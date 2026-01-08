Peste 6.000 de minute de întârzieri pe o rută feroviară: muncitorii au tăiat din greșeală cablurile de semnalizare
Adevarul.ro, 8 ianuarie 2026 12:30
Potrivit companiei, problemele au apărut după ce muncitorii au tăiat din greșeală cablurile de semnalizare.
Acum 5 minute
12:45
Polițist din Arad, trimis în judecată după ce a omis sesizarea din oficiu și începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui minor # Adevarul.ro
Un polițist din Arad a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, după ce nu a întocmit actele pentru sesizarea din oficiu privind un viol asupra unui minor şi nu a dispus începerea urmăririi penale.
Acum 30 minute
12:30
Pericolul din umbră care pândește România. „Tot ce se întâmplă acum e consecința unui model complet greșit” # Adevarul.ro
România a încheiat 2025 nu doar cu un deficit bugetar uriaș, cel mai mare din UE, ci și cu un deficit de cont enorm, care îi dezechilibrează și mai mult fragila economie. Cristian Păun, profesor la ASE București, avertizează că economia României intră într-o spirală periculoasă.
12:30
12:30
Sunt din nou probleme pe Ghiseul.ro: platforma pentru plata taxelor și impozitelor locale este inaccesibilă # Adevarul.ro
Joi dimineață, 8 ianuarie, mulți români care au încercat să acceseze portalul oficial pentru plata taxelor și impozitelor locale, Ghiseul.ro, au constatat că site-ul nu se încarcă sau afișează mesaje de eroare precum „HTTP ERROR 500”.
Acum o oră
12:15
Managerul barului din Crans-Montana a fugit cu casa de marcat plină de bani în timpul incendiului care a ucis 40 oameni # Adevarul.ro
Managerul barului elvețian unde 40 de persoane au murit într-un incendiu de Anul Nou ar fi fost surprinsă fugind cu casa de marcat plină de bani în timp ce flăcările se răspândeau.
12:15
Atac armat la o biserică mormonă din Salt Lake City, în timpul unei ceremonii de înmormântare. Două persoane au murit, alte șase au fost rănite # Adevarul.ro
Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în urma unor focuri de armă trase în fața unei biserici mormone din Salt Lake City, Statele Unite. Incidentul a avut loc în parcarea lăcașului de cult.
12:15
Principalul rival al lui Erdoğan promite să-l învingă din închisoare. Ce șanse are fostul primar al Istanbulului să candideze la prezidențiale? # Adevarul.ro
Principalul contracandidat al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, se află într-o închisoare de maximă securitate de lângă Istanbul. Cu toate acestea, Ekrem İmamoğlu spune că este hotărât să câștige alegerile prezidențiale chiar din spatele gratiilor.
Acum 2 ore
11:45
Fosta soție a lui Iker Casillas, operată de urgență. Sara Carbonero se luptă cu cancerul din 2019 # Adevarul.ro
Jurnalista și prezentatoarea TV se afla în vancață în Insulele Canare când i s-a făcut rău.
11:45
Grupul petrolier american Chevron și firma de investiții Quantum Capital Group ar fi depus o ofertă comună pentru achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Financial Times.
11:45
Confuzie șocantă după un accident: poliția a anunțat greșit părinții că fiul lor adolescent a murit, deși era de fapt în viață în spital # Adevarul.ro
O eroare gravă a autorităților a făcut ca două familii din Marea Britanie să primească informații eronate după un accident rutier, una fiind anunțată că fiul lor a murit, iar cealaltă că fiul este grav rănit, deși realitatea era exact invers.
11:30
Momentele dramatice în care doi polițiști au sărit în apele reci ale Jiului pentru a salva o femeie care căzuse cu mașina în râu: "E o doamnă!" # Adevarul.ro
Doi polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu au intervenit de urgență, după ce o femeie în vârstă de 55 de ani a căzut cu mașina în apele reci ale râului Jiu.
