MAE, atenţionare de călătorie pentru Belgia: Este anunţată o grevă naţională a fermierilor, sunt anticipate perturbări şi blocaje semnificative pe întreaga reţea rutieră de pe teritoriul ţării
News.ro, 8 ianuarie 2026 18:20
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Belgiei asupra faptului că, începând din seara zilei de 8 ianuarie 2026 şi pe parcursul zilei de 9 ianuarie 2026, este anunţată o grevă naţională a fermierilor, context în care sunt anticipate perturbări şi blocaje semnificative pe întreaga reţea rutieră de pe teritoriul ţării.
• • •
Acum 5 minute
18:50
Un „cuib de tâlhari” în care cei fără scrupule iau ce vor. Preşedintele german spune că SUA distrug ordinea mondială # News.ro
Preşedintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a SUA sub preşedintele Donald Trump şi a îndemnat lumea să nu lase ordinea mondială să se dezintegreze într-un „cuib de tâlhari” în care cei fără scrupule iau ce vor, relatează Reuters.
18:50
Ziua Culturii Naţionale - Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti invită publicul la spectacole, vizite la muzeu, tururi ghidate, proiecţii luminoase pe turnul scenei # News.ro
Teatrul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti invită publicul de Ziua Culturii Naţionale, marcată în 15 ianuarie, să participe la unele dintre cele mai reprezentative activităţi ale sale: spectacole, vizite la muzeu, tururi ghidate, proiecţii luminoase.
18:50
Patru drumuri judeţene din judeţul Alba sunt blocate, joi seară, în urma căderilor masive de zăpadă. Oficialii Consiliului Judeţean indică şoferilor rute alternative - FOTO # News.ro
Consiliul Judeţean Alba anunţă că patru drumuri din judeţ sumt blocate, joi seară, indicând şi rute alternative.
Acum 30 minute
18:30
18:30
Campioana CSM Bucureşti anunţă, joi seară, transferul a două handbaliste din naţionala Ungariei: Dorottya Faluvegi şi Csenge Kuczora. Cele două sportive au semnat contracte valabile în perioada 2026-2028.
18:20
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă atingerea, la termen, a Ţintei 267 din PNRR, un jalon major pentru dezvoltarea economiei româneşti şi integrarea României în industrii europene strategice # News.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) anunţă atingerea, la termen, a Ţintei 267 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) – un jalon major pentru dezvoltarea economiei româneşti şi integrarea României în industrii europene strategice.
18:20
Acum o oră
18:10
Cupa Africii pe Naţiuni: Jucătorii nigerieni ameninţă cu boicotul înaintea sfertului cu Algeria # News.ro
Jucătorii naţionalei nigeriene de fotbal au anunţat joi că vor boicota antrenamentele şi chiar deplasarea la Marrakech, pentru meciul din sferturile CAN, cu Algeria, dacă bonusurile promise de Federaţia Nigeriană nu vor fi plătite.
18:10
Conducerea Spitalului Judeţean Constanţa limitează programul de vizită de la patru ore la o oră, pe zi, pe fondul creşterii numărului de infecţii respiratorii acute / Durata maximă a vizitei, 10 minute # News.ro
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a anunţat că, începând de vineri, limitează programul de vizite de la patru ore pe zi, la o singură oră pe zi, între orele 13-14. De asemenea, va fi permis accesul unui singur vizitator pentru un pacient, iar durata unei vizitei nu trebuie să depăşească zece minute. În perioada 29 decembrie – 4 ianuarie, la nivelul unităţii medicale au fost diagnosticate 34 de cazuri de gripă A , 82 cazuri de infecţii respiratorii acute şi 165 de cazuri de pneumonie.
18:10
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru conducerile Parchetului ICCJ, DNA şi DIICOT / 9 februarie, ora 12.00, termen pentru depunerea candidaturilor/ 2 martie, trimiterea propunerilor la CSM pentru aviz # News.ro
Ministerul Justiţiei declanşează procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi de adjunct al procurorului general, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT. 9 februarie, ora 12.00 este termenul pentru depunerea canfidaturilor, iar 2 martie este data la care propunerile vor fi trimise de către ministrul Justiţiei către CSM.
18:10
Controlul SUA asupra Venezuelei ar putea dura ani de zile, spune Trump. El susţine că Rubio vorbeşte „tot timpul” cu liderul interimar de la Caracas # News.ro
Statele Unite ar putea supraveghea Venezuela şi i-ar putea controla veniturile din petrol timp de ani de zile, a declarat preşedintele Donald Trump într-un interviu publicat joi., relatează Reuters.
