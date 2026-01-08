Un restaurant chinezesc a fost închis: porumbei morți erau serviți drept „rață la cuptor”
Adevarul.ro, 8 ianuarie 2026 15:30
Un restaurant chinezesc din Madrid a fost închis după ce autoritățile au descoperit că servea porumbei de pe stradă fripți, prezentați clienților drept rață.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
15:45
Concedieri la Minprest: peste 170 de angajați își pierd locurile de muncă. Sindicatele anunță proteste # Adevarul.ro
Peste 170 de angajați ai Minprest Serv SA urmează să își piardă locurile de muncă în contextul restructurării Complexului Energetic Oltenia.
15:45
Un proiect pentru siguranța femeilor stârnește discuții aprinse în mediul online: „Bărbații mor și sunt omorâți în medie de zeci de ori mai des” # Adevarul.ro
Un grup civic din Cluj-Napoca a lansat „Harta Siguranței”, un proiect care arată unde se simt femeile în siguranță sau vulnerabile în oraș. Inițiativa a scos la iveală zone problematice, dar a stârnit și controverse în mediul online.
15:45
Mii de locuințe din Capitală se confruntă în continuare cu probleme privind furnizarea căldurii și a apei calde, după o defecțiune produsă duminică, 4 ianuarie, la un cazan al CET București Sud.
Acum 30 minute
15:30
Un restaurant chinezesc a fost închis: porumbei morți erau serviți drept „rață la cuptor” # Adevarul.ro
Un restaurant chinezesc din Madrid a fost închis după ce autoritățile au descoperit că servea porumbei de pe stradă fripți, prezentați clienților drept rață.
Acum o oră
15:15
Flavia Boghiu, fost viceprimar USR al Brașovului, achitată în Dosarul „Catacombe”: „Sunt nevinovată, iar astăzi vreau să vă mulțumesc” # Adevarul.ro
Fostul viceprimar USR al municipiului Brașov, Flavia Boghiu, a fost achitată joi, 8 ianuarie, de Tribunalul Brașov în dosarul cunoscut sub numele de „Catacombe”, în care era acuzată de abuz în serviciu.
15:15
Gestul disperat al unui fermier din Satu Mare care a rămas cu toată recolta pe câmp: „O donez pe toată” # Adevarul.ro
Un fermier din județul Satu Mare a decis să doneze întreaga recoltă de varză rămasă pe câmp, după ce nu a reușit să o vândă în acest an.
15:15
Marea Britanie și Franța iau în calcul trimiterea a 15.000 de militari în Ucraina, după semnarea unui acord de pace # Adevarul.ro
Marea Britanie și Franța intenționează să desfășoare câte 7.500 de militari fiecare în Ucraina, pentru a contribui la garanțiile de securitate postbelice, după încheierea unui eventual acord de pace cu Rusia, au declarat pentru The Times două surse britanice apropiate dosarului.
15:00
Propunerea cu care CFR Cluj vrea să-i închidă gura lui Ciprian Deac. Fotbalistul a fost tras pe dreapta de conducerea tehnică # Adevarul.ro
Pus pe liber de CFR Cluj, mijlocașul Ciprian Deac (39 de ani) a primit o propunere din partea clubului.
Acum 2 ore
14:45
Trafic sufocant într-o capitală europeană: autoritățile iau în calcul soluția folosită în România în perioada comunistă # Adevarul.ro
O capitală europeană se confruntă zilnic cu ambuteiaje severe și un trafic rutier sufocant, iar autoritățile analizează posibilitatea introducerii sistemului „par-impar”.
14:45
Condamnare definitivă pentru fostul ministru Daniel Chițoiu: 4 ani de închisoare și interdicție de a mai conduce # Adevarul.ro
Curtea de Apel Pitești a decis joi majorarea pedepsei fostului ministru Daniel Chițoiu de la 3 la 4 ani de închisoare și a stabilit executarea acesteia în regim de detenție.
14:30
De la tensiuni interne în SUA la un nou front al Rusiei: 10 cele mai mari riscuri globale ale anului 2026, potrivit TIME # Adevarul.ro
Anul 2026 se conturează drept o perioadă de profundă incertitudine geopolitică, marcată de confruntări între marile puteri, fragilizarea alianțelor și riscuri sistemice tot mai greu de gestionat.
