Un hundorean şi-a reclamat soţia la Poliţie că l-a lovit cu pumnul în figură şi i-a trimis mesaje de ameninţare/ Poliţia a stabilit risc iminent/ Femeia, obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică
News.ro, 9 ianuarie 2026 14:30
Un bărbat de 47 de ani, din Hunedoara, a reclamat la Poliţie că a fost lovit cu pumnul în figură şi ameninţat de soţia sa, o femeie în vârstă de 51 de ani. Poliţiştii au stabilit că în acest caz există risc iminent, motiv pentru care au emis un ordin de protecţie provizoriu, femeia fiind obligată să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică.
UPDATE - Un bărbat acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare trei poliţişti din Bocşa, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj/ Precizările IPJ Caraş-Severin # News.ro
Un bărbat din Bocşa, judeţul Caraş-Severin, acuzat că a muşcat de mâini şi de picioare, joi noapte, trei poliţişti din localitate, chemaţi la o intervenţie prin 112, a fost reţinut pentru ultraj.
Volei: Abonamente cu preţuri între 252-1.036 lei la meciurile de la EuroVolley 2026, grupa de la Cluj-Napoca # News.ro
Federaţia Română de Volei a anunţat, vineri, lansarea abonamentelor pentru EuroVolley 2026, grupa găzduită de BT Arena din Cluj-Napoca, în perioada 9-16 septembrie 2026. Preţurile abonamentelor, care includ toate meciurile, sunt cuprinse între 252 – 1.036 lei.
Constanţa: Comisionar vamal, arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a introdus în sistemul vamal documente false prin care o grupare ar fi obţinut liber la vamă pentru a exporta, în Israel, peste 15 tone de frunze de tutun # News.ro
Un comisionar vamal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a introdus în sistemul vamal al Biroului Vamal de Frontieră Costanţa documente comerciale false cu ajutorul cărora o grupare de criminalitate organizată ar fi obţinut liber la vamă pentru a exporta, în Israel, 15 tone de frunze de tutun. De asemenea, în acelaşi dosar este cercetat şi administratorul unei societăţi de depozitare din Portul Constanţa care ar fi permis introducerea în depozit a frunzelor de tutun fără a întocmi documentele obligatorii de recepţie şi fără a înscriere marfa în evidenţele societăţii. Administratorul a fost şi el arestat preventiv pentru 30 de zile.
Lista lungă a nominalizărilor la premiile BAFTA - „One Battle After Another” conduce cu un număr record de 16 selecţii, urmat de „Hamnet” şi „Sinners” cu câte 14 fiecare # News.ro
„One Battle After Another” şi-a consolidat şi mai mult poziţia de film favorit în acest sezon al premiilor, ajungând în fruntea listei de titluri selectate în urma primei runde de votare pentru BAFTA Film Awards 2026.
Amendă de peste 1800 de lei pentru o şoferiţă care a intrat pe autostrada acoperită de zăpadă cu un autoturism cu anvelope de vară. Sancţiunile pentru astfel de fapte ajung până la 4000 de lei FOTO # News.ro
O şoferiţă din judeţul Alba, prinsă circulând pe autostradă, în condiţii de iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară a fost sancţionată cu o amendă de peste 1800 de lei pentru că a ignorat reglementările care prevăd că iarna autovehiculele trebuie dotate cu anvelope specifice sezonului. În plus, poliţiştii au reţinut certificatul de înmatriculare al maşinii.
Combatanţii kurzi refuză să fie evacuaţi din cartiere kurde pe care le controlează din 2012 în Alep şi anunţă că vor să ”reziste” armatei siriene care i-a încercuit # News.ro
Combatanţi kurzi refuză să evacueze cartierele Ashrafieh şi Sheikh Maqsoud, în care s-au baricadat, la Alep, în nordul Siriei, şi vor să ”reziste” armatei siriene care i-a încercuit, anunţă vineri Comitete Locale din cele două cartiere, relatează AFP.
FIFA a ales TikTok ca partener pentru conţinut video la Cupa Mondială din 2026. Creatorii de conţinut vor beneficia de acces special la turneul final # News.ro
FIFA a ales TikTok ca prima „platformă preferată” pentru conţinutul video pe reţelele sociale la Cupa Mondială, a anunţat forul fotbalistic.