11:30
Circulația feroviară, îngreunată din cauza ninsorii. Un tren pe ruta București Nord - Curtici a avut o întârziere de peste patru ore # Adevarul.ro
Circulaţia feroviară este îngreunată, joi, 8 ianuarie, din cauza problemelor cauzate de ninsori. De exemplu, precizează CFR Călători, trenul IR 78 București Nord - Curtici a înregistrat o întârziere de peste patru ore.
11:15
Cod portocaliu și galben de ninsoare în mai multe județe. Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat joi, 8 ianuarie, că până sâmbătă, vor fi ninsori în mai multe zone ale țării, dar şi precipitaţii mixte şi ploi în celelalte regiuni.
11:15
Dr. Iulia Stoian, MedLife: „Virusurile hepatitice B, C și HIV determină infecții silențioase” # Adevarul.ro
Peste 300 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu hepatită virală cronică B și C, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
11:15
Denis Drăguș caută o echipă la care să joace meci de meci.
11:00
„O amenințare uriașă”. Ucraina anchetează o școală pro-rusă clandestină din Kiev, unde se predă după manuale din epoca sovietică # Adevarul.ro
Autoritățile ucrainene au declanșat o anchetă privind existența unei școli „clandestine” din Kiev, acuzată că folosea manuale sovietice, proiecta filme rusești și promova limba și cultura rusă în rândul copiilor, într-un context marcat de război și de eforturile statului de a-și proteja identitatea
11:00
Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului, până la Turnul Eiffel # Adevarul.ro
Fermierii francezi au intrat joi dimineață cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până în zona Turnului Eiffel, pentru a-și exprima revendicările.
Acum 4 ore
10:45
Trump aprobă sancțiunile împotriva Rusiei, punând presiune pe Putin. Senatul american se pregătește pentru un vot rapid # Adevarul.ro
După luni de blocaj, cel mai amplu pachet de sancțiuni americane împotriva Rusiei din ultimul deceniu revine în prim-plan.
10:45
Cine era femeia ucisă de ICE. Proteste în mai multe orașe din SUA după violențele din Minneapolis # Adevarul.ro
Împușcarea mortală a unei femei de către un agent al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) în timpul unei operațiuni în Minneapolis, miercuri dimineață, a declanșat proteste în întreaga țară.
10:30
Zelenski sugerează, în glumă, capturarea liderului cecen Ramzan Kadîrov: „Poate că atunci Putin se va gândi de două ori” # Adevarul.ro
Zelenski a îndemnat Statele Unite să exercite o presiune mai mare asupra Rusiei pentru a forţa Kremlinul să accepte încheierea unui acord de pace în Ucraina, sugerând, într-o remarcă făcută în glumă, ca americanii să îl captureze pe liderul cecen Ramzan Kadîrov.
10:30
Joi, 8 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
10:15
Cursuri suspendate sau organizate online în zeci de școli din țară, din cauza ninsorilor # Adevarul.ro
Din cauza vremii severe, cursurile din mai multe școli vor fi suspendate sau online joi, 8 ianuarie, anunță Ministerul Educației.
09:45
Vicecancelarul Austriei cere UE un „catalog” de sancțiuni pentru a descuraja o anexare americană a Groenlandei # Adevarul.ro
Preşedintele Partidului Social-Democrat austriac (SPOe) şi vicecancelarul ţării, Andreas Babler, a cerut miercuri Uniunii Europene (UE) să elaboreze un "catalog" de măsuri pentru a descuraja orice încercare americană de a anexa Groenlanda, un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei.
09:45
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au declarat miercuri că Groenlanda „nu este de luat”, după ce Casa Albă a readus în discuție posibilitatea unei preluări militare a teritoriului.
09:45
Bijuterii de peste un milion de euro, create de un designer american, au fost furate de pe Coasta de Azur # Adevarul.ro
Bijuterii aparținând unui creator american, evaluate la peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spațiu turistic în care acesta era cazat pe Coasta de Azur, au anunțat miercuri mai multe surse.
