China investighează achiziţia startupului AI Manus de către Meta, pe fondul regulilor de control al exporturilor

Fermierii francezi au blocat joi cu tractoare drumurile de acces către Paris şi repere precum Arcul de Triumf, în semn de protest faţă de un acord comercial amplu pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu ţările din America de Sud, aşa-numitul acord Mercosur. Luând act de o „respingere politică unanimă”, preşedintele Emmanuel Macron a stabilit poziţia pe care Franţa o va apăra vineri la Bruxelles - se va opune acordului, dar nu va putea împiedica totuşi semnarea lui, relatează Reuters şi Le Figaro.