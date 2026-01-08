Newcastle - Leeds, show total cu 7 goluri pe St James' Park decis în minutul 90+12!
Sport.ro, 8 ianuarie 2026 09:30
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate pe VOYO.
Acum 5 minute
09:50
Chelsea, praf și pulbere la primul meci cu Liam Rosenior manager! Roșu direct pentru Marc Cucurella # Sport.ro
09:50
Marius Șumudică, decizie finală în legătură cu transferul lui Octavian Popescu de la FCSB # Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit recent că Octavian Popescu poate pleca de la FCSB în această iarnă.
09:50
Fostul atacant al naţionalei României, în prezent antrenor, Adrian Mutu, cel supranumit „Briliantul” sau „Il Fenomeno” în perioada în care evolua, împlineşte, joi, 47 de ani.
Acum 15 minute
09:40
La șase luni după ce a părăsit-o pe FCSB și a semnat cu Dinamo, Musi a spus dacă a meritat: ”Auzisem altceva!” # Sport.ro
FCSB l-a cedat în vară pe Alexandru Musi la rivala Dinamo.
09:40
Adrian Șut (26 de ani) se află la FCSB din august 2019.
09:40
Andrei Rațiu (27 de ani) a fost nominalizat de EA Sports pentru Team of the Year 2025.
Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
09:20
09:20
Lionel Messi este considerat de mulți cel mai bun jucător care a pășit vreodată pe terenul de fotbal, însă și argentinianul mai are nevoie de momente în care să se deconecteze.
09:00
Claudiu Micovschi (26 de ani) este unul dintre jucătorii Rapidului care ar putea părăsi Giuleștiul în această iarnă.
Acum 2 ore
08:50
Inter Milano s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Parmei, fosta echipă a lui Cristi Chivu, în etapa cu numărul 19 din Serie A.
08:40
Decizia luată de CFR Cluj după ce Pancu l-a exclus din lot pe Ciprian Deac: ”Am stabilit asta” # Sport.ro
Surpriză mare la echipa din Gruia după Anul Nou.
08:40
Derby-ul etapei din Premier League se joacă în această seară, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium.
08:30
FC Barcelona a distrus-o pe Athletic Bilbao și s-a calificat în finala Supercupei Spaniei # Sport.ro
Catalanii i-au pulverizat pe basci.
08:20
Tottenham a suferit o nouă înfrângere în Premier League, 2-3 pe terenul lui Bournemouth, într-un meci din etapa a 21-a, transmis în exclusivitate pe VOYO.
08:10
Început de mercato în forță pentru Voluntari. Ilfovenii au renunțat la trei fotbaliști și au făcut două transferuri # Sport.ro
Un alt fotbalist este foarte aproape de transferul la Rapid.
08:00
Șase game-uri și un regret: Sorana Cîrstea, eliminată de Aryna Sabalenka, în optimi, la Brisbane. Cu ce premiu se consolează # Sport.ro
Primul meci pierdut de Sorana Cîrstea în 2026.
Acum 4 ore
07:50
Număr 1 WTA, Aryna Sabalenka nu a uitat că a pierdut în fața Soranei Cîrstea: decizie surprinzătoare, luată cu mai puțin de 24 ore înainte de meci # Sport.ro
Aryna Sabalenka, decizie calculată, înaintea meciului cu Sorana Cîrstea.
Acum 12 ore
00:20
Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma # Sport.ro
Inter, echipa pregătită de Cristi Chivu, s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Parmei, fosta echipă a antrenorului român, în etapa a 19-a din Serie A.
00:20
Liniștea lui Ianis Stoica la Estrela da Amadora ar putea fi tulburată de ultima mutare pregătită de oficialii lusitani.
00:00
Șumudică, show: „Nu am retrogradat pe nimeni în 22 de ani! Cine nu se dedică, să-și facă bagajele” # Sport.ro
Marius Șumudică a semant zilele acestea cu Al-Okhdood și a transmis un mesaj clar de mobilizare pentru salvarea de la retrogradare, avertizându-și jucătorii că nu va accepta jumătăți de măsură în noul său mandat din Arabia Saudită.
7 ianuarie 2026
23:50
Florin Niță este liber de contract din vară, de când a plecat la Damac, însă, ajuns la 38 de ani, portarul nu se grăbește să semneze.
23:50
Echipa antrenată de Cristi Chivu se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A.
23:20
Dinamo pregătește și alte transferuri în această perioadă de mercato.
23:20
„Nu a fost ușor!” Denis Drăguș, primele reacții după revenirea la Gaziantep: „Ați văzut ce s-a scris!” # Sport.ro
Denis Drăguș a aterizat miercuri în Turcia pentru a parafa contractul cu Gaziantep, echipă la care speră să își relanseze cariera după o jumătate de sezon de coșmar la Eyupspor.