09:00
„Mi-e teamă că Groenlanda este în pragul unui război civil”. Locuitorii insulei, tot mai furioși pe Danemarca și pe Trump # Adevarul.ro
Groenlanda se confruntă cu tensiuni sociale tot mai accentuate, pe fondul disputelor legate de viitorul insulei, relația cu Danemarca și posibila implicare a Statelor Unite. Divergențele au ajuns să destrame familii, iar unii localnici avertizează asupra riscului unui conflict intern.
09:00
Proteste în Columbia după amenințările SUA privind o posibilă intervenție militară: „Trump este diavolul, cea mai detestabilă persoană din lume” # Adevarul.ro
Mii de persoane au ieșit în stradă, miercuri, în mai multe orașe din Columbia, pentru a protesta față de amenințările președintelui american Donald Trump privind extinderea acțiunilor militare ale SUA în America de Sud, inclusiv pe teritoriul columbian.
Acum 6 ore
08:30
Comandamentul Energetic Național, convocat de Ministerul Energiei din cauza fenomenelor meteo # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, convoacă joi dimineața, 8 ianuarie, Comandamentul Energetic Național, având în vedere evoluția condițiilor meteo din această perioadă.
08:30
„Armata de vis”, mai aproape de realizare. Donald Trump propune un buget record al apărării SUA de 1.500 de miliarde de dolari pentru 2027 # Adevarul.ro
Bugetul apărării al Statelor Unite pentru anul 2027 ar trebui să ajungă la 1.500 de miliarde de dolari, față de 1.000 de miliarde de dolari, cât era nivelul avut în vedere anterior, ceea ce ar reprezenta o creștere de aproximativ 50%, a declarat miercuri președintele american Donald Trump.
08:30
Leo Messi a anunțat ce va face după retragerea din fotbal. Starul argentinian nu va deveni antrenor # Adevarul.ro
Sud-americanul de 38 de ani face spectacol la Inter Miami.
08:15
„Situația este dificilă”: Întreruperi masive de curent în regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Zaporijie, după atacuri cu drone rusești # Adevarul.ro
Regiunile ucrainene Dnipropetrovsk și Zaporijie, din centrul și estul Ucrainei, au fost afectate de întreruperi masive de curent în urma unor atacuri cu drone lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice.
08:15
Catedrala Națională mai poate fi vizitată până joi, 8 ianuarie, urmând ca, începând de vineri, să fie închisă din nou pentru continuarea lucrărilor la interior.
08:00
Sorana Cîrstea n-a suflat în fața Arynei Sabalenka. Bielorusa, declarație arogantă, după ce i-a lăsat româncei doar șase game-uri # Adevarul.ro
Sprana Cîrstea se oprește la Brisbane după două victorii.
08:00
Motivul pentru care un fan a stat nemișcat pe parcursul meciurilor de la Cupa Africii. Umilit de un fotbalist # Adevarul.ro
Suporterul, stană de piatră în tribună.
08:00
LIVE TEXT România, sub stăpânirea iernii. Restricţii de circulaţie pe mai multe drumuri din cauza ninsorilor # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat că joi, 8 ianuarie, vremea se răcește accentuat. Potrivit meteorologilor, va ninge în mare parte din țară. Autoritățile au impus restricții de trafic pe mai multe drumuri naționale din țară, din cauza ninsorii.
08:00
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze lichefiate către țări europene # Adevarul.ro
Guvernele europene au fost acuzate că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Noi date arată că Kremlinul a câștigat anul trecut aproximativ 7,2 miliarde de euro din exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL) către țările din UE.
07:45
Curtea de Apel București va judeca cererea de suspendare a deciziei privind înființarea Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiției # Adevarul.ro
Curtea de Apel București (CAB) este așteptată să judece joi, 8 ianuarie, cererea de suspendare a deciziei de înființare a Comitetului guvernamental pentru modificarea legilor justiției.
07:45
Donald Trump retrage SUA din 66 de organizații internaționale afiliate ONU: „Nu mai servesc interesele americane” # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat miercuri, 7 ianuarie, un ordin executiv prin care dispune retragerea SUA din 66 de organizații internaționale care „nu mai servesc interesele americane”, a anunțat Casa Albă într-un mesaj publicat pe platforma X.
