Alt impozit șocant la un apartament cu 3 camere: 63.000 lei. Erorile grave la calculul impozitelor pe locuință continuă

Zăpada și gheața au continuat să provoace haos în mai multe părți ale Europei, blocând zborurile și îngreunând traficul rutier, astfel că aproximativ 1.000 de persoane au fost nevoite să petreacă noaptea în aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul se străduia să curețe zăpada de pe piste, scrie The Guardian, citând mai multe agenții de presă.