18:00
UPDATE - Accident spectaculos la Predeal / O maşină a ieşit de pe drum şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni VIDEO # News.ro
Un accident spectaculos s-a petrecut, joi, în staţiunea Predeal, unde şoferul unui autoturism a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, maşina a derapat şi a rămas blocată pe acoperişul unei pensiuni. Imagini surprinse de alţi participanţi la trafic şi postate online au provocat un val de reacţii în rândul internauţilor, existând inclusiv oameni care au crezut că fotografiile sunt realizate cu ajutorul inteligenţei artificiale. Conducătorul auto, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Târgu-Mureş, a suferit leziuni în urma impactului şi a fost transportat la o unitate medicală, unde beneficiază de îngrijiri de specialitate.
18:00
DNA a trimis în judecată un fost comisar-şef de poliţie şi alte patru persoane, într-un dosar de acces ilegal la sisteme informatice şi divulgare de secrete bancare # News.ro
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane, într-un dosar ce vizează accesarea ilegală a unor sisteme informatice bancare şi divulgarea de informaţii protejate de secretul bancar.
18:00
CFR Cluj: Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi şi purtăm deja discuţii cu el pentru a-şi continua povestea alb-vişinie din postura de membru al staff-ului administrativ # News.ro
CFR Cluj anunţă, într-un comunicat dat publicităţii joi, că discută cu Ciprian Deac pentru ca emblematicul fotbalist să rămână la club ca membru al staff-ului administrativ.
Acum 2 ore
17:50
Secretarul de stat în MAE Luca Niculescu: Anul începe cu o veste bună pentru drumul României către OCDE - am primit cel de-al 18-lea Aviz Formal # News.ro
România a primit al 18-lea aviz din cele 25 necesare aderării la OCDE, cel al Comitetului pentru Chimicale şi Biotehnologie, anunţă secretarul de stat în MAE Luca Niculescu, care precizează că astfel României ii sunt recunoscute progresele făcute în protejarea mediului şi a sănătăţii publice, în gestionarea substanţelor chimice şi în folosirea responsabilă a biotehnologiilor.
17:50
Priorităţile AEP: lege de organizare şi funcţionare a instituţiei ca act normativ distinct, îmbunătăţirea legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, optimizarea colectării şi verificării datelor electorale # News.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a stabilit, la şedinţa de joi, principalele direcţii de acţiune pe termen scurt şi mediu, pentru consolidarea rolului instituţiei. Astfel, potrivit AEP, au fost stabilite priorităţiel strategice pentru consolidarea instituţională şi revizuirea cadrului normativ electoral. Acestea vizează, printre altele, demersuri pentru modificarea cadrului normativ de organizare şi funcţionare a AEP, prin promovarea unei legi distincte, îmbunătăţirea legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale şi optimizarea fluxurilor de colectare, verificare şi actualizare a datelor electorale. „Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să fie o instituţie puternică, credibilă şi adaptată provocărilor actuale”, afirmă preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu.
17:40
Familia tânărului de 25 de ani decedat pe Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean Buzău a depus plângere la Parchet împotriva personalului medical # News.ro
Familia tânărului de 25 de ani, decedat pe Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean Buzău, a depus plângere la Parchet împotriva personalului medical al unităţii medicale unde acesta era internat la momentul decesului.
17:30
Trump îl invită pe preşedintele Columbiei la Casa Albă după ce anterior îl ameninţase cu acţiuni militare # News.ro
La câteva zile după ce a ameninţat Columbia cu acţiuni militare, preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că se fac pregătiri pentru ca preşedintele ţării, Gustavo Petro, să viziteze Casa Albă, în urma unei conversaţii telefonice care a avut loc între cei doi lideri, relatează Reuters.
17:30
Sabalenka va lipsi de la unele turnee în 2026 pentru a-şi proteja sănătatea / Sportiva din Belarus a învins-o joi pe Cîrstea la Brisbane # News.ro
Arina Sabalenka se aşteaptă să renunţe din nou la participarea la unele turnee în acest an, pentru a nu-şi pune sănătatea în pericol în timpul unui sezon „nebunesc”, chiar dacă ştie că probabil va fi sancţionată de WTA Tour pentru acest lucru, a declarat numărul unu mondial, potrivit Reuters.