07:30
Fosta jucătoare de tenis și-a început anul într-un decor însorit.
07:15
Câți bani le cere Antena 1 celor de la TVR pentru a-și acoperi „gaura” de la CM 2026. Postul public zice pas, mingea e la Bolojan # Adevarul.ro
Meciurile de noapte de la Cupa Mondială dau peste cap planurile deținătorului drepturilor tv.
Acum 8 ore
06:45
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia” # Adevarul.ro
Mai multe tabere se conturează la Casa Albă, iar cei mai importanți oameni din jurul președintelui Trump se luptă pentru șansa de a candida la viitoarele alegeri. Antonia Pup este cercetător la Georgetown University din Washington și a urmărit cu atenție ultimele evenimente din capitala SUA.
06:45
Val de îmbolnăviri așteptat în următoarele zile: „Presiunea pe cabinetele medicale va fi uriașă” # Adevarul.ro
Numărul cazurilor de gripă continuă să crească, în condițiile în care vârful valului de îmbolnăviri nu a fost încă atins chiar dacă sezonul a debutat cu două-trei săptămâni mai devreme.
06:15
05:45
Harta noilor drumuri expres așteptate în România. Doar două șosele rapide pot fi inaugurate până în 2027 # Adevarul.ro
Deși în urmă cu peste un deceniu, statul român plănuia construcția a peste 2.400 de kilometri de drumuri expres, succesul acestor proiecte a întâmpinat greutăți. În 2026, doar un tronson de 11 kilometri ar putea fi inaugurat. În 2027, situația va fi asemănătoare.
05:15
Viața cu HIV în România: boala e tratabilă, stigma încă nu. „Marginalizarea a durut cel mai mult” # Adevarul.ro
La peste 35 de ani de când românii auzeau de SIDA, iar pentru pacienții diagnosticați viața era din acel moment doar un șir lung de refuzuri și priviri piezișe, diagnosticul încă atrage condamnarea de către cei din jur. „Prietenii, chiar rudele apropiate, s-au îndepărtat”, povestește un pacient.
Acum 12 ore
04:45
Se îndreaptă Arctica spre un conflict deschis? Regiunea polară ar putea deveni următorul mare teatru de confruntare globală # Adevarul.ro
Pe fondul interesului reînnoit al lui Donald Trump pentru Groenlanda, nordul înghețat al planetei revine în centrul atenției geopolitice.
04:15
Ce este „miracolul mov” și cum ne poate salva viața. Alimentele care trebuie consumate zilnic pentru a ne feri de cele mai grave boli # Adevarul.ro
Specialiștii au descoperit că legumele și fructele de culoare mov sau albastru închis, cu nuanțe mov, sunt un adevărat miracol pentru sănătate. Consumate zilnic acestea duc la o protecție sporită împotriva cancerului, au efect antioxidant și antiinflamator dar protejează și creierul sau inima.
03:15
Secretele spirituale din Machu Picchu. Ce ar trebui să știe toți turiștii despre Orașul Copiilor Soarelui # Adevarul.ro
Machu Picchu este, pentru majoritatea vizitatorilor, o destinație iconică: spectaculoasă vizual, încărcată de mister, dar adesea redusă la statutul de sit arheologic. În volumul Machu Picchu. Orașul Copiilor Soarelui, publicat la Editura For You, Jorge Luis Delgado propune o schimbare de perspectivă
02:15
Plafonarea la energie ne-a costat scump. Ce urmează pentru prețurile la curent și gaze # Adevarul.ro
Criza energetică declanșată în Europa în 2021 a împins România într-o situație fără precedent: prețurile la electricitate și gaze au crescut accelerat, situație care risca să se transforme într-o povară greu de suportat pentru milioane de gospodării și pentru o mare parte a economiei.
01:45
Garanțiile de securitate pentru Ucraina rămân un „tigru pe hârtie”, avertizează The Telegraph # Adevarul.ro
Perspectivele unui acord de pace pentru Ucraina par, pentru prima dată după mai bine de un an, să fie privite cu un optimism prudent atât la Kiev, cât și în capitalele occidentale.