14:30
Cine este proprietarul petrolierului confiscat de SUA și ce legături are cu Peninsula Crimeea anexată? # Adevarul.ro
Petrolierul Marinera (fost Bella 1), reținut de armata Statelor Unite în Atlantic, aparține unei companii ruse înființate recent și este controlat de un om de afaceri originar din Crimeea anexată, potrivit unei investigații realizate de Novaia Gazeta Europa.
14:30
Critici dure după ce Nicușor Dan a rămas blocat la Paris. CTP: „Președintele a produs un risc de securitate” # Adevarul.ro
Mai multe persoane publice au criticat dur situația privind deplasarea președintelui Nicușor Dan la Paris, după ce șeful statului este blocat de marți seară în capitala Franței din cauza condițiilor meteo.
14:15
Suveraniștii se reunesc într-un protest împotriva Legii Vexler: „Vom fi acolo umăr la umăr” # Adevarul.ro
Claudiu Târziu, fost copreședinte al AUR și fondator al partidului Acțiunea Conservatoare, a anunțat organizarea unui protest împotriva Legii Vexler, la care va participa și AUR, partidul al cărui unic președinte este în prezent George Simion.
14:15
A început plata primelor pensii în euro în Bulgaria. Polițiștii, mobilizați pentru a asigura paza oficiilor poștale și a băncilor # Adevarul.ro
Bulgaria a început miercuri, 7 ianuarie, plata primelor pensii în euro, după trecerea la moneda unică. Potrivit presei bulgare, polițiștii au fost mobilizați pentru a asigura paza oficiilor poștale și băncilor.
14:15
Administrația Trump a actualizat ghidurile nutriționale și declară război produselor ultraprocesate: „Mâncați alimente adevărate” # Adevarul.ro
Administraţia Trump lansează o „ofensivă” împotriva alimentelor ultraprocesate și a zaharurilor adăugate, încurajându-i pe americani să adopte o alimentaţie bazată pe „mâncăruri adevărate”, precum fructele, legumele şi proteinele de calitate, inclusiv carnea roşie.
14:00
Românul, „specialist” în toate! Dă „verdictul”, „sentința” în tot și toate câte se întâmplă în țară, dar și în lume! Pare că este o instanță de judecată unde nu există prescrieri și achitări, ca în justiția noastră mult înjurată și coruptă, cum ar zice marea parte a cetățenilor!
14:00
„Cel mai bătrân bărbat din lume”, care a fumat toată viața, a murit din cauza unui atac de astm # Adevarul.ro
Un bărbat sud-african care fuma de la vârsta de 14 ani și pretindea că este cel mai bătrân bărbat din lume a murit din cauza unui atac de astm la doar câteva ore după ce și-a sărbătorit a 121-a zi de naștere.
14:00
Cod portocaliu și galben emis de hidrologi în mai multe zone ale țării, valabil până vineri # Adevarul.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, 8 ianuarie, atenţionări Cod galben și portocaliu de inundaţii, valabile până vineri.
Acum 4 ore
13:45
Un șofer a provocat un accident rutier soldat cu victime în Botoșani. Mașina sa avea anvelope de vară # Adevarul.ro
Un șofer a provocat un accident rutier soldat cu victime, pe DN 29F, în afara localității Cristinești. Mașina pe care o conducea avea anvelope de vară.
13:45
Reguli noi în sistemul de sănătate. Mii de pacienți pierd prioritatea la analizele medicale din cauza lipsei de fonduri # Adevarul.ro
De la începutul acestei luni, sistemul de sănătate din România funcționează după reguli noi, care afectează mii de pacienți.
13:45
Deputați ruși cer lovituri cu rachete asupra Europei și atacarea navelor americane, după confiscarea unui petrolier rusesc în Atlantic # Adevarul.ro
Retorica dură de la Moscova a atins un nou nivel, după ce mai mulți deputați ai Dumei de Stat (camera inferioară a parlamentului rus) au cerut deschis atacuri militare împotriva Europei și a navelor americane, ca reacție la confiscarea petrolierului Marinera, sub pavilion rusesc, de către forțele St
13:15
Un oligarh rus, fost colaborator al Gazprom și Rosneft, a murit într-un accident de elicopter într-o stațiune montană # Adevarul.ro
Oligarhul rus Ililaș Ghimadutdinov, fost director al unei companii de transport care furniza servicii pentru giganții energetici Gazprom și Rosneft, a murit într-un accident de elicopter produs în regiunea Perm din Rusia.
