Activiștii AUR Bihor vor deschide 101 procese pentru anularea majorării de taxe și impozite în toate orașele și comunele din județ

17:00

Mai multe școli din țară și-au fixat programul „Școala altfel” în săptămâna dinainte de vacanța de iarnă. Este și cazul unora din județul Bihor. În săptămâna respectivă, trecând în mai multe din zile pe la cel mai cunoscut centru comercial din oraș, nu am putut să nu remarc numeroase grupuri de copii aduși la mall, cu ocazia „Școlii altfel”. Era o adevărată zarvă: unii veneau, alții plecau, unii pe jos, alții sosiți cu autocare, din afara municipiului. Nu am avut alte experiențe directe, dar din discuții cu prieteni din alte localități, situația este aceeași peste tot.