Nicușor Dan demonstrează că piloții elvețieni l-au escortat ca să mulțumească României

Opt categorii de speciali așteaptă cu sufletul la gură decizia CCR privind pensiile speciale. Dacă va fi favorabil, verdictul ar putea fi extins apoi la polițiști, militari, angajații serviciilor de informații, Curtea de Conturi și alte categorii de privilegiați. Nu neapărat în privința cuantumului pensiei, cât în privința vârstei de pensionare. Premierul Bolojan a atras de multe ori atenția că România nu mai poate susține fenomentul pensionărilor la 48 de ani.