Ministrul Energiei: Doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică, din cele aproape 95.000 de gospodării afectate de ninsoarea şi viscolul din ultimele zile/ Ce spune Bogdan Ivan despre consumul de energie electrică # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă, vineri la prânz, că la ora actuală, doar 4.000 de gospodării mai sunt încă fără energie electrică, din cele aproape 95.000 de gospodării afectate de ninsoarea şi viscolul din ultimele zile. Potrivit ministrului, joi seară, la ora 17.45, consumul de energie electrică a atins 8.800 MW, iar Sistemul Energetic Naţional a funcţionat şi funcţionează în continuare fără probleme. „Pentru astăzi, curba de consum este acoperită comercial, fără dezechilibre, cu un vârf de seară mai mic decât ieri, estimat la 8.700 MW”, precizează Ivan, care mulţumeşte echipelor din teren care au lucrat fără pauză „până când lumina a revenit în case”.
Avertismente din partea autorităţilor, pe fondul temperaturilor foarte scăzute prognozate pentru perioada următoare/ Se recomandă evitarea călătoriilor, dacă acestea nu sunt esenţiale # News.ro
Autorităţi din mai multe judeţe transmit avertismente către populaţie, pe fondul temperaturilor scăzute prognozate pentru perioada următoare. Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă din mai multe judeţe atrag atenţia asupra riscului de hipotermie atât pentru oameni, cât şi pentru animale, şi transmit recomandări pentru evitarea situaţiilor considerate riscante.
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 de ambulanţe noi până la sfârşitul lunii august. Investiţia, finanţată prin PNRR/ Valoarea totală a contractului, peste 1,1 miliarde de lei # News.ro
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă va achiziţiona 1.200 de ambulanţe noi până la sfârşitul lunii august a acestui an, printr-o investiţie finanţată prin componenta de asistenţă financiară rambursabilă din cadrul PNRR, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU). Potrivit sursei citate, valoarea totală a contractului depăşeşte 1,1 miliarde de lei.
Superliga: LPF a anunţat programul etapei 23. Când se va disputa confruntarea FCSB – CFR Cluj # News.ro
LPF a anunţat, vineri, programul etapei a 23-a a Superligii. Meciurile se vor disputa în perioada 23-26 ianuarie.
Sezonul 13 din reality-show-ul "Blestemul insulei Oak" va fi din 13 ianuarie la History Channel România # News.ro
Reality-show-ul "Blestemul Insulei Oak" ("The Curse of Oak Island", 2014-prezent) prezintă sezonul 13 pe History Channel România, din 13 ianuarie, marţea de la ora 22:00.
Papa Leon al XIV-lea trage un semnal de alarmă împotriva ”revenirii războiului în lume”, denunţă ascensiunea unei ”diplomaţii a forţei” avertizează că este ameninţată respectarea frontierelor stabilite după al Doilea Război Mondial # News.ro
Papa Leon al XIV-lea trage vineri un semnal de alarmă împotriva revenirii războiului şi ascensiunii unei diplomaţii a forţei, denunţă o slăbire a multilateralismului şi avertizează că este ameninţată respectarea frontierelor stabilite după al Doilea Război Mondial, relatează AFP.
Preşedintele Senatului: Într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice/ România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale # News.ro
Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, consideră că, într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice, improvizaţii sau crize artificiale şi că România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt.
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) a cetăţenilor non-UE a fost extins, de vineri, la alte cinci puncte de trecere a frontierei din România - VIDEO # News.ro
Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) a fost extins, începând de vineri, în alte cinci puncte de trecere a frontierei din România. EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care efectuează şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). EES a devenit funcţional în 10 decembrie 2025, cu preluarea datelor biometrice - imagine facială şi patru amprente digitale, în zece puncte de trecere şi pe aeroporturile Suceava şi Sibiu.
