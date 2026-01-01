Revelion dramatic la Crans Montana

21:40

Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației. El a transmis printr-un „mesaj la final de mandat”: „Astăzi, 22 decembrie 2025, la exact un an de la invitația de a deveni ministru al Educației și Cercetării (22 decembrie 2024), i-am solicitat premierului eliberarea mea din funcția de ministru al Educației și Cercetării, prin […]