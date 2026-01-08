Avertisment Salvamont pentru turiștii din Munții Bihor: strat mare de zăpadă, risc crescut de rătăcire și hipotermie
Bihoreanul, 8 ianuarie 2026 14:10
În contextul vremii deosebit de reci și al ninsorilor abundente din ultimele zile, Salvamont Salvaspeo Bihor a transmis joi o serie de avertizări și recomandări importante pentru turiștii care intenționează să ajungă în Munții Bihor.
Acum 2 ore
13:10
„În noroi până în luna mai”: Locuitorii străzii Paltinului din Oradea cer asfaltarea drumului plin de gropi (FOTO) # Bihoreanul
Strada Paltinului, situată imediat după urcarea pe dealul din faţa gării Oradea, este şi acum neasfaltată. Riveranii reclamă numărul tot mai mare de gropi, pline de apă, care umplu strada mai ales după deszăpezirea cu sare.
12:40
Ger năprasnic, inclusiv în Bihor! Temperaturi de până la minus 15 grade, în această noapte # Bihoreanul
Ninsori, zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger năprasnic! Acestea sunt fenomenele cu care se confruntă o bună parte din țară, inclusiv județul Bihor, cel puțin până pe 10 ianuarie. În noaptea de joi spre vineri, în zona noastră sunt așteptate minime de minus 15 grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis nu mai puțin de 8 avertizări pentru toată țara.
Acum 4 ore
11:40
Pompierii bihoreni au intervenit în cursul după-amiezii și serii de miercuri la două locuințe din Valea lui Mihai și Oradea, după ce în coșurile de fum a izbucnit câte un incendiu. Cel mai probabil, cauza a fost funinginea acumulată în coșuri, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” al județului Bihor.
11:30
Aeroportul din Oradea este operațional după ninsorile căzute în noaptea de miercuri spre joi, când și temperaturile au fost mai scăzute, ceea ce a îngreunat operațiunile pentru eliberarea pistei, căilor de rulare și platformei. În cursul zilei de joi, pe aeroportul orădean sunt programate opt curse.
11:10
Fiica unor bihoreni care au emigrat în Spania, Raisa Chilba este o dansatoare premiată pe scene internaționale: „Pace și bucurie, asta simt când dansez” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
La doar 11 ani, Raisa Chilba, o tânără dansatoare cu origini bihorene, a devenit campioană mondială în lumea dansului sportiv. Acum, are 17 ani și își continuă parcursul în competițiile internaționale, cu obiectivul de a ajunge pe podiumul Blackpool Dance Festival, cea mai prestigioasă competiție din domeniu. BIHOREANUL vă face cunoștință cu ea.
Acum 6 ore
10:10
Mai multe școli din Bihor, inclusiv una din Oradea, au orele suspendate, pentru probleme produse din cauza ninsorii # Bihoreanul
Prima zi de școală din anul 2026 rămâne una de vacanță pentru mai mulți elevi bihoreni. Din cauza ninsorii abundente căzute peste noapte, în mai multe comune din Bihor microbuzele școlare nu au putut efectua transportul elevilor spre unitățile de învățământ, astfel că orele au fost suspendate. Totodată, la o școală din Oradea și la cea din Pocola, lecțiile s-au suspendat din cauza unei avarii la sistemul de încălzire.
09:50
Deszăpezirea în Bihor: drumarii spun că nicio șosea națională și județeană nu este închisă. De pe drumuri au fost scoși inclusiv arbori doborâți de vânt (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Niciun drum național sau județean din Bihor nu este blocat după zăpezile însemnate căzute în noaptea de miercuri spre joi, afirmă administratorii acestora, care recunosc că s-au confruntat cu probleme mai mari decât în noaptea precedentă, inclusiv cu arbori căzuți peste carosabil. Pe toate șoselele se circulă în condiții de iarnă, pe unele asfaltul fiind curățat „la negru”, în timp ce pe altele încă există zăpadă.