Olt: Şase bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce făcut scandal într-o sală de jocuri de noroc din Craiova / A şaptea este căutată de poliţişti / Ei sunt acuzaţi că au agresat mai multe persoane, printre care şi un agent de pază # News.ro
Şase bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii din Olt, pentru 24 de ore, după ce au provocat scandal într-o sală de jocuri de noroc din Craiova, iar un al şaptelea, implicat în incident, este căutat de anchetatori. Ei sunt acuzaţi că au agresat mai multe persoane, printre care şi un agent de pază, iar în conflict au fost distruse mai multe bunuri din interiorul sălii de jocuri de noroc.
CAN 2025: „Nu vreau ca acest lucru să ne perturbe pregătirea”. Căpitanul Nigeriei promite să plătească primele # News.ro
Căpitanul naţionalei Nigeriei, Wilfred Ndidi, s-a angajat să plătească primele din propriul buzunar după ameninţarea cu boicotul care planează asupra sfertului de finală al CAN împotriva Algeriei, programat sâmbătă. Guvernul a promis deja că va rezolva problema.
Ministrul Agriculturii cu privire la Acordul UE – Mercosur: Solicităm garanţii suplimentare pentru fermieri, ca semnarea acordului să garanteze că importurile din state terţe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a solicitat ca semnarea Acorduuil UE – Mercosur să garanteze că importurile din state terţe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranţei alimentare, protecţiei mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor.
Federaţia Română de Handbal anunţă că România a primit dreptul de a organiza Campionatul Mondial IHF Feminin de Tineret (U18), competiţie care se va desfăşura în perioada 29 iulie – 9 august 2026.
Ahmad al-Sharaa îi primeşte la Damasc pe Ursula von der Leyen şi Antonio Costa, aflaţi într-un turneu în O.Mijlociu # News.ro
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa i-a primit vineri, la Damas, pe preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen şi pe preşeidntele Uniunii Europene Antonio Costa, oficialii UE cu cel mai înalt rang care se duc în Siria de la îndepărtarea de la putere a lui Bashar al-Assad la sfârşitul lui 2024, potrivit agenţiei oficiale siriene de presă Sana, relatează AFP.
Vâlcea: Arme supuse autorizării şi mii de proiectile din metal şi plastic, găsite la locuinţa unui bărbat din comuna Mădulari - FOTO # News.ro
Poliţiştii din judeţul Vâlcea au deschis dosar penal şi cercetează un bărbat de 39 de ani din comuna Mădulari pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, după ce la locuinţa acestuia au fost găsite două arme supuse autorităţii şi peste 2000 de proiectile care, deşi neletale, pot răni.
Botoşani: Un bărbat a sunat de mai multe ori la 112 nejustificat şi într-un apel a anunţat că va da foc blocului în care locuieşte / El a fost imobilizat şi dus la o unitate medicală deoarece era agitat # News.ro
Un bărbat din Botoşani a sunat de mai multe ori nejustiticat la 112 şi atunci punea muzică sau jignea forţele de ordine, iar într-un astfel de apel a ameninţat că va da foc blocului în care locuieşte. El a oferit informaţii nereale privind locuinţa sa, dar poliţiştii au reuşit să îl localizeze.
Partidul La France insoumise depune o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Lecornu cu privire la Acordul de liber-schimb UE-Mercosur şi Venezuela. Jordan Bardella anunţă două moţiuni, una în Adunarea Naţională, cealaltă în PE împotriva acordului # News.ro
Partidul La France insoumise (LFI) a depus vineri o moţiune de cenzură împotriva Guvernului lui Sébastien Lecornu, în semn de protest faţă de ”călcarea în picioare” a suveranităţii populare şi dreptului internaţional atât cu privire la Acordul de liber-schimb UE-Mercosur, cât şi cu privire la Venezuela, relatează AFP.
„One Battle After Another”, despre extremismul american, îşi confirmă statutul de favorit la ceremoniile de dinainte de Oscaruri # News.ro
Hollywood va intra în plin sezon al premiilor cu Globurile de Aur de duminică, unde filmul despre extremismul american „One Battle After Another" îşi va confirma statutul de favorit, cu două luni înainte de Oscaruri.
