.ro
Martin Chivers, fostul golgeter al echipei Tottenham Hotspur, a decedat miercuri, la vârsta de 80 de ani, a anunţat gruparea londoneză pe site-ul oficial.
22:30
Incertitudine la Tottenham în privința lui Radu Drăgușin! Ce se întâmplă cu românul după un an de coșmar Sport.ro
Tottenham Hotspur nu a luat încă o hotărâre finală în ceea ce privește un eventual împrumut al lui Radu Drăgușin în această fereastră de mercato din ianuarie 2026, transmite presa engleză.
22:30
Semnează! Dinamo face al doilea transfer al iernii Sport.ro
Dinamo așteaptă întăriri în această perioadă de mercato.
22:20
Ce transfer! Mutare spectaculoasă înainte de FCSB – Fenerbahce Sport.ro
FCSB și Fenerbahce se vor înfrunta în faza principală Europa League.
22:10
O echipă din Superligă se mută pe noul stadion! Când va avea loc primul meci Sport.ro
Unirea Slobozia, implicată și în acest sezon în lupta pentru salvarea de la retrogradare, în ciuda startului bun de stagiune, primește o veste bună.
22:00
Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au pierdut la Doha Sport.ro
În acest moment are loc WTT Champions Doha 2026.
21:50
Ce le-a spus Cristi Chivu italienilor chiar înaintea meciului cu Parma: ”Sunt mulțumit!” Sport.ro
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se duelează cu Parma, fosta echipă a antrenorului român, în runda a 19-a din Serie A.
21:40
„Vamos United!” Louis Munteanu, mesaj pentru americani după transferul în MLS, la DC United Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) le-a transmis un mesaj video suporterilor lui DC United, prin intermediul canalelor oficiale ale clubului din MLS, la scurt timp după oficializarea mutării de la CFR Cluj.
21:30
A marcat pentru FCSB în preliminariile Champions League, dar a ajuns să valoreze cât un jucător din Liga 2 Sport.ro
Cota unui fost jucător de la FCSB s-a prăbușit la doar câteva luni de la plecarea de la echipa patronată de Gigi Becali.
21:10
Dan Șucu, de urgență la Milano! Decizia de ultim moment luată după seria neagră a lui Genoa Sport.ro
Dan Șucu, finanțatorul celor de la Genoa, a decis să meargă pe stadionul „Giuseppe Meazza” la partida programată, mâine seară, de la ora 21:45, împotriva celor de la AC Milan.
Acum 24 ore
20:50
E gata! CFR Cluj vinde încă un jucător pe o sumă impresionantă Sport.ro
CFR Cluj l-a vândut în seara dintre ani pe Louis Munteanu la D.C. United, în MLS, campionatul Statelor Unite ale Americii.
20:40
Unde va juca Mario Balotelli după ce în urmă cu șase luni Dan Șucu l-a dat afară de la Genoa Sport.ro
Italianul este cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate.
20:30
Reacția lui Zeljko Kopic după ce Dinamo a învins în amicalul cu Young Boys Berna Sport.ro
”Câinii” au organizat un amical în cantonamentul din Antalya, Turcia.
20:30
I-a strâns mâna lui Dan Șucu și a zburat în Argentina! Fotbalistul lăudat de Messi, surprins în aeroport Sport.ro
Valentin Carboni (20 de ani) a aterizat miercuri dimineață la Buenos Aires, punând capăt aventurii sale la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu.
20:10
Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român Sport.ro
Mercato de iarnă aduce o surpriză de proporții pentru un fotbalist român.
19:40
Bătaie generală la amicalul Universității Craiova! S-a implicat și Filipe Coelho Sport.ro
Universitatea Craiova a bifat prima victorie din această iarnă în cantonamentul din Antalya.
19:20
Ioan Ovidiu Sabău, despre Louis Munteanu: ”Asta e calitatea lui numărul 1” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat din Superliga în această iarnă.
19:10
Fabrizio Romano a făcut anunțul după ce s-a scris că Chelsea îl vrea pe Vinicius Junior Sport.ro
Brazilianul este cotat la 150 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
19:10
S-a făcut transferul lui Denis Drăguș! Sport.ro
Denis Drăguș (26 de ani) va pleca de la Eyupspor, formație la care a fost împrumutat în prima parte a acestui sezon.
19:00
Anunț îngrijorător despre viitorul internaționalului român: ”Nu va primi minute!” Sport.ro
Olimpiu Moruțan a ajuns la Aris Salonic în luna iulie, liber de contract de la Ankaragucu.
19:00
FCSB, dată în judecată! Fostul portar al campioanei își cere banii la un an după plecare. Suma pretinsă Sport.ro
Andrei Vlad (26 de ani) a acționat-o în instanță pe FCSB la Tribunalul București, solicitând plata unor restanțe financiare.
18:50
Ce a făcut Universitatea Craiova în amicalul cu Konyaspor Sport.ro
Universitatea Craiova a început cu dreptul stagiul de pregătire din Antalya.
18:50
George Copos, mesaj pentru Rapid după ce giuleștenii au încheiat anul pe 2: ”Sunt convins” Sport.ro
Echipa din Grant visează la titlu.
