Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, dotat cu un aparat laser de ultimă generaţie, folosit în secţia de urologie
News.ro, 8 ianuarie 2026 15:20
Pacienţii care ajung la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piteşti cu probleme din sfera urologică pot fi trataţi, începând de anul acesta, cu un aparat laser de ultimă generaţie, unic în judeţul Argeş, aparat care permite tratarea calculilor renali prin ureteroscopie flexibilă, abordarea anumitor tumori urologice, precum şi realizarea enucleerii adenomului de prostată.
Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. Miruţă a explicat de ce aeronava militară cu care preşedintele Nicuşor Dan a călătorit în Franţa nu s-a putut întoarce în România marţi seară, aşa cum era programat. El a precizat că în acel moment condiţiile de aterizare de la Bucureşti erau sub nivelul pentru care aeronava este dotată şi anume plafonul de nori era sub 60 de metri, iar vizibilitatea sub 600 de metri. ”Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează şi în condiţii meteorologice mai proaste decât cele cu minimă siguranţă, însă nu se întâmplă asta cu preşedintele la bord”, a argumentat ministrul.
Un spectacol de teatru românesc, prezentat pentru prima dată în cinematografele din Statele Unite ale Americii # News.ro
„Lungul drum al zilei către noapte” (Long Day’s Journey Into Night), de Eugene O’Neill, în regia lui Timofei Kuliabin, spectacol al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu va fi difuzat pentru prima dată în cinematografele din Statele Unite ale Americii.
ATP a anunţat, joi, o reducere, începând cu acest sezon, a numărului de turnee obligatorii pentru cei mai buni jucători din circuitul masculin, care se plâng în mod regulat de creşterea numărului de meciuri pe sezon.
Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. Miruţă a explicat de ce aeronava militară cu care preşedintele Nicuşor Dan a călătorit în Franţa nu s-a putut întoarce în România marţi seară, aşa cum era programat. El a precizat că în acel moment condiţiile de aterizare de la Bucureşti erau sub nivelul pentru care aeronava este dotată şi anume plafonul de nori era sub 60 de metri, iar vizibilitatea sub 600 de metri. ”Este un aparat de zbor configurat pentru misiuni militare, aterizează şi în condiţii meteorologice mai proaste decât cele cu minimă siguranţă, însă nu se întâmplă asta cu preşedintele la bord”, a argumentat ministrul.
Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului, achitată în dosarul de corupţie în care a fost judecată # News.ro
Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului în mandatul trecut, a fost achitată în dosarul de corupţie în care a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu. Partenerul de viaţă al politicienei a dezvăluit, într-un mesaj postat în social media, că, deşi ştia că e nevinovată, Flavia Boghiu a trăit doi ani de „iad” şi că a refuzat postul de secretar de stat în Ministerul Muncii oferit de USR pentru că a aşteptat decizia de achitare.
Ministrul Apărării Radu Miruţă a declarat joi, în contextul discuţiilor din spaţiul public referitoare la recentul zbor al preşedintelui Nicuşor Dan la Paris, că penultimul astfel de zbor a costat aproximativ 30.000 de euro, precizând că pentru cel mai recent nu au fost încă emise facturile. Ministrul e explicat că aeronava preşedintelui nu a decolat marţi seară de la Paris din cauza condiţiilor meteorologice la aterizarea la Bucureşti.
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 27 în etapa a cincea a Raliului Dakar, disputată joi, la Hail (Arabia Saudită).
MAE anunţă posibile perturbări ale circulaţiei rutiere în Grecia şi la punctele de trecere a frontierei din cauza protestelor fermierilor eleni # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se afă, tranzitează sau vor să călătorească în Grecia că în perioada următoare sunt posibile perturbări semnificative ale circulaţiei rutiere, inclusiv blocarea unor drumuri naţionale, autostrăzi, tuneluri şi artere secundare, precum şi a rutelor care asigură accesul către punctele de trecere a frontierei, în contextul intensificării mişcărilor de protest ale fermierilor eleni.
