Comitetul ministerial pentru situații de urgență, convocat de Ministrul Mediului
Profit.ro, 8 ianuarie 2026 16:50
La Ministerul mediului, apelor și pădurilor a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor hidrometeorologice de cod galben și cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 5 minute
17:30
ULTIMA ORĂ Ghișeul.ro, indicii că a fost atacat de hackeri: Avem elemente în acest sens, au existat momente în care a fost victima unui astfel de atac, însă nu este o problemă generalizată # Profit.ro
Platforma folosită de milioane de români pentru a-și plăti impozitele la stat, Ghișeul.ro, are din nou probleme, iar autoritățile suspectează acum un atac cibernetic.
Acum 30 minute
17:10
România a depășit Polonia, Cehia, Croația, Grecia și Slovacia în ceea ce privește bunăstarea materială a gospodăriilor, la nivelul Uniunii Europene (UE).
17:10
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat la o fermă cu aproximativ 6.000 de porci din comuna Cermei.
Acum o oră
17:00
Coduri de alertă meteo în România. Comitetul ministerial pentru situații de urgență, convocat de Ministrul Mediului # Profit.ro
La Ministerul mediului, apelor și pădurilor a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor hidrometeorologice de cod galben și cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
16:50
La Ministerul mediului, apelor și pădurilor a avut loc o ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor hidrometeorologice de cod galben și cod portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).
16:50
Alt impozit șocant la un apartament cu 3 camere: 63.000 lei. Erorile grave la calculul impozitelor pe locuință continuă # Profit.ro
Erorile halucinante la calculul impozitelor pe locuință continuă. Un bucureștean s-a trezit acum că figurează în sistemul tehnic al primăriei de sector cu un impozit de 63.000 lei, care trebuie achitat în acest an pentru un apartament cu 3 camere.
Acum 2 ore
16:30
Ministrul Energiei: România e în siguranță din punct de vedere energetic! Avem stocuri de cărbune, depozitele de gaze sunt pline în proporție de aproape 70%. Monitorizăm situația permanent, intervenim rapid oriunde e nevoie și nu lăsăm pe nimeni în beznă # Profit.ro
Ministrul Energiei afirmă că România e în siguranță din punct de vedere energetic și că există stocuri de cărbune, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporție de aproape 70%, peste media UE.
16:20
Bulgaria introduce noul sistem european de intrare/ieșire la punctele de trecere a frontierei # Profit.ro
Ministrul de interne bulgar Daniel Mito, a anunțat că sistemul european de intrare/ieșire (EES) este în vigoare în întregul spațiu Schengen, inclusiv în Bulgaria, unde este introdus treptat la punctele de control la frontieră.
16:10
Publicația economică maghiară Világgazdaság observă o schimbare majoră în ritmul în care fondurile europene ajung în România și titrează că Ursula von der Leyen și colegii ei din Comisia Europeană „fac România măreață”.
16:10
Ministrul Apărării Naționalea explicat ce s-a întâmplat, de fapt, la Paris cu avionul președintelui Nicușor Dan, care a rămas blocat pe aeroport mai multe ore după summit-ul ”Coaliției de Voință”.
15:40
Vouchere cu reduceri pentru facturi la energie - este pregătit un sistem de scădere automată din factura unor consumatori # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că ministerul lucrează împreună cu operatorii de distribuție și furnizare de energie electrică la un mecanism prin care voucherul de 50 de lei pentru coplata facturilor la energie să li se scadă automat din factură consumatorilor vulnerabili.
Acum 4 ore
15:30
Politica SUA sub administrația președintelui Donald Trump a fost criticată dur de președintele german, care a îndemnat comunitatea internațională să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze până la nivelul unei 'peștere de tâlhari' în care cei fără scrupule iau ceea ce vor, potrivit Reuters.
15:20
ULTIMA ORĂ Peste 3.500 blocuri din Capitală rămân fără căldură. Ministru: Un joc de-a șoarecele și pisica! # Profit.ro
În urma avariei de duminică la un cazan al CET Sud, peste 3.500 de blocuri din București nu au nici acum căldură și apă caldă la parametri normali.
15:20
Haos în orașe și pe aeroporturi din cauza unei furtuni, peste 1.000 de zboruri anulate în Europa # Profit.ro
O parte din Regatul Unit și nord-vestul Franței vor fi lovite de furtuna Goretti, care va crește în intensitate.
