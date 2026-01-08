Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului, până la Turnul Eiffel

05:15

La peste 35 de ani de când românii auzeau de SIDA, iar pentru pacienții diagnosticați viața era din acel moment doar un șir lung de refuzuri și priviri piezișe, diagnosticul încă atrage condamnarea de către cei din jur. „Prietenii, chiar rudele apropiate, s-au îndepărtat”, povestește un pacient.