13:00
Parlamentarii vor decide prin vot dacă trupele britanice vor fi desfășurate în Ucraina, anunță Keir Starmer # Adevarul.ro
Parlamentarii britanici vor avea parte de o dezbatere și de un vot înainte ca orice trupe ale Regatului Unit să fie trimise în Ucraina în misiuni de menținere a păcii, a anunțat Keir Starmer la sesiunea de întrebări adresate prim-ministrului.
13:00
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași: „Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veți privi la ştiri la ruinele” # Adevarul.ro
Autoritățile au fost alertate, joi, după ce pe adresa singurului hotel de 5 stele din Iași a fost primit un email în care se afla o amenințare cu bombă.
13:00
Pompierii au intervenit joi, 8 ianuarie, pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Apolodor din Capitală, la sediul Ministerului Finanțelor.
12:45
Polițist din Arad, trimis în judecată după ce a omis sesizarea din oficiu și începerea urmăririi penale într-un caz de viol asupra unui minor # Adevarul.ro
Un polițist din Arad a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu, după ce nu a întocmit actele pentru sesizarea din oficiu privind un viol asupra unui minor şi nu a dispus începerea urmăririi penale.
12:30
Pericolul din umbră care pândește România. „Tot ce se întâmplă acum e consecința unui model complet greșit” # Adevarul.ro
România a încheiat 2025 nu doar cu un deficit bugetar uriaș, cel mai mare din UE, ci și cu un deficit de cont enorm, care îi dezechilibrează și mai mult fragila economie. Cristian Păun, profesor la ASE București, avertizează că economia României intră într-o spirală periculoasă.
12:30
Peste 6.000 de minute de întârzieri pe o rută feroviară: muncitorii au tăiat din greșeală cablurile de semnalizare # Adevarul.ro
Potrivit companiei, problemele au apărut după ce muncitorii au tăiat din greșeală cablurile de semnalizare.
12:30
Sunt din nou probleme pe Ghiseul.ro: platforma pentru plata taxelor și impozitelor locale este inaccesibilă # Adevarul.ro
Joi dimineață, 8 ianuarie, mulți români care au încercat să acceseze portalul oficial pentru plata taxelor și impozitelor locale, Ghiseul.ro, au constatat că site-ul nu se încarcă sau afișează mesaje de eroare precum „HTTP ERROR 500”.
12:15
Managerul barului din Crans-Montana a fugit cu casa de marcat plină de bani în timpul incendiului care a ucis 40 oameni # Adevarul.ro
Managerul barului elvețian unde 40 de persoane au murit într-un incendiu de Anul Nou ar fi fost surprinsă fugind cu casa de marcat plină de bani în timp ce flăcările se răspândeau.
12:15
Atac armat la o biserică mormonă din Salt Lake City, în timpul unei ceremonii de înmormântare. Două persoane au murit, alte șase au fost rănite # Adevarul.ro
Două persoane au murit, iar alte șase au fost rănite în urma unor focuri de armă trase în fața unei biserici mormone din Salt Lake City, Statele Unite. Incidentul a avut loc în parcarea lăcașului de cult.
12:15
Principalul rival al lui Erdoğan promite să-l învingă din închisoare. Ce șanse are fostul primar al Istanbulului să candideze la prezidențiale? # Adevarul.ro
Principalul contracandidat al președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, se află într-o închisoare de maximă securitate de lângă Istanbul. Cu toate acestea, Ekrem İmamoğlu spune că este hotărât să câștige alegerile prezidențiale chiar din spatele gratiilor.
Acum 6 ore
11:45
Fosta soție a lui Iker Casillas, operată de urgență. Sara Carbonero se luptă cu cancerul din 2019 # Adevarul.ro
Jurnalista și prezentatoarea TV se afla în vancață în Insulele Canare când i s-a făcut rău.
11:45
Grupul petrolier american Chevron și firma de investiții Quantum Capital Group ar fi depus o ofertă comună pentru achiziționarea activelor internaționale ale companiei ruse Lukoil, evaluate la aproximativ 22 de miliarde de dolari, potrivit Financial Times.
11:45
Confuzie șocantă după un accident: poliția a anunțat greșit părinții că fiul lor adolescent a murit, deși era de fapt în viață în spital # Adevarul.ro
O eroare gravă a autorităților a făcut ca două familii din Marea Britanie să primească informații eronate după un accident rutier, una fiind anunțată că fiul lor a murit, iar cealaltă că fiul este grav rănit, deși realitatea era exact invers.