Năsui (USR) sceptic în ceea ce priveşte reforma şi reduceri de cheltuieli în 2026: Domnul Ilie Bolojan a folosit acel capital politic pe care l-a avut la început pentru a creşte taxele, nu pentru a face reforma # News.ro
Guvernul nu va face nici o reformă în 2026, estimează la RFI deputatul USR Claudiu Năsui. Fostul ministru al Economiei spune că nu există perspective în acest sens, pentru că nici anul trecut nu au avut loc schimbări de substanţă în administraţia centrală şi locală.
Constanţa: Un şofer care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor a fost urmărit şi blocat pe o stradă din Agigea / El avea o concentraţie 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat / Bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce # News.ro
Un şofer care a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, pe DN 39, a fost urmărit şi blocat pe o stradă din Agigea. El a fost testat cu aparatul etilotest şi a rezultat o valoare de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, poliţiştii au mai constatat că bărbatul avea suspendat dreptul de a conduce, el fiind trimis în judecată în luna septembrie a anului trecut pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.
Stan Wawrinka a primit un wildcard pentru Australian Open, în momentul în care începe ultimul sezon al carierei sale.
UNSAR: Cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depăşit 30.000 euro # News.ro
Pe timpul iernii, se înregistrează frecvent daune cauzate de ninsorile abundente şi de topirea zăpezii, astfel că, cea mai mare daună plătită în ultimii ani unui proprietar de locuinţă pentru acoperirea pagubelor provocate de greutatea stratului de zăpadă a depăşit 30.000 euro, arată Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).
Cel puţin un mort, 12 răniţi şi 38 de dispăruţi în Filipine, în urma surpării unui ”munte” de gunoi într-o groapă privată de gunoi la Cebu. Aproximativ 100 de gunoieri, îngropaţi de vii în gunoaie # News.ro
Cel puţin o persoană a murit, iar alte 38 au fost date dispărute în urma unei surpări a unui ”munte” de gunoi, într-o groapă de gunoi privată, anunţă vineri primăria oraşului Cebu, în centrul Filipinelor, unde a avut loc drama, relatează AFP.
Literatura română veche povestită copilului meu | Episodul 19: Hortensia Papadat-Bengescu — literatura care te priveşte înapoi # News.ro
În contextul dezbaterii despre noua programă şcolară pentru clasa a IX-a, Gabi Bartic îi povesteşte fiului ei despre literatura veche.
Damascul anunţă un armistiţiu la Alep, după confruntări armate între armata siriană şi kurzi, care urmează să fie evacuaţi către zona autonomă kurdă din nord-estul Siriei # News.ro
Ministerul sirian al Apărării anunţă vineri un armistiţiu la Alep, după mai multe zile de confruntări armate între armată şi combatanţi kurzi, relatează AFP.
Brazilia, Franţa şi alte naţionale planifică meciuri amicale înaintea Cupei Mondiale în SUA # News.ro
Candidatele la trofeu Brazilia, Franţa, Croaţia şi Columbia se vor pregăti pentru Cupa Mondială din această vară din America de Nord, jucând meciuri amicale în Statele Unite în luna martie, relatează Reuters.
ANM - Ger, precipitaţii mixte şi polei, ninsori, intensificări ale vântului în mai multe regiuni, până în dimineaţa zilei de 13 ianuarie / Din 10 ianuarie, ora 20:00 până în 12 ianuarie, ora 10:00, mai mult de jumătate de ţară, afectată de ger - HARTA # News.ro
Meteorologii prognozează vreme deosebit de rece, ger, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi local strat de zăpadă, intensificări ale vântului în mai multe regiuni, de vineri, până în dimineaţa zilei de 13 ianuarie. De aemenea, o atenţionare meteorologică cod galben intră în vigoare de vineri seară, de la ora 20.00, până duminică, la aceeaşi oră., fiind prognozate temperaturi deosebit de scăzute, ger, în nordul Moldovei şi estul Transilvaniei, iar din 10 ianuarie, ora 20:00 până în 12 ianuarie, ora 10:00, va fi valabilă o atenţionare meteorologică cod galben de ger pentru mai mult de jumătate de ţară. ”Temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 şi -6 grade”, anunţă ANM.
Dolj: Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a aruncat cu ulei pe maşina vecinei şi pe porţile de acces de la locuinţa acesteia şi a ameninţat că va da foc # News.ro
Un bărbat din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a aruncat cu ulei pe porţile de acces de la locuinţa vecinei, dar şi pe maşina femeii, şi a ameninţat că va da foc.