17:20
17:10
Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu omologul din Spania: Un punct important al discuţiilor a fost reforma sistemului de gărzi. Varianta gărzilor de 12 ore confirmă că direcţia noastră este aliniată practicilor europene # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a avut joi o întâlnire cu omologul din Spania, el arătând că un punct important al discuţiilor a fost reforma sistemului de gărzi. Potrivit ministrului, varianta gărzilor de 12 ore şi existenţa celor trei tipuri de gardă – la domiciliu, de monitorizare şi de urgenţă – confirmă că direcţia noastră este una aliniată practicilor europene.
17:00
Rusia acuză joi Kievul şi aliaţii săi de faptul că constituie o ”axă a războiului” prin declaraţii ”militariste”, în urma acordului acestora de a desfăşura o Forţă Multinaţională în Ucraina la sfârşitul războiului, făcând astfel un duş rece speranţelor unei soluţionări pe cale diplomatică a conflictului, relatează AFP.
Acum 4 ore
16:50
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, convocat la Ministerul Mediului, în urma avertizărilor meteorologilor. Vineri vremea se va menţine rece în vestul, nordul şi centrul ţării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 şi -1 grad # News.ro
Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă, convocat la Ministerul Mediului, în urma avertizărilor meteorologilor. Vineri, vremea se va menţine rece în vestul, nordul şi centrul ţării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 şi -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei şi izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 şi -10 grade. Începând din seara zilei de vineri, aria precipitaţiilor va cuprinde sud-vestul teritoriului. Acestea vor fi la început mixte şi vor favoriza depunerile de polei, apoi vor predomina ninsorile, anunţă Ministerul Mediului.
16:50
Cercetătorul francez Laurent Vinatier a fost eliberat de Moscova în schimbul unui baschetbalist rus deţinut în Franţa # News.ro
Rusia l-a eliberat pe cercetătorul francez Laurent Vinatier, încarcerat în Rusia din iunie 2024, a anunţat joi, serviciul federal rus de securitate FSB, citat de AFP. El a beneficiat de un schimb de deţinuţi, fiind eliberat în contrapartidă cu un baschetbalist rus deţinut în Franţa, care a fost pus în libertate, a adăugat serviciul de securitate rus. Anunţul vine la o zi după Crăciunul ortodox, moment propice pentru graţierile prezidenţiale, relatează Reuters şi AFP.
16:50
MApN: România a predat joi Turciei, după şase luni, comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră/ Forţele Navale Române vor prelua din nou comanda în prima jumătate a anului 2027/ Scopul principal al Grupului operativ # News.ro
Forţele Navale Române au predat joi, comanda Grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră (MCM BS TG - Mine Countermeasures Black Sea Task Group) Forţelor Navale ale Turciei, în cadrul unei ceremonii militare organizate în portul Umuryeri, Istanbul, prilej cu care a avut loc şi şedinţa bianuală a Comitetului MCM Black Sea, unde a fost prezentat bilanţul activităţilor desfăşurate sub comanda Forţelor Navale Române. Scopul principal al Grupului operativ este menţinerea siguranţei traficului maritim în Marea Neagră, prin misiuni de supraveghere, recunoaştere şi neutralizare a minelor marine, precum şi executarea unor operaţii conexe de căutare şi salvare pe mare. Potrivit MApN, Forţele Navale Române vor prelua din nou comanda în prima jumătate a anului 2027.
16:30
Fostul arbitru David Coote, condamnat la închisoare cu suspendare pentru deţinerea unui videoclip cu pornografie infantilă # News.ro
Fostul arbitru englez David Coote a fost condamnat joi la nouă luni de închisoare cu suspendare pentru descărcarea unui videoclip cu pornografie infantilă, de către un tribunal din Nottingham (centrul Angliei), relatează AFP.
16:30
MIPE lansează două apeluri de proiecte competitive, cu o valoare totală de peste 102 milioane de euro, pentru dezvoltarea unei reţele pentru tineret # News.ro
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene lansează două apeluri de proiecte competitive, cu o valoare totală de peste 102 milioane de euro, pentru dezvoltarea unei reţele pentru tineret care să ofere servicii personalizate, în special tinerilor care nu sunt angajaţi şi nu urmează o formă de educaţie sau formare.
16:30
Nicki Minaj îşi afişează din ce în ce mai mult sprijinul faţă de preşedintele Donald Trump şi multiplică declaraţiile controversate împotriva minorităţilor. O poziţie care surprinde şi deranjează chiar şi propriul public. Pe reţelele de socializare, apelul la boicotarea muzicii sale a fost imediat.
