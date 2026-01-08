TradeVille: S and P 500 a câştigat peste 1.000 de puncte în 2025
8 ianuarie 2026
Anul 2025 a reprezentat continuarea narativei and #8221;bullish and #8221; pentru acţiunile americane.
Armata libaneză a anunţat joi că a finalizat and #8222;prima fază and #8221; a planului său de dezarmare a grupării pro-iraniene Hezbollah, care vizează zona dintre graniţa cu Israelul şi râul Litani, la circa 30 de kilometri de frontiera israeliano-libaneză, transmite AFP.
Noul premier populist de dreapta al Republicii Cehe, Andrej Babis, a declarat miercuri că nu va pune capăt iniţiativei privind livrarea de muniţie de artilerie pentru Ucraina, în ciuda promisiunilor făcute în campania sa electorală, relatează DPA.
Ministrul venezuelean de interne susţine că 100 de persoane şi-au pierdut viaţa în atacul SUA # Bursa
Ministrul venezuelean de interne, Diosdado Cabello, a declarat miercuri seara că aproximativ 100 de persoane au fost ucise şi un număr similar rănite în cursul raidului Statelor Unite la Caracas din weekendul trecut, care a vizat capturarea liderului autoritar Nicolas Maduro, relatează DPA şi Reuters.
Germania: Capacitatea totală instalată de producţie a energiei regenerabile a ajuns la 210 Gigawaţi # Bursa
Germania a continuat să instaleze panouri fotovoltaice şi turbine eoliene anul trecut, capacitatea totală instalată de producţie a energiei regenerabile crescând cu 11%, până la aproximativ 210 Gigawaţi, a anunţat joi autoritatea de reglementare în domeniul energiei din Germania, transmite DPA.
Institutul Naţional de Statistică (INS) a anunţat că preţurile producţiei industriale pe total, pentru piaţa internă şi externă, au înregistrat o creştere de 4,8% în noiembrie 2025 faţă de aceeaşi lună a anului 2024, iar comparativ cu luna octombrie 2025, au crescut cu 0,3%.
Statele Unite vor părăsi 66 de organizaţii internaţionale, inclusiv 31 afiliate Naţiunilor Unite, după ce preşedintele Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv, a anunţat Casa Albă, citată de Reuters.
and #8221;Independenţa energetică and #8221;, abandonată în era globalizării, este înlocuită astăzi de o revenire forţată de la and #8222;securitatea energetică and #8221; la and #8221;autonomiei energetică and #8221; # Bursa
Ordinea în care România şi-a construit securitatea după 1990 se subţiază.
Institutul Naţional de Statistică (INS) arată că rata şomajului în România, în formă ajustată sezonier, a fost de 6% în luna noiembrie 2025, în creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna octombrie 2025, când fusese 5,9%.
Echipa de volei feminin CSM Lugoj a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia slovenă Nova Gorica, scor 3-0, în manşa tur din optimile Challenge Cup.
Sorana Cîrstea, locul 41 WTA, a fost învinsă de belarusa Arina Sabalenka, liderul mondial, în optimi la Brisbane (Australia), turneu cu premii de 1,6 milioane de dolari.
Echipa italiană Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Parma, în etapa a 19-a din Serie A. Inter e lider în clasament.
Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franţa, potrivit unui reprezentant sindical şi unui jurnalist AFP aflat la faţa locului, transmite AFP.
Preşedintele Partidului Social-Democrat austriac (SPOe) şi vicecancelarul ţării, Andreas Babler, a cerut miercuri Uniunii Europene (UE) să elaboreze un 'catalog' de măsuri pentru a descuraja orice încercare americană de a anexa Groenlanda, un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei, relatează joi AFP.
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă, relatează Agerpres.
Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a postat o fotografie cu doi pinguini îmbrăţişaţi în mesajul de Anul Nou adresat Phenianului, îndemnându-l pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să se întâlnească cu el, notează AFP.
Autorităţile chineze au cerut, în această săptămână, unor companii locale din tehnologie să oprească comenzile pentru cipurile H200 produse de Nvidia şi analizează posibilitatea de a impune achiziţia de cipuri AI produse pe plan intern, a relatat miercuri publicaţia The Information, citând surse familiare cu situaţia.
Preşedintele american Donald Trump a afirmat miercuri că bugetul apărării al SUA 'pentru 2027 ar trebui să fie de 1.500 de miliarde de dolari, nu de 1.000 de miliarde de dolari', ceea ce înseamnă o creştere de 50%, notează AFP.
