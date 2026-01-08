Agricultorii francezii protestează împotriva Acordului Mercosur
QMagazine.ro, 8 ianuarie 2026 12:20
Fermierii francezi au intrat joi dimineața cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franța, potrivit unui reprezentant sindical și unui jurnalist AFP aflat la fața locului, informează Agerpres. ‘Se plimbă” prin Paris și au trecut în […]
Acum 30 minute
12:20
Acum 4 ore
10:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dispus convocarea, joi dimineaţa, a Comandamentului Energetic Naţional, având în vedere evoluţia condiţiilor meteo din această perioadă. Şedinţa Comandamentului Energetic se va desfășura începând cu ora 10:30, la sediul Dispecerului Energetic Naţional. Ulterior, Bogdan Ivan va susţine declaraţii de presă. În județul Alba, unul dintre cele mai afectate de condițiile […]
Acum 12 ore
23:50
Statele Unite amenință că echipajul petrolierului rusesc capturat ar putea fi adus în fața instanței americane # QMagazine.ro
Echipajul petrolierului „Marinera”, navă capturată miercuri de marina militară americană în zona Atlanticului de Nord, deși naviga sub pavilion rusesc, ar putea fi adus în SUA și judecat acolo, întrucât pentru acest petrolier autoritățile americane au emis un ordin judiciar de sechestru în urma încălcării sancțiunilor impuse de SUA, a transmis Casa Albă, informează Agerpres. […]
Acum 24 ore
15:00
Mihai Fifor: Este de neînțeles insistența cu care ținem morțiș să ne facem, de fiecare dată, de râsul lumii # QMagazine.ro
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, consideră că obsesia pentru economii „nu produce respect extern” și ne face să arătăm „ruda săracă de la țară plecată la oraș”. El subliniază că „în politica internațională, așa cum te prezinți, așa ești tratat”. De aseară, programul lui Nicușor Dan a fost dat peste cap din cauza unei […]
Ieri
12:10
Guvernele Danemarcei și Groenlandei, teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, au solicitat marți o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio pentru a discuta declarațiile recente ale președintelui american Donald Trump și ale altor membri ai administrației sale cu privire la interesul lor de a obține insula arctică din motive de securitate națională, informează […]
12:00
O ninsoare a dat peste cap programul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat în Franța, după ce pista aeroportului „Le Bourget” din Paris a fost închisă pentru curățare. Situația l-a făcut pe șeful statului să rememoreze episoade din copilărie, dar și din perioada studenției petrecute în Franța. „Aseară am decis să nu mai plecăm, pentru că […]
10:00
Angajamentele României pentru Ucraina vor fi trecute prin Parlament, dar detaliile nu vor fi publice # QMagazine.ro
Angajamentele României pentru Ucraina privind garanțiile de securitate vor fi trecute prin Parlament, a afirmat, marți seara, președintele Nicușor Dan. „În primul rând, Coaliția asta știți că funcționează de doi ani, și Președinții României care au participat au avut un mandat pe care și l-au luat, și, deci, ceea ce dumneavoastră știți că România și-a […]
6 ianuarie 2026
15:30
Brăileanul Daniel Nichițelea, în vârstă de 35 de ani, a reușit performanța de a scoate pentru a șasea oară, în ultimii 13 ani, crucea sfințită aruncată marți în apele Dunării, potrivit tradiției de Bobotează, de Arhiepiscopul Dunării de Jos, Casian Crăciun, informează Agerpres. Daniel Nichițelea a declarat, imediat după momentul prinderii crucii, că o va […]
13:40
Președintele american Donald Trump a declarat luni că secretarul de stat, Marco Rubio, secretarul apărării, Pete Hegseth, și consilierul pe teme de securitate națională și migrație, Stephen Miller, vor fi responsabili de coordonarea tranziției în Venezuela, afirmând totodată că președintele interimar al țării, Delcy Rodriguez, „cooperează” cu SUA, informează Agerpres. Într-un interviu telefonic acordat NBC […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Prefectura Alba a anunțat că marți dimineață erau în continuare fără curent electric 7.773 de utilizatori, 39 de echipe ale DEER – Sucursala Alba fiind în teren pentru remedierea situației. În prezent, sunt dislocate pe raza județului Alba 24 de generatoare (7 prin IGSU și 17 DEER). Aceste generatoare vor fi puse în funcțiune în […]