Rusia acuză SUA de aţâţarea unor ”tensiuni militare şi politice” după confiscarea unui petrolier la Atlantic. Moscova denunţă acţiuni ”periculoase şi iresponsabile” ale Statelor Unite şi complicitatea Regatului Unit # News.ro
Diplomaţia rusă acuză joi Statele Unite de faptul că aţâţă ”tensiuni militari şi politice”, după confiscarea unui petrolier cu legături cu Rusia în Atlanticul de Nord, în cadrul blocadei impuse de către Washington exportului de petrol al Venezuelei, relatează AFP.
După cinci ani, Emma Răducanu, locul 29 mondial, se întoarce la Cluj, unde va participa la turneul
Economist: Nu suntem într-o bulă imobiliară. O piaţă în care aproximativ 60% dintre achiziţii au fost realizate cu bani cash în ultimii ani este o piaţă de economisire # News.ro
Legea Nordis protejează cumpărătorii, dar limitează dezvoltatorii mici şi medii, în timp ce cota majorată de TVA dă un avantaj competitiv tranzacţiilor cu imobile “second-hand”, iar 2026 aduce un trend de stabilizare ca şi cost pe dobândă fixă si scădere pe dobânda variabilă (după IRCC), spune Claudiu Trandafir, economist şi fondator OferteBancare.ro, platforma ce compară ofertele de credit. Potrivit acestuia, nu suntem într-o bulă imobiliară, iar o piaţă în care aproximativ 60% dintre achiziţii au fost realizate cu bani cash în ultimii ani este o piaţă de economisire, nu una de speculă bazată pe datorie.
Cod portocaliu de inundaţii în judeţele Dolj şi Prahova până vineri la prânz/ Judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov sunt sub atenţionare cod galben până la miezul nopţii de vineri # News.ro
Hidrologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pentru judeţele Dolj şi Prahova, valabilă până vineri la prânz, ca urmare a precipitaţiilor prognozate, a propagării viiturilor formate anterior în amonte şi a topirii din stratul de zăpadă. Potrivit specialiştilor, judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Olt, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov se află sub atenţionare cod galben până la miezul nopţii de vineri.
Gala Premiilor MUSICRIT, singura gală ce recompensează excelenţa - atât în domeniul artistic, cât şi în domeniile jurnalismului şi managementului din muzica clasică - va avea loc miercuri, 14 ianuarie, de la ora 19:00, la Ateneul Român.
Patinaj artistic: Scandal şi acuzaţii între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron, campioni olimpici la dans în 2022 # News.ro
Campioni olimpici la dans pe gheaţă la Jocurile Olimpice de la Beijing din 2022, Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron au încetat colaborarea. Dar dacă tânăra a mărturisit că s-a temut de fostul său partener timp de mai mulţi ani, el denunţă răzbunarea unei patinatoare nemulţumite de sine şi pradă depresiei, în timp ce Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina se apropie.
Macron acuză SUA, la Conferinţa ambasadorilor, că se ”îndepărtează treptat” de anumiţi aliaţi şi ”se eliberează de regulile internaţionale”. El denunţă o ”adevărată tentaţie de împărţire a lumii” între ”marile puteri” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron acuză joi Statele Unite, la Conferinţa ambasadorilor, de faptul că se ”îndepărtează treptat” de anumiţi aliaţi şi ”se eliberează de regulile internaţionale”, relatează AFP.
„Hedwig and the Angry Inch” şi „Cock”, cu Tudor Cucu Dumitrescu în rol principal, pe scenele de la Metropolis şi Nottara # News.ro
Spectacolele „Hedwig and the Angry Inch” şi „Cock”, cu Tudor Cucu Dumitrescu în rolul principal, se va juca pe scenele de la Teatrele Metropolis şi Nottara în 13 şi 21 ianuarie.
Turcia se declară pregătită să susţină armata siriană împotriva unor combatanţi kurzi, în a treia zi de confruntări armate la Alep, soldate cu 17 morţi, inclusiv 16 civili # News.ro
Turcia este pregătită să ”susţină” armata siriană într-o ”operaţiune antiteroristă” împotriva unor combatanţi kurzi la Alep, principalul oraş din nordul Siriei, anunţă Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.