09:10
Le expiră contractele: Peste 100 de directori de școli din Bihor vor fi evaluați, pentru a se decide dacă mai rămân în funcție # Bihoreanul
Aproape 150 de directori și directori adjuncți din școli și grădinițe bihorene își vor încheia mandatele la data de 17 ianuarie 2026, ei fiind câștigătorii funcțiilor în prima rundă de concursuri anume organizate de Ministerul Educației în urmă cu patru ani. Pentru că deocamdată nu sunt programate noi concursuri, Inspectoratul Școlar a început evaluarea directorilor și a adjuncților, pentru a decide pe cine păstrează în funcții.
Acum 24 ore
19:30
Potrivit calendarului școlar anual publicat de Ministerul Educației, miercuri a fost ultima zi de vacanță pentru elevi, iar de joi dimineața aceștia se vor întoarce la școală. Vacanța de schi pentru elevii din județul Bihor va fi în săptămâna 16-20 februarie, acestea fiind ultimele zile libere până la vacanța de Paște din aprilie.
18:40
Tânărul fotbalist spaniol Lamine Yamal, în vârstă de 18 ani, rămâne cel mai valoros jucător din lume. Potrivit topului publicat de Observatorul de Fotbal CIES, valoarea de transfer a acestuia este estimată la 343.1 milioane de euro.
17:50
Operațiune fără precedent: Un petrolier cu pavilion rusesc a fost confiscat de forțele SUA în Atlanticul de Nord # Bihoreanul
Statele Unite ale Americii au confiscat petrolierul Marinera, cunoscut anterior ca Bella 1, o navă pe care autoritățile americane o leagă de exporturi ilegale de petrol asociate Venezuelei și care, în timpul urmăririi, a trecut sub pavilion rusesc, potrivit informațiilor publicate de presa internațională.
17:30
Un ciclon aduce „un episod autentic de iarnă” în România, cu ninsori, vânt puternic și ger # Bihoreanul
România intră sub influența unui nou ciclon, în contextul unei activități ciclonice intense la nivel european, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM), într-o informare publicată miercuri, 7 ianuarie. Meteorologii anunță precipitații însemnate, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii, cu temperaturi negative atât ziua, cât și noaptea, în mare parte din țară.
17:10
Surprinzător. Numărul „chiriașilor” de la Adăpostului de Noapte din Oradea a scăzut, în ciuda vremii reci și ninsorilor # Bihoreanul
Adăpostul de Noapte din Oradea are mai puţini „chiriaşi” decât în urmă cu o lună. În ciuda răcirii vremii şi a ninsorilor din ultimele zile, numărul beneficiarilor a scăzut de la peste 60 de persoane pe noapte la numai 50 de solicitanţi, la fel ca în timpul toamnelor calde. Orădenii sunt îndemnaţi să semnaleze autorităţilor persoanele fără adăpost care dorm sub cerul liber pentru a evita producerea unor tragedii.
16:20
Profesorul de fizică Viorel Mititean, fost director al Colegiului Național Emanuil Gojdu, iar până la începutul acestui an director adjunct în această școală, a fost numit inspector școlar de fizică și chimie. Postul a rămas vacant în luna octombrie, când inspectorul școlar în funcție, Cristian Dragomir, a decedat subit, la 51 de ani.
15:40
GALERIE DE IMAGINI / Oradea, sub prima zăpadă consistentă a anului: copii cu sănii, oraș alb și utilaje la treabă # Bihoreanul
Prima ninsoare consistentă din acest an a transformat Oradea, miercuri, de Sfântul Ion, într-un oraș alb, imaginile hibernale fiind surprinse pe parcursul zilei de fotoreporterul BIHOREANUL.
15:00
Inima de pe pârtie. Sute de schiori au omagiat victimele incendiului mortal de la barul din Elveția (VIDEO) # Bihoreanul
Sute de schiori s-au adunat, zilele trecute, pe pârtia din Crans-Montana, Elveția, pentru a onora victimele incendiului mortal din noaptea de revelion de la barul „Le Constellation” din stațiune, în urma căruia 40 de persoane au murit și 116 au fost rănite.
Ieri
14:10
Procură falsă pentru pașaportul unui minor: notar din Oradea și tatăl copilului, trimiși în judecată # Bihoreanul
Un notar public din Oradea a fost trimis în judecată după ce a autentificat o procură falsificată, folosită pentru obținerea unui pașaport pentru un minor. Potrivit anchetei, documentul a fost întocmit pe numele mamei copilului, în lipsa acesteia, iar în locul ei a semnat tatăl minorului, inculpat în același dosar.