00:10
Oficial. De ce s-au schimbat judecătorii în dosarele de corupție. Surprinzătorul număr al cazurilor prescrise după ce au ajuns la Curtea de Apel # QMagazine.ro
Documentarul realizat de Recorder, la finalul anului 2025, care a lansat teza „capturării justiției” și a indus opiniei publice senzația că judecătorii protejează sau chiar scapă marii corupți, primește astăzi de la Curtea de Apel date, cifre și explicații care anulează, practic, toată propaganda pe care s-a construit asaltul asupra magistraților din ultima perioadă, care […]
5 ianuarie 2026
23:50
Documentarul realizat de Recorder, la finalul anului 2025, care a lansat teza „capturării justiției” și a indus opiniei publice senzația că judecătorii protejează sau chiar scapă marii corupți, primește astăzi de la Curtea de Apel date, cifre și explicații care anulează, practic, toată propaganda pe care s-a construit asaltul asupra magistraților din ultima perioadă, care […]
18:40
Asociațiile profesionale ale magistraților solicită demisia unui procuror CSM. Ar fi un „gest minim de responsabilitate instituțională și respect față de principiile statului de drept” # QMagazine.ro
Postarea procurorului CSM Claudiu Sandu din 3 ianuarie 2026 a generat reacția asociațiilor profesionale ale magistraților, care solicită demisia de onoare a acestuia pentru promovarea unor practici de tip stalinist în justiție. O declarație controversată Sâmbătă, 3 ianuarie, Claudiu Sandu a susținut necesitatea creării unor comisii care să verifice magistrații profesional, moral și din punct […]
18:10
Reputatul economist și analist politic american Jeffrey Sachs comentează în termeni foarte duri invazia SUA în Venezuela, în podcastul Greater Asia, și critică, totodată, Europa pentru reacția aproape inexistentă la încălcările dreptului internațional, avertizînd că Trump se va ține de cuvînt și va prelua și Groenlanda, arată Bogdan Tiberiu Iacob pe siteul InPolitics. Nu în […]
17:10
Cine sunt judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție care vor decide marile cauze ale demnitarilor în 2026 # QMagazine.ro
În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, în data de 5 ianuarie 2026, au fost stabilite în urma tragerii la sorți completurile de 5 judecători ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, informează un comunicat al instituției. Pentru anul 2026 a fost stabilit același număr de completuri, respectiv două completuri […]
16:50
Asociațiile profesionale ale magistraților solicită demisia unui procuror CSM. Ar fi „gest minim de responsabilitate instituțională și respect față de principiile statului de drept” # QMagazine.ro
Postarea procurorului CSM Claudiu Sandu din 3 ianuarie 2026 a generat reacția asociațiilor profesionale ale magistraților, care solicită demisia de onoare a acestuia pentru promovarea unor practici de tip stalinist în justiție. O declarație controversată Sâmbătă, 3 ianuarie, Claudiu Sandu a susținut necesitatea creării unor comisii care să verifice magistrații profesional, moral și din punct […]
16:00
Liderul venezuelean, Nicolas Maduro, capturat de SUA, a fost transferat de la o închisoare din Brooklyn la tribunalul federal din sudul statului New York, unde urmează să compară în fața unui judecător, informează Agerpres. Conform imaginilor publicate de presa americană, convoiul care îl transportă pe Maduro la tribunal a traversat mai multe străzi ale orașului, […]
14:10
AUR va ataca în instanță hotărârile prin care se majorează taxele pe proprietate și automobile # QMagazine.ro