15:10
Curtea de Apel Pitești l-a condamnat pe fostul ministru Daniel Chițoiu la 4 ani de închisoare pentru accidentul produs în decembrie 2019, în care au murit două persoane.
15:10
GRAFICE România apelează la import de gaze. Prețurile - la cel mai înalt nivel din ultimele 2 luni și jumătate # Profit.ro
Răcirea vremii din ultimele două zile a majorat consumul intern și a transformat din nou România în importator net de gaze, ca și în ultimele zile ale anului trecut și prima zi a noului an, pentru acoperirea consumului nefiind suficiente producția internă curentă și extragerile din depozite. Prețurile au crescut la rândul lor, atingând cel mai înalt nivel al ultimelor 2 luni și jumătate, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
15:10
Conducerea Minprest Serv SA a notificat oficial Sindicatul Liber Alfa Minprest intenția de a emite 102 preavize, urmând ca alte 52 de contracte individuale de muncă să înceteze.
15:00
OFICIAL Blocurile din București pierd căldură masiv din cauza rețelelor de termoficare vechi.Guvernul pregătește un program național pentru modernizarea integrală a CET-urilor # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că echivalentul încălzirii zilnice a 75.000 de apartamente din București se pierde din cauza rețelelor de termoficare vechi, care au pierderi uriașe.
14:50
Guvernul anunță schimbări meteo majore pentru următoarele ore: Suntem pregătiți să facem față # Profit.ro
Ministrul Energiei a anunțat că peste 11.000 de locuințe din mai multe județe nu au energie electrică, fiind remediate deja avarii care au afectat zeci de mii de locuințe.
14:40
Retailerul german Kaufland anunță în România că își reînnoiește sloganul de brand și revine la mesajul „Ieftin și bun”.
14:20
Wi-Fi de mare viteză gratuit pe toate avioanele, începând din primăvară, oferit de American Airlines # Profit.ro
American Airlines va oferi Wi-Fi de mare viteză gratuit pe toate avioanele, începând din primăvară.
14:00
ULTIMA ORĂ Eliminarea prețurilor plafonate la gaze poate fi făcută gradual, până în primăvara viitoare # Profit.ro
Eliminarea prețurilor finale plafonate la gaze naturale, prevăzută de lege pentru 1 aprilie anul acesta, ar putea fi făcută gradual, în etape, până în primăvara anului viitor, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
14:00
Cel mai nou model electric dezvoltat de suedezii de la Volvo, sub patronajul Geely, va fi lansat peste doar două săptămâni, dar până atunci compania dezvăluie câteva dintre performanțele acestui model, care va concura în segmentul cel mai popular din Europa.
13:40
AMEPIP demarează noi controale privind respectarea procedurilor de selecție în întreprinderile publice # Profit.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va declanșa o serie de verificări la nivelul a 847 de autorități publice tutelare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2025 privind reglementarea unor măsuri în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor publice.
13:40
Fermierii francezi au declanșat proteste și au intrat cu tractoarele în centrul Parisului, până la Turnul Eiffel.
Acum 6 ore
13:30
Bogdan Ivan a anunțat că peste 11.000 de locuințe din mai multe județe nu au energie electrică, fiind remediate deja avarii care au afectat zeci de mii de locuințe.
13:30
Un incendiu a izbucnit la sediul Ministerului Finanțelor.
13:30
În urma unei amenințări cu bombă primită pe adresa de e-mail, un hotel de cinci stele din Iași a fost evacuat.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0871 lei, de la 5,0905 lei, curs înregistrat luni.
13:20
Administrația Trump anunță că Statele Unite intenționează să ”dicteze” în Venezuela și să păstreze controlul comercializării petrolului venezuelean pe o perioadă ”nedeterminată”, relatează AFP.
13:10
Grup Servicii Petroliere, controlat de omul de afaceri constănțean Gabriel Comănescu, și-a cerut insolvența.
13:00
Lidl renunță la unele reclame după ce a fost obligat să plătească despăgubiri de zeci de miliarde euro, în Franța # Profit.ro
Retailerul german Lidl va renunța la reclamele difuzate pe televiziunile franceze din cauza regulilor prea stricte.