Inflaţia din zona euro s-a situat la 2% în luna decembrie, potrivit datelor preliminare publicate miercuri de Eurostat, confirmând estimările economiştilor chestionaţi de Reuters şi revenind exact la ţinta stabilită de Banca Centrală Europeană (BCE), transmite CNBC.
Spotify a anunţat miercuri extinderea programului său de monetizare pentru creatori şi lansarea unor noi instrumente dedicate podcasturilor video, într-un efort de a-şi consolida poziţia într-o piaţă extrem de competitivă, dominată de jucători precum YouTube şi Netflix, relatează Reuters.
Trump afirmă că Venezuela va cumpăra numai produse americane cu veniturile obţinute din petrol # Bursa
Donald Trump a asigurat miercuri pe reţeaua sa Truth Social că Venezuela va cumpăra numai produse americane cu veniturile obţinute din petrolul venezuelean comercializat de Statele Unite în cadrul unui acord cu Caracas, relatează AFP.
Lockheed Martin a ajuns la un acord pe şapte ani cu Departamentul Apărării al Statelor Unite pentru a creşte capacitatea anuală de producţie a interceptorilor PAC-3 (Patriot Advanced Capability) la aproximativ 2.000 de unităţi, de la circa 600 în prezent, relatează Reuters.
Programată să joace sâmbătă, în sferturile Cupei Africii pe Naţiuni, cu Algeria, naţionala Nigeriei ar putea să nu se prezinte la meci, după ce jucătorii au ameninţat că vor face acest pas dacă nu vor primi bonusurile promise.
În primele zile ale anului 2026, politica externă a Statelor Unite condusă de preşedintele Donald Trump a generat unele dintre cele mai controversate şi tensionate evoluţii geopolitice din ultima perioadă - de la o intervenţie militară în Venezuela până la retorica privind Groenlanda, un teritoriu aliat din cadrul NATO.
De la Panama şi Irak până la Venezuela şi Rusia, istoria recentă arată că statele care au încercat să iasă din arhitectura financiară a dolarului au întâlnit rapid fie războiul, fie ameninţarea militară combinată cu sancţiuni, ceea ce a redus drastic - uneori definitiv - spaţiul lor de manevră economică.
Disperarea cu care Trump se avântă în conflicte sugerează că situaţia financiară şi economică a Statelor Unite este mult mai gravă decât ne imaginam
Rezervele dovedite de petrol ale Venezuelei sunt cele mai mari din lume.
*(Interviu cu Vasile Ştefănescu, preşedintele UGIR şi preşedintele COTAR)Reporter: Reprezentanţii mai multor companii din transporturile rutiere au anunţat încă de la începutul anului 2026 că pregătesc un protest masiv în Capitală, în Piaţa Victoriei. Care este situaţia? Protestele sunt îndreptăţite? Ce speraţi că se va întâmpla?Vasile Ştefănescu: Eu ştiu că protestele sunt îndreptăţite în momentul de faţă, pentru că toate s-au scumpit.
Regatul Unit al Marii Britanii, asociat tradiţional cu ploi frecvente, cer acoperit şi temperaturi moderate, a înregistrat în 2025 cel mai cald şi mai însorit an de la începutul măsurătorilor meteorologice, potrivit unui anunţ făcut de agenţia naţională de meteorologie, Met Office.
Continentele Pământului îşi pierd rezervele de apă dulce într-un ritm alarmant, echivalent cu patru bazine olimpice în fiecare secundă, potrivit unui nou raport publicat de Banca Mondială şi citat de publicaţia Live Science.
Prognoza pentru RomâniaVremea se va răci, mai semnificativ noaptea când în vest, nord şi centru va fi ger.
Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat miercuri îndoiala că NATO ar sări în sprijinul SUA în eventualitatea unei agresiuni militare împotriva ţării sale, într-un mesaj plin de critici la adresa Alianţei Nord-Atlantice pe care l-a postat pe reţeaua sa de socializare Truth Social şi care vine după protestele unor aliaţi europeni faţă de intenţia sa reafirmată de a anexa Groenlanda
Consiliul de Administraţie al Warner Bros Discovery (WBD) a respins miercuri, în unanimitate, oferta de preluare a Paramount Skydance, în valoare de 108,4 miliarde de dolari, spunând că 'nu este în interesul superior' al WBD şi al acţionarilor săi, şi nu depăşeşte oferta Netflix'
Secretarul de stat Marco Rubio a declarat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al SUA de a prelua Groenlanda
SUA au confiscat miercuri dimineaţă o nouă navă în Caraibe care and #8222;desfăşura activităţi ilicite and #8221;, a anunţat Comandamentul Sud al SUA pe X
Numărul şomerilor în Germania a atins în 2025 cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani iar anul acesta ar urma să fie dificil pentru cea mai mare economie europeană
Zelenski afirmă că nu a primit un răspuns concret cu privire la răspunsul UE în cazul în care Rusia va ataca din nou Ucraina # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se plânge miercuri că and #8221;nu a primit un răspuns clar and #8221; din partea aliaţilor săi europeni cu privire la felul în care vor reacţiona - în mod concret - în cazul unui nou atac rus în Ucraina, după o eventual încheiere a războiului
Starmer: and #8221;Voi supune votului parlamentar o eventuală desfăşurare de trupe de menţinere a păcii în Ucraina and #8221; # Bursa
Premierul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că orice desfăşurare de forţe britanice în Ucraina, în cadrul unor garanţii de securitate postbelice pentru această ţară, va fi supusă unui vot în parlamentul de la Londra
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut în decembrie, fiind în linie cu ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE), care va menţine probabil nemodificate dobânzile la reuniunea din 5 februarie
Comisia Europeană a lansat, miercuri, cereri pentru o nouă rundă DiscoverEU, punând la dispoziţia tinerilor în vârstă de 18 ani din întreaga Europă peste 40.000 de permise de călătorie gratuite, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar
Muzeul Luvru şi-a putut deschide porţile miercuri, după ce angajaţii săi au decis să nu mai continue greva pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, potrivit unor surse citate de AFP.
INS: Peste 74% dintre cei care au folosit internetul în ultimele 12 luni au cumpărat bunuri sau servicii # Bursa
Comerţul electronic a început să lua amploare tot mai mare în ultima perioadă, Institutul Naţional de Statistică (INS) arătând că ponderea persoanelor cu vârste între 16 şi 74 de ani care au apelat la serviciile online pentru a comanda sau cumpăra bunuri şi servicii a fost în 2025 de 74,3% din totalul celor care au folosit internetul în ultimele 12 luni, INS precizând că este cu 1,4 puncte procentuale mai mare faţă de anul anterior.
Comerţul electronic a început să lua amploare tot mai mare în ultima perioadă, Institutul Naţional de Statistică (INS) arătând că ponderea persoanelor cu vârste între 16 şi 74 de ani care au apelat la serviciile online pentru a comanda sau cumpăra bunuri şi servicii a fost în 2025 de 74,3% din totalul celor care au folosit internetul în ultimele 12 luni, INS precizând că este cu 1,4 puncte procentuale mai mare faţă de anul anterior.
Numărul consumatorilor nealimentaţi cu energie electrică a scăzut semnificativ, miercuri, în urma intervenţiilor susţinute în teren, la ora 12:00 fiind 649 de gospodării fără curent electric, toate situate în judeţul Alba, informează Ministerul Energiei, printr-un comunicat.
Departamentul american al Apărării anunţă că urmează să evalueze efectele integrării femeilor în roluri de luptă - autorizate de aproximativ zece ani -, în contextul în care secretarul Apărării Pete Hegseth denunţă cu regularitate măsuri and #8221;woke and #8221; - menite să crească oportunităţile minorităţilor - atât în armată, cât şi în întreprinderi sau universităţi, relatează AFP.
Indicele principal DAX 40 al Bursei de la Frankfurt a depăşit pragul de 25.000 de puncte, potrivit relatărilor DPA, marcând un record istoric, în ciuda dificultăţilor economiei germane şi a incertitudinilor internaţionale.
Administraţia preşedintelui american Donald Trump a informat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că ţara sa trebuie să rupă legăturile cu China, Rusia, Iranul şi Cuba, ca parte a unei serii de cerinţe înainte de a extrage şi vinde petrolul venezuelean, potrivit declaraţiilor făcute marţi de oficiali americani, citaţi de ABC News, transmite EFE.
Comisia Europeană propune un acces rapid la unele fonduri din agricultură pentru sprijinirea fermierilor # Bursa
Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus ca statele membre UE să obţină acces mai rapid la unele fonduri pentru agricultură, din bugetul UE pentru perioada 2028-2034, pentru a-i ajuta pe fermieri, înaintea întâlnirii unde se va discuta un acord de liber schimb controversat cu blocul Mercosur, transmit DPA şi Reuters.
Franţa colaborează cu partenerii la un plan privind modul de răspuns în cazul în care Statele Unite îşi pun în practică ameninţarea de a prelua Groenlanda, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, informează Reuters.