AUR a anunțat, printr-un comunicat de presă, că va ataca în instanță hotărârile consiliilor locale prin care se majorează taxele pe proprietate și pe automobile. AUR subliniază că această „politică fiscală ne întoarce la practici de tip feudal și trebuie oprită prin toate mijloacele legale”. În comunicat se arată că „ingineria juridică fiscală” aplicată de […]
10:20
Serviciul de informații al Germaniei l-a spionat pe președintele american Barack Obama fără știrea și permisiunea cancelarului Angela Merkel. Spionajul german monitoriza periodic apelurile telefonice ale președintelui american de atunci, la bordul avionului Air Force One, informează Mediafax. Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) l-a interceptat pe președintele american de atunci, Barack Obama, timp […]
10:10
Președintele Nicușor Dan participă astăzi, la Paris, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință (Coalition of the Willing). Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă, la Kiev, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea unui summit al Coaliției de Voință, […]
4 ianuarie 2026
17:20
Contextul istoric din Venezuela ultimilor 50 de ani vă va ajuta să înțelegeți ce s-a întâmplat în această țară care a devenit, de ieri, punctul central de atenție al planetei. Unda de șoc după decizia lui Gaddafi Muammar Gaddafi, în 1970, a crescut unilateral redevențele și taxele pentru multinaționale, Iranul urmând o abordare similară. Această […]
17:00
„Unul dintre cei mai puternici factori determinanți ai prețurilor acțiunilor americane în următorii ani ar putea să nu vină de la Congres, de la Rezerva Federală sau de la inteligența artificială. Ar putea veni din Venezuela. Piețele abia încep să înțeleagă ce tocmai s-a întîmplat. Acțiunile recente ale SUA în Venezuela, sub actuala Administrație, au […]
13:10
Observația lui Năstase: SUA a simplificat schimbarea regimurilor politice prin răpirea liderilor # QMagazine.ro
„Să fie foarte clar, nu-mi este simpatic Maduro, dar fac parte dintre cei care au citit cărțile lui Orwell, inclusiv „Ferma animalelor” și diferitele teorii despre „egalitate”. De aceea, sper să nu fim naivi și să considerăm că este vorba de „valori și principii” când, în realitate, este vorba doar de interese”, scrie fostul premier Adrian […]
3 ianuarie 2026
23:00
După o tăcere lungă, președintele Franței, Emmanuel Macron, a reacționat, în fine, la arestarea lui Nicolas Maduro, fără a-l nominaliza pe Trump, dar salutând în mod clar operațiunea. Semn că în următoarele ore și ceilalți lideri europeni îi vor urma exemplul. „Poporul venezuelean a scăpat astăzi de dictatura lui Nicolás Maduro și nu poate decât […]
19:10
Trump: Vom conduce Venezuela până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump a susținut o conferință de presă în care a explicat operațiunea Delta Force de capturare a dictatorului venezuelean Nicolas Maduro din noaptea trecută. „Aseară târziu și azi dimineață, la indicația mea, Forțele Armate ale Statelor Unite au desfășurat o operațiune militară extraordinară în capitala Venezuelei, demonstrând puterea militară copleșitoare a Americii. […]
19:00
Anul 2025 mi-a consolidat convingerea că toate cele trei piețe financiare non-bancare au făcut progrese reale în procesul de maturizare. Piața asigurărilor și-a recăpătat echilibrul, piața pensiilor private a continuat să demonstreze robustețe, iar piața de capital a confirmat potențialul unei economii care privește către investițiile pe termen lung. Toate acestea reprezintă evoluții semnificative din […]
17:00
2025 a fost unul dintre cei mai grei ani din viața mea. Confruntându-mă cu o luptă intensă pentru putere, cu un război intern nedrept și lipsit de fair-play care a avut foarte multe efecte negative asupra activității de performanță, a imaginii și a percepției gimnasticii ritmice, atât la noi în țară cât și internațional, aș spune […]
16:40
Păstrez lecțiile perioadei de Primar General. A fost cea mai frumoasă, grea și complexă experiență profesională pe care am trăit-o până acum. Păstrez ritmul, echipa și faptul că am dovedit că Bucureștiul poate fi accelerat. Păstrez și ceva ce nu apare în rapoarte: capacitatea de a lucra cu toată lumea, dincolo de partide, tensiuni și […]