Bihor - Bărbat care a ucis cu o lovitură de bâtă câinele unui consătean, reţinut de poliţiştii de la Protecţia animalelor # News.ro
Un bărbat de 23 de ani care a ucis cu o lovitură de bâtă câinele unui consătean a fost reţinut de poliţiştii de la Protecţia animalelor Bihor.
Cel puţin 13 morţi, inclusiv cinci copii, în Fâşia Gaza, în atacuri cu dronă şi aeriene, acuză Apărarea Civilă # News.ro
Cel puţin 13 persoane - inclusiv cinci copii - au fost ucise în atacuri israeliene în Fâşia Gaza, anunţă Apărarea Civilă, în unele dintre cele mai sângeroase atacuri de la intrarea în vigoare a unui armistiţiu precar între Israel şi Hamas, în octombrie, relatează AFP.
INS: În primele 11 luni din 2025 au fost eliberate 34.602 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de 2024 # News.ro
În perioada ianuarie-noiembrie 2025, au fost eliberate 34.602 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creştere cu 4,4% faţă de perioada similară din 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a crescut cu 0,4%, în primele 11 luni din 2025, faţă de perioada similară din 2024, ca serie brută # News.ro
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut, în perioada ianuarie-noiembrie 2025, faţă de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 0,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 1%, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Roberto De Zerbi după înfrângerea OM împotriva PSG în Supercupa Franţei: „Am plâns în vestiar” # News.ro
Antrenorul echipei Olympique Marseille, Roberto De Zerbi, a declarat că a plâns în vestiar după înfrângerea împotriva PSG, în Supercupa Franţei.
INS: Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, inclusiv apartamente şi camere de închiriat, au scăzut cu 2,2% între ianuarie-noiembrie 2025, la 13,01 milioane persoane # News.ro
Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în primele 11 luni din 2025, au însumat 13,010 milioane persoane, în scădere cu 2,2% faţă de perioada similară din 2024, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). 81,6% din totalul de turişti au fost români, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 18,4%, cei mai mulţi străini venind din Germania, Italia şi Israel.
IGSU - 32 de localităţi, din 15 judeţe, afectate de ninsori şi viscol / Intervenţie cu şenilata în judeţul Hunedoara, pentru preluarea unui pacient dependent de dializă / Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj, fără energie electrică - FOTO # News.ro
Vântul puternic, ninsorile ăi viscolul au protus efecte în 32 de localităţi, din 15 judeţe, anunţă IGSU, care precizează că, în judeţul Hunedoara a fost necesară intervenţia cu şenilata pentru preluarea unui pacient dependent de dializă, iar în Botoşani, zece persoane, printre care şi trei copii, au fost salvate după ce au rămas înzăpezite în autoturisme. Peste 1.000 de consumatori din Caraş-Severin şi Dolj nu au energie electrică din cauza unor avarii la reţea.
Aproximativ 380.000 de gospodării fără curent în nord-vestul Franţei, în urma furtunii Goretti, cu rafale de vânt, izolat de peste 200 km/h # News.ro
Aproximativ 380.000 de clienţi nu aveau curent vineri dimineaţa în Franţa, după furtuna Goretti, care a măturat nord-vestul ţării cu rafale, izolat, de peste 200 de kilometri pe oră, anunţă gestionarul reţelei Enedis, relatează AFP.
INS: Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7%, pe serie brută, faţă de trimestrul III 2024, la 518,092 miliarde lei # News.ro
Produsul Intern Brut al României estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 518,092 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7%, pe serie brută, faţă de trimestrul III 2024, arată datele provizorii (2) publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS). În primele nouă luni ale anului, economia României a crescut, comparativ cu perioada similară din 2024, cu 0,9% pe seria brută şi cu 1,5% pe seria ajustată sezonier.
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de iarnă, fără perturbări # News.ro
raficul aerian pe Aeroportul Internaţional ”Henri Coandă” şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” se desfăşoară în condiţii de iarnă, fără perturbări, anunţă vineri dimineaţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşt.