16:10
Doi şoferi făceau derapaje controlate în parcarea unor cluburi din Mamaia / Unul din ei s-ar fi aflat sub influenţa drogurilor. În urma testării, a ieşit pozitiv la consumul a patru substanţe psihoactive # News.ro
Doi şoferi au fost prinşi de poliţiştii din Constanţa după ce au făcut derapaje controlate în parcarea unor cluburi din staţiunea Mamaia. Ei au fost testaţi pentru consumul de droguri, iau unul dintre ei a ieşit pozitiv la consumul a patru substanţe psihoactive.
16:10
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la SJU Buzău: decesul a fost cauzat de un tromboembolism pulmonar # News.ro
Medicii legişti au finalizat necropsia în cazul tânărului de 25 de ani care a murit în Secţia de Ortopedie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, în timp ce se afla internat în aşteptarea unei intervenţii chirurgicale la femur. Potrivit concluziilor medico-legale, cauza morţii a fost un tromboembolism pulmonar, o complicaţie severă care poate apărea în cazul pacienţilor imobilizaţi. Decesul a generat un val de reacţii în spaţiul public, dar şi proteste din partea membrilor comunităţii din care acesta făcea parte.
16:10
Documentul cu privire la garanţiile de securitate oferite de SUA Ucrainei după război este ”practic gata” să fie supus aprobării lui Trump, anunţă Zelenski în urma unor negocieri americano-ucrainene la Paris # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă joi că documentul cu privire la garanţiile de securitate pe care Statele Unite urmează să le furnizeze Ucrainei după sfârşitul războiului cu Rusia este ”practic gata” să fie suspus aprobării omologului său american Donald Trump, relatează AFP. (Vom reveni)
16:00
Alexandru Nazare: Economia României a demonstrat un nivel ridicat de rezilienţǎ în contextul mǎsurilor fiscal-bugetare. Meritul este al românilor şi al antreprenorilor corecţi (...) prin plata la timp a taxelor şi impozitelor # News.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că respectarea obligaţiilor statului faţă de mediul de afaceri nu este doar un principiu de dreptate şi credibilitate, ci şi o regulă de bună-credinţă şi predictibilitate în relaţia acestuia cu economia reală. Potrivit ministrului, economia României a demonstrat „un nivel ridicat de rezilienţǎ” în contextul mǎsurilor fiscal-bugetare adoptate anul trecut şi, „chiar dacǎ a înregistrat o creştere modestǎ, nu s-a destabilizat”. Nazare consideră că „întreg meritul” este al românilor şi al antreprenorilor corecţi, care au făcut performanţǎ chiar şi în condiţii de stres fiscal, susţinând funcţionarea statului şi nivelul record al veniturilor bugetare prin plata la timp a taxelor şi impozitelor.
16:00
Ministrul Energiei: România e în siguranţă din punct de vedere energetic! Avem stocuri de cărbune, depozitele de gaze sunt pline în proporţie de aproape 70% /Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde e nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă # News.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan afirmă că România e în siguranţă din punct de vedere energetic şi că există stocuri de cărbune, iar depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de aproape 70%, peste media UE. ”Monitorizăm situaţia permanent, intervenim rapid oriunde este nevoie şi nu lăsăm pe nimeni în beznă”, să asigurări ministrul.
16:00
Fostul ministru de Finanţe Daniel Chiţoiu, judecat pentru că a accidentat mortal două persoane cu maşina în 2019, a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare # News.ro
Fostul ministru al Finanţelor Publice Daniel Chiţoiu a fost condamnat definitiv la patru ani de închisoare cu executare într-un dosar în care a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, în urma unui accident rutier pe care l-a provocat şi în care doi oameni au murit. Iniţial, el primise trei ani de închisoare cu suspendare.
16:00
Ministrul Apărării: Este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui / Voi susţine în Guvern să se aloce o sumă de bani pentru ca un astfel de avion să fie achiziţionat # News.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a afirmat că este de bun simţ ca România să aibă o aeronavă pentru transportul preşedintelui României şi a precizat că va susţine în Guvern să se aloce fonduri pentru a fi cumpărat un astfel de avion.