13:30
Interviu cu Mircea Pricăjan: „Speranța cu care mă despart de fiecare dată de o carte e că ea va avea norocul să-și croiască drum spre cît mai mulți cititori” # Bihoreanul
Mircea Pricăjan și-a petrecut ultimii 23 de ani în redacția revistei Familia. În perioada 2003-2020 a fost redactor al publicației, iar în 2021 i-a devenit redactor-șef, transformînd-o într-o revistă dinamică, pregătită să-și redobîndească relevanța culturală la nivel național. Însă, în paralel cu munca redacțională, autorul orădean și-a făcut un renume în lumea literară românească. La finele lui 2025, Mircea Pricăjan a revenit cu un nou volum de proză scurtă, Instinct de supraviețuire (Polirom), care conține 9 texte despre viață, momentele ei de cumpănă și caruselul emoțiilor care ne conduc existența. Cu această ocazie, l-am invitat pe autor la o discuție despre această carte și despre scris în general.
12:50
Președintele Nicușor Dan, blocat la Paris din cauza ninsorilor. Avionul Spartan n-a putut decola (VIDEO) # Bihoreanul
Întoarcerea în România a președintelui Nicușor Dan, aflat la Paris pentru reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției Voinței”, s-a amânat din nou miercuri dimineața din cauza condițiilor meteo nefavorabile din Franța, unde ninsorile abundente au dus la blocaje pe aeroporturi, arată Digi24.ro.
12:00
Aeroportul Oradea, operațional 100% după ninsori. Sunt programate șase curse (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Aeroportul orădean este integral operațional și aeronavele care deservesc cele șase curse programate miercuri pot ateriza și decola în condiții de siguranță. Pentru prima oară, operațiunea de deszăpezire a pistelor a fost executată cu utilaje care determină automat coeficientul de frânare pentru a asigura operarea aeronavelor în condiții cât mai bune.
11:00
Niciun drum național ori județean blocat în Bihor, dar în toate zonele se circulă „în condiții de iarnă” (FOTO) # Bihoreanul
Niciunul dintre cei aproape 600 kilometri de șosele naționale și peste 1.000 kilometri de drumuri județene din Bihor nu este blocat din cauza ninsorii abundente căzute în noaptea de marți spre miercuri, dar pe toate se circulă în condiții dificile, specifice condițiilor meteo, afirmă administratorii acestor drumuri. În ciuda nemulțumirilor unor șoferi, aceștia spun că utilajele pentru deszăpeziri au început să acționeze încă din seara de marți și continuă și pe parcursul zilei de miercuri.
09:40
Din nou zăpadă peste Oradea: RER a trimis 24 de utilaje în teren. Unii șoferi s-au plâns de lipsa deszăpezirii # Bihoreanul
Oradea a fost acoperită de zăpadă în dimineața de Sfântul Ion, fulgii începând să cadă încă din timpul nopții, astfel că Primăria a comandat acțiuni de deszăpezire efectuate de RER Vest. La fel ca la prima zăpadă din sezon, și de această dată au apărut câteva plângeri pe rețelele de socializare, cu șoferi care reclamau că în anumite zone, în anumite momente carosabilul nu era deszăpezit. Ce spune RER.
09:20
Artiștii din Oradea expun alături de cei din Timișoara: „Bright as a Black Hole” se deschide pe 15 ianuarie, în orașul de pe Bega (FOTO) # Bihoreanul
Centrul Multifuncțional Bastion din Timișoara va găzdui, pe 15 ianuarie, ora 18, vernisajul expoziției de artă vizuală contemporană „Bright as a Black Hole”, un proiect care reunește nu mai puțin de 73 de artiști vizuali din Oradea și Timișoara.
6 ianuarie 2026
19:30
Tenisul bihorean începe anul cu o performanță notabilă, după ce Christian Boros, un jucător în vârstă de doar 8 ani, a obținut locul al treilea la prestigiosul turneu internațional Lemon Bowl de la Roma, competiție care reunește anual unii dintre cei mai valoroși tineri jucători de tenis din Europa.
