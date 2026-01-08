Volei: Nova Gorica - CSM Lugoj, scor 3-0, în optimile Challenge Cup

00:00

*(Interviu cu Vasile Ştefănescu, preşedintele UGIR şi preşedintele COTAR)Reporter: Reprezentanţii mai multor companii din transporturile rutiere au anunţat încă de la începutul anului 2026 că pregătesc un protest masiv în Capitală, în Piaţa Victoriei. Care este situaţia? Protestele sunt îndreptăţite? Ce speraţi că se va întâmpla?Vasile Ştefănescu: Eu ştiu că protestele sunt îndreptăţite în momentul de faţă, pentru că toate s-au scumpit.