15:00
Păstrez lecțiile perioadei de Primar General. A fost cea mai frumoasă, grea și complexă experiență profesională pe care am trăit-o până acum. Păstrez ritmul, echipa și faptul că am dovedit că Bucureștiul poate fi accelerat. Păstrez și ceva ce nu apare în rapoarte: capacitatea de a lucra cu toată lumea, dincolo de partide, tensiuni și […]
13:00
Din 2025 voi păstra, mai ales, amintiri frumoase. Nu pentru că ar fi fost multe ori mai consistente, ci pentru că nu îmi pot otrăvi sufletul cu regrete, remușcări și tristețe. Așa că, îmi voi aminti de redeschiderea (chiar și parțială) a expoziției permanente a Muzeului, de voiajurile în Peru și în Mexic, unde am […]
12:00
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă dimineața devreme că SUA au efectuat un „atac la scară largă împotriva Venezuelei” și că președintele Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară, informează Mediafax. „Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac pe scară largă împotriva Venezuelei și a liderului său. […]
10:00
Voi păstra cu mare drag din 2025 spiritul de echipă, energia, încrederea, credința în lucrul temeinic făcut și iubirea pentru tot ceea ce înseamnă România, care îmi guvernează întreaga activitate. Într-un mediu în continuă schimbare, puterea echipei consulare devine forța care ne menține ancorați în profesionalism, solidaritate și echilibru. Reprezentarea României la Manchester este mai […]
07:00
2025 mi-a rămas în minte ca un an al culturii, desigur cu marele Festival „Enescu”. Orchestrele lui formidabile, unele dintre cele mai mari din lume, soliști inegalabili, formațiuni camerale antologice. Mi-a rămas, de asemenea, Festivalul de Teatru de la Sibiu dar şi cel ce prinde contur vara, pe malul mării, timp de 3 luni – […]
2 ianuarie 2026
21:00
Cred că a fost un an greu și complicat, dar mai cred că e bine să ne uităm la lucrurile care au funcționat și la lecțiile pe care le-am învățat în acest an, nu puține. Parlamentul a validat o nouă coaliţie guvernamentală pro-europeană, după o criză politică, cu sprijin majoritar clar: 301-9 voturi. Această coaliţie […]
18:00
Anul 2025, un an de tranziție, care mi-a lăsat un gust duplicitar. Nu am avut nicio clipă nici senzație de bucurie, nici de tristețe. Pur și simplu an existent în concordanță cu esența noastră latină. O furie nedusă la capăt, o bucurie fără gust. Este anul acela când spui bine că sunt sănătos și că […]
13:00
Voi păstra, cu siguranță, ediția din acest an a Festivalului Internațional „George Enescu”, pe care am trăit-o la intensitate maximă în calitate de Director de comunicare, contribuind, sper, la prestigiul unui adevărat brand de țară. De altfel, anul 2025 este primul din restul vieții mele de după corporație, administrație și presă… Este, însă, anul în […]
09:00
Din 2025 aș păstra oamenii care mi-au fost alături și momentele în care am simțit că munca mea aduce schimbări reale pentru Ilfov. A fost un an care mi-a cerut răbdare, dar mi-a oferit și curaj. Iar aceste două lecții le păstrez ca fundament pentru tot ceea ce voi construi mai departe. Aș schimba, în […]
1 ianuarie 2026
21:10
Ce ar lua și ce ar lăsa din 2025. Regrete și victorii pentru Doris Andronescu, Mircea Abrudean, Irina Deleanu, Olivia Oprescu, Felicia Filip, Gilda Lazăr și alții # QMagazine.ro
De la „Un an al progresului” până la „cel mai greu an”, 2025 rămâne în memoria noastră. Mai multe personalități au răspuns invitației Q Magazine de a rememora ceea ce a fost și ceea ce n-ar fi vrut să fie. „Din 2025 voi păstra, înainte de toate, progresul. A fost un an în care am […]
19:10
Din 2025 voi păstra, înainte de toate, progresul. A fost un an în care am consolidat extinderea SANADOR, am avansat proiecte strategice care vor schimba modul în care se practică medicina de înaltă performanță în România și am văzut, încă o dată, cât de mult pot realiza echipele noastre, atunci când excelența este criteriul fundamental. […]
13:20