18:40
Scandal cu „tiktokeri”, inclusiv Victor Micula, la spitalul din Constanța: live-uri pe internet și presiuni pentru externarea unei paciente (VIDEO) # Bihoreanul
Un incident tensionat a avut loc în noaptea de luni spre marți, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, unde mai multe persoane cunoscute în mediul online, între care Virgil Alexandru Zidaru, alias Makaveli, și consiliera județeană AUR Maria Saioc, au făcut transmisiuni live pe TikTok din unitatea medicală, acuzând că o pacientă nu ar fi îngrijită corespunzător și cerând externarea ei. În scandal s-a băgat și Victor Micula, care s-a oferit să pună la dispoziția pacientei o ambulanță pentru transfer la un spital privat din București.
18:10
Prima prelevare de organe din 2026, la Spitalul Județean din Oradea. O femeie de 58 de ani a salvat trei pacienți # Bihoreanul
Prima prelevare de organe din România, în anul 2026, a avut loc luni la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor din Oradea, potrivit Agenției Naționale de Transplant, care a anunțat cazul pe pagina sa de Facebook.
17:00
Mai multe școli din țară și-au fixat programul „Școala altfel” în săptămâna dinainte de vacanța de iarnă. Este și cazul unora din județul Bihor. În săptămâna respectivă, trecând în mai multe din zile pe la cel mai cunoscut centru comercial din oraș, nu am putut să nu remarc numeroase grupuri de copii aduși la mall, cu ocazia „Școlii altfel”. Era o adevărată zarvă: unii veneau, alții plecau, unii pe jos, alții sosiți cu autocare, din afara municipiului. Nu am avut alte experiențe directe, dar din discuții cu prieteni din alte localități, situația este aceeași peste tot.
16:10
„Popa cu crucea” a surprins-o pe o americancă stabilită în Oradea. Ce spune tânăra despre stropitul de Bobotează în clipul care a devenit viral (VIDEO) # Bihoreanul
O americancă stabilită în Oradea a povestit pe TikTok că a fost luată prin surprindere după ce un preot a ajuns la ușa apartamentului și a stropit locuința cu apă sfințită, în zilele premergătoare Bobotezei.
15:20
Ministrul fondurilor europene: banii de la UE ajung în economie de 5 ori mai repede. De la 86 milioane euro lunar, absorbția a sărit peste 456 milioane euro # Bihoreanul
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, afirmă că în ultimul semestru al anului trecut media lunară a sumelor absorbite din fonduri europene a crescut la peste 456 milioane euro față de sub 87 milioane euro/lună în perioada ianuarie 2021 – iunie 2025, iar banii europeni ajung mai rapid în economia României. Oficialul a spus că obiectivul pentru acest an este dublarea maximului istoric de atragere a fondurilor europene, așa încât cel puțin 15 miliarde euro să ajungă în investiții pentru infrastructură rutieră, locală, sanitară, educațională și economică.
14:40
O femeie din Bihor, la un pas să fie cuprinsă de flăcări, după ce a încercat să aprindă focul cu benzină # Bihoreanul
O femeie de 75 de ani din localitatea bihoreană Chiribiș a fost la un pas să fie surprinsă de un incendiu izbucnit în propria locuință, după ce a încercat să aprindă focul folosind benzină. Flăcările s-au declanșat rapid, însă femeia a reușit să iasă la timp din casă, înainte ca situația să devină și mai periculoasă.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:00
Ninsoare cu fulgi mari la Oradea, la sfințirea apei de Bobotează. Câteva sute de credincioși la Biserica cu Lună și la Catedrala Sfântul Nicolae (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Sărbătoarea Botezului Domnului a adunat, marți, câteva sute de credincioși în centrul Oradiei, la Biserica ortodoxă cu Lună și la Catedrala greco-catolică Sfântul Nicolae. Sfințirea apei a fost făcută după slujbă, iar oamenii au luat acasă Agheasma Mare. La fiecare dintre lăcașuri, prezența a fost de aproximativ 200 de persoane, semn că tendința de scădere din ultimii ani se menține, chiar dacă Boboteaza rămâne una dintre cele mai importante sărbători ale iernii.