Dakar: Americanul Mitch Guthrie a câştigat etapa a cincea la clasa auto. Ce loc au ocupat echipajele Dacia Sandriders # News.ro
Deşi a terminat în urma coechipierului său Nani Roma, americanul Mitch Guthrie a beneficiat de penalizarea spaniolului şi a fost declarat câştigător, joi, în etapa a cincea la Raliul Dakar, clasa moto. După victoria de marţi, aceasta este a doua etapă câştigată de american la Dakar 2026.
Rusia va considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ”ţintă militară legitimă”, reiterează Zaharova: ”Noile declaraţii militariste ale aşa-zisei Coaliţii a Voluntarilor şi regimului de la Kiev fac din ele o adevărată axă de război” # News.ro
Rusia avertizează că va considera orice prezenţă militară a Occidentului în Ucraina drept o ”ţintă legitimă” a forţelor armate ruse, după ce europenii au anunţat că intenţionează să desfăşoare mii de militari în această ţară după război, relatează AFP.
Trump îi cere 6,2 mil. $ procuroarei Fani Willis, după abandonarea dosarului penal în care era acuzat de amestec în alegerile din 2020 în Georgia # News.ro
Preşedintele american Donald Trump cere să i se ramburseze cheltuieli cu avocaţii în valoare de 6,2 milioane de dolari, în urma anulării unei proceduri lansate împotriva sa în statul american Georgia cu privire la tentative ilegale de răsturnare a rezultatului alegerilor prezidenţiale din 2020, potrivit unui document judiciar, relatează AFP.
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice anunţă că va verifica 847 de autorităţi publice privind respectarea procedurilor de selecţie # News.ro
Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) informează că, începând cu luna ianuarie, va declanşa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorităţi publice tutelare, privind respectarea procedurilor de selecţie în întreprinderile publice.
Jose Mourinho, după ce Benfica a fost eliminată în semifinalele Cupei Ligii Portugaliei: Sper că jucătorii vor dormi la fel de bine ca mine, adică deloc # News.ro
După eliminarea echipei Benfica în semifinala Cupei Ligii portugheze miercuri, José Mourinho şi-a invitat jucătorii ca mai degrabă să se gândească la ce au de făcut decât să doarmă înaintea meciului cu FC Porto, de săptămâna viitoare.
Ministrul Energiei a anunţat că peste 11.000 de locuinţe nu au energie electrică/ Ivan estimează în următoarele zile o creştere cu 20% a consumului de gaze naturale # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, joi, că peste 11.000 de locuinţe din mai multe judeţe nu au energie electrică, fiind remediate deja avarii care au afectat zeci de mii de locuinţe. De asemenea, Ivan a afirmat că din cauza faptului că temperaturile vor scădea în perioada următoare este estimată o creştere a consumului de gaze naturale cu 20%.
Alertă cu bombă la un hotel de cinci stele din Iaşi/ Imobilul a fost evacuat/ Ameninţarea se referă la un dispozitiv exploziv cu putere mare, detonat de la distanţă # News.ro
Un hotel de cinci stele din Iaşi a fost evacuat în urma unei ameninţări cu bombă primită pe mailul hotelului. Este vorba despre hotelul Pleiada, situat în zona Bucium, din municipiul Iaşi.
Incendiu la sediul Ministerului Finanţelor/ A ars o parte din acoperişul clădirii/ Angajaţii nu au fost evacuaţi # News.ro
Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, focul manifestându-se la acoperişul clădirii. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, nefiind nevoie ca angajaţii să fie evacuaţi.
Bruno Mars anunţă lansarea celui de-al patrulea album în 27 februarie. Un proiect numit „The Romantic”, aşa cum a anunţat superstarul pe reţelele de socializare, dezvăluind şi coperta alb-negru, cu un portret al său în centru.