15:50
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 18: Lucian Blaga — a vedea fără a strica # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
15:50
CSM anunţă măsuri pentru eficientizarea activităţii instanţelor de judecată - 2 martie, termen pentru implementarea măsurilor de normare a activităţii în instanţele de judecată # News.ro
CSM anunţă măsuri pentru eficientizarea activităţii instanţelor de judecată, 23 ianuarie fiind termenul pentru consultarea instanţelor de judecată, a reprezentanţilor UNBR şi a reprezentanţilor altor profesii juridice cu privire la eventualele dificultăţi practice care ar putea fi generate de procesul de normare a activităţii. Până la 30 ianuarie ar urma să fie finalizată analiza propunerilor de modificare a legislaţiei, apte să conducă la eficientizarea activităţii, prin degrevarea instanţelor judecătoreşti, iar până la 27 februarie să aibă loc definitivarea mecanismului de normare şi adaptarea corespunzătoare a legislaţiei secundare relevante,iar 2 martie este termenul pentru implementarea măsurilor de normare în instanţele de judecată.
15:50
George Clooney, Julia Roberts, Charli xcx, Snoop Dogg, între prezentatorii de la Globurile de Aur # News.ro
Organizatorii Globurilor de Aur au anunţat lista prezentatorilor pentru ceremonia de decernare a premiilor din acest weekend.
15:50
Atac cu dronă, la Marea neagră, împotriva unui petrolier sub pavilionul Palau care se îndrepta către Rusia # News.ro
Un petrolier, Elbus, sub pavilionul Palau, care naviga către Rusia, a fost ţinta unui atac cu drone, miercuri, la Marea Neagră, anunţă într-un comunicat Lloyd’s List Intelligence, un grup specializat în date maritime, şi altă sursă specializată în securitate maritimă, relatează Reuters.
15:30
15:30
Un spectacol de teatru românesc, prezentat pentru prima dată în cinematografele din Statele Unite ale Americii # News.ro
„Lungul drum al zilei către noapte” (Long Day’s Journey Into Night), de Eugene O’Neill, în regia lui Timofei Kuliabin, spectacol al Teatrului Naţional „Radu Stanca” Sibiu va fi difuzat pentru prima dată în cinematografele din Statele Unite ale Americii.
15:20
ATP a anunţat, joi, o reducere, începând cu acest sezon, a numărului de turnee obligatorii pentru cei mai buni jucători din circuitul masculin, care se plâng în mod regulat de creşterea numărului de meciuri pe sezon.
15:20
Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, dotat cu un aparat laser de ultimă generaţie, folosit în secţia de urologie # News.ro
Pacienţii care ajung la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piteşti cu probleme din sfera urologică pot fi trataţi, începând de anul acesta, cu un aparat laser de ultimă generaţie, unic în judeţul Argeş, aparat care permite tratarea calculilor renali prin ureteroscopie flexibilă, abordarea anumitor tumori urologice, precum şi realizarea enucleerii adenomului de prostată.
15:10
15:10
Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului, achitată în dosarul de corupţie în care a fost judecată # News.ro
Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului în mandatul trecut, a fost achitată în dosarul de corupţie în care a fost trimisă în judecată pentru abuz în serviciu. Partenerul de viaţă al politicienei a dezvăluit, într-un mesaj postat în social media, că, deşi ştia că e nevinovată, Flavia Boghiu a trăit doi ani de „iad” şi că a refuzat postul de secretar de stat în Ministerul Muncii oferit de USR pentru că a aşteptat decizia de achitare.
15:00
15:00
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a ocupat locul 27 în etapa a cincea a Raliului Dakar, disputată joi, la Hail (Arabia Saudită).
Acum 6 ore
14:40
MAE anunţă posibile perturbări ale circulaţiei rutiere în Grecia şi la punctele de trecere a frontierei din cauza protestelor fermierilor eleni # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se afă, tranzitează sau vor să călătorească în Grecia că în perioada următoare sunt posibile perturbări semnificative ale circulaţiei rutiere, inclusiv blocarea unor drumuri naţionale, autostrăzi, tuneluri şi artere secundare, precum şi a rutelor care asigură accesul către punctele de trecere a frontierei, în contextul intensificării mişcărilor de protest ale fermierilor eleni.
14:40
Rusia acuză SUA de aţâţarea unor ”tensiuni militare şi politice” după confiscarea unui petrolier la Atlantic. Moscova denunţă acţiuni ”periculoase şi iresponsabile” ale Statelor Unite şi complicitatea Regatului Unit # News.ro
Diplomaţia rusă acuză joi Statele Unite de faptul că aţâţă ”tensiuni militari şi politice”, după confiscarea unui petrolier cu legături cu Rusia în Atlanticul de Nord, în cadrul blocadei impuse de către Washington exportului de petrol al Venezuelei, relatează AFP.
14:40
După cinci ani, Emma Răducanu, locul 29 mondial, se întoarce la Cluj, unde va participa la turneul