13:20
Plățile online ale taxelor și impozitelor prin Ghișeul.ro, indisponibile în unele localități. Autoritatea pentru Digitalizarea României dă vina pe primării # Bihoreanul
Platforma națională Ghișeul.ro, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României, este indisponibilă pentru o parte dintre utilizatori, în localitățile unde primăriile nu au actualizat la timp taxele și impozitele pentru anul 2026 sau nu au configurat tipurile de plăți disponibile.
12:20
Pentru că oamenii de bine și oamenii de bine, de rău din România s-au șucărit, mânca-ți-aș, pe dirijorul concertului de Anul Nou de la Viena, e cazul să luăm măsuri ca astfel de derapaje elgibitiste să nu se repete și pe plaiurile populate de daci și zamolcși.
11:30
Toți răniții au fost identificați după incendiul din Crans-Montana. Bilanțul a fost revizuit: 40 de morți și 116 răniți # Bihoreanul
Autoritățile din Elveția au anunțat că au identificat toate cele 116 persoane rănite în incendiul izbucnit în barul „Le Constellation” din stațiunea Crans-Montana, la patru zile de la tragedie, relatează Spotmedia, care citează France24.
10:40
Cod galben de ninsori în Bihor. Meteorologii anunță depuneri însemnate de zăpadă și posibil polei # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis marți, o atenționare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului, care vizează mai multe zone ale țării, inclusiv Crișana, implicit județul Bihor. Avertizarea este valabilă în intervalul 6 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00.
09:40
Lucrările de închidere a puțului de gaz din Sântimreu, comuna Sălard, apărut după un foraj de apă ilegal, au fost suspendate, iar șantierul a fost pus în conservare. Muncitorii și utilajele firmei care se ocupă de închiderea puțului vor reveni în teren cel mai probabil în 12 ianuarie.
5 ianuarie 2026
20:10
După 3 ani petrecuţi în pușcărie pentru furturi auto, un hoţ din Bihor s-a întors la „serviciu”: În doar câteva zile, a spart trei autoturisme și a furat alte trei # Bihoreanul
Eliberat din penitenciar, unde a fost închis pentru furturi din mașini și furturi de autoturisme, un tânăr din Bihor a revenit la vechile metehne. În doar câteva zile, a spart trei maşini din curtea unui atelier de reparaţii auto, a furat alte trei și le-a condus pe drumurile publice fără să dețină permis de conducere.
19:10
Peste 200 de intervenții în minivacanța de Revelion. Pompierii au stins inclusiv un incendiu la o casă în construcție, în Oradea # Bihoreanul
Pompierii militari bihoreni au avut peste 200 de misiuni în minivacanța de Revelion, de la intervenții SMURD și cazuri de sprijin pentru persoane aflate în dificultate, până la îndepărtarea unor copaci căzuți și stingerea incendiilor. Între cele șapte incendii la care au fost chemați s-a numărat și unul izbucnit la o casă aflată în construcție, în Oradea.
18:40
Start de an în spatele gratiilor: Trei șoferi beți, dintre care unul fără permis și cu mașină neînmatriculată, au ajuns în Arestul Poliției Bihor # Bihoreanul
Anul a început prost pentru trei șoferi din Bihor care au petrecut câte 24 de ore în Arestul Poliţiei după ce s-au urcat la volanul maşinilor beți criță, iar unul dintre ei fără permis și cu mașina neînmatriculată.
18:10
Doi noi acționari în brandul Piața9, dar familia de orădeni care a fondat afacerea rămâne majoritară: „Vrem să creștem brandul” # Bihoreanul
Consiliul Concurenței a autorizat o tranzacție care vizează brandul orădean Piața9, deținut de firma Honest Food SRL. Antreprenorii Ovidiu Andrieș și Daniel Imbre, cei care au fondat și mai târziu vândut lanțul de benzinării independente Smart Diesel, vor deveni coacționari în afacerea întemeiată de soții orădeni Daniel și Anca Galea. Familia Galea își păstrează, însă, majoritatea acțiunilor.
