Suveraniștii se reunesc într-un protest împotriva Legii Vexler: „Vom fi acolo umăr la umăr”

14:00

Românul, „specialist” în toate! Dă „verdictul”, „sentința” în tot și toate câte se întâmplă în țară, dar și în lume! Pare că este o instanță de judecată unde nu există prescrieri și achitări, ca în justiția noastră mult înjurată și coruptă, cum ar zice marea parte a cetățenilor!