Taiwanul îşi imobilizează întreaga flotă de avioane de tip F-16, în urma dispariţiei unui pilot într-o prăbuşire # News.ro
Taiwanul şi-a imobilizat -temporar - flota de avioane de luptă de tip F-16 în vederea unei ”inspecţii”, anunţă joi ministrul taiwanez al Apărării în urma dispariţiei unui pilot al cărui avion pare că s-a prăbuşit în mare, relatează AFP.
Handbal: Jucătorii de la ”U” Cluj au deszăpezit trotuarele din zona Spitalului Judeţean de Urgenţă # News.ro
Handbaliştii de la Universitatea Cluj au ieşit la deszăpezire, joi dimineaţă, oraşul fiind sub un strat de zăpadă de peste 25 de centimetri după ninsorile din cursul nopţii. Sportivii au lucrat cu lopeţile la deszăpezirea trotuarelor din zona Spitalului Judeţean de Urgenţă, unde sunt cele mai multe clinici medicale. Carmen Amariei, antrenor: ”Am preferat să ne dedicăm comunăţii într-o zi grea decât să facem două antrenamente. Îi felicit pe băieţi!”.
Femeia suspectată că şi-a ucis mama, i-a vândut bunurile şi s-a mutat în Dubai, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia, unde va fi judecată contestaţia pe care a depus-o la măsura arestării preventive - VIDEO FOTO # News.ro
Femeia din Sibiu suspectată că şi-a omorât mama, cu ajutorul unei asistente medicale, după care ar fi vândut bunurile femeii şi s-a mutat în Dubai a fost adusă, joi, la Curtea de Apel Alba Iulia, unde va fi judecată contestaţia pe care a depus-o la măsura arestării preventive.
Trump intenţionează să ”dicteze” deciziile pe care să le ia Venezuela până la noi ordine, anunţă Casa Albă, punând-o la punct pe preşedinta interimară Delcy Rodriguez, după ce a anunţat că ”niciun agent extern nu guvernează” ţara # News.ro
Statele Unite intenţionează să ”dicteze” - până la noi ordine - deciziile autorităţilor din Venezuela şi să păstreze controlul comercializării petrolului venezuelean pe o perioadă ”nedeterminată”, anunţă administraţia Trump, relatează AFP.
Braşov: Turiştii, sfătuiţi să renunţe la activităţile montane desfăşurate în afara domeniilor amenajate şi securizate, pe fondul înrăutăţirii vremii # News.ro
Salvamontiştii braşoveni le recomandă turiştilor să evite deplasările în zona montană, în condiţiile în care la munte se anunţă vânt puternic, viscol şi vizibilitate redusă. Salvatorii montani recomandă renunţarea la activităţile montane desfăşurate în afara domeniilor amenajate şi securizate.
AUR a depus proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România”/ Ce prevede proiectul # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România” în contextul aniversării a 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă a SUA. Proiectul de lege prevede organizarea, pe parcursul acestui an, de conferinţe şi dezbateri publice, evenimente culturale, academice şi educaţionale, precum şi acţiuni de diplomaţie publică menite să promoveze cooperarea româno-americană şi valorile democratice.
Arad: Poliţist, trimis în judecată după ce nu a întocmit actele pentru sesizarea din oficiu privind un viol asupra unui minor # News.ro
Un poliţist a fost trimis în judecată de procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad pentru abuz în serviciu, după ce nu a întocmit actele pentru sesizarea din oficiu privind un viol asupra unui minor şi nu a dispus începerea urmăririi penale.
Tenis: Chinezoaica Zheng Qinwen, finalistă în 2024, nu va evolua la ediţia din acest an a Australian Open # News.ro
Chinezoaica Zheng Qinwen, finalistă la Australian Open în 2024, a anunţat, joi, că nu va participa la primul grand slam al sezonului (18 ianuarie-1 februarie), considerând că forma sa fizică nu este destul de bună pentru a-şi apăra şansele.
Apel pentru parteneriate locale la ediţia aniversară a Festivalului Filmului European - FFE 30 # News.ro
Festivalul Filmului European, ediţia a 30-a, care va fi organizat în luna mai, invită instituţiile şi operatorii culturali să se alăture demersului de organizare a ediţiilor locale desfăşurate în afara Bucureştiului. Organizaţiile culturale interesate să devină parteneri FFE 2026 pot transmite propunerile de colaborare până la data de 15 ianuarie, la adresa ffe@icr.ro.
