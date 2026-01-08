„Cel mai bătrân bărbat din lume”, care a fumat toată viața, a murit din cauza unui atac de astm

Un bărbat sud-african care fuma de la vârsta de 14 ani și pretindea că este cel mai bătrân bărbat din lume a murit din cauza unui atac de astm la doar câteva ore după ce și-a sărbătorit a 121-a zi de naștere.