12:30
Taxă specială pentru îngrijirea câinilor fără stăpân într-o localitate de lângă București # Profit.ro
Comuna Corbeanca din județul Ilfov a instituit o taxă specială pentru îngrijirea câinilor fără stăpân.
12:10
PREMIERĂ Autostradă din România cu dușuri și stații de încărcare a camioanelor electrice # Profit.ro
Autostrada A0 va avea, în premieră pentru România, spații pentru servicii dotate cu stații de încărcare a mașinilor și a camioanelor electrice, dar și dușuri.
11:40
Trenurile CFR Călători au avut peste 6.500 de minute de întârziere după o defecțiune pe secția Periș-Buftea # Profit.ro
Potrivit unui comunicat al CFR, trenurile operate de comnpania națională care au circulat miercuri seara pe secția Periș-Buftea au acumulat întârzieri totale de 6.525 de minute, din cauza problemelor tehnice care s-au înregistrat la instalația de dirijare a traficului.
11:40
Grupurile de discuții din WhatsApp vor beneficia în curând de mai multe funcții noi, în frunte cu etichetele care vor putea fi aplicate membrilor.
Acum 8 ore
11:20
PARADOX Energie scumpită agresiv inclusiv în România de vremea rece din Vestul Europei GRAFICE # Profit.ro
Vremea rece instalată pe coasta atlantică a Europei a majorat considerabil consumul de electricitate, prețurile spot ale energiei electrice explodând în ultimele 2 zile, paradoxal, în special în Europa de Est. România s-a situat printre țările cu cele mai mari prețuri, după țările baltice, Polonia și Slovacia, arată date analizate de Profit.ro.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
10:50
În următoarele zile, vremea va fi deosebit de rece și va ninge, în București.
10:50
Într-un demers menit să revigoreze vânzările celui mai popular model EV al companiei pe o piață chineză extrem de competitivă, Xiaomi a anunțat lansarea precomenzilor pentru o versiune actualizată a sedanului electric SU7, relatează Reuters.
10:40
Potrivit datelor INS, prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 4,8% în noiembrie 2025, față de luna similară din 2024, iar comparativ cu luna anterioară s-au majorat cu 0,3%.
10:30
Studiu de caz: Cum să evitați capcanele juridice care falimentează IMM-urile.
10:30
Spotify lansează noi instrumente pentru podcasturi video și simplifică monetizarea pentru creatori # Profit.ro
Spotify extinde programul de monetizare pentru creatori și lansează noi instrumente dedicate podcasturilor video, într-un efort de a-și consolida poziția într-o piață extrem de competitivă, dominată de jucători precum YouTube și Netflix, relatează Reuters.
10:10
Din cauza ninsorilor, autoritățile au închis școli sau organizat cursuri online în 15 județe.
10:10
Președintele Donald Trump și-a intensificat retorica în jurul dorinței sale de a prelua Groenlanda, mai ales după capturarea lui Nicolás Maduro.
09:50
Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată că rata șomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025.
09:40
Cum te pregătești pentru iarnă cu o mașină electrică, de la precondiționare la strategii de încărcare # Profit.ro
Iarna schimbă regulile jocului pentru orice mașină electrică.
Acum 12 ore
09:10
Zăpada și gheața au continuat să provoace haos în mai multe părți ale Europei, blocând zborurile și îngreunând traficul rutier, astfel că aproximativ 1.000 de persoane au fost nevoite să petreacă noaptea în aeroportul Schiphol din Amsterdam, în timp ce personalul se străduia să curețe zăpada de pe piste, scrie The Guardian, citând mai multe agenții de presă.
09:10
Vinul zilei: un vin alb obținut din soiul Grillo, cu arome de citrice, kaki, pere de vară și ierburi aromate. Un vin proaspăt și echilibrat, ideal alături de legume la grătar, paste cu fructe de mare sau pește spadă la cuptor # Profit.ro
Propunerea noastră de azi, Mandrarossa Grillo 2024, este un vin alb expresiv din Sicilia, obținut din soiul autohton Grillo.
08:50
Pact în industria auto pentru software open-source, pentru a accelera dezvoltarea și a reduce costurile # Profit.ro
VDA, asociația germană a industriei auto, a anunțat că peste 30 de companii din întreg lanțul de aprovizionare al industriei auto au convenit să colaboreze în cadrul unei inițiative de software open-source, cu scopul de a dezvolta generația următoare de automobile și de a reduce costurile.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.