Voleibalista sârbă Jovana Mirosavljevic este noua jucătoare a formaţiei Dinamo Bucureşti. Ea a mai jucat în România la CSM Târgovişte.
Fost mijlocaş al echipei Leeds şi al naţionalei Ţării Galilor, pe care a şi antrenat-o, Terry Yorath a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani.
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz, dar a declarat că clientul său nu este vinovat de crimă în conformitate cu legea statului # News.ro
Avocatul lui Nick Reiner a renunţat miercuri la cazul său din motive pe care a spus că nu le poate dezvălui, ulterior declarând reporterilor că, potrivit legii din California, clientul său nu este în mod cert vinovat de uciderea părinţilor săi, Rob Reiner şi Michele Singer Reiner, potrivit AP.
Ucraina cere o accelerare a aderării sale la Uniunea Europeană, la preluarea preşedinţiei UE de către Cipru # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut aliaţilor săi să ofere Ucrainei garanţii de securitate puternice împotriva unui nou atac rus, progrese în negocierile de aderare al Uniunea Europeană (UE) şi o înăsprire a sancţiunilor impuse Moscovei, relatează Reuters.
Cafea într-un pahar cu emblema clubului Arsenal, motiv de polemică în jurul antrenorului formaţiei Tottenham # News.ro
Thomas Frank este în centrul unei polemici, după ce antrenorul danez al echipei Tottenham a fost bând dintr-un pahar cu emblema formaţiei rivale, Arsenal, la meciul cu Bournemouth, scor 2-3, din Premier League.
Datele din timpul somnului permit inteligenţei artificiale să anticipeze riscul pentru peste 100 de boli # News.ro
Informaţiile obţinute în timpul somnului pot oferi indicii valoroase despre starea generală de sănătate. Analiza avansată a acestor date, cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI), ar putea permite estimarea riscului de apariţie a unor afecţiuni grave, folosind înregistrări realizate pe parcursul unei singure nopţi de somn.
Şah: Trei jucătoare din România participă la European Women’s Rapid & Blitz Chess Championship # News.ro
European Women’s Rapid & Blitz Chess Championship are loc, în perioada 8–12 ianuarie 2026, la Monte-Carlo, Monaco.
Circulaţia feroviară, îngreunată din cauza ninsorilor, în special în regionalele Craiova şi Timişoara/ Trenul IR 78 Bucureşti Nord-Curtici are o întârziere de peste patru ore # News.ro
Circulaţia feroviară este îngreunată, joi, din cauza problemelor cauzae de ninsori, în special în regionalele Craiova şi Timişoara, anunţă compania CFR Călători. Astfel, trenul IR 78 Bucureşti Nord-Curtici are o întârziere de peste patru ore.
Dr. Constantin Stan, chirurg estetician şi fondatorul grupului de clinici Cronos Med, a fost inclus într-un top al celor mai buni zece chirurgi în rinoplastie, realizat de o platformă de marketing digital din Turcia şi preluat de Reuters în secţiunea de comunicate. ”Le mulţumesc celor care m-au inclus în clasament, alături de colegi pe care îi cunosc şi îi respect. (...) Rinoplastiile reprezintă începuturile mele, prima mea specialitate este cea de chirurg ORL”, afirmă medicul Constantin Stan.
Camera de Industrie Iordaniană (JCI) a proiectat crearea a aproape 11.000 de noi locuri de muncă în sectorul industrial în cursul anului 2026, conform raportului său anual citat de Jordan Times.
Un poliţist iranian a fost înjunghiat mortal în timpul unor tulburări, în apropiere de Teheran, anunţă joi agenţia iraniană de presă Fars, în cea de-a 12-a zi a unei contestări importante, relatează AFP.
INS: Preţurile producţiei industriale pe total au crescut cu 4,8%, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2024 # News.ro
Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 4,8%, în luna noiembrie 2025, comparativ cu luna noiembrie 2024, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).