17:50
Un bărbat din Bihor, urcat pe un stâlp de electricitate, amenință că se aruncă. UPDATE: A fost convins să coboare # Bihoreanul
Incident grav, luni după-amiază, în localitatea Ortiteag din județul Bihor. Un bărbat în vârstă de 52 de ani s-a urcat pe un stâlp de electricitate și amenință că se aruncă în gol.
17:40
CFR vrea să redeschidă în 2026 circulația pe linia ferată Cluj-Napoca - Oradea, dar nu zice pe câți kilometri. În realitate, lucrările sunt întârziate # Bihoreanul
Compania CFR SA estimează că în acest an va fi redeschisă circulația pe aproape 183 kilometri de linie ferată, o parte inclusiv din cadrul proiectului de electrificare și reabilitare dintre Cluj Napoca și Episcopia Bihor. Acesta, însă, nu are nicio șansă să fie finalizat la timp, deși este cel mai costisitor, iar fondurile PNRR pot fi decontate doar până în luna august.
17:20
Critics Choice Awards 2026: Timothée Chalamet, Jessie Buckley și filmul „One Battle After Another”, printre marii câștigători # Bihoreanul
A 31-a ediție a premiilor Critics Choice a avut loc duminică în orașul Santa Monica din Statele Unite ale Americii. Anul acesta, cei mai mari câștigători ai serii au fost fimul „One Battle After Another” și actorii Timothée Chalamet și Jessie Buckley.
16:50
Unde ieșim săptămâna asta în Oradea. Spectacol de dans contamporan în premieră națională # Bihoreanul
Săptămâna 5-11 ianuarie începe încet cu poezie, la Moszkva Cafe, și continuă în forță cu nu mai puțin de trei concerte de Anul Nou, pe model vienez, cu valsuri și polci, evenimente devenite o tradiție a Filarmonicii Oradea la început de an. De asemenea agenda include și spectacole ale trupelor orădene de teatru, filme la cinema, expoziții, lansare de carte, stand-up comedy, precum și o premieră națională, spectacolul de teatru-dans contemporan „Luceafărul”, cu Bebe Cotimanis invitat special.
16:10
N-are degivrare! Podul Intelectualilor din Oradea a fost acoperit de gheață, în ciuda instalației care ar trebui să o topească # Bihoreanul
Podul Intelectualilor din Oradea, modernizat în urmă cu trei ani și dotat cu „încălzire în pardoseală”, a fost acoperit de gheață. În ultimele zile, pe fondul temperaturilor negative, suprafața de călcare s-a transformat în derdeluș. Instalația anti-îngheț de sub pavaj a fost nefuncțională după ce una dintre siguranțe a fost scoasă din funcțiune.
15:30
Un bărbat din Bihor, urcat pe un stâlp de electricitate, amenință că se aruncă. Negociatorul Poliţiei este la faţa locului # Bihoreanul
Incident grav, luni după-amiază, în localitatea Ortiteag din județul Bihor. Un bărbat în vârstă de 52 de ani s-a urcat pe un stâlp de electricitate și amenință că se aruncă în gol.
14:40
A dat lovitura în dimineața de Anul Nou: Un bărbat din Bihor a fost arestat preventiv, după ce a furat bijuterii, ceasuri, parfumuri și bani # Bihoreanul
Un bărbat de 44 de ani din comuna Rieni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce, în zorii primei zile din an, a intrat într-o locuință și a furat bijuterii, bani și alte bunuri, profitând de faptul că ușa de acces nu era încuiată. Polițiștii au recuperat peste 90% din prejudiciu.
13:30
Regiunea Crișana va traversa, în următoarele două săptămâni, un interval cu variații termice accentuate, în special în prima parte a perioadei, potrivit estimării publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 5–18 ianuarie 2026.
12:50
AUR cere declararea anului 2026 drept „Anul Americii în România”: „Este un garant al libertăților în Europa” # Bihoreanul
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită oficial Președinției, Parlamentului și Guvernului României ca anul 2026 să fie declarat „Anul Americii în România”, în contextul împlinirii a 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență a Statelor Unite ale Americii, se arată într-un comunicat al partidului, citat de Digi24.ro.