O explozie care a avut loc într-un bar, în noaptea de Anul Nou, s-a soldat cu moartea a zeci de persoane la Crans-Montana, o stațiune de schi din cantonul Valais, a anunțat joi poliția elvețiană. Zona a fost complet închisă, iar o zonă de interdicție aeriană a fost impusă deasupra Crans-Montana, a declarat poliția într-un […]
31 decembrie 2025
20:00
19:40
Președintele chinez Xi Jinping și-a transmis mesajul de Anul Nou 2026 prin intermediul China Media Group și al internetului, el anunțînd cu acest prilej că reunificarea Chinei cu Taiwan este de neoprit. Promisiunea vine la doar cîteva zile după ce China a derulat cele mai agresive manevre militare în jurul Taiwanului, ceea ce pare să […]
13:30
În toate bisericile, în noaptea dintre ani, se va săvârși o slujbă de mulțumire și de binecuvântare # QMagazine.ro
Potrivit Patriarhiei Române, rânduiala stabilită de Sfântul Sinod în anul 2011 prevede citirea Acatistului Domnului Iisus Hristos, întrucât ziua de 1 ianuarie amintește de momentul când Fiul lui Dumnezeu, întrupat, a primit numele de Iisus. Iisus înseamnă în limba ebraică ‘Dumnezeu mântuiește’ și în acatist este pronunțat de aproximativ 200 de ori. Slujba care se […]
09:20
Se termină cel mai prost an de multă vreme încoace. Și nici următorul nu se anunță prea grozav. Anul 2025 a fost unul de răscruce pentru România, marcat de revelații dureroase, crize politice profunde și reconfigurări geopolitice. Într-un context în care țara se confruntă cu instabilitate internă și externă, trei evenimente majore au dominat peisajul […]
30 decembrie 2025
16:40
Analistul economic Radu Georgescu afirmă că în 2026 cursul euro va fi peste 6 lei. Sumbra previziune are la baza o analiză a economiei românești la sfârșit de an. Cum anul 2025 nu se încheie sub cele mai bune auspicii, nici 2026 nu pare să promită că va fi mai bun. Vă prezentăm analiza realizată […]
13:20
Actorul Adrian Titieni, noul director interimar al Teatrului Național „I.L.Caragiale” # QMagazine.ro
Ministrul Culturii, Demeter Andras, a anunțat astăzi la începutul întâlnirii de lucru cu caracter public referitoare la concursul de proiecte de management pentru Teatrul Național că actorul Adrian Titieni va fi, de la 1 ianuarie 2026, directorul interimar al acestei instituții emblematice. „Vă anunț că interimatul pentru 120 de zile, începând de poimâine, 1 ianuarie, […]
12:00
Viitorul Teatrului Național București, pe agenda discuțiilor de la Ministerul Culturii # QMagazine.ro
Ministerul Culturii își menține deschiderea pentru organizarea, marți, la sediul ministerului, a unei întâlniri cu caracter public referitoare la concursul de proiecte de management pentru Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București. În cadrul întâlnirii se dorește aducerea de clarificări „în condiții de echilibru și corectitudine față de toate părțile implicate”. „Dintre candidații înscriși în concurs, […]
10:20
FACIAS anunță că va da în judecată Ministerul Educației și Cercetării dacă până la 17 ianuarie nu sunt adoptate normele care țin blocate 60 de miliarde de lei pentru cercetare, potrivit unui comunicat de presă transmis Q Magazine. Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022–2027 (PNCDI IV), un document strategic care prevede investiții de […]
29 decembrie 2025
17:20
Sociolog: Dacă politicile UE nu funcționează, concluzia nu este niciodată „poate că greșim”, ci „nu am schimbat suficient oamenii # QMagazine.ro
Educația a devenit unul dintre principalele câmpuri de luptă ideologice din lumea occidentală și, în special, din Uniunea Europeană. Deși tratatele UE recunosc educația ca fiind o competență națională, în ultimii ani Bruxelles a dezvoltat o arhitectură din ce în ce mai sofisticată de programe, fluxuri de finanțare și parteneriate cu ONG-uri, cu scopul de […]
15:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru a discuta despre pace, după reuniunea pe care liderul de la Kiev a avut-o duminică la Mar-a-Lago, în Florida, cu omologul său american Donald Trump, informează Agerpres. „Cum ne întâlnim, în ce format, nu contează […]