11:30
Momentele dramatice în care doi polițiști au sărit în apele reci ale Jiului pentru a salva o femeie care căzuse cu mașina în râu: "E o doamnă!" # Adevarul.ro
Doi polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Târgu Jiu au intervenit de urgență, după ce o femeie în vârstă de 55 de ani a căzut cu mașina în apele reci ale râului Jiu.
11:30
Circulația feroviară, îngreunată din cauza ninsorii. Un tren pe ruta București Nord - Curtici a avut o întârziere de peste patru ore # Adevarul.ro
Circulaţia feroviară este îngreunată, joi, 8 ianuarie, din cauza problemelor cauzate de ninsori. De exemplu, precizează CFR Călători, trenul IR 78 București Nord - Curtici a înregistrat o întârziere de peste patru ore.
11:15
Cod portocaliu și galben de ninsoare în mai multe județe. Vremea se va răci accentuat în cea mai mare parte a țării # Adevarul.ro
Meteorologii au anunțat joi, 8 ianuarie, că până sâmbătă, vor fi ninsori în mai multe zone ale țării, dar şi precipitaţii mixte şi ploi în celelalte regiuni.
11:15
Dr. Iulia Stoian, MedLife: „Virusurile hepatitice B, C și HIV determină infecții silențioase” # Adevarul.ro
Peste 300 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc cu hepatită virală cronică B și C, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
11:15
Denis Drăguș caută o echipă la care să joace meci de meci.
11:00
„O amenințare uriașă”. Ucraina anchetează o școală pro-rusă clandestină din Kiev, unde se predă după manuale din epoca sovietică # Adevarul.ro
Autoritățile ucrainene au declanșat o anchetă privind existența unei școli „clandestine” din Kiev, acuzată că folosea manuale sovietice, proiecta filme rusești și promova limba și cultura rusă în rândul copiilor, într-un context marcat de război și de eforturile statului de a-și proteja identitatea
11:00
Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului, până la Turnul Eiffel # Adevarul.ro
Fermierii francezi au intrat joi dimineață cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până în zona Turnului Eiffel, pentru a-și exprima revendicările.
10:45
Trump aprobă sancțiunile împotriva Rusiei, punând presiune pe Putin. Senatul american se pregătește pentru un vot rapid # Adevarul.ro
După luni de blocaj, cel mai amplu pachet de sancțiuni americane împotriva Rusiei din ultimul deceniu revine în prim-plan.
10:45
Cine era femeia ucisă de ICE. Proteste în mai multe orașe din SUA după violențele din Minneapolis # Adevarul.ro
Împușcarea mortală a unei femei de către un agent al Serviciului de Imigrare și Control al Vămilor (ICE) în timpul unei operațiuni în Minneapolis, miercuri dimineață, a declanșat proteste în întreaga țară.
10:30
Zelenski sugerează, în glumă, capturarea liderului cecen Ramzan Kadîrov: „Poate că atunci Putin se va gândi de două ori” # Adevarul.ro
Zelenski a îndemnat Statele Unite să exercite o presiune mai mare asupra Rusiei pentru a forţa Kremlinul să accepte încheierea unui acord de pace în Ucraina, sugerând, într-o remarcă făcută în glumă, ca americanii să îl captureze pe liderul cecen Ramzan Kadîrov.
10:30
Joi, 8 ianuarie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 4 ianuarie 2026, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.
10:15
Cursuri suspendate sau organizate online în zeci de școli din țară, din cauza ninsorilor # Adevarul.ro
Din cauza vremii severe, cursurile din mai multe școli vor fi suspendate sau online joi, 8 ianuarie, anunță Ministerul Educației.
Acum 8 ore
09:45
Vicecancelarul Austriei cere UE un „catalog” de sancțiuni pentru a descuraja o anexare americană a Groenlandei # Adevarul.ro
Preşedintele Partidului Social-Democrat austriac (SPOe) şi vicecancelarul ţării, Andreas Babler, a cerut miercuri Uniunii Europene (UE) să elaboreze un "catalog" de măsuri pentru a descuraja orice încercare americană de a anexa Groenlanda, un teritoriu autonom din cadrul Danemarcei.
09:45
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au declarat miercuri că Groenlanda „nu este de luat”, după ce Casa Albă a readus în discuție posibilitatea unei preluări militare a teritoriului.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.