23:20
Campioana U BT Cluj a suferit prima înfrângere din 2026 în BKT EuroCup, miercuri, în deplasare, cu Umana Reyer Veneţia, scor 90-83 (41-34), în etapa a XIII-a din grupa A.
23:10
Un moment demn de ”Cascadorii Râsului” a avut loc la prezentarea unui fotbalist.
22:30
Doliu la Tottenham! S-a stins din viață Martin Chivers: ”Unul dintre cei mai mari jucători ai noștri” # Sport.ro
Martin Chivers, fostul golgeter al echipei Tottenham Hotspur, a decedat miercuri, la vârsta de 80 de ani, a anunţat gruparea londoneză pe site-ul oficial.
22:30
Incertitudine la Tottenham în privința lui Radu Drăgușin! Ce se întâmplă cu românul după un an de coșmar # Sport.ro
Tottenham Hotspur nu a luat încă o hotărâre finală în ceea ce privește un eventual împrumut al lui Radu Drăgușin în această fereastră de mercato din ianuarie 2026, transmite presa engleză.
22:30
Dinamo așteaptă întăriri în această perioadă de mercato.
22:20
FCSB și Fenerbahce se vor înfrunta în faza principală Europa League.
22:10
Unirea Slobozia, implicată și în acest sezon în lupta pentru salvarea de la retrogradare, în ciuda startului bun de stagiune, primește o veste bună.
22:00
În acest moment are loc WTT Champions Doha 2026.
21:50
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, se duelează cu Parma, fosta echipă a antrenorului român, în runda a 19-a din Serie A.
21:40
„Vamos United!” Louis Munteanu, mesaj pentru americani după transferul în MLS, la DC United # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani) le-a transmis un mesaj video suporterilor lui DC United, prin intermediul canalelor oficiale ale clubului din MLS, la scurt timp după oficializarea mutării de la CFR Cluj.
21:30
A marcat pentru FCSB în preliminariile Champions League, dar a ajuns să valoreze cât un jucător din Liga 2 # Sport.ro
Cota unui fost jucător de la FCSB s-a prăbușit la doar câteva luni de la plecarea de la echipa patronată de Gigi Becali.
21:10
Dan Șucu, de urgență la Milano! Decizia de ultim moment luată după seria neagră a lui Genoa # Sport.ro
Dan Șucu, finanțatorul celor de la Genoa, a decis să meargă pe stadionul „Giuseppe Meazza” la partida programată, mâine seară, de la ora 21:45, împotriva celor de la AC Milan.
Acum 24 ore
20:50
CFR Cluj l-a vândut în seara dintre ani pe Louis Munteanu la D.C. United, în MLS, campionatul Statelor Unite ale Americii.
20:40
Unde va juca Mario Balotelli după ce în urmă cu șase luni Dan Șucu l-a dat afară de la Genoa # Sport.ro
Italianul este cotat la 400.000 de euro de site-urile de specialitate.
20:30
”Câinii” au organizat un amical în cantonamentul din Antalya, Turcia.
20:30
I-a strâns mâna lui Dan Șucu și a zburat în Argentina! Fotbalistul lăudat de Messi, surprins în aeroport # Sport.ro
Valentin Carboni (20 de ani) a aterizat miercuri dimineață la Buenos Aires, punând capăt aventurii sale la Genoa, clubul patronat de Dan Șucu.
20:10
Mercato de iarnă aduce o surpriză de proporții pentru un fotbalist român.
19:40
Universitatea Craiova a bifat prima victorie din această iarnă în cantonamentul din Antalya.
19:20
Louis Munteanu (23 de ani) a plecat din Superliga în această iarnă.
19:10
Brazilianul este cotat la 150 de milioane de euro de site-urile de specialitate.
19:10
Denis Drăguș (26 de ani) va pleca de la Eyupspor, formație la care a fost împrumutat în prima parte a acestui sezon.
19:00
Olimpiu Moruțan a ajuns la Aris Salonic în luna iulie, liber de contract de la Ankaragucu.
19:00
FCSB, dată în judecată! Fostul portar al campioanei își cere banii la un an după plecare. Suma pretinsă # Sport.ro
Andrei Vlad (26 de ani) a acționat-o în instanță pe FCSB la Tribunalul București, solicitând plata unor restanțe financiare.
18:50
Universitatea Craiova a început cu dreptul stagiul de pregătire din Antalya.
18:50
George Copos, mesaj pentru Rapid după ce giuleștenii au încheiat anul pe 2: ”Sunt convins” # Sport.ro
Echipa din Grant visează la titlu.
